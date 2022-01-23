Російські військові та техніка продовжують прибувати до Білорусі. ФОТОрепортаж
Підрозділ російських морських піхотинців і залізничний ешелон з бронетехнікою прибутку до Білорусі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Міноборони Білорусі.
"Російські військовослужбовці продовжують прибувати для участі у перевірці сил реагування Союзної держави на території", - йдеться у повідомленні.
Також військові та техніка прибували напередодні.
"Интерфакс" уточнює, що на опублікованих фотографіях - підрозділ російської морської піхоти - у зимовій польовій формі та шевронами з якорями.
До цього Міноборони Білорусі оприлюднило фотографії прибуття російських морпіхів на навчання до Білорусі 20 січня.
Нагадаємо, з 10 по 20 лютого у Білорусі проходитимуть білорусько-російські навчання.
фу ***, стыдно за сограждан.
А какие "славянские" лица в строю... Чтоб они все и передохли, преодолевая зону отчуждения.
Під мрії Лукашенко ... а то його задовбали - в Білорусіїї моря нема - а креветки і т.п. у великій кількості з цієї країни імпортуються
Ну моря нема , але майте морських піхотинців !
Я так понял в первых рядах сточт "дедушки"😁