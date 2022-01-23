УКР
Проти РФ запровадять дуже серйозні санкції, якщо вона спробує вдертися в Україну або приведе до влади маріонетковий режим, - Рааб

Проти РФ запровадять дуже серйозні санкції, якщо вона спробує вдертися в Україну або приведе до влади маріонетковий режим, - Рааб

Заступник прем'єр-міністра Великої Британії й міністр юстиції Домінік Рааб заявив, що проти Росії будуть запроваджені санкції у разі приведення проросійського політика до влади в Україні.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу Sky News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна - вільна країна, яка може самостійно вирішувати свою долю. Ми їх підтримуватимемо, коли вони будуть себе захищати. Міжнародна спільнота, союзники з Європи, США та НАТО, ми стоїмо пліч-о-пліч, коли говоримо, що будуть дуже серйозні наслідки, якщо Росія спробує вдертися в Україну або приведе до влади (в Україні.– Ред.) маріонетковий режим", - сказав Рааб.

За його словами, йдеться про серйозні заходи проти Москви, серед яких ряд фінансових та економічних санкцій.

Рааб також додав, що відповідь Британії буде міцною та узгодженою з її союзниками на Заході.

Велика Британія (5746) санкції (12585) Рааб Домінік (29)
+28
вже є маріонетковий **********

23.01.2022 12:14 Відповісти
+27
23.01.2022 12:17 Відповісти
+23
23.01.2022 12:26 Відповісти
23.01.2022 12:13 Відповісти
Опа, а сейчас у нас кто в президентах? Не про российский Косоволодька, а потомственный запорожский козак, который вваливал с 2014 года личное бабло сотнями миллионов на восстановление ЗСУ и в то же время был в окопах?
23.01.2022 13:10 Відповісти
23.01.2022 14:48 Відповісти
вже є маріонетковий **********

23.01.2022 12:14 Відповісти
я би не демонізував би так зелю, воно звичайне чмо, а реально управляє країною Андрій Єлдак!!!
23.01.2022 12:17 Відповісти
козел він цей наркєт .
23.01.2022 12:18 Відповісти
Для нього не існує Нормандського формату. Є тільки Наркоманський формат
23.01.2022 12:21 Відповісти
Про Беню не забувайте , панове 🙁
23.01.2022 12:46 Відповісти
Думаешь Ермак больше управляет страной, чем Беня?
23.01.2022 14:34 Відповісти
23.01.2022 12:51 Відповісти
"Мы будем их поддерживать, когда ЕСЛИ они будут себя защищать." Вот что сказано.
Пастор прямым текстом написал, что }{уйло планирует вторжение в районе Овруча.
Там до Коростеня (трасса М-07) от границы с Бульбофюрером около 50 км.
На Киев }{уйло не пойдёт- нет смысла. Зеля с Дерьмаком сдадутся сразу же.
Думаю, что Кровавому Пастору в этих вопросах можно верить.
23.01.2022 13:27 Відповісти
Виходить що нам потрібно чекати коли загинуть тисячі українців, щоб вони спромоглися на санкції
показати весь коментар
23.01.2022 12:16 Відповісти
В первую очередь необходимо спрашивать с РЕЖИМА КЛОУНАРИЯ ,ОСУЩЕСТВИВШЕГО САБОТАЖ СНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ВСУ И ПРОВАЛ ВСЕХ РЕФОРМ ,преследование оппозиции и работу на террористов (вагнергейт и ……………
23.01.2022 12:39 Відповісти
є інші варіанти:
-загинуть мільйони без санкцій
-здатись в плєн, зберігшись живими
23.01.2022 12:41 Відповісти
23.01.2022 12:17 Відповісти
Та що ви, Зеленський дороги будує. Аж від самого східного кордону.
23.01.2022 19:39 Відповісти
Если марионетка , значит будет висеть на верёвке .
23.01.2022 12:19 Відповісти
коли ж буде "Зелю на мило, Квартального - на барабан"?
23.01.2022 12:20 Відповісти
зі спаського підворіття знов:

Глава делегации РФ в Вене Константин Гаврилов заявил, что «Россия предупреждает, что не станет терпеть, если Киев и Запад пойдут на провокацию в Донбассе и будут атаковать россиян».
23.01.2022 12:21 Відповісти
Чокнутая кацапня. Пусть, мол расея загнётся,но Украину добьем раньше. Клиника.
23.01.2022 12:35 Відповісти
Одного вороги назвали Порох. Іншого друзі назвали Найпівшостіший.
23.01.2022 12:23 Відповісти
23.01.2022 12:23 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2022 12:26 Відповісти
Ну не надо уж так буквально. Суть понятна.
23.01.2022 12:32 Відповісти
Суть в песок . Москва "обиделась" на GB , и ее портянки получили приказ "мочить" Соединенное Королевство . Что мьі и наблюдаем от "кота".
23.01.2022 13:14 Відповісти
Суть в аббревиатуре "УПА". Знающие люди понимают. На Москву пох.
23.01.2022 13:35 Відповісти
Та у…те этим кацапским ******* уже максимальными санкциями, задолбали уже обещать
23.01.2022 12:24 Відповісти
хоботітись треба було ще у 2014-му, а ще краще чітко сказати орді ще у 90-х., що Україна це не її провінція.
23.01.2022 12:24 Відповісти
в 2014 році твій хобот був у тебе в сраці.
23.01.2022 12:27 Відповісти
хаме, тут не зібрання твоєї секти, слідкуй за словами.
23.01.2022 12:28 Відповісти
я правду написав до речі, як і те, що ви зєбільйо будете відповідати за вибір зеленського. готуйся потихеньку...
23.01.2022 12:29 Відповісти
для тебе поняття правди взагалі не існує. це певно медична проблема чи вади виховання.
23.01.2022 12:40 Відповісти
правда в тому, що ти кацапський запроданець.
23.01.2022 12:46 Відповісти
та ти шо?
може бажаєш в реалі зустрітись і у вічі мені це сказати?
23.01.2022 12:49 Відповісти
🤣🤣🤣
23.01.2022 13:17 Відповісти
Сашко тут дуже поважна людина, а ти, да ти просто свій нік прочитай і все стане зрозуміло, мутьйо, прости Господи
23.01.2022 12:31 Відповісти
ага, він майже "лідер опозиції".
23.01.2022 12:37 Відповісти
ми про тебе зебільчика вели мову.
23.01.2022 12:45 Відповісти
зебіли існують лише в твоїй хворій уяві. якщо є конкретні та адекватні претензії до мого посту то я можу їх вислухати. але на маячню часу тобі не виділяю.
23.01.2022 12:48 Відповісти
Ти , дійсно , палєво мутне
23.01.2022 12:50 Відповісти
тобто по суті відповісти немає чого? переходимо на непанравівшиєся нікі?
23.01.2022 12:54 Відповісти
ти ніхто, і звати тебе ніяк. а виділяєш ти тільки зі своєї дупи вуглекислий газ. виділятєль мені знайшовся....
23.01.2022 12:50 Відповісти
не маю бажання переходити на твій рівень спілкування, бо ти дійсно хам і невіглас, яких сюди набилось за часів хама дох і більше.
23.01.2022 12:57 Відповісти
недороблений призедент зібрав своїх недороблених виборців та відкрив недороблений міст. ось твій рівень-недороблений

23.01.2022 12:59 Відповісти

бережи себе.
23.01.2022 13:05 Відповісти
передивись фільм слугу народу, і ти відчуєш себе конкретним лошарою.
23.01.2022 13:08 Відповісти
Значит денег больше не даст на мост
23.01.2022 13:12 Відповісти
Зеленский сделал то , что просрали Ющенко , Янукович и Порошенко . Респект Зе от запорожцев!
23.01.2022 13:16 Відповісти
від заз 968? ти ж недороблений як і сам зеленський.
23.01.2022 13:23 Відповісти
23.01.2022 12:26 Відповісти
А поподробнее про Дию?
23.01.2022 13:02 Відповісти
я не розумію мокальський діалект.
23.01.2022 13:04 Відповісти
Дуже цікаві факти у світі останніх заяв з Німеччини...

https://youtube.com/watch?v=ZQ9BGoKh88A
23.01.2022 12:26 Відповісти
Запитання впоротим зебуїнам: Якщо завтра постане питання - Порошенко а чи якийсь Мураєв, що ви виберете?
23.01.2022 12:27 Відповісти
Мій вибір : і перший і другий - пішли на**й!
23.01.2022 12:36 Відповісти
Ти підеш третім.
23.01.2022 13:20 Відповісти
введет, если, нападет ? Все в будущем. А забыли, господа европейцы, что путлер УЖЕ напал на Украину еще в 2014 году?
23.01.2022 12:29 Відповісти
Кацапам уже со всех сторон повторяют одно и то же-"Не лезьте в Украину. Будет хуже". Нет,блеать. Все равно своё гнут. Ну что за упоротое племя?
23.01.2022 12:30 Відповісти
Цікаво, чи Зєлєнскій зрозуміє, що це попередження в першу чергу для нього і стосується його бажання "заглянути в очі" пуцину?
23.01.2022 12:31 Відповісти
23.01.2022 12:34 Відповісти
Дожилися😡
23.01.2022 13:19 Відповісти
это что за рожа из дурки
23.01.2022 14:49 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1485042245963243521 а ты за кого?
23.01.2022 12:34 Відповісти
як що не відмовимось від "мінська" то:
1. ці динири та линири будуть у нас вічно, або до розвалу рф.
2. через "мінськ" в ВР можуть зайти сепари, а їх в ОП та ВР і тах багато.
3. рф буде й далі вбивати наших захисників, руками "новоросів"
4. в рф дуже, дуже багато старої бронетехніки та рсзу та різної зброї.
вся вона не буде утилізована а відправлена на донбас
і ми будемо мати під боком НЗФ порівняне з найбільшими арміями европи.
5 і саме головне. покоління, яке виросте за ці 14-20 років, вже ні хто не переконає,
що вони роблять щось не так. приклад: японська молодь (КАМІКАДЗЕ) в війні та північна корея тепер. вони впевнені що живуть правильно.
23.01.2022 12:35 Відповісти
Зараз необхідні санкції і з України також по відношенню до росії.
23.01.2022 12:35 Відповісти
RadarNATO


Срочно!Сенат США рассматривает законопроект о поставках в Украину ЗРК "Patriot" и Томагавк. Ждем положительного решения.
23.01.2022 12:40 Відповісти
Нi ламайте собі голову: була перша світова війна (1914-1918), була друга (1939-1945).
Виходячи з цього (тренда) зараз почалася, поки ще у слабкій формi третя.
Результати першої та другої нам відомі - знищена Європа, Совок, Японія.. Перемогли -США!!
Значить - результат третьої світової війни буде таким самим!
23.01.2022 12:44 Відповісти
Так русня вже вдерлася в Україну . Для чого ці пустопорожні балачки ?
23.01.2022 12:45 Відповісти
Короче, есть мысль, что будет реализована "формула Штайнмайера". Отсюда и все эти новости. Они очень хорошо вписываются в такую версию. Мол, необходимо выполнить минские договорённости, но это мелочи, потому что на границе сосредоточено огромные войска РФ и оно вот-вот нападёт. Так что радуйтесь и не майданьте- мы вас спасли дипломатическим путём. Можете не благодарить... А будите майданить, мы вас обвиним в участии пророссийского сценария по установлению своего марионеточного режима.
Уверен, что Запад ни раз уже пытались склонить Украину к выполнению минской капитуляции. Потому что им пофигу по большому счёту на такие вещи. Но что Порошенко, что Зеленский говорили- "это невозможно. Это сразу Майдан". Поэтому нужен какой-то хитрый план придумать по накачки "нужной" информации украинцев. Думали, гадали и придумали.
23.01.2022 12:45 Відповісти
23.01.2022 12:51 Відповісти
Боже! Бережи королеву!
23.01.2022 12:55 Відповісти
Дом, услышал тебя. Вопрос в том пробивается ли это в сумеречное сознание психопата путлера.
23.01.2022 12:53 Відповісти
У нас на данный момент,даже визового режима с кацапией-нет,разве это нормально?
23.01.2022 12:57 Відповісти
подразумєвалось, шо как только рф - на Украіну, так кнр - на Тайвань..?

Посольство Китаю в Росії заперечує, що голова КНР Сі Цзіньпін просив президента Росії Володимира Путіна не нападати на Україну під час Олімпійських ігор у Пекіні.

Диппредставництво заявило у Twitter, що вважає публікацію фейком та провокацією.

"Публікація Bloomberg про те, що нібито глава КНР попросив главу Росії не нападати на Україну під час Олімпіади, щоб не псувати свято, є фейком та провокацією", - йдеться у заяві.

Позиція Китаю з українського питання "послідовна та зрозуміла", додали в посольстві.

"Китайська сторона виступає за врегулювання розбіжностей шляхом діалогу та консультацій у рамках мінських угод", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Bloomberg, Сі Цзіньпін не хоче, щоб "Путін затьмарив важливий для Китаю момент, спровокувавши глобальну кризу безпеки зі США та Європою".

МЗС РФ назвало статтю агентства інформаційною спецоперацією американських спецслужб.
23.01.2022 12:58 Відповісти
https://www.facebook.com/usdos.ukraine/posts/300586852111745 Успокоительное для мокшанского быдла...
23.01.2022 13:12 Відповісти
То что Мураев чуть ли не главный агент Кремля сейчас в Украине и РФ хочет видеть его в руководстве страны,показывает,что Путин окончательно улетел в космос в понимании укр.политики))). Информ от британцев серьезная, но воспринимать ее без улыбки сложно.Но может хоть СБУ проснется
23.01.2022 13:17 Відповісти
отцепись от СБУ им некогда всякой чушью заниматься
23.01.2022 14:53 Відповісти
Путлер назначил нового президента Украины,им стал Мураев.... Остальные Марионетки тоже известны и даже есть Мыкола Янавич типа премьер...
23.01.2022 13:18 Відповісти
Как-то вяло обсуждается вариант приведения к власти пророссийского правительства . Кто пьітается расшатать ситуацию в Украине конкретно ? Мураев ?!
Не смешите ...
23.01.2022 13:20 Відповісти
Мураев наберет 74% голосов,а тьо и все 80% типа Лукашеску...
23.01.2022 13:22 Відповісти
Пока в Украине банкует Коломойский, все под контролем *****.
23.01.2022 13:23 Відповісти
Не розумію, чого треба санкції, коли вже загинуть тисячі безвинних людей? Це такі демократичні заходи? І чому не шкода людей країни, яка захищається, і в той час шкода народ країни, який начебто буде потерпати від санкцій? Хоча б один демократичний політик з ЄС може це пояснити простій "майбутній жертві" великої війни. Яка стоїть на порозі його країни та живе поруч з малою війною вже вісім років.
23.01.2022 13:39 Відповісти
 
 