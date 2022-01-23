Байден провів нараду з командою з національної безпеки щодо агресії РФ проти України, - Білий дім

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден обговорив зі своєю командою з національної безпеки "невпинні агресивні дії Росії щодо України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіт Білого дому.

Байдена підтвердив, "якщо Росія здійснить подальше вторгнення в Україну, Сполучені Штати спричинять із союзниками та партнерами швидкі та суворі наслідки для Росії".

