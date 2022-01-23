Задоволений, як еволюціонує "Кримська платформа". Вона є величезним дратівником для Росії, - Кулеба

"Кримська платформа" є дратівником для Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Кримська платформа – це "будинок", який ми збудували. Тепер ми його "підключаємо до мереж" і "заселяємо". "Підключення мереж" відбувається шляхом інтеграції "Кримської платформи" в систему міжнародних відносин. Резолюція Генасамблеї ООН, рішення, підтримка, визнання "Кримської платформи" з боку ЄС та інших організацій. "Заселяємо" партнерами, які готові діяти і розвивати цей формат. І Німеччина взяла один трек. Питання безпеки навігації в Чорному морі очолила інша, дружня нам держава. І тепер ми переходимо до змістовної роботи", – сказав міністр.

За його словами, всі "хочуть результату тут і зараз", але "будинок не будується за один день і потім за один день не заселяється і не починає жити своїм життям".



"Ми зробили дуже гарний прогрес. Я задоволений тим, як еволюціонує "Кримська платформа". Вона є величезним дратівником для Росії. Тому що Росія розуміє, що це стратегічна історія, яка не зникне, яка завжди буде в них, як скалка, сидіти", – заявив глава МЗС.

