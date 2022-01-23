УКР
3 732 67

Новий рекорд з початку пандемії: у РФ за добу виявили понад 63 тис. хворих на COVID-19

Станом на 23 січня в Росії зафіксували більше 63 тисяч нових випадків інфікування коронавірусом. Це новий рекорд з початку пандемії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "Стопкоронавірус РФ".

Епідеміологічна ситуація у сусідній країні погіршується. Там минулої доби було зареєстровано 63 205 нових випадків. Померло від хвороби 679 людей.

Усього з початку пандемії в РФ померло 326 112 осіб. А загальна кількість хворих досягла показника 11 108 191. Одужали 10 023 622 особи, у тому числі 23 045 пацієнтів виписані з лікарень протягом останньої доби.

Новий штам "Омікрон" зафіксовано у 64 з 85 регіонів Росії. На сьогоднішній день у країні домінує варіант "Дельта".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 86 осіб, зафіксовано 15 444 нові випадки зараження, 2 030 осіб одужали

Автор: 

+17
Было бы хорошо чтобы вся орда возле границы издохла от КОВИДА. Тогда это была бы не болезнь, а спасение мира
23.01.2022 14:14 Відповісти
+8
Олимпиада ещё не началась а рекорды уже есть ,что не может не радовать ..
23.01.2022 14:30 Відповісти
+6
Бред озвучиваешь. В Лаптестане нет корупции сам великий ***** об этом сказал! А может ты враг и бендеровец либеральный?!
23.01.2022 14:29 Відповісти
Было бы хорошо чтобы вся орда возле границы издохла от КОВИДА. Тогда это была бы не болезнь, а спасение мира
23.01.2022 14:14 Відповісти
Олимпиада ещё не началась а рекорды уже есть ,что не может не радовать ..
23.01.2022 14:30 Відповісти
це майже половина військових на кордоні з україною...помруть, не пощастило...
а могли б жеж загинути під час наступу...і тоді кожна сім,я позбулася б лишнього рота та ще й отримала б за нього сяку-таку пенсію
23.01.2022 14:33 Відповісти
Не вся орда, а все население кацапстана!
23.01.2022 14:55 Відповісти
«Спутник V» показал лучший результат по защите против летальных случаев в Венгрии
23.01.2022 14:15 Відповісти
Так почему тогда в Лаптестане ватники дохнут? Рабочий есть 100% средство от короны сам Путин его юзал! Не хочешь купить?!
23.01.2022 14:25 Відповісти
не надо..
23.01.2022 14:26 Відповісти
Ну как знаешь если что обращайся но будет дороже!
23.01.2022 14:27 Відповісти
Скабеева скзала?
23.01.2022 14:27 Відповісти
Там еще течение ковида зависит от группы крови. привычек и тд. те кто бухают и курят сигареты - почти не болеют. Ибо алкоголь закаляет иимунитет, а смолы от сигарет забивают нижние дыхательные пути, где ковид тупо умирает. Так что с этой болякой не все так однозначно...
23.01.2022 14:27 Відповісти
С чего бы это? Спутник - это краденая технология АстрыЗенеки, только выбраны два других вида аденовирусов для встраивания фрагментов ДНК короны. А как раз именно эта технология показала наибольшее количество побочных явлений и невысокую эффективность. Эффективность хуже только у инактивированной вакцины китайцев, но та хоть показывает низкую частоту побочных эффектов. Pfizer/Moderna рулят, это однозначно прорыв в технологиях. Ещё 10 лет назад то, что они сделали, было бы научной фантастикой.
23.01.2022 14:33 Відповісти
Про Пфайзер расскажи израильтянам с 3-4 уколами. Бурда с неясными побочками
23.01.2022 15:05 Відповісти
Все, кто пишут "бурда" - жертвы психообработки. Ну или агенты, проводящие эту психообработку. Фраза "бурда с неясными побочками" лжива от начала до конца, и состав вакцины полностью известен, и побочные эффекты хорошо изучены на, как минимум, паре сотен миллионов вакцинаций в мире. Эта фраза была хороша в самом начале, полтора года назад, но с тех пор в мире много чего изменилось. Хотите вы этого или нет, но новая эра в фармацевтике открыта, и скоро традиционные лекарства заменят полностью синтетические мРНК, которые просто будут заставлять организм производить необходимое действующее вещество самостоятельно. Хотя, кто хочет, тот пусть продолжает прикладывать подорожник.
23.01.2022 15:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=DCaeKVHo5u8 Генетичні вакцини: невизначеність - YouTube
23.01.2022 15:36 Відповісти
Да-да-да, бойся ГМО.

Всё, ящик Пандоры открыт, получайте оттуда ништяки вместе с ужасами вперемешку. Человек сделал самую большую свою ошибку, когда взял в руки палку и изобрел колесо, дальше всё просто катится по наклонной и нет никакой силы, чтобы остановить это. Так что наноботы в твоей крови, которые сами диагностируют состяние организма, и сами тут же заставлющие организм самостоятельно исправить дефект, это ПОКА научная фантастика. И чтобы вы тут не говорили и не писали, это уже свершившийся факт, что рано или поздно это произойдет. Заодно, вместе со здоровьем, корректироваться будут мысли и взгляды, куда уж без этого. И иньекция такими наноботами будет производится ещё на этапе беременности, чтобы не было никаких соблазнов
23.01.2022 15:47 Відповісти
Вы доклад послушайте, о чем это, а потом отвечайте, хотя Вы явно заангажированы
23.01.2022 17:38 Відповісти
Якась тупа корова назвала бурду з ********* "вакциною". І показували якісь цифри "ускладненнь" від вакцин, без порівнянння з смертністю від корони.

Тож кваліфікуємо цю хрінь як "антиваксерська пропаганда" і шлемо цю корову в дупу. Як і тебе.
23.01.2022 20:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ipHa6vbXgfE Надежда Жолобак: Когда вакцинирование может запускать процесс самоуничтожения собственных клеток? - YouTube
23.01.2022 15:38 Відповісти
"Может запускать", "может не запускать" - это всё гадание профанов на кофейной гуще. Реальность такова, что эффективность и безопасность вакцины проверена сотнями миллионов вакцинаций, с широкой выборкой по всем параметрам, во всем мире. Все эти страхи были хоть как-то обоснованными полтора года назад, в самом начале. Все, кто кричал "экспериментальная вакцина", были правы, глобальный эксперимент по использованию мРНК вакцин завершен, и завершен на удивление гладко и удачно. Всё, технология доказала свою полезность и жизнеспособность, и кто и что бы ни говорил, она будет использоваться и развиваться дальше. А моральные аспекты... кого они вообще волнуют?

PS Если что, я не говорю, что это правильно, я лишь говорю, что вовсе не Дон Кихот победил ветряные мельницы. Победить одну успешную технологию может лишь другая, ещё более успешная технология.
23.01.2022 15:58 Відповісти
Вы опять пишите, не ознакомившись с первоисточником. Вы-бот на зарплате?
23.01.2022 17:41 Відповісти
Я принципиально не хожу на ссылки на каналы в ютубе, чтобы не кормить денежкой непонятно кого. И с огромным подозрением отношусь к тем, кто такие ссылки даёт. Ну, я же бот на зарплате, мне не положено кормить других ботов на зарплате.
23.01.2022 19:44 Відповісти
Отвечаете на пост, не зная сути и не пытаясь вникнуть в вопрос-это достойно бота и истинно научный подход.
23.01.2022 20:05 Відповісти
Я знаю суть, у меня развита интуиция

PS На самом деле вы, как класс ботов, настолько предсказуемы, что я знаю наизусть все ваши аргументы ещё до того, как вы откроете рот.
23.01.2022 21:20 Відповісти
Да наплевать мне на Вас, малограмотных ботов
показати весь коментар
Смотри не утони в собственной слюне
23.01.2022 23:28 Відповісти
Правильно робите. Я сходив - як в совковий "общєствєнний нужнік" зайшов. Якісь гамадріли називають "супутник В" вакциною та розповідають, як багато ускладнень від мРНК-вакцин.
23.01.2022 20:10 Відповісти
бот на зарплате
23.01.2022 18:56 Відповісти
23.01.2022 14:16 Відповісти
хрен он принес..
23.01.2022 14:18 Відповісти
последний хрен принёс. сушёный. соли в списке нет. но они держутся ))
23.01.2022 14:29 Відповісти
Походу он в женскую палату с самогоном и хреном наперевес ворвался. Теперь они за его хрен и держатся.
23.01.2022 15:13 Відповісти
радіациєй по ковіду
ілі
прінімай, родіна, плавучій чєрнобиль



⚓️ Первый серийный атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь", построенный корабелами Балтийского завода (входит в #ОСК), прибыл в порт приписки - город Мурманск.

Переход из Санкт-Петербурга проходил через четыре моря и занял десять дней.

В ближайшие дни "Сибирь" приступит к работе на маршрутах Северного морского пути.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача - обеспечение круглогодичной навигации в Западном районе Арктики. Суда этого проекта в ближайшие годы должны стать основой гражданского ледокольного флота России.
23.01.2022 15:11 Відповісти
Мало
23.01.2022 14:17 Відповісти
но хорошо
23.01.2022 14:19 Відповісти
23.01.2022 14:21 Відповісти
А вот эта чума то шо слева от нашего любимого морячка походу. ну дюже схожа
Уже не такая веселенькая как на референдуме, не находите?
23.01.2022 14:24 Відповісти
Да а сиськи хде? Или с голодухи из них щи сварила?!
23.01.2022 14:26 Відповісти
ну что не сделаешь ради родной говени?
23.01.2022 14:29 Відповісти
Похудела как-то. Морячок в аду заждался
23.01.2022 14:53 Відповісти
Открою секрет! В РФ тоже фармкоорпорации проталкивают свои препараты,и точно так же присосались к бюджету, как в Украине, и пилят ковидные деньги, и точно так же окончание фейковой пандемии им не выгодно!
23.01.2022 14:27 Відповісти
Бред озвучиваешь. В Лаптестане нет корупции сам великий ***** об этом сказал! А может ты враг и бендеровец либеральный?!
23.01.2022 14:29 Відповісти
Медведев говорил, что если хотите больших зарплат идите в коррупцию
23.01.2022 14:33 Відповісти
Дай боже здоровля фарм корпорациям на расеи
23.01.2022 14:30 Відповісти
Не, просто шмурдяк-V колоть себе не хотят, чуют что ***** *********, а что то приличное не предлагают.
23.01.2022 14:34 Відповісти
Это чушь у нас 80% вакцынированых и переболевших, ивсего 9 миллионов населения ТАК ВОТ у нас уже больше 70к в сутки !!! У меня 4е прививки у жены 3и оба больные !!!
23.01.2022 14:35 Відповісти
Зато с чистой совестью.
23.01.2022 14:42 Відповісти
"У нас" это где? В Мурманске?
23.01.2022 14:47 Відповісти
Там флаг указан , нет ? Иерусалим и да насиление Мурманска не 9 миллионов да еще и привитых 80%.
23.01.2022 16:20 Відповісти
Не зявилось ще відчуття, що вас трохи натягнули?
23.01.2022 14:51 Відповісти
но болеете же не тяжело? дома лежите?
23.01.2022 15:57 Відповісти
Я в легкой форме ( как простуда без температуры), а жена как при гриппе средней тяжести.
23.01.2022 16:22 Відповісти
и все же не в реанимации. Так что вакцина, худо бедно, сработала.
23.01.2022 16:32 Відповісти
Нам от етой новости должно стать теплее, светлее? Главред і в ЗСУ пойдут?
23.01.2022 14:36 Відповісти
Нашо нам тот лаптестан,
23.01.2022 14:47 Відповісти
Ну конечно. Типа, нашо была Германия "совку" в 42м.
23.01.2022 14:50 Відповісти
Шмурдяк-V, это украденная формула AstraZeneka. На рашке своего ничего нет, все украдено и выдано за свое. Сперва учились у Европы строить железные дороги, потом ввели собственный стандарт, и так во всем, сперва влезаем в доверие, и получаем доступ к технологиям, затем обьявляем их врагами. Сперва спонсируем гитлеровскую Германию, потом готовимся к нападению...
23.01.2022 14:48 Відповісти
Интересно то что это даже до желтой зоны не дотягивает если учесть что у мокшан медицина развита в основном в городах милионниках.А там где на собаках и оленях недоехать,имею ввиду за сотый километр,, никто и никем даже не интересуется.
23.01.2022 14:49 Відповісти
Не знаю как где, но в Германии в курилках такие разговоры: "Ты если вдруг окажешься "заболевшим", то укажи меня в список контактируемых. Хочу оплачиваемый карантин ".
23.01.2022 14:52 Відповісти
За мало! Треба, що б усі
23.01.2022 14:54 Відповісти
23.01.2022 14:55 Відповісти
Господи жги, не останавливаясь!
23.01.2022 15:07 Відповісти
Фашисти несуть втрати . Дай Бог , щоб вони всі здохли , світ став кращим і світило сонце .
23.01.2022 18:21 Відповісти
Речь о том, что у нас не лучше
23.01.2022 18:30 Відповісти
Головне, аби ці тварюки якийсь черговий "крьосний хід" не замутили, як це було у липні - в Україну приїхало декілька тисяч скажених бабок, які лазили містами без масок і спричинили більшу частину захворювань вже через місяць.
23.01.2022 20:18 Відповісти
Навіть коли хворітиме в Цапії більше 200,000 - 400,000 (рівень минулорічної Індії) в день - вони всерівно будуть готуватися до війни. Смертники...
24.01.2022 00:19 Відповісти
 
 