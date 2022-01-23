Проти РФ запровадять дуже серйозні санкції, якщо вона спробує вдертися в Україну або приведе до влади маріонетковий режим, - Рааб
Заступник прем'єр-міністра Великої Британії й міністр юстиції Домінік Рааб заявив, що проти Росії будуть запроваджені санкції у разі приведення проросійського політика до влади в Україні.
Про це він повідомив в ефірі телеканалу Sky News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Україна - вільна країна, яка може самостійно вирішувати свою долю. Ми їх підтримуватимемо, коли вони будуть себе захищати. Міжнародна спільнота, союзники з Європи, США та НАТО, ми стоїмо пліч-о-пліч, коли говоримо, що будуть дуже серйозні наслідки, якщо Росія спробує вдертися в Україну або приведе до влади (в Україні.– Ред.) маріонетковий режим", - сказав Рааб.
За його словами, йдеться про серйозні заходи проти Москви, серед яких ряд фінансових та економічних санкцій.
Рааб також додав, що відповідь Британії буде міцною та узгодженою з її союзниками на Заході.
когдаЕСЛИ они будут себя защищать." Вот что сказано.
Пастор прямым текстом написал, что }{уйло планирует вторжение в районе Овруча.
Там до Коростеня (трасса М-07) от границы с Бульбофюрером около 50 км.
На Киев }{уйло не пойдёт- нет смысла. Зеля с Дерьмаком сдадутся сразу же.
Думаю, что Кровавому Пастору в этих вопросах можно верить.
-загинуть мільйони без санкцій
-здатись в плєн, зберігшись живими
Глава делегации РФ в Вене Константин Гаврилов заявил, что «Россия предупреждает, что не станет терпеть, если Киев и Запад пойдут на провокацию в Донбассе и будут атаковать россиян».
може бажаєш в реалі зустрітись і у вічі мені це сказати?
бережи себе.
https://youtube.com/watch?v=ZQ9BGoKh88A
1. ці динири та линири будуть у нас вічно, або до розвалу рф.
2. через "мінськ" в ВР можуть зайти сепари, а їх в ОП та ВР і тах багато.
3. рф буде й далі вбивати наших захисників, руками "новоросів"
4. в рф дуже, дуже багато старої бронетехніки та рсзу та різної зброї.
вся вона не буде утилізована а відправлена на донбас
і ми будемо мати під боком НЗФ порівняне з найбільшими арміями европи.
5 і саме головне. покоління, яке виросте за ці 14-20 років, вже ні хто не переконає,
що вони роблять щось не так. приклад: японська молодь (КАМІКАДЗЕ) в війні та північна корея тепер. вони впевнені що живуть правильно.
Срочно!Сенат США рассматривает законопроект о поставках в Украину ЗРК "Patriot" и Томагавк. Ждем положительного решения.
Виходячи з цього (тренда) зараз почалася, поки ще у слабкій формi третя.
Результати першої та другої нам відомі - знищена Європа, Совок, Японія.. Перемогли -США!!
Значить - результат третьої світової війни буде таким самим!
Уверен, что Запад ни раз уже пытались склонить Украину к выполнению минской капитуляции. Потому что им пофигу по большому счёту на такие вещи. Но что Порошенко, что Зеленский говорили- "это невозможно. Это сразу Майдан". Поэтому нужен какой-то хитрый план придумать по накачки "нужной" информации украинцев. Думали, гадали и придумали.
Посольство Китаю в Росії заперечує, що голова КНР Сі Цзіньпін просив президента Росії Володимира Путіна не нападати на Україну під час Олімпійських ігор у Пекіні.
Диппредставництво заявило у Twitter, що вважає публікацію фейком та провокацією.
"Публікація Bloomberg про те, що нібито глава КНР попросив главу Росії не нападати на Україну під час Олімпіади, щоб не псувати свято, є фейком та провокацією", - йдеться у заяві.
Позиція Китаю з українського питання "послідовна та зрозуміла", додали в посольстві.
"Китайська сторона виступає за врегулювання розбіжностей шляхом діалогу та консультацій у рамках мінських угод", - йдеться у повідомленні.
За інформацією Bloomberg, Сі Цзіньпін не хоче, щоб "Путін затьмарив важливий для Китаю момент, спровокувавши глобальну кризу безпеки зі США та Європою".
МЗС РФ назвало статтю агентства інформаційною спецоперацією американських спецслужб.
Не смешите ...