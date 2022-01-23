"НАТО не може гарантувати Росії нерозширення, але наразі прийняття нових членів на порядку денному нема, - Шольц"

Північноатлантичний альянс не може гарантувати Росії своє нерозширення, однак поки що не розглядає питання вступу нових членів.

Таку заяву канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Він заявив, що НАТО поки не планує приймати нових членів до Альянсу. Тому, на його думку, вимога щодо нерозширення НАТО є недоречною.

"Вступ нових країн Східної Європи до НАТО зараз взагалі не значиться на порядку денному. До чого це вимога з боку Росії? Такої гарантії не може бути", - заявив Шольц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО посилає Путіну стратегічно важливий сигнал, - Бутусов про постачання зброї Україні

Нагадаємо, 15 грудня 2021 року Міністерство закордонних справ Росії передало американській стороні проєкти договору між Росією та США щодо гарантій безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО.

Договором, що згодом оприлюднила російська сторона, передбачається зобов'язання Росії та НАТО не розміщувати додаткові збройні сили та озброєння на території Європи, а для США не створювати військові бази на території країн, що входили до складу СРСР і не є членами НАТО.