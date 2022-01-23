У Лондоні вважають малоймовірною можливість відправки своїх військових до України у разі вторгнення РФ

У Лондоні заявляють про готовність Великобританії підтримувати Україну, проте вважають вкрай малоймовірною можливість відправки своїх військових на кордон у разі передбачуваного російського вторгнення

Про це повідомляє в неділю канал Sky News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вкрай малоймовірно, що ми це зробимо, але можу сказати, що ми готові та беремо участь у програмах навчання, щоб підтримати українців", - заявив віце-прем'єр Домінік Рааб, відповідаючи на запитання, чи відправить Британія своїх військових до України, якщо Росія зробить вторгнення її територію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія цього тижня поставила в Україну тисячі оборонних легких протитанкових ракет, - заступник міністра оборони Гіппі

Рааб додав, що Британія підтримуватиме Україну разом із міжнародною спільнотою та союзниками по НАТО на Заході.

"Будуть дуже серйозні наслідки, якщо Росія спробує рушити далі і вторгнутися чи встановити маріонетковий режим", - сказав британський політик.

Також читайте: Велика Британія готова збільшити постачання зброї до України, - глава Міноборони Воллес

У ніч на неділю британські ЗМІ опублікували інформацію про те, що в Лондоні запідозрили Москву в прагненні привести до влади в Україні лояльне керівництво РФ.