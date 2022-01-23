УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8167 відвідувачів онлайн
Новини
3 599 9

ЦНАПи з'являться у населених пунктах, де живе більше 10 тис. мешканців, - Шмигаль

ЦНАПи з'являться у населених пунктах, де живе більше 10 тис. мешканців, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив інформацію, що в 2022 році розпочнеться відкриття ЦНАПів у населених пунктах, де мешкає менше 10 тис. чоловік. Уряд виділяє на це 231 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ про це Шмигаль написав у фейсбуці. 

"Вже цього року в населених пунктах, де мешкає понад 10 тисяч людей, з’являться свої ЦНАПи. Уряд затвердив оновлений порядок надання 231 млн грн субвенції", - підкреслив прем'єр. 

За його словами, кошти насамперед отримають ті громади, які досі не мають власного центру надання адмінпослуг. Очікується, що ЦНАПи будуть облаштовані до кінця року, а люди нарешті зможуть отримати доступ до якісних державних сервісів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці можуть згенерувати COVID-сертифікати у ЦНАПах, - Мінцифри

ЦНАП (74) Шмигаль Денис (4781)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Перший побудують у "Нью-Васюках"!!!
показати весь коментар
23.01.2022 13:37 Відповісти
менше
в 2022 році розпочнеться відкриття ЦНАПів у населених пунктах, де мешкає менше 10 тис. чоловік. Джерело:
-------
чи більше
Вже цього року в населених пунктах, де мешкає понад 10 тисяч людей, з'являться свої ЦНАПи Джерело:
показати весь коментар
23.01.2022 14:03 Відповісти
Ви, бачу, ще не привикли до єврейських штучок
показати весь коментар
23.01.2022 18:05 Відповісти
а чего ЦНАО,делали бы уже сразу как в *********-МФЦ,вы ж всё у неё копируете.
показати весь коментар
23.01.2022 14:17 Відповісти
"Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив інформацію, що в 2022 році розпочнеться відкриття ЦНАПів у населених пунктах, де мешкає менше 10 тис. чоловік. Уряд виділяє на це 231 млн грн." "Вже цього року в населених пунктах, де мешкає понад 10 тисяч людей. Так більше 10 тис. чи менше 10 тис.
показати весь коментар
23.01.2022 14:27 Відповісти
фортепьянную музыку теперь можно будет послушать не тока по телеку, но и в смартфоне
показати весь коментар
23.01.2022 14:43 Відповісти
""....що в 2022 році розпочнеться відкриття ЦНАПів у населених пунктах, де мешкає менше 10 тис. чоловік. Уряд виділяє на це 231 млн грн ""

Шмыгаль,спроси у НОВОКАХОВСКОГО мэра,как так получилось,что после торжественного открытия ЦНАПА,в сентябре (2021г) с перерезанием ЛЕНТЫ-по сей день НЕ РАБОТАЕТ!!! Кстати,перерезать помогал тогдашний губернатор Хер.обл-Козырь. В данный момент он восседает в ВР!!!
показати весь коментар
23.01.2022 16:55 Відповісти
 
 