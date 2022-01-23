УКР
Новини Окуповані території
2 732 33

Задоволений, як еволюціонує "Кримська платформа". Вона є величезним дратівником для Росії, - Кулеба

Задоволений, як еволюціонує

"Кримська платформа" є дратівником для Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Кримська платформа – це "будинок", який ми збудували. Тепер ми його "підключаємо до мереж" і "заселяємо". "Підключення мереж" відбувається шляхом інтеграції "Кримської платформи" в систему міжнародних відносин. Резолюція Генасамблеї ООН, рішення, підтримка, визнання "Кримської платформи" з боку ЄС та інших організацій. "Заселяємо" партнерами, які готові діяти і розвивати цей формат. І Німеччина взяла один трек. Питання безпеки навігації в Чорному морі очолила інша, дружня нам держава. І тепер ми переходимо до змістовної роботи", – сказав міністр.

За його словами, всі "хочуть результату тут і зараз", але "будинок не будується за один день і потім за один день не заселяється і не починає жити своїм життям".

"Ми зробили дуже гарний прогрес. Я задоволений тим, як еволюціонує "Кримська платформа". Вона є величезним дратівником для Росії. Тому що Росія розуміє, що це стратегічна історія, яка не зникне, яка завжди буде в них, як скалка, сидіти", – заявив глава МЗС.

Крим (14222) росія (67319) Кулеба Дмитро (3605) деокупація (951) Кримська платформа (320)
и как именно она "эволюционирует"? пока только говорильня из ОПы и больше ничего
23.01.2022 14:07 Відповісти
+5
Kostiantyn Yelisieiev


@k_yelisieiev

·
https://twitter.com/k_yelisieiev/status/1485185745153310722 2 ч



Ще один приклад, що влада підігрує Кремлю, гальмуючи інтеграцію в НАТО - Банкова включила до складу делегації для участі у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО представника ОПЗЖ, виключивши П'ятого Президента, лідера ЄС. Хіба це не зрада? Альянс у шоці!
23.01.2022 13:49 Відповісти
+4
Коли "Кримська платформа" почне допомагати витягувати з крисійських ьюрем кримців, тоді повірю в її ефективність, а зараз, на жаль, поки одне.бла-бла-бла.
Ну і кримськотатарський телеканал "ATR" вже 2 місяці не транслює свої передачі на окупований Крим через супутник, бо ЗЕвлада відновилася його фінансувати замість "дурДОМу".
23.01.2022 13:46 Відповісти
Точно , и Германию покрепче к "платформе" пристегнуть !
23.01.2022 13:48 Відповісти
Коли фіни почнуть забирати 15% своїх земель, тоді й наша черга прийде. Вперед, на міни, брат хейнекенн!
23.01.2022 14:21 Відповісти
По углам кричит "Крьімнаш" всякая шваль , у вас тоже ?
23.01.2022 14:32 Відповісти
нам не треба просто дратувати. нам потрібен результат!
23.01.2022 14:16 Відповісти
Кулеба займись справами, а не витрачай час на аналіз та емоції. Китай, Японія, Півд. Корея - це другий фронт для ...йла. Це дивізії в окопах на сопках МанжуріЇ. Це справжні безсонні ночі ...йла. Бажаю перемог на Східному фланзі. Над дипломатією московії.
23.01.2022 14:20 Відповісти
тебе забули спитати коли і як нам діяти, іди лісом орк! тобі тут не раді
23.01.2022 14:22 Відповісти
23.01.2022 14:26 Відповісти
Х..уйла мир чмырит, а когда гробы потекут обратно в паРашу то и ватники его же повесят... кацапы надеются на шару но предатели ОПЗЖ не смогут помешать защите Украины от Московии.. Встретим гостей"вилами"
23.01.2022 14:32 Відповісти
размовлять - не мешки ворочать, зато есть повод собраться и просто побухать за державний счет
23.01.2022 14:39 Відповісти
Обман украинцев. Для т.н. элиты-правящей мафии воров Коломойского-авторитет один: их историческая родина. А Израиль, военная союзница Путина, крымскую платформу имела в виду в белых тапочках.
23.01.2022 14:43 Відповісти
Да, "крымская платформа" уже оправдала свою нужность. И опыт Зеленского в "шоу-бизнесе" помог раскрутить этот проект до очень заметного в Европе, благодаря красочности этого мероприятия. Что конечно, безусловно является достижением Зеленского. Умеет он делать такие вещи, тут спору нет.
23.01.2022 14:43 Відповісти
ДЕБІЛ.
23.01.2022 14:45 Відповісти
Видимо Кулеба, если не брешет, то в этой клоунской шушаре типа 2019--2022 и говорит вроде как адекватный человек.
А перед этим концертная братва просувает вместо Зе то лысого идиота на всех ТВ-каналах а как его лысого звать мы не не помним..
Помню в телевизоре лысое Чмо, которое называет себя "самым продвинутым" в интернете. и бьет в челюсть в спортзале резиновую куклу.
23.01.2022 14:57 Відповісти
Одно название, под которым нихрена нет.
23.01.2022 15:12 Відповісти
К Крымской пл.в будущем присоединится и Южный Одэрбэйджан(сейчас северный Иран с 35млн.одэров), а также минимум пол Дагестана(Сев.Одэрбэйджан),ну и естественно Карабах(пока отнят не русским Кремлем).Это все не за горами.
23.01.2022 16:48 Відповісти
не влада, а дитячий садочок... Боже збережи Україну!
23.01.2022 17:55 Відповісти
"В 1898 году, в разгар испано-американской войны, США аннексировали Гавайи..."© [Википедия].
А давайте замутим ещё и Гавайскую платформу. С одной Крымской платформой как-то не очень ржачно
23.01.2022 18:46 Відповісти
Замути. Мокшанец.
23.01.2022 20:44 Відповісти
"Отлезь, гнида"©️
23.01.2022 20:49 Відповісти
Ша, холоп !
Тут не наливають. Вали за порєбрік
23.01.2022 20:52 Відповісти
То тобі не наливають.
Корисні поради давай улюбленій бабці, їй діватись нікуди - вимушена терпіти ріднесеньку онуку навіть якщо вона пришелепкувата бамбула
23.01.2022 20:56 Відповісти
А мені і не треба. Я з коцапами ніяк не пов'язана. На відміну від тебе, кадировська жонушка..
23.01.2022 21:00 Відповісти
Слава Ісу! Плекаю надію, що нарешті здибався з високоосвіченою пані. Соромлюся гречно запитатися до вченої кобіти, та, сподіваюся, вельмишановна добродійко, Вашій моці до снаги розтлумачити, хто ж такі отой во кляті кацапи - це, часом, не Пороха синова молодиця (невістка) Юлія, у дівочості - Аліханова, батьки якої мешкають у Санкт-Петербурзі, сестра дружини віце-губернатора Ленінградської області? А може це "пан" Клімкін з усією Курською і Кримською ріднею, особливо тесть, якого нагороджено Російською медалькою "За возвращение Крыма"? Чи мо "товариш" Наєв з братом-чиновником Кримської окупаційної адміністрації і ще дехто?
P.s. Як гадаєш, у російські ФСБ, Г(Р)У ГШ МО, СЗР Путін понабирав настільки шляхетних лицарів, що вони марнотратно знехтували таким розкішним вербувальним ресурсом, як кревні родинні зв'язки?
24.01.2022 05:18 Відповісти
 
 