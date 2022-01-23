У разі вторгнення РФ до України відповідь буде швидкою. Санкції навряд торкнуться "Північного потоку-2", - глава МЗС Австрії Шалленберг
У разі порушення РФ українського територіального суверенітету проти Росії будуть запроваджені нові санкції.
Про це заявив глава МЗС Австрії Александр Шалленберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У кулуарах вже працюють над всеосяжним пакетом санкцій в економічній і фінансовій сферех. За умови ескалації буде дуже чітка, однозначна і швидка відповідь", - заявив Шалленберг у недільному інтерв'ю австрійській газеті Die Presse.
Водночас він заявив, що газопроводу "Північний потік 2" санкції ймовірно не торкнуться. "Північний потік 2" ще навіть не запущений в експлуатацію, - сказав він. - Неможливо уявити, що він стане частиною погроз".
За його словами, залежність Європи і Росії від енергетичних поставок двостороння: Росії потрібен прибуток від продажу енергоресурсів, а ЄС - енергоресурси.
"Потрібно подумати, чи включати газовий сектор у такий санкційний пакет", - вважає він.
Щодо можливого відключення Росії від банківської системи Swift, то тут поки що немає ясності, сказав політик.
"Ніщо не вирішено. Дуже багато буде залежати від того, що справді відбудеться. Якщо російські сили широким фронтом увійдуть на українську державну територію, тоді це буде найгірший сценарій. Але є й інші сценарії: кібератаки або напади найманців без розпізнавальних знаків", - сказав він.
Нащо така країна в НАТО? Не треба обороняти тих ,хто продається без жодного пострілу.
ЕС треба зрозуміти ,що краще мати членом союзу воюючу за незалежність від кацапів Україну,ніж тих ,хто продає демократичні цінності за преференціі від ворога.
А они будут!
Румыны честно заявили что готовят такой вариант
Спасибо жЮле, которая не давала сделать совместный с европейцами газовый консорциум. Тогда бы и разговоров не было о всяких СП! 👿
Лживый и лицемерный ублюдок! Тебе ***** трудно представить как севирный патоп- 2 может быть чатью угрозы? Да что ты говоришь?! А то что в случае войны, украинская ГТС прекращает перекачку газа, а газ московия продолает Европе качать через СП-2. Харош включать дурак, у.е.бан гейропейский!
"Потрібно подумати, чи включати газовий сектор у такий санкційний пакет", - лицемірний прорашистський австріяк.