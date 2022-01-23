НАТО не може гарантувати Росії нерозширення, але наразі прийняття нових членів на порядку денному нема, - Шольц
Північноатлантичний альянс не може гарантувати Росії своє нерозширення, однак поки що не розглядає питання вступу нових членів.
Таку заяву канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.
Він заявив, що НАТО поки не планує приймати нових членів до Альянсу. Тому, на його думку, вимога щодо нерозширення НАТО є недоречною.
"Вступ нових країн Східної Європи до НАТО зараз взагалі не значиться на порядку денному. До чого це вимога з боку Росії? Такої гарантії не може бути", - заявив Шольц.
Нагадаємо, 15 грудня 2021 року Міністерство закордонних справ Росії передало американській стороні проєкти договору між Росією та США щодо гарантій безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО.
Договором, що згодом оприлюднила російська сторона, передбачається зобов'язання Росії та НАТО не розміщувати додаткові збройні сили та озброєння на території Європи, а для США не створювати військові бази на території країн, що входили до складу СРСР і не є членами НАТО.
Пакт Молотова - Ріббентропа живєє всіх живих і досі.
в 1939 году, ни на несколько лет позже не существовала Израиля, однако Германия(тогда Западная) в 1952 году заключила соглашение о репарациях именно с Израилем и с 1952 года выплачивала ему репарации в течение 14 лет и до сих пор выплаивает ежемесячно компенсации миллионам евреям по всему миру.
Р.S.Канцлер ФРГ Ангела Меркель напомнила во время своего прощального визита в Израиль об ответственности Германии за безопасность еврейского государства. Не только геополитические интересы связывают немцев и израильтян - Германия продолжает платить гражданам страны за преступления Второй мировой войны.
думаю преступления Германии перед Украиной и украинцами тоже немаленькие...
Союз сср был не унитарным государством, а союзом 15 стран, где вопросы внешней политики и военные вопросы были делегированы союзному центру - машкве.
по твоему мнению в 1939 году УССР, Украины не существовало? ты совсем ку-ку?
Пісоя того,,як "славноє рускоє воинство" почне драпати-саме той момент,коли на їх спинах можемо відвоювати окупований Донбас.. саме тоді прийдеться"вскривати" дзоти та інші укріплені позиції Ворога.
а то шольц очень обнадежил)) на повестке нет))
Німецький політикум не може так відразу і без зусиль вилізти з-під широких галіфе агентки Штазі Меркель
The Telegraph пише, що відмовившись від зустрічі з президентом США, Шольц сприяв посиленню розбіжностей у НАТО щодо відповіді Росії на випадок її вторгнення в Україну.
