УКР
У разі вторгнення РФ до України відповідь буде швидкою. Санкції навряд торкнуться "Північного потоку-2", - глава МЗС Австрії Шалленберг

У разі порушення РФ українського територіального суверенітету проти Росії будуть запроваджені нові санкції.

Про це заявив глава МЗС Австрії Александр Шалленберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У кулуарах вже працюють над всеосяжним пакетом санкцій в економічній і фінансовій сферех. За умови ескалації буде дуже чітка, однозначна і швидка відповідь", - заявив Шалленберг у недільному інтерв'ю австрійській газеті Die Presse.

Водночас він заявив, що газопроводу "Північний потік 2" санкції ймовірно не торкнуться. "Північний потік 2" ще навіть не запущений в експлуатацію, - сказав він. - Неможливо уявити, що він стане частиною погроз".

За його словами, залежність Європи і Росії від енергетичних поставок двостороння: Росії потрібен прибуток від продажу енергоресурсів, а ЄС - енергоресурси.

"Потрібно подумати, чи включати газовий сектор у такий санкційний пакет", - вважає він.

Щодо можливого відключення Росії від банківської системи Swift, то тут поки що немає ясності, сказав політик.

"Ніщо не вирішено. Дуже багато буде залежати від того, що справді відбудеться. Якщо російські сили широким фронтом увійдуть на українську державну територію, тоді це буде найгірший сценарій. Але є й інші сценарії: кібератаки або напади найманців без розпізнавальних знаків", - сказав він.

Топ коментарі
+27
не торкнутся потоку? Вот вы проститутки. не с тех зеля ржал в своем квартале, кто шире ноги раздвигает - это ГЕЙРОПА
показати весь коментар
23.01.2022 15:01 Відповісти
+23
Дуже гарний кандидат на роботу в Газпромі, коли піде на пенсію.
показати весь коментар
23.01.2022 15:05 Відповісти
+13
Австрияки плотно помазаны деньгами из паРашки...эти Пукину плохого не сделают...
показати весь коментар
23.01.2022 15:05 Відповісти
Украинские ССО поработают "сантехниками" на рашкованских и европейских газовых обьектах
показати весь коментар
23.01.2022 15:33 Відповісти
А я что говорил что я взорвал? Просто это будет законной целью а ты переживаешь что в Германии без газа останешься?
показати весь коментар
23.01.2022 16:05 Відповісти
Не дивно, німці свої грошей у той потік вклали,де вибачили щоб бджоли проти меду виступали?
Нащо така країна в НАТО? Не треба обороняти тих ,хто продається без жодного пострілу.
ЕС треба зрозуміти ,що краще мати членом союзу воюючу за незалежність від кацапів Україну,ніж тих ,хто продає демократичні цінності за преференціі від ворога.
показати весь коментар
23.01.2022 15:20 Відповісти
Я думаю что Британцы как раз и начинают формирования такой каолиции и тут бы Украине толкового президента как Порошенко а не клоуна точка.
показати весь коментар
23.01.2022 15:29 Відповісти
вертеть усю европу на амерском кую це бесценно
показати весь коментар
23.01.2022 15:25 Відповісти
Фишка тут в другом...Норвегия увеличив добычу газа в сутки до 600 млн кубиков по факту выгнала РАБссию с газового рынка ЕС... 4 газовые компании Норвегии всего за 2 месяца обогнали ГрязьПром и по добыче и по баблу...а тут еще Польша оштрафовала Миллера на 8 миллиардов долларов... рюссишэ дебилы...у вас и правда говна газового что Гуталину в Простоквашине кота Матроскина... болваны блин...
показати весь коментар
23.01.2022 15:25 Відповісти
Этому больше не наливать
показати весь коментар
23.01.2022 15:29 Відповісти
Фуфло немецкое вам давно пора посрать СкреПОНОСом из МАВЗОЛЕЯ...быдло тупое...
показати весь коментар
23.01.2022 15:32 Відповісти
Ага. І ціна на газ впала зразу. Уже в кацапів навіть по 150 ніхто не бере...
показати весь коментар
23.01.2022 20:19 Відповісти
Австрийские проститутки наряду с немецкими идут нах. Блеать,ну вот только вдуматься,что оно мелет. Война,мол там где-то в Украине идёт на всю катушку,но нам нужны энергоресурсы, а засрашке(агрессору) ПРИБЫЛЬ. Больные на голову какие-то.
показати весь коментар
23.01.2022 15:26 Відповісти
Подлецы. Просто аморальные мерзавцы.
показати весь коментар
23.01.2022 15:31 Відповісти
Таке відчуття, що нас тролять)
показати весь коментар
23.01.2022 15:27 Відповісти
Чмошники
показати весь коментар
23.01.2022 15:28 Відповісти
Австрияки не хотят вместе с Германией принять в гости миллионы беженцев с Украины?

А они будут!
Румыны честно заявили что готовят такой вариант
показати весь коментар
23.01.2022 15:30 Відповісти
В Черном море турецкие фирмы нашли огромные запасы газа в украинских территориальных водах...,а это значит Эрдоган,президенты Румынии и Болгарии будут на стороне Украины...РЮССИШЭ швайны ...пора в рюсскае дерьмо...
показати весь коментар
23.01.2022 15:31 Відповісти
І почім турки будуть тобі продавати твій же газ?
показати весь коментар
23.01.2022 20:20 Відповісти
Да похоже "Северный поток-2" и построили для того, что вдруг в Украине война, а им было бы комфортно газ качать из России.
показати весь коментар
23.01.2022 15:33 Відповісти
Построили специально для будущей войны, и не "вдруг", а войны наверняка

Спасибо жЮле, которая не давала сделать совместный с европейцами газовый консорциум. Тогда бы и разговоров не было о всяких СП! 👿
показати весь коментар
23.01.2022 15:39 Відповісти
3 февраля ЭРДОГАН СРОЧНО ПРИЛЕТАЕ а Киев...Рюссишэ быдло..хрюкните чегось...про Вяличие КГБ или ФСБ... Шариковы блин...
показати весь коментар
23.01.2022 15:34 Відповісти
Средняя цена газа выросла более чем в три раза. Европейцы уже начинают задумываться что запрет СП-2 выгоден русским. А это для них главный мотиватор.
показати весь коментар
23.01.2022 15:35 Відповісти
Выйми швабру...жертва инцеста
показати весь коментар
23.01.2022 15:48 Відповісти
Ага, так он и вынет. Русня ********* это дело )))
показати весь коментар
23.01.2022 15:57 Відповісти
на бутылке сиди смирно и не ерзай, задрот под финским флажком.
показати весь коментар
23.01.2022 15:56 Відповісти
"Північний потік-2" це нам, а вам - наша "глибока стурбованість". їжте, якщо не бажаєте захищати свої території.
показати весь коментар
23.01.2022 15:35 Відповісти
Испания подключилась в помощь Румынии и Украине...защитить газовое месторождение в Черном море...Рюссишэ...вы попали под колпак не Мюллера...
показати весь коментар
23.01.2022 15:36 Відповісти
неожиданно для испании
показати весь коментар
23.01.2022 15:43 Відповісти
А що, той Північний поток не можно підірвати?
показати весь коментар
23.01.2022 15:37 Відповісти
Австрия может говорить все, что она хочет, вот только ситуацию это уже не изменит и ее мнение будет засунуто в шопу, если ********* вторгнется в Украину, а это реально будет большая война, тогда все путинские жополизы пойдут ровным сроем накуй!
показати весь коментар
23.01.2022 15:38 Відповісти
Чуваки ..4 норвежские газовые компании качают газа в Европу столдько ,что ваше сраное Силы Сибири и Южный поток простой анекдот...
показати весь коментар
23.01.2022 15:41 Відповісти
Падение Фондового рынка РАБссии с 13 по 19 января привело к резкому падению капитализации ГрязьПрома..,был почти миллиард баксов в 2013 году стало 370 ярдов РАБссия встала с кален...
показати весь коментар
23.01.2022 15:46 Відповісти
В смысле ТРИЛЛИОН баксов Миллера...,а стало 370 ярдов рублей...по факту... В любом случае Илан Маск или Джефф Безос не купят это гоффно...
показати весь коментар
23.01.2022 15:49 Відповісти
Как там водородный котёл себя ведёт? Заправил его буряками?
показати весь коментар
23.01.2022 16:46 Відповісти
"Водночас він заявив, що газопроводу "Північний потік 2" санкції ймовірно не торкнуться. "Північний потік 2" ще навіть не запущений в експлуатацію, - сказав він. - Неможливо уявити, що він стане частиною погроз".
Лживый и лицемерный ублюдок! Тебе ***** трудно представить как севирный патоп- 2 может быть чатью угрозы? Да что ты говоришь?! А то что в случае войны, украинская ГТС прекращает перекачку газа, а газ московия продолает Европе качать через СП-2. Харош включать дурак, у.е.бан гейропейский!
показати весь коментар
23.01.2022 15:47 Відповісти
Ще одна московська повiя
показати весь коментар
23.01.2022 15:47 Відповісти
***** денежкой не абижает?...
показати весь коментар
23.01.2022 15:48 Відповісти
Абіжаєт. Тому головку і висунув Саша Шеленберг.
показати весь коментар
23.01.2022 16:16 Відповісти
Просто денег сейчас нет...но вы держитесь тама.../Димон... деньог нет даже у меня...,а Крым то Турция...Эрдогана... у него денег больше чем на РАБссии в 7 раз...Помидоры помидоры...Байрактары Байрактары...
показати весь коментар
23.01.2022 15:52 Відповісти
Стурбованість досягне небачених висот!
показати весь коментар
23.01.2022 16:01 Відповісти
и этот уже на полставки в Роснефти работает!
показати весь коментар
23.01.2022 16:07 Відповісти
За його словами, залежність Європи і Росії від енергетичних поставок двостороння: Росії потрібен прибуток від продажу енергоресурсів, а ЄС - енергоресурси.

"Потрібно подумати, чи включати газовий сектор у такий санкційний пакет", - лицемірний прорашистський австріяк.
показати весь коментар
23.01.2022 16:12 Відповісти
У разі агрессії ********* Україна знищить північний поток за допомогою глибинних бомб. А санкціії можете далі накладати чи ні.
показати весь коментар
23.01.2022 16:13 Відповісти
RussischSchweine = deutsche Schweine
показати весь коментар
23.01.2022 16:49 Відповісти
Тоесть продолжают втюхивать политику"чуть-чуть " вторжение это не вторжение?....вот что на самом деле обсуждается за закрытыми дверями,,,лицемеры
показати весь коментар
23.01.2022 17:00 Відповісти
Цікаво аиходить: Північний Потік-2 - ні, відключення від SWIFTу - теж ні....Невже у кацапів безвіз заберуть? Але його у них і так нема. 🤔 Чи може... 😲 Заборонять бачити витвори якутського скульптора???? Та що ж це за звірі!!!!!!
показати весь коментар
23.01.2022 17:10 Відповісти
Санкции это все ничем, это ясно давно. Если )(уйло и боится нападать, то только из-за возможных больших потерь, все остальное еврофуфло его не сдерживает!
показати весь коментар
23.01.2022 17:23 Відповісти
Австрійська верхівка корумпована кацапами по всій вертикалі. Поголовно.
показати весь коментар
23.01.2022 17:26 Відповісти
Кожному --своэ. Моя хата с краю.
показати весь коментар
23.01.2022 17:57 Відповісти
В общем все ясно, если войдут на пол шишечки, то надо серьёзно по думать , но ответ будет быстрый , но думать надо серьёзно и быстро, но газ мы отключить не готовы , как и swift. В общем как обычно ни чего. Будут ждать референдум по ГДР
показати весь коментар
23.01.2022 18:28 Відповісти
Быстрее, чем обычно выразят глубочайшую озабоченность
показати весь коментар
23.01.2022 23:08 Відповісти
Боже , дякую Тобі що в світі є українці , поляки та англо-сакси . Інакше австрійсько- німецьке гамно вкупі з москалями спаскудили би цей світ остаточно і перетворили його в свинарник.
показати весь коментар
23.01.2022 18:29 Відповісти
как политолог высшего уровня скажу, что ни один пакет санкций на Россию не подействовал, по факту. Короче анекдот. Пойду посмотрю мульт Ну, погоди вместе с племянницей
показати весь коментар
23.01.2022 23:29 Відповісти
