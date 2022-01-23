За добу від COVID-19 у Києві померли 11 осіб, виявлено 559 нових випадків захворювання, - Кличко
У Києві за минулу добу виявлено 559 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 352 760), зафіксовано 11 летальних випадків від вірусу (загалом 8 437).
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Так, захворіли 291 жінка віком від 18 до 84 років, 180 чоловіків віком від 18 до 86 років, 45 дівчаток від 1 до 17 років і 43 хлопчики від 4 до 17 років.
Зафіксовано 11 летальних випадків від вірусу (загалом 8 437). Серед них: 6 жінок від 49 до 90 років, 5 чоловіків від 54 до 85 років.
До лікарень столиці госпіталізували 35 хворих на коронавірус та 90 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями
Водночас, 116 осіб подолали коронавірус (загалом 330 622).
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (121), Оболонському (102) та в Дніпровському (73).
