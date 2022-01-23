Біля кордону з Румунією виявлено тіло українського прикордонника, ще одного поранено, - Держприкордонслужба

У Чернівецькій області 21 січня виявили загиблого військовослужбовця. Ще один прикордонник отримав поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив 23 січня агентству УНН представник Чернівецького прикордонного загону Держприкордонслужби України Сергій Бровко.

"Неподалік українсько-румунського кордону було виявлено тіло військовослужбовця без ознак життя. В подальшому було викликано карету швидкої медичної допомоги, проінформовано представників поліції та інших правоохоронних органів", – сказав він.



Бровко зазначив, що "на місце було викликано офіцерів прикордонного загону для проведення внутрішнього службового розслідування".



За даними видання ідеться про смерть 19-річного прикордонника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордоннику, який під час відпустки убив чоловіка на Буковині, загрожує до 15 років позбавлення волі, - ДБР. ФОТОрепортаж

У коментарі Суспільному Бровко повідомив, що у загиблого вогнепальне поранення. Військовий проходив строкову службу у прикордонному відомстві.



Також сьогодні стало відомо про ще одного постраждалого в Чернівецькій області прикордонника. Бровко розповів УНІАН, що у ніч на 23 січня 22-річний військовослужбовець дістав вогнепальне поранення у груди.



"Прикордонник сам особисто доповів, що потребує медичної допомоги. [...] Згодом прикордонника було шпиталізовано до Путивльської лікарні", – сказав представник Держприкордонслужби.



За його словами, стан потерпілого тяжкий, але він залишається притомним. Бровко наголосив, що поки що невідомо, як було завдано поранення.



За даними Суспільного, постраждалого прооперували і готуються перевезти до військового шпиталю.





Також дивіться: Двом буковинцям повідомили про підозри за незаконне зберігання зброї та боєприпасів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж