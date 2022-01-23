ЦНАПи з'являться у населених пунктах, де живе більше 10 тис. мешканців, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив інформацію, що в 2022 році розпочнеться відкриття ЦНАПів у населених пунктах, де мешкає менше 10 тис. чоловік. Уряд виділяє на це 231 млн грн.
Як інформує Цензор.НЕТ про це Шмигаль написав у фейсбуці.
"Вже цього року в населених пунктах, де мешкає понад 10 тисяч людей, з’являться свої ЦНАПи. Уряд затвердив оновлений порядок надання 231 млн грн субвенції", - підкреслив прем'єр.
За його словами, кошти насамперед отримають ті громади, які досі не мають власного центру надання адмінпослуг. Очікується, що ЦНАПи будуть облаштовані до кінця року, а люди нарешті зможуть отримати доступ до якісних державних сервісів.
Шмыгаль,спроси у НОВОКАХОВСКОГО мэра,как так получилось,что после торжественного открытия ЦНАПА,в сентябре (2021г) с перерезанием ЛЕНТЫ-по сей день НЕ РАБОТАЕТ!!! Кстати,перерезать помогал тогдашний губернатор Хер.обл-Козырь. В данный момент он восседает в ВР!!!