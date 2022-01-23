УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9123 відвідувача онлайн
Новини
4 059 78

Інформація про витік даних із "Дії" - фейк, покликаний дестабілізувати ситуацію в Україні, - кіберполіція

Інформація про витік даних із

Чутки про нібито витік із порталу "Дія" почали поширюватися після публікації на одному з інтернет-форумів оголошення про продаж бази даних.

"Інформація про витік даних із порталу "Дія" не відповідає дійсності. Подібні інформаційні фейки є нічим іншим як елементом гібридної війни та спробою дестабілізувати ситуацію в державі", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби кіберполіції.

Там вказують, що появу оголошення про продаж бази даних одразу почали пов‘язувати з кібератакою на державні веб-ресурси, що відбулася вночі з 13 на 14 січня.

"Утім інформація щодо злому порталу "Дія" не відповідає дійсності. Більше того - Кіберполіція, Держспецзв’язку та СБУ об’єднали зусилля та разом із міжнародними експертами встановлюють джерела походження кібератаки. А для належного реагування на подібні ситуації організовано постійний моніторинг фактів продажу баз даних із будь-яких ресурсів", - наголошується у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Дії" з'явиться послуга "єЗахист", - Федоров

Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.

Автор: 

витік (75) кіберполіція (415) кібербезпека (1179) Дія (1173)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
И именно поэтому Федоров бросил в бой всех зеленых ботов?

показати весь коментар
23.01.2022 21:11 Відповісти
+14
Проверяли журналисты портала ITC.UA. Данные в "пробнике" совпали с реальными людьми.

https://itc.ua/news/hakeri-vistavili-na-prodazh-bazu-danih-z-personalnoyu-informacziyeyu-ponad-2-mln-gromadyan-********-ta-stverdzhuyut-shho-cze-baza-servisu-diya/

Пример из базы:

показати весь коментар
23.01.2022 21:17 Відповісти
+13
кіберполіція купляє фотки голих жінок, переглядає порнуху - звичайно, дія хакнута, бо кіберполіція тільки імітує роботу, а не працює. втім, зараз у країні тільки так - президент став пародією на президента, міністр МВС хоче щоб поліцейські не отримували ковідні тощо
показати весь коментар
23.01.2022 21:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вірити?
показати весь коментар
23.01.2022 21:11 Відповісти
Проверяли журналисты портала ITC.UA. Данные в "пробнике" совпали с реальными людьми.

https://itc.ua/news/hakeri-vistavili-na-prodazh-bazu-danih-z-personalnoyu-informacziyeyu-ponad-2-mln-gromadyan-********-ta-stverdzhuyut-shho-cze-baza-servisu-diya/

Пример из базы:

показати весь коментар
23.01.2022 21:17 Відповісти
Які журналісти? Цей висер вже з усіх сторін обдивились та ПОСТАНОВИЛИ що це справді висер для неграмотного стада.
показати весь коментар
23.01.2022 21:19 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2022 21:27 Відповісти
Питання,було для затравки. Я ,бачив,це
показати весь коментар
23.01.2022 21:57 Відповісти
Там, цікавше:- сам злив,схоже, пійшов, після запуску 'починеної' дії Так,що, про компетентність,адекватність,або сповнарозумність мова нейде
показати весь коментар
23.01.2022 22:02 Відповісти
Весь выложенный на RaidForums "дамп" делится на три части данных:

1. ФИО, телефон/пол/ИНН/данные паспорта/данные ID-карты/данные загранпаспорта - 2,6 миллиона записей.
В качестве пробника выложено 100 тысяч записей.

2. Изображение паспорта, ID-карты, водительского удостоверения, военных билетов, дипломов и сертификатов - 13,5 миллионов.
В качестве пробника выложено 190 тысяч файлов.

3. Расширенная информация о гражданах Украины, в том числе их документы - 4,1 миллиона записей.
В качестве пробника выложено 200 тысяч записей.
показати весь коментар
23.01.2022 22:19 Відповісти
Капец.....13 млн идиотов в Украине???? Ну, я думала, что может быть 2-3 еще как-то насребется... Не всех дурных война убила... Но чтоб 13 млн?!?!?!? Это полный капец! Как можно доверять этим ублюдкам????
показати весь коментар
23.01.2022 22:28 Відповісти
До осени было около 7млн сейчас 13 и это к сожалению горькая правда!
показати весь коментар
23.01.2022 22:47 Відповісти
Ну, надеюсь, теперь-то все адекватные удалятся. Посмотрим инфу через пару месяцев.
показати весь коментар
23.01.2022 23:28 Відповісти
Откуда удалятся из государственных реестров ?
показати весь коментар
23.01.2022 23:42 Відповісти
Из дии. Ну, или дию у себя удалят.
показати весь коментар
23.01.2022 23:45 Відповісти
Ясно. Логики в этом столько же, сколько и в поджоге аэропорта после падения самолёта.
показати весь коментар
24.01.2022 00:07 Відповісти
Так информация утекла не из Дии, а из гос.реестров. Что ты удалять будешь? ))
показати весь коментар
24.01.2022 03:23 Відповісти
не важно установлено у тебя приложение или нет. Сервера "дии" имеют полный доступ к реестрам.
показати весь коментар
23.01.2022 23:33 Відповісти
Хрен с теми реестрами. Дию из телефона надо удалить из принципа! Чтоб эти козлы видели, что ее используют 0 человек!!!
показати весь коментар
23.01.2022 23:47 Відповісти
продались за 1000 гривен
показати весь коментар
24.01.2022 07:54 Відповісти
ніт
https://dou.ua/forums/topic/36213/?from=fb-repost&utm_source=facebook&utm_medium=social
показати весь коментар
23.01.2022 21:19 Відповісти
И именно поэтому Федоров бросил в бой всех зеленых ботов?

показати весь коментар
23.01.2022 21:11 Відповісти
А на що ще здібний бувший SMM-ник, а зараз найвеличніший жіжіталізатор хвьодоров?
показати весь коментар
23.01.2022 21:18 Відповісти
Тем более с такими убеждениями.

показати весь коментар
23.01.2022 21:24 Відповісти
Дія была создана для реализации электронного голосования. Она изначально "сливала" всю инфу. Потому, даже народ в министерствах старалс этим гуаном не пользоваться. Но корона заставила "подтянуть" Дыю если не на смартфонах, то хотя бы онлайн, чтоб можно было вакцин-сертификаты получить.
показати весь коментар
23.01.2022 23:43 Відповісти
Якби Дію справді взламали та отримали доступ до реєстрів то в країні був би повний хаос. Мова йшла б про сотні тисяч людей в яких раптово з реєстрів пропало все їх майно - машини, квартири, і так далі. Всі би це замітили. Ну, а без цього це не більше чим вкид щоб дискредитувати гарний інструмент.
показати весь коментар
23.01.2022 21:14 Відповісти
Нет, это манипуляция для лохов. Скачать информацию и владеть ей -- это не уничтожить ее.
показати весь коментар
23.01.2022 21:20 Відповісти
Як де жалюгідно виглядають боти Мінцифри , які намагаються оголосити злам Дії фейком
показати весь коментар
23.01.2022 21:25 Відповісти
Якщо я бот то у тебе проблеми з інтелектом. Де ж моя бот мережа дурню? Де мої десятки лайків та десятки інших акаунтів?
показати весь коментар
23.01.2022 21:27 Відповісти
Те, що ти бот від Зебанатів видно по твому інтелекту. Його відсутністю.
Don't look up!
показати весь коментар
23.01.2022 21:47 Відповісти
кіберполіція купляє фотки голих жінок, переглядає порнуху - звичайно, дія хакнута, бо кіберполіція тільки імітує роботу, а не працює. втім, зараз у країні тільки так - президент став пародією на президента, міністр МВС хоче щоб поліцейські не отримували ковідні тощо
показати весь коментар
23.01.2022 21:14 Відповісти
верим
показати весь коментар
23.01.2022 21:16 Відповісти
выток, это когда данные попадают во вржеские человеку руки.

а что, если эти данные в тех-же руках, что слили операцию с "вагнеровцами"
показати весь коментар
23.01.2022 21:22 Відповісти
так они и попали в свинопсячие руки...одно вселяет надежду,что у них руки рОстут на метр ниже,чем у человека
показати весь коментар
23.01.2022 21:34 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2022 21:23 Відповісти
Ставленики ЗЕ в МВД про мошенников ЗЕ в Минцифры не соврут. Ага.

Приложения из говна и палок, слепленные на коленке для пиара - самые надежные приложения в Мире.
показати весь коментар
23.01.2022 21:20 Відповісти
А вот специалисты IT индустрии несколько другого мнения : «Деякі фахівці скачали та перевірили семпли (зразки, -https://lb.ua/ LB.ua ) і за більшістю ознак схоже на те, що це дійсно база з порталу «Дія». Дані свіжі, дані актуальні. Найсвіжіший запис датований 15 грудня 2021 - три тижні тому, - написав у Facebook Корсун (Експерт з кібербезпеки) .. Ярослав Гарагуц, засновник та розробник системи аналізу відкритих даних Clarity Project, також https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2xlZ2xzcw== упевнений , що найімовірніше джерело даних - злив з порталу «Дія».«Я би поставив на те, що це реальний злив з порталу «Дія» - на 85%. "
https://lb.ua/society/2022/01/23/503729_velikiy_zliv_merezhi_prodayut_dani.html Великий злив. У мережі продають дані двох мільйонів українців
показати весь коментар
23.01.2022 21:21 Відповісти
Что там тебя делить? Ты уже на ноль помноженный твоим Зедебилом!!!
показати весь коментар
23.01.2022 22:00 Відповісти
брехня - це просто такий ареал існування цієї зеко-манди прислуги уродів та 73/43%зебілів.
І ця брехня про "Дію" - вона просто чергова. Навіть сьогодні: вона не перша, і не остання.
показати весь коментар
23.01.2022 21:26 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2022 21:30 Відповісти
Кіберполіція переслідує дівчат на вебкам чатах і за це отримує гроші з бюджету.Вірити цій поліції не варто.
показати весь коментар
23.01.2022 21:31 Відповісти
1. Коли країною керують клоуні та весільні фотографи на побігеньках в олігархів, то немає нічого дивного, що "діджиджиталізацією" займається і за кібербезпеку відповідає СММник. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F Какістократія в найгірших її проявах.

2. Проблема ще й в тому, що цы непрофесійні йолопи постійно брешуть. Кажуть, що все це фейк і дані злиті зі старих реєстрів 2019 року (при баригах!), хоча вже повний інет свідоцтв, як люди познаходили в дампі свої запити через Дію 2021 року. Намагаються перевести стрілки на те, що "Дія не зберігає дані, отже це не бази даних Дії", хоча навіть ІТ-почтаківцю зрозуміло, що у випадку зламу Дії можна отримати повний доступ до держреєстрів, з яких Дія бере дані, щоб показати їх у вашому додатку на смартфоні. А коли хтось пише правду про те, що відбувається, "МінЦирк" намагається цю правду приховати, завалюючи пости ботами або скаргами.

ЗЕЛЕНІ ПОСТІЙНО БРЕШУТЬ. Вони прийшли до влади на брехні і утримуються при владі за рахунок брехні. Їхня мета (вже неодноразово завялена) - "цифрові вибори" через Дію, яку вони контролюють - без ЦВК, без тервиборчкомів, без комісій і спостерігачів на місцях. І що ще гірше, в чому ми тільки що переконались - Дію і вибори будуть контролювати росіяни. Саме тому міністр Михайло "роль кібербезпеки" Федоров досі не у відставці і не заарештований. Бо він ще дуже потрібен для фальсифікації виборів.
показати весь коментар
23.01.2022 21:33 Відповісти
Акция по раздаче тысячи для завлекания в дию как можно большего числа людей перед взломом - это случайность?
показати весь коментар
23.01.2022 21:34 Відповісти
Отак.Десятки айтішників доводять ,що злам і витік стався(з фактажем),а спеціалісти по кіберпорнусі кажуть,-нє,брехня.
показати весь коментар
23.01.2022 21:41 Відповісти
А вы вспомните чей муж у нас один из руководителей в киберполиции и как красиво он нагрел эту самую полицию перед повышением.

Муж Венедиктовой получил 750 тысяч за увольнение из Киберполиции и продолжил ходить на работу. ВИДЕО Джерело: https://biz.censor.net/v3231494
показати весь коментар
23.01.2022 22:17 Відповісти
И вот сейчас ФСБ-шным разработчикам "Дії" стало по-настоящему смешно...
показати весь коментар
23.01.2022 21:44 Відповісти
В Украине по условиям задачи все базы данных рано или поздно утекают, Дия особенно противна этим, ввиду концентрации всех данных.
показати весь коментар
23.01.2022 21:53 Відповісти
А еще один дебил законом уравнял юридически физический паспорт и эту бездарную поделку.
показати весь коментар
23.01.2022 22:18 Відповісти
Им же еще нужно будет доказывать безопасность электронных выборов. Но как это сделать потом, если обоср@лись уже сейчас.
показати весь коментар
23.01.2022 21:56 Відповісти
У меня нет паспорта в Дие, что там можно увидеть больше, чем в ОТКРЫТОМ реестре ФОПов, в котором я есть?😁
показати весь коментар
23.01.2022 22:03 Відповісти
Сейчас почти все покупают в интернет-магазинах, в них думаю можно увидеть информации гораздо больше. Например в АлиЭкспресс, есть ВСЕ, зачем что-то взламывать в Дие?😁
показати весь коментар
23.01.2022 22:05 Відповісти
Так и взломали не Дию, а АлиЭкспресс, вы что, новость не читали?
Дию никто НЕ взламывал!
показати весь коментар
23.01.2022 22:10 Відповісти
Взломали, все слили. Теперь не отмажутся)))
показати весь коментар
23.01.2022 22:15 Відповісти
Это просто отлично! Теперь китайцы будут рады😂😂
показати весь коментар
23.01.2022 22:26 Відповісти
Просто русня случайно нам помогла послать ***** Зедебила по выборам в смартфоне))
показати весь коментар
23.01.2022 22:14 Відповісти
Это не отмазка, выборы в смартфоне будут
показати весь коментар
23.01.2022 22:17 Відповісти
Это уже априори невозможно!!! Люди Зедебилу очень доходчиво обьяснят, что сфальсифицировать выборы, как он хочет, ему не удастся и пусть сушит сухари.
показати весь коментар
23.01.2022 22:22 Відповісти
ЧТО есть в Али? ФИО получателя посылки? )))
показати весь коментар
24.01.2022 03:26 Відповісти
дурачки
люди семпл в 100000 записей уже по косточкам разобрали. журналисты звонили по номерам телефонов - все сходится. кибер-альянс разложил на атомы сами файлы с данными. регистрация конца декабря 2021 года в списке.
показати весь коментар
23.01.2022 22:18 Відповісти
Дело в том, что должно последовать юридическое продолжение истории, а это авторам этой жалкой поделки "Дия" ой как не хочется.
показати весь коментар
23.01.2022 22:21 Відповісти
Нагадаю, що "Дія" і її сертфиікати не ґ офіційним документом, оскільки нічого цього не зареєстровано Міністерством юстиції.
показати весь коментар
23.01.2022 22:31 Відповісти
Так, цілком вірю! І терміново інсталюю собі "Дію" на смартфон!
(звісно, ніт)
показати весь коментар
23.01.2022 22:35 Відповісти
Діюча модель національної кібербезпеки (Дія), в основі якої закладена "провідна роль держави" (я начальник - ти дурак) - не працює, від слова "ніяк".
показати весь коментар
23.01.2022 22:40 Відповісти
"испытанный способ
решать вопросы
как будто их нет.." (С)
показати весь коментар
23.01.2022 23:29 Відповісти
Хахаха😁 , так в "ДіЯ" немає ніяких даних абсолютно . Дурні кацапи . ДіЯ це сервіс зв'язку.
Боже , які ж вони дурні .
показати весь коментар
23.01.2022 23:31 Відповісти
А в базах, к которым этот " сервіс зв'язку" подключен, данные есть?
показати весь коментар
23.01.2022 23:34 Відповісти
Фёдоров, перелогинься ))))
показати весь коментар
24.01.2022 10:00 Відповісти
Они всего пятнадцать штук баксов хотят. Можно скинуться и проверить
показати весь коментар
23.01.2022 23:31 Відповісти
 
 