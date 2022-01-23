Глава уряду Баварії Зедер виступив проти постачання зброї Україні та жорстких антиросійських санкцій: "Росія - не ворог Європи"

Прем'єр-міністр Баварії та голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зедер заявив, що Росія не є ворогом Європи. Він також зазачив, що питання вступу України в НАТО ще довго не перебуватиме на порядку денному, і застеріг від запровадження санкцій щодо "Північного потоку-2".

Про це Зедер заявив в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung у суботу, 22 січня, інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Deutsche Welle.

Він також висловився проти постачання Німеччиною зброї в Україну в умовах конфлікту з Росією. "Я не можу собі уявити постачання німецької зброї Україні", - сказав Зедер.

Водночас політик засудив дії Росії, яка нарощує військову силу на кордоні з Україною. Утім, Зедер наголосив, що "РФ - це складний партнер, але не ворог Європи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крим ніколи не повернеться в Україну, а Путін заслуговує на повагу, - глава ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах

Також Зедер застеріг від запровадження санкцій проти газопроводу "Північний потік-2". "Постійні нові загрози і дедалі жорсткіші санкції щодо Росії не можуть самі собою бути рішенням", - сказав він.

За словами політика, санкції вже давно не мають майже жодного впливу, а крім того, часто можуть завдати шкоди самій Німеччині, як, наприклад, у разі виключення Росії з міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT. "Так само закриття газопроводу "Північний потік-2" або взагалі припинення всіх поставок газу з Росії вдарить і по нашій країні", - попередив Зедер та додав, що у разі зупинки проєкту федеральним урядом влада повинна також розповісти про можливі альтернативи.

Також читайте: Кулеба про відмову Німеччини постачати зброю Києву: Українці пам'ятатимуть про це десятиліттями