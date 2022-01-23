УКР
Війська РФ 4 рази обстріляли українські позиції поблизу Водяного із 120 та 82 мм мінометів: втрат серед наших воїнів немає, - штаб ООС

Станом на 11 годину поточної доби, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, в напрямку Водяного окупанти 4 рази відкривали вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм., а також гранатометів різних систем.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1 воїн отримав бойову травму внаслідок дій ворога. Минулої доби війська РФ тричі відкривали вогонь та скинули гранатометний постріл із БПЛА. Від початку доби 4 обстріли, - ООС

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - наголосили у пресцентрі штабу ООС.

обстріл (30471) Донбас (22362) бойові дії (4520) операція Об’єднаних сил (6725)
Судячи із заголовка, без втрат саме кацапи. Нє? " Обстрєлялі бєз патєрь.." 😲
23.01.2022 11:47 Відповісти
Некоррктный текст. Обстреляли сепары (наемники паРаши) или войска РФ? Пока что это разные вещи... Хоть они и ****** но не нужно им уподобляться и все смешивать в кучу.
23.01.2022 12:16 Відповісти
Війська Раші в Єльці, 200 км від кордону, (США і ЗСУ), обстріляти з 82-мм мінометів, як два пальці об асфальт, або хтось придумує байки
23.01.2022 12:44 Відповісти
Ответ с байрактара очень быстро отбил бы желание открывать огонь
23.01.2022 13:17 Відповісти
судя по тому что несколько дней была тишина в связи с переговорами -все начинается сначала .раше сказали WEK
23.01.2022 13:19 Відповісти














Александр Коваленко


@zloy_odessit

·
https://twitter.com/zloy_odessit/status/1485173575279599619 2 ч



Если кто не в курсе, то M141 Bunker Defeat Munitions, доставленные вчера в Украину, это 83-мм одноразовые реактивные снаряды, предназначенные для уничтожения укрепленных целей - бункеров Пробивают двойные армированные бетонные стены, стены из тройного кирпича и до 20 мм стали
23.01.2022 13:41 Відповісти
 
 