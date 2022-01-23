Ми вітаємо будь-яке посередництво. Нас влаштує будь-який формат щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що якби всі зайняли принципову позицію стосовно РФ, конфлікт би врегулювався. Також він заявив, що Україна страждає через те, що окремі партнери займають нейтральну позицію замість активної.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба заявив у інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Ми вітаємо будь-яке посередництво. Нас влаштує будь-який формат. Для нас ключове інше - цей конфлікт повинен бути врегульований", - заявив глава МЗС України.

Кулеба вважає, що є всі шанси врегулювати конфлікт, якщо всі партнери займуть дійсно принципову, а не нейтральну позицію.

"Ми страждаємо від того, що у нас окремі партнери займають нейтральну позицію замість того, щоб зайняти активну. Якби всі зайняли принципову позицію по відношенню до Росії, цей конфлікт був би врегульований", - додав він.

Читайте також: Агресія завершиться тоді, коли Захід відправить РФ чіткий сигнал - "Україна одна з нас", - Кулеба