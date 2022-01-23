УКР
Біля кордону з Румунією виявлено тіло українського прикордонника, ще одного поранено, - Держприкордонслужба

У Чернівецькій області 21 січня виявили загиблого військовослужбовця. Ще один прикордонник отримав поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив 23 січня агентству УНН представник Чернівецького прикордонного загону Держприкордонслужби України Сергій Бровко.

"Неподалік українсько-румунського кордону було виявлено тіло військовослужбовця без ознак життя. В подальшому було викликано карету швидкої медичної допомоги, проінформовано представників поліції та інших правоохоронних органів", – сказав він.

Бровко зазначив, що "на місце було викликано офіцерів прикордонного загону для проведення внутрішнього службового розслідування".

За даними видання ідеться про смерть 19-річного прикордонника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордоннику, який під час відпустки убив чоловіка на Буковині, загрожує до 15 років позбавлення волі, - ДБР. ФОТОрепортаж

У коментарі Суспільному Бровко повідомив, що у загиблого вогнепальне поранення. Військовий проходив строкову службу у прикордонному відомстві.

Також сьогодні стало відомо про ще одного постраждалого в Чернівецькій області прикордонника. Бровко розповів УНІАН, що у ніч на 23 січня 22-річний військовослужбовець дістав вогнепальне поранення у груди.

"Прикордонник сам особисто доповів, що потребує медичної допомоги. [...] Згодом прикордонника було шпиталізовано до Путивльської лікарні", – сказав представник Держприкордонслужби.

За його словами, стан потерпілого тяжкий, але він залишається притомним. Бровко наголосив, що поки що невідомо, як було завдано поранення.

За даними Суспільного, постраждалого прооперували і готуються перевезти до військового шпиталю.

Також дивіться: Двом буковинцям повідомили про підозри за незаконне зберігання зброї та боєприпасів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Буковина (860) Держприкордонслужба ДПСУ (6347) прикордонники (1119)
https://mil.in.ua/uk/news/u-bilorusi-vpav-mi-24/ У Білорусі впав Мі-24

23.01.2022 17:17 Відповісти
+26
Контрабанда?
показати весь коментар
23.01.2022 17:13 Відповісти
+24
пограничники, как сталкеры?
ушли в леса без связи, нет контрольного выхода на связь, их находят случайно...
может пусть там еще походят-поищут, вдруг там еще есть потери?
показати весь коментар
23.01.2022 17:20 Відповісти
Контрабанда?
23.01.2022 17:13 Відповісти
строковик,навряд чи
23.01.2022 17:23 Відповісти
що "наврядчи"? натрапив на контрабантистів? В них работа така...
показати весь коментар
23.01.2022 17:28 Відповісти
Син рік служив в Чопському загону строковиокм! Так бувало сам ходив в секрети...в гори..на сутки... І це в любу погоду...
показати весь коментар
23.01.2022 18:45 Відповісти
За його словами, стан потерпілого тяжкий, але він залишається притомним. Бровко наголосив, що поки що невідомо, як було завдано поранення. Джерело:

Кто-то порешал за свою смену и в силу обстоятельств не заступил...а молодые и нарвались...может даже свои вальнули
23.01.2022 17:36 Відповісти
придністровські диверсанти?
показати весь коментар
23.01.2022 17:14 Відповісти
Написано, що на кордоні з Румунією!
показати весь коментар
23.01.2022 17:59 Відповісти
так румынские каратели банды цыган и певцов...вызвать посла запретить им не знаю....поберушкам..сало высвлать
показати весь коментар
23.01.2022 21:07 Відповісти

https://mil.in.ua/uk/news/u-bilorusi-vpav-mi-24/ У Білорусі впав Мі-24

23.01.2022 17:17 Відповісти
Он был тяжелее воздуха
показати весь коментар
23.01.2022 17:22 Відповісти
скільки кацапів в ящик згуляли?
показати весь коментар
23.01.2022 17:29 Відповісти
Хохломразь, никто не погиб к твоему великому разочарованию)
показати весь коментар
24.01.2022 16:05 Відповісти
Вах-вах-вах... как такое могло случится??? бульбы объелись, спланировали от кишечных газов? спаслись? низменные бульбаши наверное были за штурвалом... бегом служить кацапам и своему долбофраеру.
показати весь коментар
24.01.2022 21:52 Відповісти
Вейшория наносит удар!
показати весь коментар
23.01.2022 17:29 Відповісти
Здравствуй грязные зады !!!
показати весь коментар
23.01.2022 17:39 Відповісти
Злякався Стінгерів та самознищився
показати весь коментар
23.01.2022 17:57 Відповісти
Контрабас не поділили
показати весь коментар
23.01.2022 17:18 Відповісти
? это на Луне или на Марсе все произошло? Или там народу, как конь натрахал? Капец какой то. Типа никто ничего не знает.
показати весь коментар
23.01.2022 17:18 Відповісти
народу там как раз почти нет в тех горах.
Но вопрос совершенно верный - пораничника находят случайно!, как следует из статьи
показати весь коментар
23.01.2022 17:24 Відповісти
Ага, був на службі чи ні? Чи сам по кордону чогось ходив чи ходили... От журналюги не розуміють, що своїм бажанням, якомога швидше викласти жарені факти, вони тільки шкодять.
показати весь коментар
23.01.2022 17:31 Відповісти
был ли не службе - не ясно.
но если не был на службе, как узнали, что убит был пограничник, а не дровосек?
показати весь коментар
23.01.2022 17:38 Відповісти
Та взнати то взнали. Йшов наряд та помітив. Не в цьому справа. Скоріше за все вбитий та поранений були на кордоні не в час несення служби. Тоді постає питання шо вони робили на кордоні?
показати весь коментар
23.01.2022 17:42 Відповісти
він в свідомості але ніхто нічого не знає.......
легенду придумують.
мабудь пацани побачили щось або вирішили когось кинути....
показати весь коментар
23.01.2022 17:31 Відповісти
пограничники, как сталкеры?
ушли в леса без связи, нет контрольного выхода на связь, их находят случайно...
может пусть там еще походят-поищут, вдруг там еще есть потери?
показати весь коментар
23.01.2022 17:20 Відповісти
Вони що в дозор вже по одному ходять?Мене це більше дивує,як бувшого.
показати весь коментар
23.01.2022 17:46 Відповісти
там высокогорье, там и ездить почти не реально, ходить и подавно.
машина очевидно должна быть со связью.
показати весь коментар
23.01.2022 17:52 Відповісти
Та ладно вам! Я два роки на гірській заставі "топтав фланги",там фактично тільки ходити і реально в певних місцях.Машина може вивезти чи забрати на певних ділянках.
показати весь коментар
24.01.2022 07:46 Відповісти
сразу видно пограничника.

где-то в горах служил, кое-где можно ходить, кое-где ездить
показати весь коментар
24.01.2022 09:33 Відповісти
Та не секрет,наші любі Карпати,Львівський загін.с.Сянки.
показати весь коментар
26.01.2022 11:02 Відповісти
по сравнению с высокогорьем Карпат на румынской границе, самборский район - густонаселенный курорт
показати весь коментар
26.01.2022 11:22 Відповісти
був Турківський,850 м найвища на участку,але це не міняє справи:машиною не скрізь проїдеш.
показати весь коментар
26.01.2022 17:16 Відповісти
Из текста непонятно, вместе в дозоре были или нет, где версии остальных участников наряда если это был наряд, они что по 1 ходят?
показати весь коментар
23.01.2022 18:34 Відповісти
не по одному и не ходят - ездят
показати весь коментар
23.01.2022 18:39 Відповісти
По горным тропам?
показати весь коментар
23.01.2022 21:22 Відповісти
да нет там и троп особо, заячьи да диких коз
показати весь коментар
23.01.2022 21:24 Відповісти
бред
показати весь коментар
23.01.2022 17:46 Відповісти
а не можна одних пропускати а других ловити.
не по понятіям це...
друзям все а недругам закон? правила янелоха не катят.
і не факт що це не зроблено своїми ж.
так як років 6 тому розстріляли волонтерів, (вибачте, не пам,ятаю імен) які боролися з контрабандою в сірій зоні.
а ще, не відкидаю що моня чи його люди повернули країну в 90ті роки.
показати весь коментар
23.01.2022 17:25 Відповісти
Контрабандисти чи провокація московії ?!
показати весь коментар
23.01.2022 17:29 Відповісти
Контрабандисти вже зовсім озвіріли
Маю надію погранци не мали з ними ніяких справ.
Питання чому погранці не застосували зброю висить у повітрі.
показати весь коментар
23.01.2022 17:29 Відповісти
похоже что спутали смены...кто-то в доле..а тут нарвались на молодого...
Как вариант...
А может и кацапские диверсанты пошли работать..натравливают на румын...
показати весь коментар
23.01.2022 17:40 Відповісти
...поки що невідомо, як було завдано поранення.... А хоча б відомо, що ці воїни були при виконанні службових обов'язків чи ні? От як стане відомо тоді й пишіть. Це дуже важлива подія коли прикордонників вбивають. Напівінформація навіть небезпечна.
показати весь коментар
23.01.2022 17:29 Відповісти
знову десь недалеко СБУшники погони обмивали. Як нещодавно на Сумщині.
показати весь коментар
23.01.2022 17:44 Відповісти
Незабуваймо про небезпеку провокацій з московського придністровя!
показати весь коментар
23.01.2022 17:30 Відповісти
Не той варіант. Від Придністров'я до Путили - як до Пекіна рачки.
показати весь коментар
23.01.2022 19:37 Відповісти
контрабандисти показали гнилі зуби... прийдеться вибивати.
показати весь коментар
23.01.2022 17:30 Відповісти
Контрабандисты с#ки шалят. А что делать если такие бабки- в Европе самая дешёвая пачка сигарет от 5-6 евро (может где-то есть от 4х, не знаю).
показати весь коментар
23.01.2022 17:31 Відповісти
В Болгарии 2,5 в Словакии 3,25
показати весь коментар
23.01.2022 17:55 Відповісти
Ну значит от "2,5". Тоже огромные бабки. Ведь блоки, которые они туда прут, вообще безакционные, а значит копеечные по с/c.
показати весь коментар
23.01.2022 18:02 Відповісти
Если сразу от "производителя" большим оптом, то где то 0,7-0,9 за пачку.
показати весь коментар
23.01.2022 19:17 Відповісти
контрабасисты явно замешаны, тока бизнес и ничего личного
показати весь коментар
23.01.2022 17:34 Відповісти
Дуэлянты?
показати весь коментар
23.01.2022 17:34 Відповісти
********. Расслабься. Сам знаешь контрабас
показати весь коментар
23.01.2022 18:48 Відповісти
Васеньку отминусовали бо тупил палюбому. Бабло большое а бабы ещё нарожают. Там только так увы(
показати весь коментар
23.01.2022 18:53 Відповісти
Дядя, ты дурак?
показати весь коментар
23.01.2022 21:25 Відповісти
короновирус
показати весь коментар
23.01.2022 17:40 Відповісти
Такая новость что хрен поймешь. Где подробности? На службе убитый был или нет? Где напарник?
показати весь коментар
23.01.2022 17:43 Відповісти
Барыги сигаретные 100%
показати весь коментар
23.01.2022 17:45 Відповісти
От географічно безграмотні журналюги у Цензорів! ПутІВльская баАальніца находиться в Сумській області на кордоні з раАсєєю, а на кордоні з Румунією може бути Путильська лікарня, Чернівецької області, між ними 900 км, і цими дорогами колись ходив Ковпак ( від Путивлю до Карпат)
показати весь коментар
23.01.2022 18:01 Відповісти
Зверніться до форума. Адміністративний розділ . Всі можуть помилятися . А бризкати жовчю- це моветон .
показати весь коментар
23.01.2022 18:32 Відповісти
Олекса правий. Якщо б журналіст хоча б з хрестоматії вивчав літературу, то таких помилок не припустився. В мої роки навіть учень 7-го класу знав, де знаходився Путивль: - В Путивлі-граді вранці-рано співає, плаче Ярославна. Як та зозуленька кує, словами жалю додає...
показати весь коментар
23.01.2022 20:47 Відповісти
Не всі пам,ятають/знають цей вірш вже.. Просто ви не розумієте- постійно оновлюваний інфопотік ЦН так контент швидко виходить онлайн- це обумовлено помилками. Я наприклад вказую на помилку. Інше- ваш вибір
показати весь коментар
24.01.2022 13:32 Відповісти
там есть Путила..))
показати весь коментар
24.01.2022 01:07 Відповісти
Ви хоч самі себе чи читаєте?! Хто "оно", хто "ранено"? - "По его словам, состояние пострадавшего тяжелое, но оно остается в сознании. Бровко подчеркнул, что пока неизвестно, как было ранено" Источник:
показати весь коментар
23.01.2022 18:02 Відповісти
Читай україномовний варіант. Там теж мало що зрозуміло, але помилок трохи меньше.
показати весь коментар
23.01.2022 18:14 Відповісти
21 сторіччя на дворі,армія яка хоче перемогти пуйла,верещать сама сильна в європі,наряд лазить х.знає де,ні зв,язку,ні якихось контрольних радіосигналів! Чим вони там взагалі займаються,як отара баранів лазять хто де хоче!
показати весь коментар
23.01.2022 18:18 Відповісти
Я перепрошую але пркордонні частини знаходяться в підпорядкуванні МВС. А такі суперпрофі як новие ліца зсуперпрофі земінстром внутрішніх справ Монастирським так організують роботу що такі новини будуть регулярно як і зашквари зелених довбнів.Аматор не може бути на рівні профі.
показати весь коментар
23.01.2022 20:43 Відповісти
Прикордонники що по одному йдуть в нарід?
показати весь коментар
23.01.2022 18:25 Відповісти
не будут контрабандисты валить погранцов-это гарантированый гемор и цугундер бизнесу
показати весь коментар
23.01.2022 18:33 Відповісти
Ахахаааа. Ахахаааа ******. Обнял
показати весь коментар
23.01.2022 18:59 Відповісти
валят, там цыганва бродит им пох..
показати весь коментар
24.01.2022 01:08 Відповісти
ЭТО РУМЫНСКИЕ ДИВЕРСАНТЫ, захотели аннексировать часть территории как рф
показати весь коментар
23.01.2022 19:00 Відповісти
Ко всему гавну еще румынов не хватало.
показати весь коментар
23.01.2022 19:42 Відповісти
Так, сложно ли, умеючи?)
показати весь коментар
23.01.2022 20:40 Відповісти
Контрабас сигарет скорее всего...тут это дело на поток поставлено - одно из сел недалеко от границы только этим и занимается, дело очень прибыльное - на рынке в Черновцах контрафакт стоит от 150 грн блок сигарет самых дешевых с фильтром (сам покупаю и потому цены точно знаю), а в ЕС от 3евро/пачка!
показати весь коментар
23.01.2022 20:16 Відповісти
почему не стреляют контрабандистов на месте??построили расстрел и вся контрабанда..при чем в масках и не местными спец группами как в сша.. в 30 е.. с конфискацией
показати весь коментар
23.01.2022 21:05 Відповісти
Табір йде в небо. Сто років минуло, а історія повторюється. Які б не були обставини- командування ПВ включно до командира загону має бути направлене на кордон в районі Широкіне під Маріуполь. Там мій кум з 36 ОБМП навчить їх неньку Україну любити.Обросли жиром БЛДІ.
показати весь коментар
23.01.2022 20:26 Відповісти
то есть нападение на погран войска погран застваву..ну ладно мвд-и где военное положение...где заград патрули армейских дивизий.....шо вы скажите родителям..
показати весь коментар
23.01.2022 21:03 Відповісти
Зечмошники відправлять відосік бідосіка;загинули в невстановленому місці при невстановлених обставинах. ВЛД коли цей встид закінчиться?
показати весь коментар
23.01.2022 21:17 Відповісти
Т.е. кто-то нашел тело и позвонил в скорую, а на заставе ни сном ни духом про судьбу пограничного наряда.
показати весь коментар
23.01.2022 21:24 Відповісти
цыгане зверствуют.......
показати весь коментар
23.01.2022 21:23 Відповісти
И все же почему один??? Второй шо на ****** пошел или бухой?
показати весь коментар
23.01.2022 21:28 Відповісти
а дисциплина на заставе походу от слова полный пиии......
показати весь коментар
23.01.2022 21:29 Відповісти
А может это дуэль?
показати весь коментар
24.01.2022 00:15 Відповісти
 
 