Російські військові та техніка продовжують прибувати до Білорусі. ФОТОрепортаж

Підрозділ російських морських піхотинців і залізничний ешелон з бронетехнікою прибутку до Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Міноборони Білорусі.

"Російські військовослужбовці продовжують прибувати для участі у перевірці сил реагування Союзної держави на території", - йдеться у повідомленні.









Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Якщо що, то Білорусь і Росія "ламануть так, що мало не здасться", - Лукашенко закликав Захід "не зв'язуватися" із Союзною державою. ВIДЕО









Читайте: Керівництво України поводиться непередбачувано і неадекватно. Наш кордон слід надійно захистити на випадок військових дій, - Лукашенко

Також військові та техніка прибували напередодні.









Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РФ перекидає із Далекого Сходу два дивізіони ЗРК С-400 "Тріумф" у Білорусь. ФОТО









Також дивіться: Росія перекидає війська до Білорусі. ФОТОрепортаж

"Интерфакс" уточнює, що на опублікованих фотографіях - підрозділ російської морської піхоти - у зимовій польовій формі та шевронами з якорями.

До цього Міноборони Білорусі оприлюднило фотографії прибуття російських морпіхів на навчання до Білорусі 20 січня.

Нагадаємо, з 10 по 20 лютого у Білорусі проходитимуть білорусько-російські навчання.