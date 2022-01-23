Кулеба про відмову Німеччини постачати зброю Києву: Українці пам'ятатимуть про це десятиліттями

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розкритикував відмову Берліна постачати зброю до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба заявив в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag.

"Ми розчаровані тим, що Німеччина як і раніше, не дає дозволу на постачання оборонних озброєнь до України, особливо з урахуванням поточної ситуації",- сказав український міністр.

Він висловив сподівання, що офіційний Берлін змінить свою позицію щодо цього питання.

"Відмова Німеччини в цьому питанні також розчаровує українську громадськість. На жаль, українці будуть пам'ятати про це десятиліттями, і мені як міністру закордонних справ від цього дуже сумно. Бажаю, щоб наше партнерство процвітало і щоб люди відчували дружні та теплі почуття один до одного", - сказав він.

Кулеба також зазначив, що Німеччина допустила "помилки щодо України" під час Другої світової війни і частина її відповідальності полягає в тому, щоб "приймати правильні рішення сьогодні".

"Україна зазнала величезних втрат і руйнувань під час Другої світової війни. Тепер, коли ми знову страждаємо, єдина відповідна політика — це дозволити нам захищатися".

"Чим сильніша зараз Україна, тим нижчий ризик чергового військового конфлікту з Росією. Путін не почне нову атаку на Україну, знаючи, що ціна буде занадто високою", - впевнений він.