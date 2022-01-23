УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8236 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 069 38

Ми вітаємо будь-яке посередництво. Нас влаштує будь-який формат щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, - Кулеба

Ми вітаємо будь-яке посередництво. Нас влаштує будь-який формат щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що якби всі зайняли принципову позицію стосовно РФ, конфлікт би врегулювався. Також він заявив, що Україна страждає через те, що окремі партнери займають нейтральну позицію замість активної.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба заявив у інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Ми вітаємо будь-яке посередництво. Нас влаштує будь-який формат. Для нас ключове інше - цей конфлікт повинен бути врегульований", - заявив глава МЗС України.

Кулеба вважає, що є всі шанси врегулювати конфлікт, якщо всі партнери займуть дійсно принципову, а не нейтральну позицію.

"Ми страждаємо від того, що у нас окремі партнери займають нейтральну позицію замість того, щоб зайняти активну. Якби всі зайняли принципову позицію по відношенню до Росії, цей конфлікт був би врегульований", - додав він.

Читайте також: Агресія завершиться тоді, коли Захід відправить РФ чіткий сигнал - "Україна одна з нас", - Кулеба

Автор: 

Донбас (22362) Кулеба Дмитро (3605)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Саме будь яке ставлення до будь якого посередництва й призведе до будь яких наслідків...
показати весь коментар
23.01.2022 11:42 Відповісти
+6
Україна страждає через те, що окремі партнери займають нейтральну позицію

а ви вже забули під якими гаслами ви отримали владу, - перестать стрєлять, расія ніпрічьом то всьо Порошнко, сайтісь посєрєдінє? То схера ви вимагаєте від когось активності?
показати весь коментар
23.01.2022 11:43 Відповісти
+5
Пане Кулебо, пора поднимать вопрос о задержке кацапских пропагандистов, когда он ездят тратить свои бабки в западные страны. Там легко доказывается подстрекаемые к войне, в том числе и с западными странами и получается ситуация, что эти сволочи за войну с этими странами, но на отдых ездят туда.
показати весь коментар
23.01.2022 11:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
я слышу одного Кулебу, где остальные?
показати весь коментар
23.01.2022 11:40 Відповісти
Готуються до "шашличків"!
показати весь коментар
23.01.2022 11:53 Відповісти
Хорошо что один кулеба несёт хрень!
показати весь коментар
23.01.2022 12:07 Відповісти
та да, чем остальные пукают под одеялком
показати весь коментар
23.01.2022 12:14 Відповісти
Ми з Вами стали свідками ще одного різдв'яного чуда - Єрмак онімів!!!! 🙏😊 Це дало міністрові закордонних справ Кулєбі можливість коментувати міжнародні справи! 😁
показати весь коментар
23.01.2022 12:15 Відповісти
Саме будь яке ставлення до будь якого посередництва й призведе до будь яких наслідків...
показати весь коментар
23.01.2022 11:42 Відповісти
принцип "а какаяразніца" поширюється абсолютно на все - пофіг хто, пофіг як і пофіг на результат
показати весь коментар
23.01.2022 12:05 Відповісти
Україна страждає через те, що окремі партнери займають нейтральну позицію

а ви вже забули під якими гаслами ви отримали владу, - перестать стрєлять, расія ніпрічьом то всьо Порошнко, сайтісь посєрєдінє? То схера ви вимагаєте від когось активності?
показати весь коментар
23.01.2022 11:43 Відповісти
Пане Кулебо, пора поднимать вопрос о задержке кацапских пропагандистов, когда он ездят тратить свои бабки в западные страны. Там легко доказывается подстрекаемые к войне, в том числе и с западными странами и получается ситуация, что эти сволочи за войну с этими странами, но на отдых ездят туда.
показати весь коментар
23.01.2022 11:44 Відповісти
"поднимать вопрос о задержке"

https://zaborona.com/ru/chto-nuzhno-znat-o-evgenii-enine-kotoryj-zajmetsya-reformirovaniem-mvd/

"подписал экстрадицию Тимуру Тумгоеву - уроженцу Ингушетии, бойцу добровольческого батальона им. Шейха Мансура, который воевал на Донбассе на украинской стороне."

"Адвокаты Тумгоева добились того, чтобы Комитет ООН по правам человека выпустил рекомендацию о недопустимости его выдачи России из-за угрозы пыток. Несмотря на это, Енин подписал выдачу, и в сентябре 2018-го Тумгоева экстрадировали в Россию. Вскоре после этого адвокаты заявили, что ингуша подвергали пыткам."

"Енин проработал в «Институте будущего» недолго: в апреле 2020-го его назначили заместителем министра иностранных дел. Источники Забороны говорят, что его пригласил глава ведомства Дмитрий Кулеба."
показати весь коментар
23.01.2022 12:53 Відповісти
це принизливе підігравання кацапській гібридній пропаганді,
знов "конфлікту"... як на кухні , з жінкою ...
і це - дипломат найвищого рангу?
показати весь коментар
23.01.2022 11:44 Відповісти
Надо сразу было ещё в 2014 официально назвать это войной, а не АТО.
показати весь коментар
23.01.2022 11:48 Відповісти
я понимаю может и надо было,
но кацапская пропаганда перекрутила бы это на "объявление Украиной войны России"
и вторглась бы полномасштабно в 2014 году...
или вы в этом сомневаетесь?
показати весь коментар
23.01.2022 13:33 Відповісти
Вопрос : А кто такие эти два П******ТА ?
показати весь коментар
23.01.2022 11:50 Відповісти
Одне - близький корєш ***********, інше - володар шоколадного ока, у яке ********** так любить заглядати.
показати весь коментар
23.01.2022 11:57 Відповісти
Ботоксные мрази.
показати весь коментар
23.01.2022 12:07 Відповісти
Вони, що , грають в одній команді ?
"А с этим государством и в отношении этого государства мы никаких обязывающих документов не подписывали" , -
заявив Владимір Путін, 4 березня 2014 року.
показати весь коментар
23.01.2022 12:05 Відповісти

Нас устроит любой формат по урегулированию конфликта на Донбассе даже с Президентом Мураевым,
показати весь коментар
23.01.2022 12:06 Відповісти
Я також хотів би запитати в "кулЄби": що він хоче вирішити стосовно "донбасу"? Щоб кацапи пішли звідти? Гаразд. Тоді на яких умовах? Чи "кулЄбі" наср@ти, аби лише він, "кулЄба" залишався міністром. Тьху!
показати весь коментар
23.01.2022 12:47 Відповісти
А кацапня заявляет что Украина со дня на день начнет расстреливать руцкаизычнаенаселение чуть ли не из главного калибра линкора "Бисмарк". И поэтому хочет его "засщчитить".🤷 Тут как об стенку горохом.
показати весь коментар
23.01.2022 12:06 Відповісти
Кстати, о линкоре.
В августе 39го в Гданьск (или Данциг, как его называли тогдашние возвращатели в родную гавань) зашел с визитом дружбы броненосец Шл.Гольштиния. Местные немецкоязычные, угнетаемые варшавской хунтой, на набережной и причалах кричали ура! и в воздух чепчики бросали.
А 1го сентября он набросал из главного калибра на город, не разбирая, где живут каратели, а где - освобождаемое немецкоязычное население...

ОЧЕНЬ рекомендую помнить это тем придуркам, которые думают, что бомбы, Смерчи, Ураганы, Искандеры будут падать только на головы украинцев.
показати весь коментар
23.01.2022 12:16 Відповісти
На то они и посредники чтобы занимать нейтральную позицию.
показати весь коментар
23.01.2022 12:13 Відповісти
По делам, так называемых, посредников можно сделать выводы, что все время они занимали прокацапскцю позицию. Так вот, Кулеба в данном случае на это и намекает, что бы позиция была нейтральной, а не прокацапской.
показати весь коментар
23.01.2022 12:19 Відповісти
любой? ЛЮБОЙ ????
так подпишите с*ки капитуляция - и фсё... конфликта нет....
а если не это имеловсь ввиду - так надо яснее изъясняться...
видать кулеба дежурный по кухне - шо-то только его одного и цитируют (а он вошел в раж...)))
показати весь коментар
23.01.2022 12:16 Відповісти
чого при Порошенко ніяких виступів не було путіна бо порошенко дав бій без армії з добровольцями розбив передові частини російської армії і погнав їх звільнивши ;маріуполь ,северодонецьк,лисичанськ,краматорськ,слав"янськ ще 10 міст і 32 села,це була перемога народа котрий став на захист техніки обмаль брали міста сходу на "слава"путін нічого не міг зробитикінув всі резерви і іловайськ став ,а з дебальцево не получилось в нього вийшли наші добробати але війни без втрат не бувае,за перемирья зе загинуло більше чим за бойові дії порошенка з добровольцями,зараз путін давить бачить слабаків при владі при порошенку цього не зробивби
показати весь коментар
23.01.2022 12:21 Відповісти
Мы приветствуем любое посредничество. Нас устроит любой формат. В любой валюте .
показати весь коментар
23.01.2022 12:24 Відповісти
...і в офшорах, щоб не чіплялись - Де взяв?
показати весь коментар
23.01.2022 12:48 Відповісти
Білорусь, Вірменія, Казахстан....
Оце тобі такий формат.
показати весь коментар
23.01.2022 12:42 Відповісти
да да да
вот бы вам было круто чтобы штаты и европа вообще не вмешивались, да?

Перемога Володимира Зеленського на виборах президента дала змогу олігарху Ігорю Коломойському купувати в ОРДЛО вугілля для державного "Центренерго".

На початку 2019 року 5 великих енергоблоків "Центренерго" (всі необхідні для енергобалансу) були перебудовані під українське вугілля газової групи. Видобуток був налагоджений, збагачувальні фабрики працювали. Жоден антрацит, ні російський, ні сепарський, ні африканський не був уже потрібен для державної кампанії.

Якщо дослідити дані митної бази про імпорт вугілля в Україну у 2019-2021 роках, в яких не повинно взагалі бути антрацитного вугілля, його й немає у першій половині 2019-го, коли президентом був Петро Порошенко. Але восени того ж року у митній базі є сотні вагонів з російським антрацитним вугіллям для "Центренерго", станціями прибуття якого були станції Трипілля-Дніпровське та Лиман, які знаходяться біля Трипільської та Зміївської ТЕС.

Це означає, що в першу ж осінь Зеленського, на "Центренерго" увімкнули замороженні "антрацитові" енергоблоки. Отже "нова влада" встановила нову державну політику - купувати у Путіна "криваве вугілля".

Найбільше тут обурює, що для того, щоб імпортувати "вороже" вугілля нова влада перекреслила здобутки попередників. Найбільшим злочином є те, що в державному "Центренерго" запустили старі "антрацитові" енергоблоки і відмовилися від вугілля українського видобутку. Так "зелена" влада заковтнула гачок енергозалежності від Росії.

В інформації про імпорт "російського" вугілля для державної компанії фігурують 2 фірми "Нафта Форс" та "Синтез оіл", які належать олігарху Ігорю Коломойському. Російське вугілля чи вугілля з ОРДЛО дуже рідко в 2019-2020 роках купувалося "Центренерго" напряму. В основному воно потрапляло на ТЕС за посередництвом цих двох фірм. На ці факти давно звертали увагу українські журналісти розслідувачі й навіть намагалися порахувати прибутки в кишені Коломойського.
https://prm.ua/za-zelenskoho-kolomoyskyy-rozpochav-zakupivli-vuhillia-z-ordlo-dlia-derzhavnoho-tsentrenerho-chornovol/
показати весь коментар
23.01.2022 12:46 Відповісти
Бєню потрібно накачати до свинячого вереску і посадити на рейс до Нью-йорк.
показати весь коментар
23.01.2022 12:55 Відповісти
Какой конфликт на Донбассе? Кулеба идиот? Он что, не знает, что с 2014 года у нас война с РФ?
показати весь коментар
23.01.2022 12:57 Відповісти
Зробить все за нас, а після ми вас з лайном змішаємо. Замість того, щоб підвищувати боєздатність армії, ведення агресивної політики проти московії, продовження поступового звільнення окупованих територій, вимагання більш жорстких санкцій, влада чекає коли Захід зробить за них цю роботу. Всі заяви Зе націлені лише на "прекратить стрелять", але війна залишиться, окуповані території не звільняться, а Україна буде постійно знаходитися у піднесеному стані, не маючи можливості нормального розвитку. На жаль, 73% піддалися спокусі та обрали собі скомороха, що ненавидить свою країну, та готовий її продати за примарні обіцянки з боку московії.
показати весь коментар
23.01.2022 13:04 Відповісти
Посередництво може бути не будь яке - а конкретне. Але цього недоумка в школі вчили такі самі недоумки.
показати весь коментар
23.01.2022 13:07 Відповісти
Кулебі, мені так здається (бо я дилетант у політиці), треба ВЖЕ посилити свою працю у Східному напрямку. До Китаю з його територіальними претензіями до колишнього срср, до Японії з її "віджатим Сталіним" Сахаліном і Курилами, до Півден. Кореї з її спогадами про інтервенцію північ. комуняків за підтримки совєцькой авіації. ...йло два фронти не потягне. Гадаю, що його візит по Сходу не завадив би майбутнім перемовинам на вищому рівні. Треба готувати ґрунт заздалегідь !!!
показати весь коментар
23.01.2022 13:21 Відповісти
Передайте там Кулебі, що врегулювання конфлікту на Донбасі не потрібне рашенфашистам, ніякий формат не допоможе. Хай не мріє.
Кремлівський ОПГ потрібно постійно знекровлювати економіку України й тримати в напрузі цивілізований світ.
показати весь коментар
23.01.2022 17:25 Відповісти
 
 