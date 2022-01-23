Війська РФ 4 рази обстріляли українські позиції поблизу Водяного із 120 та 82 мм мінометів: втрат серед наших воїнів немає, - штаб ООС

Станом на 11 годину поточної доби, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, в напрямку Водяного окупанти 4 рази відкривали вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм., а також гранатометів різних систем.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1 воїн отримав бойову травму внаслідок дій ворога. Минулої доби війська РФ тричі відкривали вогонь та скинули гранатометний постріл із БПЛА. Від початку доби 4 обстріли, - ООС

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - наголосили у пресцентрі штабу ООС.