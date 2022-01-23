УКР
Новини Війна
6 977 87

НАТО не може гарантувати Росії нерозширення, але наразі прийняття нових членів на порядку денному нема, - Шольц

Північноатлантичний альянс не може гарантувати Росії своє нерозширення, однак поки що не розглядає питання вступу нових членів.

Таку заяву канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Він заявив, що НАТО поки не планує приймати нових членів до Альянсу. Тому, на його думку, вимога щодо нерозширення НАТО є недоречною.

"Вступ нових країн Східної Європи до НАТО зараз взагалі не значиться на порядку денному. До чого це вимога з боку Росії? Такої гарантії не може бути", - заявив Шольц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО посилає Путіну стратегічно важливий сигнал, - Бутусов про постачання зброї Україні

Нагадаємо, 15 грудня 2021 року Міністерство закордонних справ Росії передало американській стороні проєкти договору між Росією та США щодо гарантій безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. 

Договором, що згодом оприлюднила російська сторона, передбачається зобов'язання Росії та НАТО не розміщувати додаткові збройні сили та озброєння на території Європи, а для США не створювати військові бази на території країн, що входили до складу СРСР і не є членами НАТО.

НАТО (6729) росія (67333) Шольц Олаф (1142)
Топ коментарі
+15
НДР поглинула ФРН
Федеративна Республіка Нікчемщина
Пакт Молотова - Ріббентропа живєє всіх живих і досі.
23.01.2022 18:54 Відповісти
+14
Потрібно Україні подавати у міжнародний суд на Німеччину за компенсацію Україні збитків до яких призвела друга світова війна, яку почала Німеччина, яка напала на Україну!

Німці залишились фашистами !

Під час Другої світової війни Німеччина вбила 10 000 000 українців !!!
Німеччина повинна виплатити Україні компенсацію за свої злодіяння!!!
23.01.2022 18:57 Відповісти
+12
"НАТО не може гарантувати Росії нерозширення, але наразі прийняття нових членів на порядку денному нема, - Шольц"
******** отчитывается перед мазквой: пока что блокируем - из последних сил, не уверены сколько ещё продержимся!
23.01.2022 18:55 Відповісти
НДР поглинула ФРН
Федеративна Республіка Нікчемщина
Пакт Молотова - Ріббентропа живєє всіх живих і досі.
23.01.2022 18:54 Відповісти
23.01.2022 19:29 Відповісти
НДР - це таке тодiшнє ОРДЛО.
23.01.2022 20:17 Відповісти
... вы, там поосторожнее с неологизмами. Ещё чего доброго ляпните Фашисткая Республика Германии
24.01.2022 05:02 Відповісти
"НАТО не може гарантувати Росії нерозширення, але наразі прийняття нових членів на порядку денному нема, - Шольц"
******** отчитывается перед мазквой: пока что блокируем - из последних сил, не уверены сколько ещё продержимся!
23.01.2022 18:55 Відповісти
Потрібно Україні подавати у міжнародний суд на Німеччину за компенсацію Україні збитків до яких призвела друга світова війна, яку почала Німеччина, яка напала на Україну!

Німці залишились фашистами !

Під час Другої світової війни Німеччина вбила 10 000 000 українців !!!
Німеччина повинна виплатити Україні компенсацію за свої злодіяння!!!
23.01.2022 18:57 Відповісти
начинается.
тогда украина полякам должна компенсировать 39 год?
установили границы после 2 мировой - хотя бы их сохранить
23.01.2022 19:16 Відповісти
покидьок, Україна з великої літери. За 39 рік - то до ссср. Зрозумів?
23.01.2022 19:36 Відповісти
спокойно
я писал украинцы, Украина пишу с большой.
в 39 был ссср, а в 41 - уже ссср не было?
23.01.2022 19:51 Відповісти
Вот твой высер-"начинается.
тогда украина полякам должна компенсировать 39 год?
установили границы после 2 мировой - хотя бы их сохранить." Где тут украинцы? Ни в 39 ни в 41 Украина не была суверенным государством, а была составе ссср. Ты вообще кто? Нахрен херню писать?
23.01.2022 20:04 Відповісти
я оветил на пост выше

"Потрібно Україні подавати у міжнародний суд на Німеччину за компенсацію Україні збитків до яких призвела друга світова війна, яку почала Німеччина, яка напала на Україну!"

если в 41 был ссср, то германия напала на ссср

Шольц, конечно, не Джонсон. Но германия сегодня под давлением Блинкена в орбите антимосковских сил. И надо хаять не Шольца, а баварского деятеля, которому москва занесла чемодан денег
23.01.2022 20:13 Відповісти
если в 41 был ссср, то германия напала на ссср

в 1939 году, ни на несколько лет позже не существовала Израиля, однако Германия(тогда Западная) в 1952 году заключила соглашение о репарациях именно с Израилем и с 1952 года выплачивала ему репарации в течение 14 лет и до сих пор выплаивает ежемесячно компенсации миллионам евреям по всему миру.

Р.S.Канцлер ФРГ Ангела Меркель напомнила во время своего прощального визита в Израиль об ответственности Германии за безопасность еврейского государства. Не только геополитические интересы связывают немцев и израильтян - Германия продолжает платить гражданам страны за преступления Второй мировой войны.
думаю преступления Германии перед Украиной и украинцами тоже немаленькие...
23.01.2022 22:46 Відповісти
в 39 был ссср

Союз сср был не унитарным государством, а союзом 15 стран, где вопросы внешней политики и военные вопросы были делегированы союзному центру - машкве.

по твоему мнению в 1939 году УССР, Украины не существовало? ты совсем ку-ку?
23.01.2022 22:49 Відповісти
Кацап ,проснись, ти всрався!
показати весь коментар
23.01.2022 19:44 Відповісти
ти ідіот? частину українських етнічних земель сралін віддав полякам після 2 світової.
То хто кому щось винний
23.01.2022 19:54 Відповісти
если будем вместо думать головой, когда выбираем тех, кто делает страну нищей говорить о неправильном разделе земель - идиотами будем точно
23.01.2022 20:39 Відповісти
тогда украина полякам должна компенсировать 39 год?


полякам должна компенсировать? ты идиот? Украина, Киев разве подписывали с Гитлером секретные протоколы? какие исконно польские земли оказались в Украине вследствие преступлений Сталина?

в совке сесер внешнеполитические вопросы, вопросы войны и мира решала сраная машква.
39-ый год, союзница нацистской Германии машква напала на Польшу с востока, через 17 дней после того, как с запада на Польшу напал Гитлер. Украина здесь при чем?
и чего возвращать или компенсировать?
в тогдашнюю Украину вернулись лишь украинские земли, все население местное - украинцы.
земли захвачены были у ЗУНР двадцатью годами раньше.
Местное население считается по сельской местности, города и городки не в счет- там полно понаехавших. мало того, Украина еще и не все себе вернула, например, Перемышль, но, естественно, никаких претензий к Польше Украина не выдвигала и выдвигать не будет.
а тебе бы подучить мат.часть.
23.01.2022 20:25 Відповісти
обьясняю популярно.

если Украина начнет говорить о неправильном разделении земель после 2-й мировой и после распада сссра - настанет Украине полный трындец.
Так понятнее?

и мой пост тот был ответом, иногда перед тем как писать надо и читать
23.01.2022 20:36 Відповісти
если Украина начнет говорить о неправильном разделении земель после 2-й мировой и после распада сссра - настанет Украине полный трындец.
Так понятнее?

так Украина никогда и не заикалась об этом. посему твой пост просто туп.

для всех нормальных стран существует Хельсинки 75, для дикой подыхающей азиопской паРаши

-постАмперские ломки.
23.01.2022 22:38 Відповісти
24.01.2022 00:41 Відповісти
Зачем вы спорите?Переделом мира сейчас уже никто не занимается,кроме кацапов.Немчура на свой Кениксберг тоже рукой махнула и не вспоминает о нем.Границы уже давно установлены и не оспариваются.И только Снежной Нигерии все мало.
23.01.2022 21:22 Відповісти
до чого ця вимога - та так, "постьобатись"... благочестиві бюргери вже забули бажання клоуна кремля сплоснути онучі в атлантичному океані? думали, це черговий жарт жиріка?...
23.01.2022 18:58 Відповісти
політичний покидьок
23.01.2022 18:58 Відповісти
"Він заявив, що НАТО поки не планує приймати нових членів до Альянсу. Тому, на його думку, вимога щодо нерозширення НАТО є недоречною."

Так ось виявляється чому?! А це не тому що прийняття чи неприйняття нових членів до НАТО - це не собача справа Мордора?!
23.01.2022 19:01 Відповісти
Недаремно фашисти німці посадили в тюрму Степана Бандеру ... Німці вороги України і союзники путіна!
23.01.2022 19:07 Відповісти
немцы может и не друзья, но на сегодня нам они врагами тоже не надо
23.01.2022 19:18 Відповісти
А кто их записывает во враги?У вас в жизни,что или враг или друг?Для Украины немцы явно не друзья и всячески это демонстрируют.Миду Украины достаточно демонстрировать свою ответную однозначную реакцию.Это нормально.Для этого и существуют дипломатические службы.На данный момент у Украины в четких союзниках США,Канада,Великобритания,Польша и страны балтии.Этих совсем не мало.От тех же мадьяр бесполезно ожидать чего то хорошего,в отношении Украины.Но в военном вопросе,против нас они даже не рыпнутся.Вы знаете,кто управляет НАТО.
24.01.2022 01:44 Відповісти
дід мій напевно перестарався в 45 му бачив сикунів але що б так....
23.01.2022 19:14 Відповісти
Газпромна шлюха відкрила рот
23.01.2022 19:17 Відповісти
Шредеризация Германии продолжается, шольц тоже не устоял против наворованного у своего народа, бабла упыря путлера, и парадокс, Украина вынуждена просить у таких продажных шольцев разрешения, о вступлении в НАТО.
23.01.2022 19:21 Відповісти
23.01.2022 19:26 Відповісти
Новий канцлер Німеччина ще той "гімнаст", іч як в "шпагаті" розтягується!
23.01.2022 19:28 Відповісти
Может порваться, как Янукович.
23.01.2022 19:41 Відповісти
США передали Украине смертоносные гранатометы M141 Bunker Defeat Munition, предназначенные для уничтожения блиндажей и бункеров
23.01.2022 19:38 Відповісти
ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ .

Пісоя того,,як "славноє рускоє воинство" почне драпати-саме той момент,коли на їх спинах можемо відвоювати окупований Донбас.. саме тоді прийдеться"вскривати" дзоти та інші укріплені позиції Ворога.
23.01.2022 19:57 Відповісти
Он сепаратист.
23.01.2022 19:39 Відповісти
Шольц гарантировано лизнул кремлядей. Друг Шрёдера никогда не подведет шефов из ШТАЗИ/КГБ!
23.01.2022 19:40 Відповісти
ну понятно что не дело 1 дня
а то шольц очень обнадежил)) на повестке нет))
23.01.2022 19:41 Відповісти
Німці продовжують пакостити
23.01.2022 19:43 Відповісти
Що ви робите в Нато, це питання
23.01.2022 19:45 Відповісти
В НАТО они работают против НАТО - на расию и кетай.
24.01.2022 02:53 Відповісти
Шольц, ты успокойся ты уже!

В любом случае нам сначала надо выбрать седьмым Президентом Петра Алексеевича, назначить, наконец-то, главного в САП или куда там Зедебил не может утвердить уже выбранного человека, пересажать всех воров из ЗекоМанды, включительно с главным мародером на крови Земразиной.....

А потом уже мы будем подавать заявку в НАТО. Спи спокойно, урод!
23.01.2022 19:46 Відповісти
Заспокойтесь нарешті з цим Брехуном і Схематозником Петром.

Прої..ав вибори НА РІВНОМУ МІСЦІ внаслідок власної захланності-ГУД БАЙ!
23.01.2022 19:54 Відповісти
ти далі за віслюка агітуєш?
23.01.2022 19:57 Відповісти
за віслюка оманського ніколи не агітував,лише стверджував,що Барига сам прої..ав владу.

23.01.2022 19:59 Відповісти
Ага, у тебя контракт "без табу" с Сивохой, Татаровым, Коломойским и прочей ЗЕ нечестью?
23.01.2022 20:43 Відповісти
Это он показывает как Каломойский держит ЗЕ за жопу 🤪
23.01.2022 20:30 Відповісти
здохни, мразь
23.01.2022 20:15 Відповісти
"Прої..ав", я к Ви сказали, тільки тому, що таким ідіотам як Ви, 5 років промивали мізки на олігархічних каналах, щоб позбутися Порошенко через те, що він навів лад в державі і притиснув тих олігархів. І всі вони в один голос з ****** верещали: хто завгодно - тільки не Порошенко!

Але якщо до Вас досі не дійшло, то хто Вам лікар?

Ну...або Ви на зарплаті в *******....і щось доводити Вам - теж марнувати час.
23.01.2022 20:19 Відповісти
Ну, понятно...и дебил и на зарплате у *******.

Пшло вон.
23.01.2022 20:32 Відповісти
*****, ну сиди промеж своих на кацапских или Гондоновских форумах, почему к людям лезешь? или там противно так сюда вонять прилез?
23.01.2022 20:36 Відповісти
Цікаво, чи Європа чує той сморід від німецьких протухлих консерв московського розливу? Чи то лише нам так очевидно смердить?
23.01.2022 19:51 Відповісти
Давайте спокійніше..

Німецький політикум не може так відразу і без зусиль вилізти з-під широких галіфе агентки Штазі Меркель
23.01.2022 19:52 Відповісти
Не галифе, а совковых байковых с начесом труселей.
23.01.2022 20:11 Відповісти
23.01.2022 20:28 Відповісти
23.01.2022 23:11 Відповісти
с каких это пор прокацапская немчура стала расписываться за НАТО. может гансам пора присоединиться к одкб?
23.01.2022 20:03 Відповісти
Попятился.... Немецкий кролик лезет в пасть рашскому удаву по полной....
23.01.2022 20:04 Відповісти
Німчура вирішала за пару днів стати разом з мокшанцями головними ворогами України!!!!!! зашквари німчури продовжуются!!!!!
23.01.2022 20:05 Відповісти
Пора прекратить бесполезные разговоры о членстве Украины в НАТО. Совершенно ясно, что пока там будут верховодить колбасники, макаронники и жабоеды, пока мелко противодействующие США, Украине не быть в НАТО. В Великобритании уже подумывают о военном союзе вне НАТО с Польшей и Украиной, к которому неизбежно присоединились бы страны Балтии, и нужно всеми силами стараться, чтоб этот проект стал реальностью. Великобритания, обладающая, ядерным оружием и средствами ее доставки к целям была бы отличным сдерживающим фактором Кацапии. Да и США не остались бы в стороне от такого союза даже не вступая формально в него.
23.01.2022 20:08 Відповісти
Вы учитывайте еще Австралию, Канаду, а также США и Израиль как стратегических партнеров Великобритании. Кроме стран Билтии не исключены и такие страны, как Дания и Швеция. Прекрасная альтернатива Евросоюзу с громадными возможностями и перспективами!!!
23.01.2022 20:20 Відповісти
Я еще Турцию забыл!
23.01.2022 20:22 Відповісти
Сначала надо навести порядок дома, а не плеваться в немцев. Почему это немцы должны вкалывать на то чтобы ЗЕ с д'Ермаком бухали в Буковеле?
Почему немцы должны поддерживать предателей Украины?
23.01.2022 20:36 Відповісти
так это поэтому немецкие свиньи спонсируют и подталкивают путлера на войну? в т.ч. к захвату Украины?
23.01.2022 20:38 Відповісти
ЗЕ страну не защищает, и другим не даёт. Так что немцам насильно вдалбливать в головы идиотов что за свободу нужно бороться?
23.01.2022 20:47 Відповісти
я ни к чему не призываю.
Просто высказываю мнение что верхушка Германии коррумпирована и спонсирует терроризм.
23.01.2022 20:53 Відповісти
Ну, ЗЕ тоже торгует с паРашкой - спонсирует терроризм и на сквозь коррумпирован. Так что, ЗЕ можно, а немцам нельзя? Пока наш народ терпит ЗЕ-выходки то и немецкие приходится также терпеть. Глупо от соседа ждать уважения больше чем от себя
23.01.2022 20:59 Відповісти
что одно, что другое - гавно.
Но это не значит что про одно из них нужно забыть.
23.01.2022 21:16 Відповісти
немчура идёт нафи
23.01.2022 20:14 Відповісти
на фоне потока Озабоченностей, самый дешевый и без проигрышный вариант пригласить на Дамбасс и Лугандон, ограниченный контингент китайских воинов интернационалистов миллионов 10-15, и завтра Кацапский Улус станет лучшим и покладистым другом !
23.01.2022 20:26 Відповісти
От і прояснилось які переговорники у нас у Нормандському форматі ,бо виходить німці були і є на стороні рашки ? То про що розмовляти і з ким ?
23.01.2022 20:36 Відповісти
Немцы первентину обкушались и майн Кампфа обчитались. Токмо великая Германия может быть в ЕС и НАТО, а всякие унтерменши - нет.
23.01.2022 20:43 Відповісти
Німці розвалять НАТО. Будуть просто якоюсь країною посередині!
23.01.2022 21:11 Відповісти
Опять паршивая немчура отличилась.Из штанов выпрыгивают,что бы мы не забыли на чьей они стороге
23.01.2022 21:16 Відповісти
Кляті фашисти.
23.01.2022 21:50 Відповісти
Зібрати ООН В Хельсінкі і дати рашисту гарантію-У випадку,якщо Україна коли небуть нарушить кордони рашистської федерації-НАТО зобов'язується негайно забезбечити захист рашистської границі в нині діючих межах.
23.01.2022 22:42 Відповісти
Канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився від особистої зустрічі із президентом США Джо Байденом з метою обговорення ситуації навколо України, повідомляє The Telegraph.

The Telegraph пише, що відмовившись від зустрічі з президентом США, Шольц сприяв посиленню розбіжностей у НАТО щодо відповіді Росії на випадок її вторгнення в Україну.

https://interfax.com.ua/news/political/793189.html
24.01.2022 00:33 Відповісти
 
 