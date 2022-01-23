Війська РФ 4 рази обстріляли українські позиції поблизу Водяного із 120 та 82 мм мінометів: втрат серед наших воїнів немає, - штаб ООС
Станом на 11 годину поточної доби, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Так, в напрямку Водяного окупанти 4 рази відкривали вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм., а також гранатометів різних систем.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - наголосили у пресцентрі штабу ООС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Александр Коваленко
@zloy_odessit
·
https://twitter.com/zloy_odessit/status/1485173575279599619 2 ч
Если кто не в курсе, то M141 Bunker Defeat Munitions, доставленные вчера в Украину, это 83-мм одноразовые реактивные снаряды, предназначенные для уничтожения укрепленных целей - бункеров Пробивают двойные армированные бетонные стены, стены из тройного кирпича и до 20 мм стали