Кулеба про відмову Німеччини постачати зброю Києву: Українці пам'ятатимуть про це десятиліттями

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розкритикував відмову Берліна постачати зброю до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба заявив в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag.

"Ми розчаровані тим, що Німеччина як і раніше, не дає дозволу на постачання оборонних озброєнь до України, особливо з урахуванням поточної ситуації",- сказав український міністр.

Він висловив сподівання, що офіційний Берлін змінить свою позицію щодо цього питання.

"Відмова Німеччини в цьому питанні також розчаровує українську громадськість. На жаль, українці будуть пам'ятати про це десятиліттями, і мені як міністру закордонних справ від цього дуже сумно. Бажаю, щоб наше партнерство процвітало і щоб люди відчували дружні та теплі почуття один до одного", - сказав він.

Кулеба також зазначив, що Німеччина допустила "помилки щодо України" під час Другої світової війни і частина її відповідальності полягає в тому, щоб "приймати правильні рішення сьогодні".

Читайте також: Україна знає, де й у кого отримати потрібну їй зброю, - Кулеба

"Україна зазнала величезних втрат і руйнувань під час Другої світової війни. Тепер, коли ми знову страждаємо, єдина відповідна політика — це дозволити нам захищатися".

"Чим сильніша зараз Україна, тим нижчий ризик чергового військового конфлікту з Росією. Путін не почне нову атаку на Україну, знаючи, що ціна буде занадто високою", - впевнений він.

армія рф (18526) Німеччина (7668) зброя (7695) росія (67319) Кулеба Дмитро (3605)
Потрібно Україні подавати у міжнародний суд на Німеччину за компенсацію Україні збитків до яких призвела друга світова війна, яку почала Німеччина, яка напала на Україну!

Німці залишились фашистами !
показати весь коментар
23.01.2022 14:36 Відповісти
Під час Другої світової війни Німеччина вбила 10 000 000 українців !!!
Німеччина повинна виплатити Україні компенсацію за свої злодіяння!!!
показати весь коментар
23.01.2022 14:40 Відповісти
кулеба и не заметил, как опустил зебилов и зеленского)
Помнить будут именно украинцы, а НЕ "простий нарИд та его слуги"...

п.с. в ОП(Г) паникуют - не знают как примазать зеленского к поставкам оружия))
Саммит НАТО был в Брюсселе, на котором был Порох..
После завершения Саммита НАТО - начались поставки оружия из В.Британии, США и других стран.

В это же время зеЛох квартальный шлялся по курортам Буковели и Сейшелам...
Тут даже самые тупые зебилы испытывают когнитивный диссонанс - оружие от НАТО, а видосики - о шашлыках

п.с. а тут еще 24 января - снова НАТО собирается, зеЛоха не позвали опять, а Порошенко - зовут..
И новые поставки оружия.. "совпадение"?
показати весь коментар
23.01.2022 14:46 Відповісти
німці очкують !!!!! сикуни !!!!
показати весь коментар
23.01.2022 15:10 Відповісти
Такое уже было. Климкин посетил Израиль и заявил, что Киев заинтересован в покупке беспилотников . Компания "Israel Aerospace Industries" согласилась продать дроны Украине. Израиль отменил решение о поставке беспилотных летательных аппаратов в Украину после звонка Путина Нетаньяху. Повезло , что не связались с израильской сранью: Беспилотник Bayraktar уничтожил бомбой российскую гаубицу, обстреливавшую защитников Украины.
показати весь коментар
23.01.2022 15:11 Відповісти
Японці !!!МОЛОДЦІ !!!!!
показати весь коментар
23.01.2022 15:11 Відповісти
Хах. Більше. Українці призведуть до зникнення такого політичного утворення як Німеччина. Більше не існуватиме цього Рейху як і його еліти що тільки і плодять імперії якщо не в себе то у сусідів.
показати весь коментар
23.01.2022 15:13 Відповісти

Я с Германии и тоже как все немцы!
показати весь коментар
23.01.2022 15:14 Відповісти
бгггг, папский *****
показати весь коментар
23.01.2022 23:27 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA_(%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0) https://uk.wikipedia.org/wiki/Франциск_(папа)

Вам уже и Аргентина - Германия? Ну-ну)
показати весь коментар
24.01.2022 08:49 Відповісти
Это его вторая биография.
показати весь коментар
24.01.2022 10:57 Відповісти
Послати їх бізнеса накуй з України
показати весь коментар
23.01.2022 15:14 Відповісти
Чому ж тут дивуватися7 Германія (шредер і меркель)- це держава яка вигодувала Руський мир, так як франція і англія гітлера.
показати весь коментар
23.01.2022 15:14 Відповісти
Ну не скажите , меркельшу как раз СССР с ГДР выгодували.
показати весь коментар
23.01.2022 16:45 Відповісти
Не "Руський мир" , а рускій мир !!! Невже так складно зрозуміти різницю?Яка в московії Русь ? Та ще й з великої літери ...
показати весь коментар
23.01.2022 20:09 Відповісти
А ти б вернувся додому і показав приклад, як зробити "процвітаючу економіку". Чи ви тільки умієте драпати на чужі харчі і паразитувати на чужих процвітаючих економіках, на шиях народів, що самі зробили свої культури, до яких ви примазались і не маєте жодного стосунку ні в просторі, ні в часі?
показати весь коментар
23.01.2022 15:27 Відповісти
Немецкий крупный бизнес ради гешефта и гитлера к власти приведёт, и с Пуйлом будут целоваться.
показати весь коментар
23.01.2022 15:17 Відповісти
Мы всегда будем помнить с 1941 до бесконечности Мразей....
показати весь коментар
23.01.2022 15:19 Відповісти
Рейхсканцлери рівня Адольфа Гітлера народжуються раз в тисячоліття. Але й він допустився фатальної помилки. Рейху потрібно було визнати Проголошення ОУН Української Держави у Львові в 1941році. Тоді українці ще наживо пам"ятали московські репресії, Голодомор, кольхози, гноблення української мови і Церкви, знущання кацапські над нашими національними святинями і цінностями. Тоді Вермахт вкінці 1941 го напочатку 1942-го поповнили би мільйони українців, сотні нових дивізій і Московщина би не витримала і здохла би навіки. Судячи з усього Німеччина і нині наступає на ті ж "граблі"...
показати весь коментар
23.01.2022 15:21 Відповісти
Якийсь підозрілий ти панок. Я вже тебе банив пару разів. Ну-ну.
показати весь коментар
23.01.2022 19:03 Відповісти
ти взагалі - кацапське лайно!
показати весь коментар
24.01.2022 02:55 Відповісти
Видко, на, окрім як банити у тебе мізків не вистачає. Співчуваю - далі буде ще гірше...
показати весь коментар
24.01.2022 14:44 Відповісти
Получается немцы виноваты:атомное оружие сдали,чтобы деньги ,которые надо было тратить на его содержание ,можно было украсть,армию развалили,экономику угробили,сейчас новое изобретение:в ВВП включают налоги,которые сдирают с тех,кто формирует этот продукт...
показати весь коментар
23.01.2022 15:26 Відповісти
Фашисты убили во вторую мировую полтора миллиона Украинцев и они до сих пор способствуют убийствам Украинцев. Это им не будет прощено никогда!!!
показати весь коментар
23.01.2022 15:26 Відповісти
У тебя плохо с историей. Колличество погибших украинцев во второй мировой более 8 млн человек.
показати весь коментар
23.01.2022 15:29 Відповісти
я в википедии посмотрел потери, наверное или редакция или что то напутал. спс за исправление. И тем более им непростительно это никогда!
показати весь коментар
23.01.2022 16:36 Відповісти
Це ти переплутав з жидами: у ДСВ загинуло понад 10 млн. Українців.
показати весь коментар
23.01.2022 15:45 Відповісти
Общие потери украинцев во Второй мировой, составляют примерно 10 миллионов человек. При этом в Красной армии погибло примерно 3 миллиона украинских солдат, а раненных и покалеченных обычно в разы больше.

Немцы до сих пор не ответили перед Украиной за гибель 10 миллионов наших граждан. А недавно на ЦН выкладывали карту гитлеровских концлагерей на территории Украины.

Вот про это Кулебе как раз впору напомнить фрицам.
показати весь коментар
23.01.2022 17:07 Відповісти
Перестаньте растамаживать товар из германии - не дайте фашистам зарабатывать в Украине!
показати весь коментар
23.01.2022 15:27 Відповісти
Хватит уже унижаться ,8 лет валяния дурака фрицами разве не доказательство их притворного гуманизма. Бывшие нацисты строят бизнес с сегодняшними фашистами, это все что надо понять и исключить их из союзников.
показати весь коментар
23.01.2022 15:29 Відповісти
Аааааа, памагите, немчура бубочку аружия лишила. Аааа, чем теперь граться бубочке?

пысы: не будут помнить, бОльшая часть народа не помнит собственную историю. А это поважнее будет нескольких палет со шмайсерами.
показати весь коментар
23.01.2022 15:38 Відповісти
ndrei Piontkovsky
@apiontkovsky

«Хороший Гитлер» цинично эксплуатирует чувства стыда и вины немецкого народа за преступления плохого Гитлера.


Geo Mysl
@geomysl

Replying to
https://twitter.com/apiontkovsky @apiontkovsky

В разговорах о "вине" присутствует подмена тезиса". На самом деле, нет речи ни о каком чувстве вины за миллионы жертв Второй Мировой. Имеется ввиду другое, вот это:

@geomysl
4h
Німеччина "відчуває провину" перед Росією/СССР. Суть провини в тім, що Німеччина порушила Пакт Молотова-Ріббентропа, почавши 22.06.1941-го року війну проти свого союзника. Україна та Білорусь не були суб'єктами того пакту, тому окремої "провини" перед ними Німеччина не відчуває
.
показати весь коментар
23.01.2022 15:40 Відповісти
Хороший ответ, полностью поддерживаю Кулебу, наверно единственного адекватного человека в зеленом болоте.
показати весь коментар
23.01.2022 15:49 Відповісти
Ну посмотрим, как будет происходить история дальше, история вообще очень интересная штука, бывают очень неожиданные повороты, и все может быть, они от нас помощи не дождутся, когда она им понадобиться.
показати весь коментар
23.01.2022 15:54 Відповісти
должны были заключать контракт с немцами. Вчера все остановил.
Срочно ищем замену. Надеюсь, Бог поможет.
Прямо представляю их лица, когд будут посланы на х*, с аргументацией, почему. С*ки...
показати весь коментар
23.01.2022 15:53 Відповісти
Придурок кацапоидный, любая страна НАТО обладает правом вето.
показати весь коментар
23.01.2022 15:58 Відповісти
Кулеба может десятилетиями помнить, как его лишили анальной девственности, но это всем остальным пох.
показати весь коментар
23.01.2022 16:10 Відповісти
Что , сорвали тебе таки целку в левом ухе?
показати весь коментар
23.01.2022 17:01 Відповісти
кацап ви там любите коли вас в жопу , а Українці запамятають зраду гансів .....
показати весь коментар
23.01.2022 17:07 Відповісти
Тепер світ побачить хто є хто! Британці молодці, що покинули імпотентів з ЄС.
Німеччина прискорює розвал ЄС !
показати весь коментар
23.01.2022 16:14 Відповісти
Возможно, немцам, чтобы оправдать запуск газопровода "Северный поток2", нужен веский повод. Таким поводом может стать разрушение ГТС Украины в результате боевых действий. Бизнес и ничего бодьше.
показати весь коментар
23.01.2022 16:16 Відповісти
Тогда что помешает украинским диверсионным группам, взрывать зимой Северные потоки?
показати весь коментар
23.01.2022 17:10 Відповісти
Взрывать в гермашке, или на дне Балтийского моря? Просто гениальная идея.
показати весь коментар
23.01.2022 17:27 Відповісти
Бросайте злоупотреблять, вам же завтра на работу!

Естественно на территории РФ. На сухопутной части проще. А морскую часть, в кацапских и нейтральных водах, нашим подводно-диверсионным силам вполне по плечу, а на море потом кацапам будет труднее ремонтировать. При этом самим кацапам охранять морскую часть газопроводов гораздо проблематичнее. Так что ни о каких взрывах в Германии речь не идет, да это и не нужно. Но газ получается будет финансами агрессора, потому будем иметь полное юридическое право.

Но это всё естественно только в случае дальнейшей эскалации агрессии РФ против Украины. Как верно выразился Байден, если войска РФ пересекут границу Украины (про ЛДНР мы пока молчим). В случае полномасштабной войны РФ против Украины, имеем полное право уничтожать имущество РФ в любой точке Земного шара.
показати весь коментар
23.01.2022 17:37 Відповісти
по ходу так и есть...
показати весь коментар
24.01.2022 07:17 Відповісти
Очень своеобразно будут помнить.
Подходишь к любому государственному учреждению, начиная от Офиса Президента и КМУ и до районной администрации, - на стоянке выставка достижений немецкого автопрома с редкими вкраплениями автопрома японского. Сомневаюсь, чтобы хоть что-то изменилось
показати весь коментар
23.01.2022 16:17 Відповісти
відмова фашистів поставляти Україні зброю для захисту ,це все одно , що США , в роки другої світової війни відмовлялися б поставляти по ленд-лізу союзу все необхідне для війни , що неминуче б привело до окупацію фашистами, совкового союзу.
показати весь коментар
23.01.2022 16:21 Відповісти
Мы уже помним об этом десятилетиями. Подавай в суд на репарации 41-44го годов. Там как раз до десяти миллиардов по тогдашнему курсу наросло…
показати весь коментар
23.01.2022 16:36 Відповісти
Давайте посчитаем только по человеческим потерям.
В результате нападения Германии Украина потеряла примерно 10 миллионов человек (в армии и мирных), это без раненных, покалеченных. Сегодня обычная практика судов, за гибель в авиакатастрофе - за одного погибшего до миллиона в долларах США компенсации.

Теперь умножаем 10 миллионов только погибших, на миллион...
А еще разрушенные в войну дома, заводы, электростанции...

На одних процентах, за год легко закрываем ВЕСЬ внешний долг Украины.
показати весь коментар
23.01.2022 17:15 Відповісти
їм жиди не дозволять...-тільки в них авторське право на компенсації...
показати весь коментар
24.01.2022 07:28 Відповісти
Але піднимати питання, як на мій розум, не тільки можливо, а й потрібно. До речи, я так розумію, що і у Лондоні і у Вашингтоні від такої нашої заяви тільки зрадіють. Иоже і не покажуть цього відкрито, но їм шваби вже давно як то бельмо.
показати весь коментар
24.01.2022 16:35 Відповісти
Кулеба на каком авто ездит ? На немецком !.........
показати весь коментар
23.01.2022 16:37 Відповісти
Т.е., он его должен был срочно продать в течение прошедших пары дней?
показати весь коментар
23.01.2022 17:30 Відповісти
Зачем продать !! Сжечь демонстративно !!.......
показати весь коментар
23.01.2022 20:02 Відповісти
Ну и чё с того, что будут? Влияние украинцев в мире = 0.
показати весь коментар
23.01.2022 16:44 Відповісти

ти помиляєшся, хАхол, Україна зараз якраз є в центрi свiтовоi полiтики.

це якщо навiть не згадувати, що це найбiльша за площею европейська країна.

тому говорити, що вплив українцiв нуль - це маячня.
показати весь коментар
23.01.2022 17:01 Відповісти
Афганистан тоже был в "центре мировой политики". Но отнюдь не потому, что это влиятельная и могущественная дэржава. Ровно наоборот, потому что это невероятная клоака и помойка. С Украиной примерно так же.
Если ты отождествляешь истерию в сми с влиянием, то ты законченный кретин.
показати весь коментар
23.01.2022 17:06 Відповісти
ті тупой кацап...
показати весь коментар
24.01.2022 03:00 Відповісти
Ти конченный поцреот с порванной задницей.
показати весь коментар
24.01.2022 11:42 Відповісти
Russisch Schweine = deutsche Schweine
показати весь коментар
23.01.2022 16:51 Відповісти
Але ми пам'ятаємо і інше. Що Кулеба ще недавно був зв'язковим між партією регіонів і Манафортом і при цьому з понятійною повагою називав Януковича "Big guy". Чи не виконує він завдання на руйнування наших відносин з Німеччиною дозволяючи собі такі висловлювання?
показати весь коментар
23.01.2022 16:57 Відповісти
Виб ще сказали, що Кулеба руйнує відношення з РФ.

Немає з РФ відношень, бо це наши вороги. А Германія її спільник. Тому про які відношення з ними можно казати?
показати весь коментар
23.01.2022 17:19 Відповісти
Розташований в РФ санаторій імені М. О. Семашка, яким управляє Державне управління справами України, за три квартали минулого року сплатив 1,8 млн грн податків в бюджет та цільові фонди РФ. https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/23/7321404/
показати весь коментар
23.01.2022 17:47 Відповісти
Ну ми і ТВЕЛи у кацапії купуємо...
Гібрідна війна...
Алеж відношення украінців до кацапів, то зовсім інше.
показати весь коментар
23.01.2022 18:18 Відповісти
У тебе гугл-перекладач зламався і вус відклеївся.
показати весь коментар
23.01.2022 19:09 Відповісти
Недаремно фашисти німці посадили в тюрму Степана Бандеру ... Німці вороги України і союзники путіна!
показати весь коментар
23.01.2022 17:17 Відповісти
У гітлеровських концлагерях були ВБИТИ два рідних брата Степана Бендери.
показати весь коментар
23.01.2022 17:20 Відповісти
Хорошо бы украинцам не забыть о том, что 8 лет пока ГЕримания теряла бабло от санкций против Рашки, УКраина не объявила рашку врагом, не назвала войну войной, не ввела ВП и не прервала дипотношения, продолждала торговать сжиженным газом и удобрениями,и работать в крыму титановыми заводами (Фирташ), чинить в севастопольских ДОКах рашские корабли и поставлять оборудование на строительство Крымского моста (Порошенко) , не забыть бы, что в благодарность за это , зеля - как только пришёл - пожаловался Трампу, что Меркель ему плохо помогает...Так же, помнить бы что зеля обещал подписать Штангенциркуля и не подписал... выбрать коррумпц прокурора и не выбрал...
Теперь возьмём на расчёт, что сама Германия санкции держала... и не месяцы - годы! что гЕрмания УКраине не тётка..не родтвенница и у неё нет иррациональных доводов любить УКраину просто так.... какие бы фортели она не выкидывала... И, если при пете, УКраина ещё канала под молодую неопытную, но всё же подающую надежды европейскую демократию - то при зеле все увидели, что трана стала банановой республикой - удивительно как оказавшейся в Европе, а не в Южной Америке. Короче, ГЕрмании просто первой осто3.14-ло это воровское кубло, из-за которого терпишь убытки а оно всё 3.14ит и 3.14Ит... Вы ж учтите. это для простых украинцев УКраина - родина, могилы предков, природа и ментал...А для них УКраи на - это не как янык - так петя, не как паетя - так зеля...просто экскурсия по кунсткамере разнообразных уродов. и ты за эту многолетнюю экскурсию влетаешь..влетаешь..влетаешь на бабки ...и без всякой перспективы получить ожидаемую отдачу... Ни в бизнесе... ни в надежде увидеть рядом понятную , демократическую, европейскую страну вместо воровской кунсткамеры.
показати весь коментар
23.01.2022 17:30 Відповісти
"если при пете, УКраина ещё канала под молодую неопытную, но всё же подающую надежды европейскую демократию" - типа Германской Демократической Республики?

https://zaborona.com/ru/chto-nuzhno-znat-o-evgenii-enine-kotoryj-zajmetsya-reformirovaniem-mvd/

"подписал экстрадицию Тимуру Тумгоеву - уроженцу Ингушетии, бойцу добровольческого батальона им. Шейха Мансура, который воевал на Донбассе на украинской стороне."

"Адвокаты Тумгоева добились того, чтобы Комитет ООН по правам человека выпустил рекомендацию о недопустимости его выдачи России из-за угрозы пыток. Несмотря на это, Енин подписал выдачу, и в сентябре 2018-го Тумгоева экстрадировали в Россию. Вскоре после этого адвокаты заявили, что ингуша подвергали пыткам."

"Енин проработал в «Институте будущего» недолго: в апреле 2020-го его назначили заместителем министра иностранных дел. Источники Забороны говорят, что его пригласил глава ведомства Дмитрий Кулеба."
показати весь коментар
23.01.2022 17:40 Відповісти
Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер висловився проти жорстких антиросійських санкцій, заявивши, що Москва не є ворогом Європи. Він додав, що найближчим часом не може бути й мови про вступ України до НАТО

--------

Ще одна антиукраїнська заява сьогодні від німців!
показати весь коментар
23.01.2022 17:59 Відповісти
Німі самі є нащадками фашистів, тому вони і лояльні до фашистської росії. Не хай немтури платять нам репарації ца геноцид українців потворні нащадки фашистів.
показати весь коментар
23.01.2022 18:23 Відповісти
Во время войны судного дня миролюбивые немцы закрыли свое воздушное пространство для поставок американской военной помощи Израилю. К сожалению в этом мире ничего не меняется, ***** останется быть *****ом.
показати весь коментар
23.01.2022 18:31 Відповісти
щось я не доганяю...як географічно це можливо...??? А от що виплачують ТІЛЬКИ євреям за ту віійну-це факт!
показати весь коментар
24.01.2022 07:33 Відповісти
С Европы было ближе Германия заблокировала американскую военную базу Рамштайн со складами и другой инфраструктурой.. Пришлось гнать помощь с европейских складов в обход Германии, с потерей времени естественно.
показати весь коментар
24.01.2022 21:40 Відповісти
на Ромштайні-ядрьоні бомби храняться...щось ти мутиш.
показати весь коментар
26.01.2022 16:49 Відповісти
И все ? Больше ничего нет кроме атомных бомб ?
показати весь коментар
27.01.2022 16:35 Відповісти
Треба офіційну заяву- Справимся без Вас.Потім не вигадуйте про свій внесок в перемогу над путінізмом.Як Росію визнають спонсором тероризму і Ви продовжите гендель з убивцями то не дивуйтесь санкціям.Газово залежні на словах зтурбовані забули що німеччина була розрізана на 45років.А тут 8й рік і вже хоронять.
показати весь коментар
23.01.2022 19:26 Відповісти
немцам, как и остальным европейцам, изначально было пофиг на наши проблемы.
если кто-то верил в другое - наивняк. у них бизнес с рашей, а на нас им просто плевать.
показати весь коментар
23.01.2022 19:59 Відповісти
хто може сказати, яка в Німеччини така зброя, що Украіна роками добивається і не може отримати?
показати весь коментар
23.01.2022 20:13 Відповісти
Кроме танков Леопард-2 ничего на ум не приходит. Вроде САУ еще 155-мм современные, Оптика и средства связи достойные.
показати весь коментар
23.01.2022 21:53 Відповісти
так вони через НАТО блокують...літовські антідронові рушниці.
це не зброя...
показати весь коментар
24.01.2022 07:35 Відповісти
Хотя я за здоровую конкуренцию и не особо люблю АТБ, но никакие Лиди-шмиди в Украину не пускать
показати весь коментар
23.01.2022 21:48 Відповісти
Виборчі компанії багатьох німецьких політиків будуються на газпромовських та інших (кремлівських) грошах.
показати весь коментар
23.01.2022 21:55 Відповісти
Немчуре до сраки, что там запомнят украинцы хоть на десятилетия, хоть на столетия. Главное, чтобы украинский эстеблишмент (все у кого есть бабло) не забросил соревноваться меж собой (как дети писюнами), у кого под жопой круче достижение немецкого автопрома. Или состоятельные украинцы откажутся от перфектных шедевров "Бундес-Авто" и патриотично пересядут в "тазики с гайками" от "АвтоЗАЗ"?
показати весь коментар
24.01.2022 06:41 Відповісти
Кулеба страшный человек! кремень! Нмчура зря с ним свзяалась. а может они еще от Климкина не отошли? и до сих пор нас боятся до дрожи??
показати весь коментар
24.01.2022 09:13 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 