Міжнародні партнери не звинувачують українську владу в затягуванні конкурсу на керівника САП або будь-якої іншої реформи, - Кулеба
Не варто прив’язувати підтримку міжнародною спільноти України до конкурсу на голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Таку думку міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив в "Суботньому інтерв’ю" Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
Таким чином він відповів на питання одного з читачів щодо відповідальності влади України через невиконане зобов’язання провести конкурс до кінця 2021 року.
"Ніхто не звинувачує українську владу в затягуванні конкурсу на (голову. - Ред.) САП, або будь-якої іншої реформи. Коли намагаються прив’язати підтримку України до конкурсу САП, вибачте, але це абсолютно штучна прив’язка. Подивіться, за останній час максимально безпрецедентна, такої підтримки не було ніколи, починаючи з 2014-го року. Цю підтримку мобілізувала Україна. Тому питання треба вирішувати, реформи треба робити. Президент неодноразово висловлювався з приводу, зокрема і цього конкурсу, який ви загадали, й інших реформ", - сказав міністр.
Він додав, що Україна завершила попередній рік із "дуже високими економічними показниками".
"Зараз це все можна розхитати за секунду панічними настроями і зневірою у своїй країні. Я, до речі, не вперше вже у вас на інтерв’ю кажу про це і не втомлююсь постійно публічно наголошувати: громадяни України, вірте в свою державу! Припиніть цю логіку: найгірші, нічого не робимо, партнери нас кинуть або ще цей популярний лозунг про втому від України", - вважає Кулеба.
Нагадаємо, конкурс нового директора Спеціальної антикорупційної прокуратури тривав понад рік. За підсумками детектив НАБУ Олександр Клименко здобув 246 балів, прокурор Офісу генерального прокурора Андрій Синюк - 229 балів. Результат досі не затверджено.
Понимают и то, что зеленский/ермак/татаров - это НЕ Украина, а обычные претенденты на пожизненное заключение в Украине)
как это никто, а Блинкен, а граждане Украины?
Спасибі ріммє із Кривбаса......
"Посли G7 розчаровані відмовою призначених ВР членів відбіркової комісії спеціалізованого антикорупційного прокурора визначити переможцем кандидата, що набрав найбільше балів. Ця подальша затримка є невиправданою та суперечить зобов'язанням України щодо призначення постійного керівника", 22 грудня 2021р
Ну звісно! Після спілкування з найвеличнішим (коли д'Єрмиака поруч не було) або з САМИМ д'Єрмаком - чого звинувачувати тих, хто нічого не робить? В чому? Відосики та язикові викіди ж нормальні! А хоча б щось робити в цьому напрямку вони не збираються.... Show must go on!
https://finbalance.com.ua/news/blinken-zaklikav-zavershiti-konkurs-z-obrannya-hlavi-sap
Так, цю підтримку мобілізувала Україна, а не корупційна зелена влада. Ця підтримка не "завдяки" а "всупереч", тому що Захід зрозумів що Україна це його "останній бастіон", і їй потрібна термінова військова допомога. Наші партнери працюють вже напряму з військовими, не звертаючи уваги на зелених злодіїв та зрадників.
00:19
В воскресенье вечером в Киеве приземлился самолет с военной помощью от США. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
"Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США! И это не конец", - написал Резников в твиттере.
Дивно, що Міністр Куліба вішає локшину на вуха населення.
Речник посольства США в Україні Деніел Лангенкемп :
,,Нездатність відбіркової комісії САП затвердити своє остаточне рішення викликає глибоке розчарування…
Немає вагомих причин не підписувати рішення про те, хто переміг.
Народ України знову і знову доводив, що він сильніший за ті інтереси, які намагаються стримати Україну.
Він доведе це і в цьому випадку - і міжнародна спільнота підтримує його".
Раніше розчарування із затримкою в призначенні керівництва САП https://suspilne.media/191946-u-g7-rozcarovani-vidmovou-cleniv-komisii-viznaciti-peremozca-u-konkursi-na-posadu-kerivnika-sap/ висловили посли держав G7 . "Ця подальша затримка є невиправданою та суперечить зобов'язанням України щодо призначення постійного керівника"
І ще, розкажи про "економічний прорив" заробітчанам , які шукать робочі місця за кордоном....
Кулеба, айкоси ОП країну до добра не доведуть...і ви це відчуєте на вашій шкурі...
Назначение независимого прокурора выгодно прежде всего Украине.
При этом назначение прокурора показало бы лишь маленький шаг Украины от совка к цивилизованному миру. Или другими слова лишь вектор или направление пути.
В этом случае запад получил подтверждение, что мы движемся друг другу навстречу и что усилия, затрачиваемые сегодня западом на поддержку Украины не напрасны.
Пока же нас поддерживают исключительно авансом на доверии.
Учитывая, что Зе врёт налево и направо, затягивание конкурса очень опасно