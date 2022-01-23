Байден обговорив агресивні дії Кремля зі своєю командою з нацбезпеки, - посольство

Посольство США в Україні оприлюднило інформацію, що президент Сполучених штатів Джо Байден обговорив із своєю командою з нацбезпеки агресивну поведінку Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у твіттері повідомляє посольство США у Києві.

"Сьогодні президент Байден обговорив невпинні агресивні дії Росії щодо України зі своєю командою з національної безпеки. Він підтвердив, що якщо Росія здійснить подальше вторгнення в Україну, США разом із союзниками та партнерами спричинять швидкі та суворі наслідки для Росії", - підкреслюється у повідомленні

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готові до нових перемовин Байдена та Путіна у разі необхідності, - Блінкен