Мільйони українців очікують ваших яскравих виступів і перемог, - Зеленський привітав спортсменів із початком Олімпіади
Президент України Володимир Зеленський привітав українських спортсменів, які братимуть участь у XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні, з початком Олімпіади.
"Дорогі олімпійці! Вітаю вас зі стартом зимових Олімпійських ігор-змагань, які об'єднують людей навколо цінностей дружби, поваги, толерантності", - йдеться у привітанні Зеленського, оприлюдненому на сайті глави держави в неділю, передає Цензор.НЕТ.
Президент зазначив, що Україна пишається високими досягненнями та олімпійськими нагородами, за які на зимових Олімпіадах у різні роки незалежності боролися українські спортсмени.
"Дорогою до зимової пекінської Олімпіади кожен із вас уже пройшов нелегкі випробування в спортивній боротьбі. Має бути новий шанс, що зажадає максимальних зусиль для найвищого результату. Мільйони українців очікують ваших яскравих виступів і перемог. Ми будемо гаряче вболівати за вас, радіти успіхам і підтримувати в змаганнях", - підсумував Зеленський.
Зимові Олімпійські ігри в Пекіні проходитимуть з 4 до 20 лютого. На них буде розіграно 109 комплектів медалей з 15 дисциплін у 7 видах спорту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
там временем:
После участия Порошенко в декабре-январе в Саммите НАТО в Брюсселе - Украина стала получать оружие и боеприпасы
зеЛоху и прочим дермакам было некогда - у них корпоративы, буковель, сейшелы..
24 января начнется заседание межпарламентского совета Украина--НАТО ...
зебильна влада підігрує Кремлю, гальмуючи інтеграцію в НАТО - Банкова включила до складу делегації для участі у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО представника ОПЗЖ, виключивши П'ятого Президента, лідера ЄС.
Кстати, тогда модераторы мне так и не дали сказать(как часто это бывает), но "продукция нелоха"-это как просто конфетки "Рошен", продающиеся на полках в рос. магазинах. Т.е. нехорошо конечно и можно пинуть за это. Но то такое.... это не тоже самое, как целая фабрика, работающая гадами в самый разгар войны. Т.е. сравнивать "скотов" от бывшей компании Зеленского (только доли причём) и почётного налогоплательщика и многолетнего бизнесмена России, как минимум, некорректно.
Пам'ятаєте міжнародний резонанс від Glory to Ukraine! на футбольному чемпіонаті. Чищу кулемет і готуюся проводити нові політінвормації.
Для тих, хто хоче зміцнити позиції Україна в інформаційному полі, але не володіє англійською, google. translatie перекладає цілком пристойно, головне - масову участь.
До бою!!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Звичайно, бувають випадковості В ЕКЗОТИЧНИХ ВИДАХ СПОРТУ, ЯК у випадку З авраменком на минулій Олімпіаді,але ПРИМАРНІ шанси має лише біатлонна мужська естафета..
І це якщо дуже НЕ пощастить суперникам з стрільбою.
Втрачено цілі спортивні школи,особливо по зимових видах спорту..
Однак з усім іншим згоден. На жаль...
шанси у спорті на перемогу у спорті зараз є лише утих,хто серйозно вклався.Баблом.
Ми будемо гаряче вболівати за вас, радіти успіхам і підтримувати в змаганнях", - підсумував Зеленський.
підтримувати треба було раніше..рік..два..десять раніше..
не економлячи на юніорах...
Держава повинна займатися фізкультурою і здоровим способом життя.
А спортом хай займаються приватники
там еще до нее сколько времени, а зе про что угодно кроме не насущных проблем
Дійсно спортсмені України вийдуть на змагання в параолімпіаді які свої досягнення досягли своєю працею а не по блату,підкупам та указівкам зверху.
.
.
Герман Аксьом
@eternalrailway
·
https://twitter.com/eternalrailway/status/1485255310587670528 1 ч
Весь цивілізований світ, який допомагає нам ці дні з озброєнням, бойкотує комуністичну олімпіаду людожерського китайського режиму. А ми віддячує цивілізованому світу тим, що плюємо їм в обличчя і радісно відправляємо туди нашу олімпійську збірну.
И Зеленский еще удивляется, что у него падает рейтинг!
Завершается январь - а все без изменений.
Меня восхищает удивительная способность Зеленского замыливать проблемы и продолжать тянуть свою линию. Ни критика, ни откровенные провалы в управлении страной - не мешают.
В народе есть много описаний этого процесса. Классика жанра:
- Мыши кололись, но продолжали жрать кактус.
Казалось бы, понятно, чем должен заниматься президент. Негде купить газ, энергосистема работает на износ, безработица и рекордная после 1990-х инфляция. И что? Ничего.
Такое впечатление, что Зеленский в детстве очень любил "Машину времени", поэтому мотал на ус. "Излюбленный способ решать вопросы - как будто их нет".
Оказывается, что вместо решения проблемы можно: записать видосик, собрать СНБО, съездить на лыжи, встретиться с послами. Ну и конечно, открыть девятый сезон популярного сериала "путен-российская-агрессия". Что угодно, лишь бы не заниматься действительно важными вопросами.
И шо вы знаете - работает. Ну как работает... Через время действительно все забивают. Как не забить, если все равно Зеленский ничего не собирается делать. Вёрткость - уровень кальмара.
Проблемы, конечно, не исчезают. С другой стороны, о них перестают говорить - и вроде как все норм.
Единственное, что удивляет нашего зеленого кальмара - что валится рейтинг. С чего бы? Думаю, он еще не обнаружил такой взаимосвязи: "чем больше ничерта не делаешь - тем сильнее валится рейтинг".
А как ее обнаружить? Он же постоянно занят. То Алиева принял, то с Блинкеном встретился, то с Байденом созвонился, то с Джонсоном поговорил, то спутником погордился. Ну каких решительных действий вам еще, блд, не хватает?
Но не думайте, что Зеленский - бездельник. В школе нас учили: не слушайте, что говорит Британия - смотрите, что делает Британия. То же самое с Зе и "слугами". Следите за щупальцами.
Читаю повестку первой в 2022 году недели работы Верховной Рады. Понятное дело, там нет ни военных вопросов, ни энергокризиса, ни инфляции. Зато есть:
- лоббирование игрового бизнеса
- лоббирование табачного бизнеса
- лоббирование ремонта ГТС без тендеров на миллиард
- лоббирование "Большой стройки"
- лоббирование особого статуса для телеканала "Дом".
Если вы не поняли, парламент только в Конституции записан как высший из всех органов власти Украины. По факту, это фабрика законов для Офиса президента Зеленского. Принцип прежний: друзьям все, остальное потом.
В табачном бизнесе у Зе дружба с "Тедисом" и Борисом Кауфманом - под них тянут особые льготы.
Ремонтом ГТС займутся схемотехники Коболева-Витренко - для них особая льгота в виде освобождения от тендеров.
Телеканал "Дом" должен стать президентским рупором - специально для него отменяют норму языкового закона, чтобы он ОДИН мог на всю страну вещать на русском.
Ну и конечно, любимый фетиш Зеленского - "Большая стройка". Чтобы вынуть на него деньги, прописан закон "Об экономическом паспорте". Это только звучит, что Зе заботится о маленьких украинцах. Он собирается изъять из бюджета деньги, чтобы на них купить новые ОВГЗ и вбросить под 200 млрд грн в "Большую стройку". Инфляция в стране? Низкие пенсии? Куча проблем? Нет, не слышал.
Я могу ошибаться, но так цинично бюджет Украины не пилил еще ни один президент. Даже Порошенко, а это было редкое политическое животное.
Веселее всего, когда мы соединяем одно и другое.
Песню и пляску - с распилом бюджета.
Игры кальмара - со смертельной хваткой там, где можно поживиться.
Становятся видны и щупальцы, и клюв, и два неподвижных черных глаза.
И он еще удивляется, что падает рейтинг.
P.S. Сегодня вышла новость, что выйдет продолжение "Игры в кальмара".
Сергей Лямец