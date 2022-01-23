Мураєв заперечив інформацію, що він є частиною плану Кремля в Україні: "У Росії є інший кандидат"

Колишній депутат парламенту України Євген Мураєв заперечив інформацію МЗС Великої Британії про те, що його Кремль хоче привести до влади в Україні після російського вторгнення.

"У Росії є інший кандидат, і вони навіть не приховують цього. Я патріот своєї країни", – заявив Мураєв в інтерв’ю британському виданню The Telegraph, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Мураєв сказав, що наведена Лондоном інформація є абсурдною, оскільки він уже кілька років перебуває під санкціями Росії.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 23 січня МЗС Великої Британії заявило, що отримало інформацію, за якою керівництво Російської Федерації на тлі повномасштабного вторгнення планує встановити в Україні проросійську маріонетку. Називалося прізвище ексдепутата Ради Євгена Мураєва.

Пізніше, джерела, поінформовані щодо розвідувальних даних, підтвердили, що США також володіють подібними до Великобританії даними про плани Кремля щодо проголошення Мураєва російською маріонеткою в разі вторгнення.

МЗС Росії заперчив цю інформацію.