Новини
Щорічне щеплення від коронавірусу ефективніше, ніж часті ревакцинації, - глава Pfizer Бурла

Головний виконавчий директор компанії Pfizer Альберт Бурла розповів, як боротися з пандемією коронавірусу. За його словами, щорічна вакцинація може бути ефективнішою, ніж часті повторні щеплення.

Слова Бурли цитує CTV News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він сподівається, що щеплення не робитимуть кожні 4-5 місяців. Бурла розраховує, що буде вакцина, яку доведеться робити раз на рік. На його думку, така схема вакцинації буде зручнішою для людей.

"Тому з погляду громадської охорони здоров'я це ідеальна ситуація. Ми дивимося, чи зможемо ми створити вакцину, яка захистить від "Омікрону" і не забуде інші варіанти, і це може стати рішенням", - сказав головний виконавчий директор компанії Pfizer.

Він уточнив, що компанія Pfizer може бути готова подати заявку на схвалення вакцини для боротьби з "Омікроном" і почати її масове виробництво вже у березні.

Топ коментарі
+17
Классная кормушка для фармкорпорацый...
показати весь коментар
23.01.2022 12:01 Відповісти
+11
Та да!!! Подібні заяви давно очікувані! Буде ще іхній «нюренберг».
показати весь коментар
23.01.2022 12:07 Відповісти
+9
показати весь коментар
23.01.2022 11:59 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2022 11:59 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2022 12:33 Відповісти
Мой дед жил до 87г.
Год рождения 1906г.
показати весь коментар
23.01.2022 12:54 Відповісти
И только после 40 начинали болеть.
показати весь коментар
23.01.2022 12:55 Відповісти
какие шансы у них были умереть ненасильственной смертью?...
показати весь коментар
23.01.2022 12:58 Відповісти
Брехня, за 40 років. До 40 років, жили дуже давно.
показати весь коментар
23.01.2022 13:02 Відповісти
Вообще говоря в средние века у доживших до 7 лет были большие шансы встретить старость.
показати весь коментар
23.01.2022 13:09 Відповісти
Вообще говоря не такие и большие даже в эпоху Нового времени
показати весь коментар
23.01.2022 14:18 Відповісти
ты дебил малолетнее тупое
показати весь коментар
23.01.2022 14:18 Відповісти
Методичка не змінилась
показати весь коментар
23.01.2022 22:28 Відповісти
Классная кормушка для фармкорпорацый...
показати весь коментар
23.01.2022 12:01 Відповісти
ФармкорпорацЫи вам промыли мозг и вымыли из него правописание жи ши ци... Если конечно было что промывать
показати весь коментар
23.01.2022 12:15 Відповісти
Раньше еще был урок калиграфии.Я не застал. Но видел как красиво писали.
показати весь коментар
23.01.2022 12:56 Відповісти
вакцинировать раз в год, но сроки действия сертификатов решительно сокращать)))
показати весь коментар
23.01.2022 12:04 Відповісти
Выстругали себе кормушку.
показати весь коментар
23.01.2022 12:05 Відповісти
Та да!!! Подібні заяви давно очікувані! Буде ще іхній «нюренберг».
показати весь коментар
23.01.2022 12:07 Відповісти
1 раз вакцинувався і досить.
Організм вже розуміє вірус, а те, що вони пропонують це постійні щеплення аби не дати організму адаптуватися до вірусу є заробітком грошей.
показати весь коментар
23.01.2022 12:09 Відповісти
Я два рази провакцинувався "Модерною" і на тому ставлю крапку...Справа бачу стала бізнесом а де бізнес правди мало...
показати весь коментар
23.01.2022 12:13 Відповісти
Друга голова не виросла?Або третє вухоВакцини,вони такі
показати весь коментар
23.01.2022 13:29 Відповісти
Я вакцинован два раза файзером и бустер модерна. И сейчас лежу больной с омикроном. Правда не знаю что бы было если бы не вакцинировался вообще.
показати весь коментар
23.01.2022 13:44 Відповісти
Никто не знает и этим пропаганда активно манипулирует.
показати весь коментар
23.01.2022 14:08 Відповісти
Перенес бы спокойно, как обычное сезонное ОРВИ.
показати весь коментар
23.01.2022 14:58 Відповісти
Тоб-то я вже привитий на два роки наперед?
показати весь коментар
23.01.2022 12:15 Відповісти
Скрєпци, пийте бояру і не рахуйте гроші фармацевтичних корпорацій.
показати весь коментар
23.01.2022 12:17 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2022 12:37 Відповісти
Ну, может это и пропоганда, ну хорошая пропоганда здопового образа жизни.
Скажем Гамбургерам-нет.
показати весь коментар
23.01.2022 13:00 Відповісти
Ай маладец. Получи канфетку.
показати весь коментар
23.01.2022 22:29 Відповісти
Идите ....й...
показати весь коментар
23.01.2022 12:27 Відповісти
Сам 2 рази вакцинувався і за вакцинацію, але ковід вже дуже сильно мутував, циркулює вже четверта його версія, а вакцина досі лише з першої. Пора мед корпораціям гроші не тільки в кишені складувати, а й вкладувати в розробку більш досконалих вакцин.
показати весь коментар
23.01.2022 12:38 Відповісти
Обойдётесь тем, что есть.
показати весь коментар
23.01.2022 12:41 Відповісти
Молодец-дважды Герой!
показати весь коментар
23.01.2022 13:04 Відповісти
Против гриппа подобные вакцины, более досконалой не видать
показати весь коментар
23.01.2022 13:07 Відповісти
Подписка на иммунитет.
показати весь коментар
23.01.2022 12:53 Відповісти
Бльше бабла вакцин, хороших и разных!
показати весь коментар
23.01.2022 12:55 Відповісти
Вырабатывать аллергию нужно планово и системно.
показати весь коментар
23.01.2022 12:58 Відповісти
Сами себе придумали рынок сбыта.
Если на них упадёт Тунгусский метеорит 2 - это за вакцинацию.
показати весь коментар
23.01.2022 12:58 Відповісти
В начале 20 века в Италии(помоему) стекольщики нанимали месную шпану шо б разбивала стекла.
показати весь коментар
23.01.2022 13:08 Відповісти
Переболел. Не так оказался страшен чёрт, как его малюют. Со своей вакцинацией пусть в моргулдуин вместе со своими же хадхадроидами.
показати весь коментар
23.01.2022 13:07 Відповісти
вот как запели Жмасоны а пеще недавно про 8 бустеров в год обьявляли куар-коды придумали а теперь ну хоть по одному укольчику в год -ХЕР ВАМ И ТЮРЬМУ УБЛЮДКАМ КОВИДОБЕСОВСКИМ
показати весь коментар
23.01.2022 14:21 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2022 14:22 Відповісти
Знает ведь шельма, что если прекратить вакцинацию, не будет и "пандемии".
показати весь коментар
23.01.2022 14:56 Відповісти
Дудка! ты идиот!
показати весь коментар
23.01.2022 17:21 Відповісти
вот паразиты шо творят , а ублюдки на местах им активно помогают, наплевав на какую то конституцию
показати весь коментар
23.01.2022 15:34 Відповісти
Люди масово почали звертатися до сімлікаря з "омікроном" (незначна нежить та темп. 37.8, яка проходить через два дні після двох пігулок Аміксину), для того, щоб отримати довідку на відстрочку найефективнішого примусового щеплення від КОРОНИ.
показати весь коментар
23.01.2022 15:43 Відповісти
По решению Нюрнбергского трибунала, преступления против человечества караются смертной казнью и Бурлу это ждет !!! Кстати это ничтож.во - Бурла, сам не привит, потому, что у него противопоказания - преклонный возраст: 51 год !!!???
Вчера в Израиле заболел на COVID министр обороны ! ВНИМАНИЕ ! Он был привит 4 дозами !!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
23.01.2022 16:13 Відповісти
До скількох рахувати вмієш? Albert Bourla (https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_language Greek : Άλμπερτ Μπουρλά; born October 21, 1961)
До речі
https://www.timesofisrael.com/pfizer-ceo-postponed-israel-visit-because-he-isnt-fully-vaccinated-report/ Bourla and some of his team members have had their first shot but have not yet been given the second dose of the company's vaccine, while others have gotten both doses but have not completed the minimum seven-day wait afterward to ensure higher protection from the virus, Channel 12 News reported.
показати весь коментар
23.01.2022 16:53 Відповісти
Опечатка ! 61.
показати весь коментар
23.01.2022 16:59 Відповісти
І те, що у Бурли протипоказання до щепленняпроти ковіду - теж опечатка, а простіше кажучи - брехня.
показати весь коментар
23.01.2022 17:46 Відповісти
В конце декабря , Бурла лично об этом сказал английской журналистке ! Если найду - скину адрес.
показати весь коментар
23.01.2022 23:47 Відповісти


Excited to receive my 2nd dose of the Pfizer/BioNTech https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click #COVID19 vaccine. There's nothing I want more than for my loved ones and people around the world to have the same opportunity. Although the journey is far from over, we are working tirelessly to beat the virus.

Ветка



Посмотреть новые твиты

Переписка


















Albert Bourla


@AlbertBourla



Excited to receive my 2nd dose of the Pfizer/BioNTech https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click #COVID19 vaccine. There's nothing I want more than for my loved ones and people around the world to have the same opportunity. Although the journey is far from over, we are working tirelessly to beat the virus.






https://twitter.com/AlbertBourla/status/1369734954498818052 9:40 PM · 10 мар. 2021 г. ·
показати весь коментар
23.01.2022 23:56 Відповісти
Ты еще покажи как прививаются президенты !!!
показати весь коментар
24.01.2022 00:04 Відповісти
А им-то зачем? Они же все рептилоиды!!!
показати весь коментар
24.01.2022 00:12 Відповісти
Полиция Великобритании начала крупное расследование корпоративных преступлений и угроз общественному здравоохранению связанных с вакциной от COVIDa. Преступление под № 6029679! 21 декабря 2021 г. Международный Суд в Гааге тоже принял дело к рассмотрению по данному вопросу ! Номер дела OTR-CR- 473/ 21 !!!
показати весь коментар
23.01.2022 16:28 Відповісти
Мои мракобесные кошолки думают, что Бурла сидит в тюрьме. Еще с декабря считают, что он сидит. А оно вон как. Он сам об этом не знает. Совки-антиваксеры, почему вас не смущает, что ни одно из ваших утверждений не подтверждается действительностью? Вы ничего не боитесь? Вы знаете, что жить в заблуждении довольно опасно? Вы что, думаете, что вы бессмертны? Посмотрите фильм "Не смотри вверх!". Это про вас, кретины. Про тупость толпы и опасность самообмана.
показати весь коментар
23.01.2022 17:32 Відповісти
четыреждыпроколотый рекламщик?
показати весь коментар
23.01.2022 18:52 Відповісти
Я понимаю, что "тунгусский" метеорит - Это ОЧЕНЬ серъезно ..! Никто Бурлу еще не посадил ! Ты внимательней читай со своими "кошолками" ! Приняли дело к рассмотрению ! К сожалению это рассмотрение может длиться годами ... А вообще зайди на ютюб по данному вопросу и сам все найдешь ! И еще, уточни , какая "вакцина"( если это можно так назвать) спасает от заражения COVID ??! И хотя ты "тунгусский", но судя с твоих утверждений вроде бы знаешь, - что называется вакциной ?
показати весь коментар
24.01.2022 00:02 Відповісти
это правильный подход.
показати весь коментар
24.01.2022 01:46 Відповісти
 
 