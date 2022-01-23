Проти РФ запровадять дуже серйозні санкції, якщо вона спробує вдертися в Україну або приведе до влади маріонетковий режим, - Рааб

Заступник прем'єр-міністра Великої Британії й міністр юстиції Домінік Рааб заявив, що проти Росії будуть запроваджені санкції у разі приведення проросійського політика до влади в Україні.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу Sky News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна - вільна країна, яка може самостійно вирішувати свою долю. Ми їх підтримуватимемо, коли вони будуть себе захищати. Міжнародна спільнота, союзники з Європи, США та НАТО, ми стоїмо пліч-о-пліч, коли говоримо, що будуть дуже серйозні наслідки, якщо Росія спробує вдертися в Україну або приведе до влади (в Україні.– Ред.) маріонетковий режим", - сказав Рааб.

За його словами, йдеться про серйозні заходи проти Москви, серед яких ряд фінансових та економічних санкцій.

Рааб також додав, що відповідь Британії буде міцною та узгодженою з її союзниками на Заході.