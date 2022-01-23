3 732 67
Новий рекорд з початку пандемії: у РФ за добу виявили понад 63 тис. хворих на COVID-19
Станом на 23 січня в Росії зафіксували більше 63 тисяч нових випадків інфікування коронавірусом. Це новий рекорд з початку пандемії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "Стопкоронавірус РФ".
Епідеміологічна ситуація у сусідній країні погіршується. Там минулої доби було зареєстровано 63 205 нових випадків. Померло від хвороби 679 людей.
Усього з початку пандемії в РФ померло 326 112 осіб. А загальна кількість хворих досягла показника 11 108 191. Одужали 10 023 622 особи, у тому числі 23 045 пацієнтів виписані з лікарень протягом останньої доби.
Новий штам "Омікрон" зафіксовано у 64 з 85 регіонів Росії. На сьогоднішній день у країні домінує варіант "Дельта".
