Заяви прем'єра Баварії Зьодера підважують міжнародні зусилля для запобігання агресії РФ, - МЗС України

Останні заяви прем’єра німецької землі Баварія Маркуса Зьодера шкодять відносинам України та Німеччини та підважують міжнародні зусилля задля запобігання новим хвилям агресії Росії.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко заявив в коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

"На тлі останніх подій в українсько-німецьких відносинах та поточної безпекової ситуації в Україні особливо розчаровують висловлювання глави баварського уряду і керівника Християнсько-соціального союзу Маркуса Зьодера.

Вони завдають шкоди двостороннім відносинам та підважують міжнародні зусилля задля запобігання новим хвилям агресії Росії проти України та агресивних дій проти інших країн Європи", - підкреслив представник МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відставки командувача ВМС ФРН Шенбаха недостатньо для відновлення повної довіри до німецької політики, - посол Мельник

У відомстві нагадали, що Росія прагне саме руйнування єдності у її стримуванні.

"Підігрувати їм в цьому означає підривати безпеку і України, і Німеччини, і Європи загалом", - заявив Ніколенко.

Він підкреслив, що газ та прибутки компаній не можуть бути важливішими за мир та життя людей.

"Що стосується тези глави баварського уряду про те, що Росія - це "складний партнер, але не ворог Європи", то нагадуємо про цілу низку відверто ворожих дій Кремля щодо Німеччини: вбивство російськими спецслужбами опонентів в самому центрі Берліна, хакерські атаки на депутатів Бундестагу, масові кампанії з дезінформації німецького суспільства", - йдеться в коментарі.

Також читайте: НАТО не може гарантувати Росії нерозширення, але наразі прийняття нових членів на порядку денному нема, - Шольц

Нагадаємо, прем’єр-міністр Баварії Маркус Зьодер висловився проти жорстких антиросійських санкцій, заявивши, що Москва не є ворогом Європи. Він додав, що найближчим часом не може бути й мови про вступ України до НАТО.

+45
В 2020 правительство ФРГ одобрило поставки вооружений Египту, Катару, ОАЭ, Кувейту, Турции, Иордании, Бахрейну. Все эти страны - участники вооруженных конфликтов в регионе.

Но Украине поставлять нельзя «из-за конфликта». Лицемерные шлюхи Кремля.
23.01.2022 20:21
+32
пусть немцы проверят, не появилось ли у этого премьера пару миллионов евро откуда-то
23.01.2022 20:17
+27
Великобританія-не Європа,країни Балтії-не Європа,Чехія чи Польща не Європа?
23.01.2022 20:19
Таким макаром в отставку уйдут все. И придется Меркель из пенсии выдергивать и возвращать.
23.01.2022 20:53
Анатомия врага. Что Украина недооценивает в России

https://hvylya.net/analytics/245483-anatomiya-vraga-chto-ukraina-nedoocenivaet-v-rossii#google_vignette
23.01.2022 20:54
Спасибо, годная статья
23.01.2022 22:01
Похоже нарыв прорвало, ещё немного и они заговорят о "укронацистах" угрожающих вольным народам Европы.
23.01.2022 20:55
Так это Шредера компания,все коррупционеры ))
23.01.2022 20:55
Хорошо живет на свете маркус-пух!
23.01.2022 20:57
А он больше не будет...
23.01.2022 20:59
А что значит слово "пiдважують" в заголовке? Дожились что Правда и Цензор через переводчик гугла новости печатают?
показати весь коментар
23.01.2022 21:05
Тут іще потрібні Сподівання Савченко і Березня Костюк. А також Крейда Гібсон, Стівен Стрибав і Твань Тернер.
23.01.2022 21:52
на жаль,тупоголовість редакторів Цензора,малограмотної школоти-це об"єктивна реальність.

\зараз мене знову забанять..
23.01.2022 22:48
Словник української мови

Академічний тлумачний словник (1970-1980)

в означеннях

Тлумачення, значення слова «підважувати»:


ПІДВАЖУВАТИ, ую, уєш, недок., ПІДВАЖИТИ, жу, жиш, док., перех.
1. Підіймати що-небудь важке, застосовуючи підойму, підвагу. На розкопках зостався прикажчик Сорока, який, не діждавшись батька, почав підважувати камінь ломами й поламав його (Саксаганський, Думки про театр, 1955, 27);
// Підіймаючи за допомогою підойми, підваги, відривати, віддирати або посувати вгору що-небудь прикріплене, прибите. Старий узяв сокиру, заходився підважувати - віддирати верхні дошки [ящика] (Анатолій Дімаров, І будуть люди, 1964, 236);
// Підпираючи плечима, піднімати що-небудь важке. Кілька здорових хлопців прискочило до брички, підважили васаг і були б напевне перекинули, коли б налякані коні не шарпнули враз брички і не помчали нас на гору (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 259); Він підійшов до трухлявого, побіленого зарубу, підважив плечем - і хистка будова звалилася (Микола Руденко, Остання *****, 1959, 171);
// Підіймати що-небудь руками. В долині тьмяно блиснули перші рами парників. Марко обережно опустився біля однієї, трохи підважив її (Михайло Стельмах, Правда.., 1961, 301); Катерина знає, що батько тільки прикидається сонним. Вона.. делікатно підважує повіку на здоровому оці, змушуючи дивитись на себе (Ірина Вільде, Сестри.., 1958, 99);
// Підкопуючи, зрушувати з місця коріння рослини. Копнеш, підважиш І вивернеш набік буряк (Олесь Донченко, VI, 1957, 364); Васильків батько, худий і високий, копав на городі картоплю.. Батько з серцем підважив третій кущ і висмикнув його за зелений чуб (Петро Панч, Гарні хлопці, 1959, 67);
// Беручи руками або кладучи на плечі, піднімати, переміщати що-небудь. - На чому ж у нас прості люди у вільну годину силу виміряють? На камінному жорні - підіймають його поперед себе на млині чи біля вітряка або вола підважують плечима, щоб він у повітрі завис (Михайло Стельмах, I, 1962, 480); Параска підважила мішок, допомогла взяти на плечі й відчинила двері перед Марією (Микола Руденко, Остання *****, 1959, 41).
2. Підпираючи, лагодити що-небудь завалене, перекошене і т. ін. Оженився Клин, мов на лотереї виграв: тесть зі швагром помогли пошити хату, підважили стоділчину (Степан Ковалів, Тв., 1958, 38); [Подорожній:] А давно, пане господарю, збудували ви цю хату? [Дід:] Хата стара. Я її тільки підважив та деяку деревину перемінив (Михайло Старицький, Вибр., 1959, 662).

http://sum.in.ua/p/6/401/2 Словник української мови: в 11 томах. - Том 6, 1975. - Стор. 401.
23.01.2022 22:42
слово дійсно вжито неправильно.

польською -подважиць тобто "піддати сумніву"
23.01.2022 22:45
Браво! Кулеба иногда может сказать что-то вменяемое. Жаль, что так редко!

Ничего... скоро будет другой министр. Наверное, опять Климкин.
23.01.2022 21:09
Где, Оленька, "опять будет Климкин"? У вас в Китае?😂
23.01.2022 22:14
Не знаю, что там в Китае, а в Украине министром МЗС будет опять Климкин. При седьмом Президенте Порошенко. Уже скоро!
23.01.2022 21:09
Мавзолейные крысы на сегодня воюют в 8 странах Мира...,защищая мировую революцию Шариковых... в Сириях Ливиях...ЦАР и прочем дерьме...
23.01.2022 21:22
и снова говно плывет из Германии....
23.01.2022 21:23
українська в редакції цензора, як іноземна(((
23.01.2022 21:23 Відповісти
А якихось два роки тому було інакше - лінгвістичні пердімоноклі траплялися під час перекладу в інший бік... Оно навіть знайшли сістрьонку Насіння Семенченка

23.01.2022 22:27
На фоне поставок оружия в Украину, в Германии взорвалась вся московская консервация
23.01.2022 21:27
Як тільки кільце навколо кремлівського окурка почало стискатись у фріців здали нерви. Всі як по команді встали на захист головоріза-КГБіста.
23.01.2022 21:43
Архивы Штази,я так понимаю хранятся в Москве..
23.01.2022 21:29
Коли радянські війська виходили з ГДР, то всі архіви штазі були перевезені до Москви.
23.01.2022 21:37
МЗС України повинно на всіх міжнародних майданчиках, в ООН заявляти, що у 20-му столітті Україну намагались знищити дві країни, Росія і Німеччина. У 21 столітті ці самі країни об'єднавшись знову воюють проти України. Канцлер ФРН Меркель особисто сприяла путіну в агресії проти України. З цією метою вона у 2008 році заблокувала надання Україні ПДЧ в НАТО. Факт блокування зафіксований документами НАТО і міжнародними журналістами. Тому не державні нагороди за заслуги перед українським народом треба давати цій німецькій комсомолці, а притягати до відповідальності в міжнародному трибуналі. Пройшла інформація,що ця путінська хвойда іде працювати в ООН. Треба щоб у неї там земля під ногами горіла. А до Німеччини українська влада повинна висунути вимоги, щоб компенсувала втрати за всі злочини, які творили на теренах України гітлерівські фашисти і компенсацію за сприяння путіну у війні та загарбання українських територій.
Відомі політики, журналісти, дипломати повинні розкручувати цю тему у міжнародних ЗМІ, щоб весь світ знав, що Німеччина ставши на захист путіна, сприяє відродженню фашизму.
23.01.2022 21:34
Уважаемый,международные майданчики не работают!Вы это не заметили?Ложили все на майданчики.
23.01.2022 21:40
Одежа, рабе Йосипів, чого ти раскукарєкавсь тут?
23.01.2022 21:41
Олежка,путінській ватноголовий ботяра,на багатьох сайтах гадить,не звертайте на нього увагу,хай на мівіну хоч заробить собі.
23.01.2022 21:50
Крапля камінь точить. Важливо у свідомості міжнародної спільноти формувати думку про керівництво ******** Німеччини, яке нічим не відрізняється від того керівництва, що було сто років назад, просто методи трохи інші. Німеччини економічно окупувала всю Європу. Політика ЄС - це політика Німеччини. Треба скористатись невдоволенням багатьох країн ЄС, які протестують проти німецько-французького диктату в Європі.
23.01.2022 21:49
Йося, кышь под лавку, плесень гундяевская ж..полиз кремлевского параноика трупоеда....
23.01.2022 21:50
ні,це клали на тебе,кацапська гнида!
23.01.2022 22:02
Э! Водолаз! Ровный бродяга Вельт изволит пропердеться! Быро сюдой, принимай газы!

23.01.2022 23:06
Временное правительство Украины недовольно?Тридцать лет дискредитировали Украину,воры и проходимцы,а теперь помощи захотели.Да устали все от вас,помрошаек долбаных.Временщики и ворюги ,конец ваш близок.Сколько нартд будет терпеть?
23.01.2022 21:37
Уті путі...закіпєл правєдним гнєвом..
Збирай чумадан і їдь з України.
23.01.2022 21:43
Куда ?К тебе в европу ,параши мыть?
23.01.2022 21:48
лахтінська гнида Олєжка Йосіипов, коли нервує,звертається до основного у житті-теми кльозетів ,котрі в нього вдома,як типово для москалів,засрані і смердять/варіант-не смердять,бо у дворі.
23.01.2022 22:01
Кста, о парашах. Ты часом не из Мурманска будешь? Правда, шо у вас там https://youtu.be/Dqc3a8cOhMQ в центре города мужик утонул в несвежем авне, провалившись в деревенский нужник в МНОГОКВАРТИРНОМ доме ?
(правда-правда, Олежка... это, мать их, новости с федерального ТВ)
23.01.2022 23:25
Что то активизировались предки гитлера .Видать путинское фсб заставляет немчур деньги отрабатывать
23.01.2022 21:38
Германия+россия+Китай - страшный сон НАТО. Поэтому...
23.01.2022 21:41
Немцы проститутки раши
23.01.2022 21:41
Дан приказ ФСБшным кротам засветиться и подать свое хрюкание в защиту кремлевских антихристов - бесов и падальщиков трупоедов.
23.01.2022 21:47
Німчура-вона і в Африці німчура.Вже давно знайомий з німцями,найпаскудніша в Європі нація,дуже самовпевнені і ******* задирати носа,на всіх інших завжди дивляться зневажливо.А я весь час дивувався,чому американці досі не ******* німців,хоч начебто і союзники по НАТО і т.д.
23.01.2022 21:48
А німці просто ненавидять американців. Відчувають, що американці вище них. Та ще й американські воєнні бази стоять на території Німеччини.
23.01.2022 21:52
Почитайте комментарии немцев у этого зьодера в фейсбуке. Каждый второй немец считает, что Украине надо отказать в НАТО и дать русским захватить. Лишь бы не злить путина, и чтоб газ был.
23.01.2022 21:49
В Німеччині пропагандистські тв канали параші скрізь ногою двері відчиняють. Німці сприймають все що діється на пострадянському просторі крізь призму Москви. Також німецькі журналісти, і навіть ті які пишуть про Україну, сидять в Москві.
Україна не робить зовсім нічого з метою контрпропаганди. Наших ЗМІ в Європі не має. Не має навіть в країнах Балтії. Цього літа я зустрів українця з Естонії. Він сказав, що там зовсім не має українських ЗМІ. А ті українці, які живуть в Естонії, переважно проросійські. Мову естонську не знають, тому що кажуть і пишуть естонці про Україну не знають, а дивляться перший російський канал і поглинають всю антиукраїнську пропаганду.
23.01.2022 22:02
Мати свої ЗМІ у чужих країнах , дороге задоволення . Саме тому в Україні , і не тільки , теж немає , ні естонських , ні наприклад - польських , ні чеських , і ніяких інших ЗМІ . Та й читати їх майже нікому . Кацапня ж веде проти Заходу інформаційну війну , тому й не жалкує мільярдів дол на пропаганду у країнах Європи своїх ідей ..
23.01.2022 22:19
Можна хоч один міжнародний, англомовний канал зробити, тільки треба менше красти. Але якщо об'єктивно, то у нас і фахівців такого рівня як на BBC, CNN не має. Про пропагандистів як на рашатудей не має й мови.
23.01.2022 22:30
До 2019 такий Українській англомовний канал був...
24.01.2022 02:15
От саме тому тут фріців і "пісочать" ,, і в хвіст і в гриву . . Бо німчура - лицеміри , сьогодні говорять про принципи , а завтра на них плюють .
23.01.2022 22:10
Шлюхен дойчланд во всей красе, вот вам ящик пандоры
23.01.2022 22:16
А просто треба включити голову, і подумати, хто для ФРН важливіше, Раша, або Україна. Там багатомільярдний товарообіг, а там розповіді про стримування якоїсь загрози, в які ніхто не вірить.
23.01.2022 23:52
Україна сама себе вбиває. Гривня падає, інвестори біжать, машина дров 10 000 гривень (газ недоступний через ціни)
24.01.2022 00:11
Падло чей Крым?
24.01.2022 04:47
Россия и Германия вместе, во время второй мировой войны 1939-1945, убили более 9-ти миллионов украинцев.

Вместе, Россия и Германия.

Они до сих пор вместе.
Ничего не изменилось.
24.01.2022 02:18
Немцы так и не выздоровели после своих Холокостов или все таки их растлили деньги Хремля? Портников считает что не выздоровели, а я просто стал ненавидеть немцев, как в детстве, когда бабушка про войну рассказывала. Как бы ни было эта страна разрушает будушее Европы, неосознано но неотвратимо.
24.01.2022 04:46
