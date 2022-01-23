УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5170 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 258 5

Від початку доби ворог 7 разів порушив перемир'я, застосувавши артилерію калібру 122 мм під Новозванівкою. Втрат немає, - штаб ООС

Від початку доби ворог 7 разів порушив перемир'я, застосувавши артилерію калібру 122 мм під Новозванівкою. Втрат немає, - штаб ООС

Станом на 17 годину 23 cічня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 6 - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомили Цензор.НЕТ у пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні відзначається: "В напрямку Водяного ворог 4 рази відкривав вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм., а також гранатометів різних систем.

Поблизу Попасної російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У бік Катеринівки окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Неподалік Новозванівки російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з артилерії калібру 122 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними".

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку доби обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано, - пресцентр ОС

обстріл (30481) Донбас (22363) операція Об’єднаних сил (6725)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
2,5 року царювання гомункула
показати весь коментар
23.01.2022 17:48 Відповісти
так, гомункул - это Владимир Зеленский,

ГОМУНКУЛУ БОЛЬШЕ НЕ НАСЫПАТЬ!!!
показати весь коментар
23.01.2022 18:18 Відповісти
армия в большинстве своем сама проголосовала за это. разве нет?
или если ты защищаешь страну, то на избирательном участке не нужно думать головой?
показати весь коментар
23.01.2022 22:31 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2022 18:15 Відповісти
Лисичанськ слухав...
показати весь коментар
23.01.2022 18:42 Відповісти
 
 