Щорічне щеплення від коронавірусу ефективніше, ніж часті ревакцинації, - глава Pfizer Бурла
Головний виконавчий директор компанії Pfizer Альберт Бурла розповів, як боротися з пандемією коронавірусу. За його словами, щорічна вакцинація може бути ефективнішою, ніж часті повторні щеплення.
Слова Бурли цитує CTV News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він сподівається, що щеплення не робитимуть кожні 4-5 місяців. Бурла розраховує, що буде вакцина, яку доведеться робити раз на рік. На його думку, така схема вакцинації буде зручнішою для людей.
"Тому з погляду громадської охорони здоров'я це ідеальна ситуація. Ми дивимося, чи зможемо ми створити вакцину, яка захистить від "Омікрону" і не забуде інші варіанти, і це може стати рішенням", - сказав головний виконавчий директор компанії Pfizer.
Він уточнив, що компанія Pfizer може бути готова подати заявку на схвалення вакцини для боротьби з "Омікроном" і почати її масове виробництво вже у березні.
https://www.timesofisrael.com/pfizer-ceo-postponed-israel-visit-because-he-isnt-fully-vaccinated-report/ Bourla and some of his team members have had their first shot but have not yet been given the second dose of the company's vaccine, while others have gotten both doses but have not completed the minimum seven-day wait afterward to ensure higher protection from the virus, Channel 12 News reported.
Excited to receive my 2nd dose of the Pfizer/BioNTech #COVID19 vaccine. There's nothing I want more than for my loved ones and people around the world to have the same opportunity. Although the journey is far from over, we are working tirelessly to beat the virus.
Albert Bourla
@AlbertBourla
9:40 PM · 10 мар. 2021 г.