5 708 29

Байден провів нараду з командою з національної безпеки щодо агресії РФ проти України, - Білий дім

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден обговорив зі своєю командою з національної безпеки "невпинні агресивні дії Росії щодо України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіт Білого дому.

Байдена підтвердив, "якщо Росія здійснить подальше вторгнення в Україну, Сполучені Штати спричинять із союзниками та партнерами швидкі та суворі наслідки для Росії".

Байден провів нараду з командою з національної безпеки щодо агресії РФ проти України, - Білий дім 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це підірве стримування, - Блінкен відкинув ідею введення санкцій проти Росії зараз

+21
Навіть Байден провів нараду. Я так розумію у нас зараз немає того препизедента?
23.01.2022 19:32 Відповісти
23.01.2022 19:32 Відповісти
+20
23.01.2022 19:33 Відповісти
23.01.2022 19:33 Відповісти
+17
23.01.2022 19:39 Відповісти
23.01.2022 19:39 Відповісти
23.01.2022 19:30 Відповісти
23.01.2022 19:30 Відповісти
зеленський особисто блокує засідання Ради Україна-НАТО
https://www.youtube.com/watch?v=lm_5dYM8QZ4 https://www.youtube.com/watch?v=lm_5dYM8QZ4

23.01.2022 19:33 Відповісти
23.01.2022 19:33 Відповісти
скоро і у званні піднімуть..
23.01.2022 19:39 Відповісти
23.01.2022 19:39 Відповісти
вот бы зе подарить можно было этому минкульту
даже доплатить можно
23.01.2022 19:47 Відповісти
23.01.2022 19:47 Відповісти
Шоб он там снял сериал и стал * выроком* путина.
23.01.2022 19:50 Відповісти
23.01.2022 19:50 Відповісти
Можливо героя дадуть.
23.01.2022 20:01 Відповісти
23.01.2022 20:01 Відповісти
зустріч з делегацією Фонду Маршалла США, яка перебуває в Україні з візитом для вивчення ситуації в Україні.
Під час зустрічі ми докладно обговорили безпекову ситуацію навколо нашої держави, передусім у світлі триваючої концентрації російських військ вздовж державного кордону України. Високо відзначив зусилля, що докладаються союзниками для протидії російському агресору та забезпечення деескалації.
Наголосив на важливості консолідації світового фронту санкційного тиску на Кремль. Окрему увагу ми приділили ситуації у сфері демократії, верховенства права та стійкості державних інститутів в Україні.
Висловили серйозне занепокоєння щодо реальної небезпеки повернення України до практик вибіркового правосуддя та політично-вмотивованого переслідування опозиції, що є неприйнятним для країни, яка прагне інтеграції з ЄС і НАТО.
Наголосили на безпосередній відповідальності влади у справі забезпечення єдності всіх демократичних сил в Україні в умовах екзистеційних викликів перед державою.

23.01.2022 19:36 Відповісти
23.01.2022 19:36 Відповісти
23.01.2022 19:32 Відповісти
23.01.2022 19:32 Відповісти
23.01.2022 19:33 Відповісти
23.01.2022 19:33 Відповісти
чому, є и.о. ЗеЛох офшорний, який блокує засідання Ради Україна-НАТО
23.01.2022 19:34 Відповісти
23.01.2022 19:34 Відповісти
Чому така нарада збирається в Америці, а не в Україні?
показати весь коментар
23.01.2022 19:32 Відповісти
23.01.2022 19:39 Відповісти
23.01.2022 19:39 Відповісти
Зеля а-у! Оторвись от наркоты. Когда будут проведены СНБО и внеочередное заседание Рады? Когда мы услышим о конкретных шагах?
23.01.2022 19:32 Відповісти
23.01.2022 19:32 Відповісти
Мдя... Байден проводит РНБО по защите Украиньі, вооружает украинскую армию. А шо в єто время делает найвеличніше?
23.01.2022 19:33 Відповісти
23.01.2022 19:33 Відповісти
23.01.2022 19:35 Відповісти
23.01.2022 19:35 Відповісти
Б#я......... Я в шоці..... Яке падло у нас за кермом....
23.01.2022 19:39 Відповісти
23.01.2022 19:39 Відповісти
А клоун зелений на шашлики збирається!
23.01.2022 19:43 Відповісти
23.01.2022 19:43 Відповісти
какой же наш все таки никчемный.
как только опасность атаки уйдет надо гнать зе
23.01.2022 19:43 Відповісти
23.01.2022 19:43 Відповісти
А в это время подонок-зеЛя за Порохом бегает.
зеЛя и его банда за все будут отвечать
23.01.2022 19:43 Відповісти
23.01.2022 19:43 Відповісти
ну про пенька спрашивать смысла нет,а вот есть ли какие-нибудь альтернативные или параллельные структуры внутри государства для его защиты в условиях бездействия основных ?
23.01.2022 19:44 Відповісти
23.01.2022 19:44 Відповісти
Дуже сподіваюсь, що є. І що про них знають лише ті, кому треба.
23.01.2022 19:49 Відповісти
23.01.2022 19:49 Відповісти
23.01.2022 19:46 Відповісти
23.01.2022 19:46 Відповісти
23.01.2022 19:52 Відповісти
23.01.2022 19:52 Відповісти
Харків все-таки розглядається як найімовірніша ціль атаки російських окупантів

Таким чином, США, Великобританія, Естонія, Литва та Латвія вже передали чи збираються передати найближчим часом цілий комплект озброєнь для озброєння добре підготовленої піхоти для бою у щільній міській забудові.

Для поразки танків та будь-яких інших бойових машин, що маневрують, на дальності до 2500 метрів - ПТРК Javelin.

Для поразки гелікоптерів та низьколітаючих штурмовиків та винищувачів-бомбардувальників - ПЗРК Stinger.

Для поразки танків на дистанції до 800 метрів із закритих приміщень у місті - одноразовий РПГ NLAW;

Для ураження піхоти в укриттях у міських боях - одноразовий РПГ BDM/SMAW-D.

Таким чином, судячи з комплекту озброєнь, НАТО представляє доктрину ЗСУ у ймовірній повномасштабній війні з Росією як ведення бойових дій автономними групами піхоти у великих містах, де перевагу ЗС РФ у бойовій техніці та авіації можна компенсувати за рахунок застосування переносних високоточних систем озброєння.

Слід звернути увагу, що НАТО постачає озброєння, виходячи з передбачуваної доктрини бойових дій, на реальний хід бойових дій надаватиме великий вплив артилерія, танки, ЗРК, наявність безпілотників, засобів зв'язку, дані космічної розвідки, система логістики. Але, безумовно, війна проходитиме за контроль великих населених пунктів, а в контактних боях у місті російській піхоті і танкам нічого очікувати переважної переваги.

https://charter97.org/ru/news/2022/1/23/452136/
23.01.2022 20:18 Відповісти
23.01.2022 20:18 Відповісти
США допоможуть Україні бити Путіна, як допомогли союзникам бити Гітлера

Сенатор США Джин Шахін представила законопроект про ленд-ліз для захисту демократії в Україні. Ініціатива постала за підсумками нещодавньої поїздки делегації американських парламентаріїв до України. Законопроект має наділити президента США розширеними повноваженнями швидше укладати угоди ленд-лізу безпосередньо з Україною та прискорювати постачання військового обладнання.

Практика "ленд-ліз" широко застосовувалася в роки Другої світової війни, коли США на частково безоплатній основі постачали зброю та стратегічні матеріали союзникам з антигітлерівської коаліції.
23.01.2022 20:34 Відповісти
23.01.2022 20:34 Відповісти
Русские уже забыли песню ватного, менестреля Розенбаума . В Черном Тюльпане с водкой в стакане мы тихо ползем над землей . Степи пылают , Стингер взлетает , и не попадет мальчик Ваня домой .
23.01.2022 20:44 Відповісти
23.01.2022 20:44 Відповісти
Байдену нужно разговаривать с Порошенко.. только он может что то сделать, зеля же просто сливает Украину *****
23.01.2022 20:19 Відповісти
23.01.2022 20:19 Відповісти
он уже чихлов не раздупляет сели и спят
23.01.2022 21:08 Відповісти
23.01.2022 21:08 Відповісти
мабуть потрібно надати Байдену українське громадянство
23.01.2022 21:26 Відповісти
23.01.2022 21:26 Відповісти
 
 