ЦНАПи з'являться у населених пунктах, де живе більше 10 тис. мешканців, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив інформацію, що в 2022 році розпочнеться відкриття ЦНАПів у населених пунктах, де мешкає менше 10 тис. чоловік. Уряд виділяє на це 231 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ про це Шмигаль написав у фейсбуці.

"Вже цього року в населених пунктах, де мешкає понад 10 тисяч людей, з’являться свої ЦНАПи. Уряд затвердив оновлений порядок надання 231 млн грн субвенції", - підкреслив прем'єр.

За його словами, кошти насамперед отримають ті громади, які досі не мають власного центру надання адмінпослуг. Очікується, що ЦНАПи будуть облаштовані до кінця року, а люди нарешті зможуть отримати доступ до якісних державних сервісів.

