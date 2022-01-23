Біля кордону з Румунією виявлено тіло українського прикордонника, ще одного поранено, - Держприкордонслужба
У Чернівецькій області 21 січня виявили загиблого військовослужбовця. Ще один прикордонник отримав поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив 23 січня агентству УНН представник Чернівецького прикордонного загону Держприкордонслужби України Сергій Бровко.
"Неподалік українсько-румунського кордону було виявлено тіло військовослужбовця без ознак життя. В подальшому було викликано карету швидкої медичної допомоги, проінформовано представників поліції та інших правоохоронних органів", – сказав він.
Бровко зазначив, що "на місце було викликано офіцерів прикордонного загону для проведення внутрішнього службового розслідування".
За даними видання ідеться про смерть 19-річного прикордонника.
У коментарі Суспільному Бровко повідомив, що у загиблого вогнепальне поранення. Військовий проходив строкову службу у прикордонному відомстві.
Також сьогодні стало відомо про ще одного постраждалого в Чернівецькій області прикордонника. Бровко розповів УНІАН, що у ніч на 23 січня 22-річний військовослужбовець дістав вогнепальне поранення у груди.
"Прикордонник сам особисто доповів, що потребує медичної допомоги. [...] Згодом прикордонника було шпиталізовано до Путивльської лікарні", – сказав представник Держприкордонслужби.
За його словами, стан потерпілого тяжкий, але він залишається притомним. Бровко наголосив, що поки що невідомо, як було завдано поранення.
За даними Суспільного, постраждалого прооперували і готуються перевезти до військового шпиталю.
Кто-то порешал за свою смену и в силу обстоятельств не заступил...а молодые и нарвались...может даже свои вальнули
https://mil.in.ua/uk/news/u-bilorusi-vpav-mi-24/ У Білорусі впав Мі-24
Но вопрос совершенно верный - пораничника находят случайно!, как следует из статьи
но если не был на службе, как узнали, что убит был пограничник, а не дровосек?
легенду придумують.
мабудь пацани побачили щось або вирішили когось кинути....
ушли в леса без связи, нет контрольного выхода на связь, их находят случайно...
может пусть там еще походят-поищут, вдруг там еще есть потери?
машина очевидно должна быть со связью.
где-то в горах служил, кое-где можно ходить, кое-где ездить
не по понятіям це...
друзям все а недругам закон? правила янелоха не катят.
і не факт що це не зроблено своїми ж.
так як років 6 тому розстріляли волонтерів, (вибачте, не пам,ятаю імен) які боролися з контрабандою в сірій зоні.
а ще, не відкидаю що моня чи його люди повернули країну в 90ті роки.
Маю надію погранци не мали з ними ніяких справ.
Питання чому погранці не застосували зброю висить у повітрі.
Как вариант...
А может и кацапские диверсанты пошли работать..натравливают на румын...
