Інформація про витік даних із "Дії" - фейк, покликаний дестабілізувати ситуацію в Україні, - кіберполіція

Чутки про нібито витік із порталу "Дія" почали поширюватися після публікації на одному з інтернет-форумів оголошення про продаж бази даних.

"Інформація про витік даних із порталу "Дія" не відповідає дійсності. Подібні інформаційні фейки є нічим іншим як елементом гібридної війни та спробою дестабілізувати ситуацію в державі", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби кіберполіції.

Там вказують, що появу оголошення про продаж бази даних одразу почали пов‘язувати з кібератакою на державні веб-ресурси, що відбулася вночі з 13 на 14 січня.

"Утім інформація щодо злому порталу "Дія" не відповідає дійсності. Більше того - Кіберполіція, Держспецзв’язку та СБУ об’єднали зусилля та разом із міжнародними експертами встановлюють джерела походження кібератаки. А для належного реагування на подібні ситуації організовано постійний моніторинг фактів продажу баз даних із будь-яких ресурсів", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.