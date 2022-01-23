УКР
Мураєв заперечив інформацію, що він є частиною плану Кремля в Україні: "У Росії є інший кандидат"

Мураєв заперечив інформацію, що він є частиною плану Кремля в Україні:

Колишній депутат парламенту України Євген Мураєв заперечив інформацію МЗС Великої Британії про те, що його Кремль хоче привести до влади в Україні після російського вторгнення.

"У Росії є інший кандидат, і вони навіть не приховують цього. Я патріот своєї країни", – заявив Мураєв в інтерв’ю британському виданню The Telegraph, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. 

Мураєв сказав, що наведена Лондоном інформація є абсурдною, оскільки він уже кілька років перебуває під санкціями Росії.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 23 січня МЗС Великої Британії заявило, що отримало інформацію, за якою керівництво Російської Федерації на тлі повномасштабного вторгнення планує встановити в Україні проросійську маріонетку. Називалося прізвище ексдепутата Ради Євгена Мураєва. 

Пізніше, джерела, поінформовані щодо розвідувальних даних, підтвердили, що США також володіють подібними до Великобританії даними про плани Кремля щодо проголошення Мураєва російською маріонеткою в разі вторгнення. 

МЗС Росії заперчив цю інформацію. 

росія (67319) маріонетка (4) Мураєв Євгеній (154)
а кто сомневался что эта очкастая тварь пособник *****
23.01.2022 13:24 Відповісти
+37
23.01.2022 13:23 Відповісти
+30
Я патріот своєї країни", - заявив Мураєв в інтерв'ю британському виданню
Добре що бздиш мураєв...Вгадай кого першого повісять якщо вторгнення почнеться? Правильно! І мертведчука з ківою теж.
23.01.2022 13:26 Відповісти
Фишка в другом...каким способом Мураев добирается в Москву всего за 2 часа...варианты ответов...самолетом Ведмедчука и Оксаны Марченко...которая может летать на Мацковию каждые сутки..,автобусов из Харькова,автобусом из Полтавы...автобусом из города Сумы...а также личным самолетом Лукашеску где то под Черниговым...
23.01.2022 14:56 Відповісти
При чом тут фишка? Н.Махно говорил:" Расстрелять,потом разберемся"
23.01.2022 18:48 Відповісти
Тут непонятно, кто прикрывает своего агента, Россия "санкциями" или Британия сегодняшним вбросом, про то, что он российский агент. Возможно, он такой же пророссийский, как Саакашвили антироссийский - на словах
23.01.2022 14:57 Відповісти
При виборі гауляйтера рузгефюрер користується тільки одним - аби не хохол. Мордвин Пушилін вже на тій стадії, що роздає автографи, його брат Володін випав з обойми через ..... Агент Козирь взагалі горський єврей, марієць Новинський провалив "церковний вопрос", а "вічний кандидат" Бойко не володіє агресивністю рузге. Медведчук має яхту на 10 м довшу чим у фюрера і хизуеться по світу. Агент Казбек ( чувак портков) завалив реабілітацію Віті Ростовського і одночасно справу помсти фюрера Пороху. Залишився один незапятнаний чуваш (чувак) Мурзаев, "наш" в доску, але і тут брити підсуєтились -спалили. А америкоси знову притягнуть вуха Костяна Килимника і прощай царство і "великий царственний собор".
великий інквізитор Фелікс прямо говорив, що хохли страждають дрібнобуржуазністю і їм у світлому майбутньому місця немає. Тому і такий вибір гауляйтера
23.01.2022 14:59 Відповісти
Яхта длиной в 10 метров не бывает. Там 150 мил баксов цена. На момент покупки вошла в первую 5 яхт по дизайну на тот момент. И это больше 10 лет назад было. Заныкал конечно под третье лицо как владельца и приписка менялась под удобный флаг скорее всего. Типа офшоры но для судов, налоги смешные так. Там 5 палуб и метров от 50 запросто.
23.01.2022 15:22 Відповісти
На 10 м довшу чим у фюрера.
23.01.2022 16:25 Відповісти
Первый раз прочёл быстро, фюрера не просчитал. Я подзабыл назавние яхты, есть великолепные сайты по части яхт, катеров, одежды для моря итд. Там бы сразу все параметры вылезли бы. Но суть в другом здесь. Пока народ пенсуху по 800гр 10 лет назад за счастье держал, многие негодяи по Азорским островам ганяли, сотни тысяч зелени тратили в неделю в тропиках. Сутки постоять в Нице в порту, портовый сбор без бункеровки 1--1, 5 тыс дол стоит. А на внутренем рейде на якоре 500 евро. За остальное лучше промолчать.
23.01.2022 22:27 Відповісти
Новинский не мариец, у него отец армянин, Малхасян.
23.01.2022 16:31 Відповісти
Мордаєв, а ти прямим текстом скажи, кого бачуть ********* на посту президента України. Чого відлинюєш?
23.01.2022 15:00 Відповісти
Тыкать в себя пальцем - не культурно. А оно из себя корчит аристократа.
23.01.2022 15:45 Відповісти
самого ответственного налогоплательщика
23.01.2022 17:44 Відповісти
Перед второй каденцией Ельцина на РАБссии в Москву вечером и ночью прилетали премьеры и президенты многих стран Мира...Берлускони к примеру на личном самолете доставил Борис Николаивичу миллиард долларов...,но больше всех удивил тогда Блин Клинтон припер 2 ярда баксов Кэшем и 100 тонн аргентинской свежайшей говядины...Метаморфозы...
23.01.2022 15:02 Відповісти
це звідки?
23.01.2022 19:07 Відповісти
23.01.2022 15:05 Відповісти
тут далеко не всі ще,відкрито писати не буду,бо забанять,але ще не вистачає святош і т.д.
23.01.2022 15:38 Відповісти
БЕЗ ЮЛЄЧКИ ЦЕ НЕ *******!

23.01.2022 18:51 Відповісти
23.01.2022 15:06 Відповісти
Голободька па любасу оборсрет и Оксану Марченко,которая ему падарила однажды ночью миллиапрд долларов...Молодое дело не Хитрое...Оксанка красивая чува и Бородька малый ростом...
23.01.2022 15:08 Відповісти
Чувак програв праймеріз на гауляйтера і через це такий засмучений.
23.01.2022 15:11 Відповісти
Жаль , что этот ****** Мураев не здох в утробе матери !!Пророссийский фашист ещё тот ,, заради прибыли своих предприятий продаст и мать родную !!Козёл!!!
23.01.2022 15:14 Відповісти
В речи Джугашвили на партейном мартовском съезде дохлого РСДРП или кпSS 1939 года рассказано все дальнейшие действия РАБссии на 200 лет вперед...,читаем и слушаем...
23.01.2022 15:15 Відповісти
Мудрый коротышка конечно---не отнять---но прокололся провинциал чугуевский! Надо было не ляпать что не кацапский протеже, терпеть до выборов. Потом вдруг вытянуть козырь что есть санкции против него в кацапии. А заявляя и часто это сегодня, только подтвердил что санкции липовые и продуманые заранее как для лошков сошло бы! Рано козырную шестёрку дёрнул с колоды ошлепок!
23.01.2022 15:15 Відповісти
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=219883820352146&set=p.219883820352146&type=3&__cft__[0]=AZXTvCgEC2TqRrVkVy_u8-gVgfK1ToYiqgckNK4SDo2d2Tah4wImFk-_3WQ40rrePMVFHNVmsHA1ZpAfz0u-2KytU7hxJER1hgZNrwIfiNOqngolDZLfOxzrr9yGci6Gv3B8B5UKScQRb66o3L8tAbMnIEQ6aNvzsLjhYcdHZsYxIA&__tn__=R]-R
23.01.2022 15:22 Відповісти
Ну поперше що б поставити мураєва треба рф захопити Украіну, ну хто це дозволить? і друге це через вибори де він і до 5% не дотягує ,хоч в чім різниця між Зелею Мураєвим ,обидва вони далеко не украінські ,перший це слуга Бені і далекий від політики ,другий це чітко проросійський і він це розуміє.
23.01.2022 15:28 Відповісти
Мураєв патріот України - оце так анекдот
23.01.2022 15:29 Відповісти
Ну я думаю, что он не такой дурак, чтоб подтвердить эти слухи.
23.01.2022 15:37 Відповісти
А шож ты падаль можешь еще проблеять? Неужели хватит смелости подтвердить эту информацию? Настоящий Украинский "политик" - трусливый, лживый, вороватый, подлый, любитель Рюцкого мира.
23.01.2022 15:43 Відповісти
"У Росії є інший кандидат, і вони навіть не приховують цього. ...", - заявив Мураєв в інтерв'ю британському виданню The Telegraph,

23.01.2022 15:45 Відповісти
Кто же тебя так подставил студент ??
23.01.2022 15:49 Відповісти
Щоб цей захисник рускоізичних і власник антиукраїнського каналу Наш не казав, я йому не вірю. Його продажність написана на його обличчі.
23.01.2022 16:16 Відповісти
Назарбаев, Токаев, Мураев- там его родина
23.01.2022 16:19 Відповісти
Не волнуйся, столбов на всех хватит.
23.01.2022 16:20 Відповісти
23.01.2022 16:49 Відповісти
бЕГИ чМО, БЕГИ !!!!
23.01.2022 16:53 Відповісти
конечно "ложь", особенно если учесть что у англичан одна из лучших разведок....
23.01.2022 16:56 Відповісти
ДО УВАГИ СБУ!

у ЛЬВОВІ БАГАТО ХТО ПОДУМАВ,ЩО ЦЕ САДОВИЙ.

Підтвердження цього різні..зокрема і дружба з Фрідманом,і те що САДОВИЙ СЕБЕ ЗАВЖДИ НАЗИВАВ ПАТРІОТОМ ЛЬВОВА,А НЕ УКРАЇНИ..



ЗЛІВА-"Біла каса" путіна,Фрідман,"Альфа-Банк"
23.01.2022 18:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8lz-DMHUF5U Садовий - Ми програли війну! 26 03 2014

ГАНЕБНА ПРОМОВА

ПРЯМО З КРЕМЛІВСЬКОЇ МЕТОДИЧКИ .
23.01.2022 18:46 Відповісти
Бог дав людині язика, що би брехати, а що би навчити людей як брехати дав політиків
23.01.2022 21:41 Відповісти
Ложь - ментальность москаля.
23.01.2022 17:12 Відповісти
73% идиотов идите и еще раз проголосуйте за пороха или зебила и
будет вам поделом?
23.01.2022 17:15 Відповісти
зайди до магазину, купи рошенку, поклади до рота та кайфуй... тут про мураєва пишуть
23.01.2022 21:43 Відповісти
ця гнида хіба признається? досить раз послухати її прокремлівську риторику, щоб все зрозуміти.
23.01.2022 17:26 Відповісти
Это он скромничает на людях,а сам спит и видит: Параша прийди ,дядя АЗИРОВ вернись
23.01.2022 17:30 Відповісти
Кроме мураева британцы назвали сергея арбузова, андрея клюева, владимира сивкович и миколу азарова
23.01.2022 17:30 Відповісти
Агент Мураєв зізнався, що багато років працює під прикриттям санкцій РФ.
23.01.2022 17:33 Відповісти
Випердиш з ніодкудава. Тільки борди по усій країні висять, комусь же потрібне таке лайніще.
23.01.2022 17:44 Відповісти
Так ось чого здриснув з АП Арістофічь!!! Він ліпший друг мірзоєва. Той сказав:» тікай,як я прийду тебе підберу. Чистий будеш.»
23.01.2022 17:51 Відповісти
23.01.2022 18:27 Відповісти
У них есть другой кандидат - сказал Мураев с грустью в голосе и слезами на глазах
23.01.2022 19:44 Відповісти
Нет, мураев не может продвигаться в президенты; он во всех отношениях, начиная с мелкой головы, слишком похож на червя.
24.01.2022 08:06 Відповісти
знаешь что-то про другого кандидата?
так расскажи нам, баклан
24.01.2022 08:58 Відповісти
