Ми вітаємо будь-яке посередництво. Нас влаштує будь-який формат щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що якби всі зайняли принципову позицію стосовно РФ, конфлікт би врегулювався. Також він заявив, що Україна страждає через те, що окремі партнери займають нейтральну позицію замість активної.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба заявив у інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Ми вітаємо будь-яке посередництво. Нас влаштує будь-який формат. Для нас ключове інше - цей конфлікт повинен бути врегульований", - заявив глава МЗС України.
Кулеба вважає, що є всі шанси врегулювати конфлікт, якщо всі партнери займуть дійсно принципову, а не нейтральну позицію.
"Ми страждаємо від того, що у нас окремі партнери займають нейтральну позицію замість того, щоб зайняти активну. Якби всі зайняли принципову позицію по відношенню до Росії, цей конфлікт був би врегульований", - додав він.
а ви вже забули під якими гаслами ви отримали владу, - перестать стрєлять, расія ніпрічьом то всьо Порошнко, сайтісь посєрєдінє? То схера ви вимагаєте від когось активності?
https://zaborona.com/ru/chto-nuzhno-znat-o-evgenii-enine-kotoryj-zajmetsya-reformirovaniem-mvd/
"подписал экстрадицию Тимуру Тумгоеву - уроженцу Ингушетии, бойцу добровольческого батальона им. Шейха Мансура, который воевал на Донбассе на украинской стороне."
"Адвокаты Тумгоева добились того, чтобы Комитет ООН по правам человека выпустил рекомендацию о недопустимости его выдачи России из-за угрозы пыток. Несмотря на это, Енин подписал выдачу, и в сентябре 2018-го Тумгоева экстрадировали в Россию. Вскоре после этого адвокаты заявили, что ингуша подвергали пыткам."
"Енин проработал в «Институте будущего» недолго: в апреле 2020-го его назначили заместителем министра иностранных дел. Источники Забороны говорят, что его пригласил глава ведомства Дмитрий Кулеба."
знов "конфлікту"... як на кухні , з жінкою ...
і це - дипломат найвищого рангу?
но кацапская пропаганда перекрутила бы это на "объявление Украиной войны России"
и вторглась бы полномасштабно в 2014 году...
или вы в этом сомневаетесь?
"А с этим государством и в отношении этого государства мы никаких обязывающих документов не подписывали" , -
заявив Владимір Путін, 4 березня 2014 року.
Нас устроит любой формат по урегулированию конфликта на Донбассе даже с Президентом Мураевым,
В августе 39го в Гданьск (или Данциг, как его называли тогдашние возвращатели в родную гавань) зашел с визитом дружбы броненосец Шл.Гольштиния. Местные немецкоязычные, угнетаемые варшавской хунтой, на набережной и причалах кричали ура! и в воздух чепчики бросали.
А 1го сентября он набросал из главного калибра на город, не разбирая, где живут каратели, а где - освобождаемое немецкоязычное население...
ОЧЕНЬ рекомендую помнить это тем придуркам, которые думают, что бомбы, Смерчи, Ураганы, Искандеры будут падать только на головы украинцев.
так подпишите с*ки капитуляция - и фсё... конфликта нет....
а если не это имеловсь ввиду - так надо яснее изъясняться...
видать кулеба дежурный по кухне - шо-то только его одного и цитируют (а он вошел в раж...)))
Оце тобі такий формат.
вот бы вам было круто чтобы штаты и европа вообще не вмешивались, да?
Перемога Володимира Зеленського на виборах президента дала змогу олігарху Ігорю Коломойському купувати в ОРДЛО вугілля для державного "Центренерго".
На початку 2019 року 5 великих енергоблоків "Центренерго" (всі необхідні для енергобалансу) були перебудовані під українське вугілля газової групи. Видобуток був налагоджений, збагачувальні фабрики працювали. Жоден антрацит, ні російський, ні сепарський, ні африканський не був уже потрібен для державної кампанії.
Якщо дослідити дані митної бази про імпорт вугілля в Україну у 2019-2021 роках, в яких не повинно взагалі бути антрацитного вугілля, його й немає у першій половині 2019-го, коли президентом був Петро Порошенко. Але восени того ж року у митній базі є сотні вагонів з російським антрацитним вугіллям для "Центренерго", станціями прибуття якого були станції Трипілля-Дніпровське та Лиман, які знаходяться біля Трипільської та Зміївської ТЕС.
Це означає, що в першу ж осінь Зеленського, на "Центренерго" увімкнули замороженні "антрацитові" енергоблоки. Отже "нова влада" встановила нову державну політику - купувати у Путіна "криваве вугілля".
Найбільше тут обурює, що для того, щоб імпортувати "вороже" вугілля нова влада перекреслила здобутки попередників. Найбільшим злочином є те, що в державному "Центренерго" запустили старі "антрацитові" енергоблоки і відмовилися від вугілля українського видобутку. Так "зелена" влада заковтнула гачок енергозалежності від Росії.
В інформації про імпорт "російського" вугілля для державної компанії фігурують 2 фірми "Нафта Форс" та "Синтез оіл", які належать олігарху Ігорю Коломойському. Російське вугілля чи вугілля з ОРДЛО дуже рідко в 2019-2020 роках купувалося "Центренерго" напряму. В основному воно потрапляло на ТЕС за посередництвом цих двох фірм. На ці факти давно звертали увагу українські журналісти розслідувачі й навіть намагалися порахувати прибутки в кишені Коломойського.
https://prm.ua/za-zelenskoho-kolomoyskyy-rozpochav-zakupivli-vuhillia-z-ordlo-dlia-derzhavnoho-tsentrenerho-chornovol/
Кремлівський ОПГ потрібно постійно знекровлювати економіку України й тримати в напрузі цивілізований світ.