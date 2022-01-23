Байден обговорив агресивні дії Кремля зі своєю командою з нацбезпеки, - посольство
Посольство США в Україні оприлюднило інформацію, що президент Сполучених штатів Джо Байден обговорив із своєю командою з нацбезпеки агресивну поведінку Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ про це у твіттері повідомляє посольство США у Києві.
"Сьогодні президент Байден обговорив невпинні агресивні дії Росії щодо України зі своєю командою з національної безпеки. Він підтвердив, що якщо Росія здійснить подальше вторгнення в Україну, США разом із союзниками та партнерами спричинять швидкі та суворі наслідки для Росії", - підкреслюється у повідомленні
23.01.2022 14:06
23.01.2022 14:37
23.01.2022 14:11
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA
Прем'єр Японії, Кішіда Фуміо, заявив, що напад Росії на України має зустрітися жорсткою відповіддю Японії.
Він додав, що Токіо буде співпрацювати з союзниками для захисту України.
У Кремлі - істерика. Назвали слова Кішіди «погрозами» у бік РФ.
Так само відреагувала КНР.
Яблунька@Yablonyka
Lufthansa переносить нічні рейси до Києва.
Причину переносу авіакомпанія пояснює "політичною ситуацією", через яку екіпаж не може залишатись в Україні на ніч
https://www.theguardian.com/world/2022/jan/22/china-hires-western-tiktokers-to-polish-its-image-during-2022-winter-olympics
Може вже пора і віддихнути? На острови десь?
Нехай Порошенко, Турчинов, Гройсман, Яценюк та Кривонос трохи попрацюють, хай попробують та взнають як важко було Бубочці! Вони думають це так просто, захищати Україну?