Ми готові до бою, - посол України у Великій Британії Пристайко про загрозу російського вторгнення
Російські війська знаходяться на території України вже майже вісім років, тому питання можливого вторгнення не є великою новиною для Києва.
Про це в ефірі телеканалу Sky News сказав посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми не тільки думаємо про, те що він (Путін. – Ред.) хоче (вторгнутися в Україну. – Ред.). Не так вже й багато людей пам’ятають це, але він вже в Україні майже 8 років. Тому в цьому питанні (можливого вторгнення РФ. – Ред.) немає великої новини для нас", - зазначив він.
За словами Пристайка, нині невідомо, чи буде можливе вторгнення Росії повномасштабним, чи чимось невеликим для того, щоб роздратувати Україну та світ, аби показати свою силу.
"Ми готові до бою", - додав він.
Посол зазначив, що якщо Німеччина не надає Україні озброєння для оборони, то вона може зробити щось інше, аби допомогти Києву, зокрема, заборонити газопровід "Північний потік-2".
"Це те, про що ми їх так багато разів запитуємо (про скасування "Північного потоку-2". - Ред.). Наш газопровід дозволяє транзит газу (до Європи. – Ред.) наскільки вони цього бажають і навіть більше. Тому в цьому ("Північному потоку-2". - Ред.) немає особливої потреби", - сказав Пристайко.
