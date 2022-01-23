Мільйони українців очікують ваших яскравих виступів і перемог, - Зеленський привітав спортсменів із початком Олімпіади

Президент України Володимир Зеленський привітав українських спортсменів, які братимуть участь у XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні, з початком Олімпіади.

"Дорогі олімпійці! Вітаю вас зі стартом зимових Олімпійських ігор-змагань, які об'єднують людей навколо цінностей дружби, поваги, толерантності", - йдеться у привітанні Зеленського, оприлюдненому на сайті глави держави в неділю, передає Цензор.НЕТ.

Президент зазначив, що Україна пишається високими досягненнями та олімпійськими нагородами, за які на зимових Олімпіадах у різні роки незалежності боролися українські спортсмени.

"Дорогою до зимової пекінської Олімпіади кожен із вас уже пройшов нелегкі випробування в спортивній боротьбі. Має бути новий шанс, що зажадає максимальних зусиль для найвищого результату. Мільйони українців очікують ваших яскравих виступів і перемог. Ми будемо гаряче вболівати за вас, радіти успіхам і підтримувати в змаганнях", - підсумував Зеленський.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні проходитимуть з 4 до 20 лютого. На них буде розіграно 109 комплектів медалей з 15 дисциплін у 7 видах спорту.

