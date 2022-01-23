Заяви прем’єра Баварії Зьодера підважують міжнародні зусилля для запобігання агресії РФ, - МЗС України

Останні заяви прем’єра німецької землі Баварія Маркуса Зьодера шкодять відносинам України та Німеччини та підважують міжнародні зусилля задля запобігання новим хвилям агресії Росії.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко заявив в коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

"На тлі останніх подій в українсько-німецьких відносинах та поточної безпекової ситуації в Україні особливо розчаровують висловлювання глави баварського уряду і керівника Християнсько-соціального союзу Маркуса Зьодера.

Вони завдають шкоди двостороннім відносинам та підважують міжнародні зусилля задля запобігання новим хвилям агресії Росії проти України та агресивних дій проти інших країн Європи", - підкреслив представник МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відставки командувача ВМС ФРН Шенбаха недостатньо для відновлення повної довіри до німецької політики, - посол Мельник

У відомстві нагадали, що Росія прагне саме руйнування єдності у її стримуванні.

"Підігрувати їм в цьому означає підривати безпеку і України, і Німеччини, і Європи загалом", - заявив Ніколенко.

Він підкреслив, що газ та прибутки компаній не можуть бути важливішими за мир та життя людей.

"Що стосується тези глави баварського уряду про те, що Росія - це "складний партнер, але не ворог Європи", то нагадуємо про цілу низку відверто ворожих дій Кремля щодо Німеччини: вбивство російськими спецслужбами опонентів в самому центрі Берліна, хакерські атаки на депутатів Бундестагу, масові кампанії з дезінформації німецького суспільства", - йдеться в коментарі.

Також читайте: НАТО не може гарантувати Росії нерозширення, але наразі прийняття нових членів на порядку денному нема, - Шольц

Нагадаємо, прем’єр-міністр Баварії Маркус Зьодер висловився проти жорстких антиросійських санкцій, заявивши, що Москва не є ворогом Європи. Він додав, що найближчим часом не може бути й мови про вступ України до НАТО.