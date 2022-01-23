УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5170 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
30 280 313

Глава уряду Баварії Зедер виступив проти постачання зброї Україні та жорстких антиросійських санкцій: "Росія - не ворог Європи"

Глава уряду Баварії Зедер виступив проти постачання зброї Україні та жорстких антиросійських санкцій:

Прем'єр-міністр Баварії та голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зедер заявив, що Росія не є ворогом Європи. Він також зазачив, що питання вступу України в НАТО ще довго не перебуватиме на порядку денному, і застеріг від запровадження санкцій щодо "Північного потоку-2".

Про це Зедер заявив в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung у суботу, 22 січня, інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Deutsche Welle.

Він також висловився проти постачання Німеччиною зброї в Україну в умовах конфлікту з Росією. "Я не можу собі уявити постачання німецької зброї Україні", - сказав Зедер.

Водночас політик засудив дії Росії, яка нарощує військову силу на кордоні з Україною. Утім, Зедер наголосив, що "РФ - це складний партнер, але не ворог Європи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крим ніколи не повернеться в Україну, а Путін заслуговує на повагу, - глава ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах

Також Зедер застеріг від запровадження санкцій проти газопроводу "Північний потік-2". "Постійні нові загрози і дедалі жорсткіші санкції щодо Росії не можуть самі собою бути рішенням", - сказав він.

За словами політика, санкції вже давно не мають майже жодного впливу, а крім того, часто можуть завдати шкоди самій Німеччині, як, наприклад, у разі виключення Росії з міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT. "Так само закриття газопроводу "Північний потік-2" або взагалі припинення всіх поставок газу з Росії вдарить і по нашій країні", - попередив Зедер та додав, що у разі зупинки проєкту федеральним урядом влада повинна також розповісти про можливі альтернативи.

Також читайте: Кулеба про відмову Німеччини постачати зброю Києву: Українці пам'ятатимуть про це десятиліттями

Німеччина (7670) зброя (7698) росія (67333) санкції (12589) Північний потік (2478)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+98
Потрібно Україні подавати у міжнародний суд на Німеччину за компенсацію Україні збитків до яких призвела друга світова війна, яку почала Німеччина, яка напала на Україну!

Німці залишились фашистами !

Під час Другої світової війни Німеччина вбила 10 000 000 українців !!!
Німеччина повинна виплатити Україні компенсацію за свої злодіяння!!!
показати весь коментар
23.01.2022 19:03 Відповісти
+61
ну вот начали взрыватсья консервы путинских ублюдков во власти Германии.. вуидимо Вова и Штази непогано завербовалив свое время много пионеров скаутов и прочую младую хрень компроматы теперь лдерагют за веревочки..фашисткая Германия тебя ждет окончательный конец...
показати весь коментар
23.01.2022 19:03 Відповісти
+56
Что и требовалось доказать про продажных бюргеров. Века идут, а ничего не меняется.
показати весь коментар
23.01.2022 19:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Ну это тоже самое, что глава правительства Иркутской области выразит имхо. Ни жарко, не холодно.
показати весь коментар
23.01.2022 23:27 Відповісти
Похоже опыт контрадмирала ничему не научил...
показати весь коментар
23.01.2022 23:43 Відповісти
Пришло время когда можно увидеть кто чего стоит на самом деле!
Теперь каждый житель планеты Земля, знает кто тварь, кто жертва, кто спаситель, а кто просто нейтральный соучастник не здоровых прцессов в этом мире!
показати весь коментар
24.01.2022 00:25 Відповісти
зедеры,шмедеры...педиков хватает везде,в семье не без говнопёров.
показати весь коментар
24.01.2022 01:11 Відповісти
Россия и Германия вместе, во время второй мировой войны 1939-1945, убили более 9-ти миллионов украинцев.

Вместе, Россия и Германия.

Они до сих пор вместе.
Ничего не изменилось.
показати весь коментар
24.01.2022 02:23 Відповісти
А що дивного бовкнув цей ковбасник? Нічого нового, лиш озвучив те, що весь час вони РОБИЛИ. Друга справа, що Європа "велась" на це "блаженство" а-ля Євросоюз. Як говорив один дядько: "на купу добре ходити с.....ти"
показати весь коментар
24.01.2022 07:04 Відповісти
Дружба рашистів і фашистів йде ще з часів комуністів.

показати весь коментар
24.01.2022 07:11 Відповісти
показати весь коментар
24.01.2022 07:35 Відповісти
Еще одна немецкая ***** на содержании ботаксного, педофильного Шныря, старый Кабел меркель собрала "достойных", под стать себе....
показати весь коментар
24.01.2022 08:03 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 