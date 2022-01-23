Інформація про витік даних із "Дії" - фейк, покликаний дестабілізувати ситуацію в Україні, - кіберполіція
Чутки про нібито витік із порталу "Дія" почали поширюватися після публікації на одному з інтернет-форумів оголошення про продаж бази даних.
"Інформація про витік даних із порталу "Дія" не відповідає дійсності. Подібні інформаційні фейки є нічим іншим як елементом гібридної війни та спробою дестабілізувати ситуацію в державі", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби кіберполіції.
Там вказують, що появу оголошення про продаж бази даних одразу почали пов‘язувати з кібератакою на державні веб-ресурси, що відбулася вночі з 13 на 14 січня.
"Утім інформація щодо злому порталу "Дія" не відповідає дійсності. Більше того - Кіберполіція, Держспецзв’язку та СБУ об’єднали зусилля та разом із міжнародними експертами встановлюють джерела походження кібератаки. А для належного реагування на подібні ситуації організовано постійний моніторинг фактів продажу баз даних із будь-яких ресурсів", - наголошується у повідомленні.
Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.
На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.
При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://itc.ua/news/hakeri-vistavili-na-prodazh-bazu-danih-z-personalnoyu-informacziyeyu-ponad-2-mln-gromadyan-********-ta-stverdzhuyut-shho-cze-baza-servisu-diya/
Пример из базы:
1. ФИО, телефон/пол/ИНН/данные паспорта/данные ID-карты/данные загранпаспорта - 2,6 миллиона записей.
В качестве пробника выложено 100 тысяч записей.
2. Изображение паспорта, ID-карты, водительского удостоверения, военных билетов, дипломов и сертификатов - 13,5 миллионов.
В качестве пробника выложено 190 тысяч файлов.
3. Расширенная информация о гражданах Украины, в том числе их документы - 4,1 миллиона записей.
В качестве пробника выложено 200 тысяч записей.
https://dou.ua/forums/topic/36213/?from=fb-repost&utm_source=facebook&utm_medium=social
Don't look up!
а что, если эти данные в тех-же руках, что слили операцию с "вагнеровцами"
Приложения из говна и палок, слепленные на коленке для пиара - самые надежные приложения в Мире.
https://lb.ua/society/2022/01/23/503729_velikiy_zliv_merezhi_prodayut_dani.html Великий злив. У мережі продають дані двох мільйонів українців
І ця брехня про "Дію" - вона просто чергова. Навіть сьогодні: вона не перша, і не остання.
2. Проблема ще й в тому, що цы непрофесійні йолопи постійно брешуть. Кажуть, що все це фейк і дані злиті зі старих реєстрів 2019 року (при баригах!), хоча вже повний інет свідоцтв, як люди познаходили в дампі свої запити через Дію 2021 року. Намагаються перевести стрілки на те, що "Дія не зберігає дані, отже це не бази даних Дії", хоча навіть ІТ-почтаківцю зрозуміло, що у випадку зламу Дії можна отримати повний доступ до держреєстрів, з яких Дія бере дані, щоб показати їх у вашому додатку на смартфоні. А коли хтось пише правду про те, що відбувається, "МінЦирк" намагається цю правду приховати, завалюючи пости ботами або скаргами.
ЗЕЛЕНІ ПОСТІЙНО БРЕШУТЬ. Вони прийшли до влади на брехні і утримуються при владі за рахунок брехні. Їхня мета (вже неодноразово завялена) - "цифрові вибори" через Дію, яку вони контролюють - без ЦВК, без тервиборчкомів, без комісій і спостерігачів на місцях. І що ще гірше, в чому ми тільки що переконались - Дію і вибори будуть контролювати росіяни. Саме тому міністр Михайло "роль кібербезпеки" Федоров досі не у відставці і не заарештований. Бо він ще дуже потрібен для фальсифікації виборів.
Муж Венедиктовой получил 750 тысяч за увольнение из Киберполиции и продолжил ходить на работу. ВИДЕО Джерело: https://biz.censor.net/v3231494
Дию никто НЕ взламывал!
люди семпл в 100000 записей уже по косточкам разобрали. журналисты звонили по номерам телефонов - все сходится. кибер-альянс разложил на атомы сами файлы с данными. регистрация конца декабря 2021 года в списке.
(звісно, ніт)
решать вопросы
как будто их нет.." (С)
Боже , які ж вони дурні .