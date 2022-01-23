УКР
Міжнародні партнери не звинувачують українську владу в затягуванні конкурсу на керівника САП або будь-якої іншої реформи, - Кулеба

Не варто прив’язувати підтримку міжнародною спільноти України до конкурсу на голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Таку думку міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив в "Суботньому інтерв’ю" Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

Таким чином він відповів на питання одного з читачів щодо відповідальності влади України через невиконане зобов’язання провести конкурс до кінця 2021 року.

"Ніхто не звинувачує українську владу в затягуванні конкурсу на (голову. - Ред.) САП, або будь-якої іншої реформи. Коли намагаються прив’язати підтримку України до конкурсу САП, вибачте, але це абсолютно штучна прив’язка. Подивіться, за останній час максимально безпрецедентна, такої підтримки не було ніколи, починаючи з 2014-го року. Цю підтримку мобілізувала Україна. Тому питання треба вирішувати, реформи треба робити. Президент неодноразово висловлювався з приводу, зокрема і цього конкурсу, який ви загадали, й інших реформ", - сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вже багато досягла на шляху трансформації, - Зеленський

Він додав, що Україна завершила попередній рік із "дуже високими економічними показниками".

"Зараз це все можна розхитати за секунду панічними настроями і зневірою у своїй країні. Я, до речі, не вперше вже у вас на інтерв’ю кажу про це і не втомлююсь постійно публічно наголошувати: громадяни України, вірте в свою державу! Припиніть цю логіку: найгірші, нічого не робимо, партнери нас кинуть або ще цей популярний лозунг про втому від України", - вважає Кулеба.

Нагадаємо, конкурс нового директора Спеціальної антикорупційної прокуратури тривав понад рік. За підсумками детектив НАБУ Олександр Клименко здобув 246 балів, прокурор Офісу генерального прокурора Андрій Синюк - 229 балів. Результат досі не затверджено.

реформи (3230) Кулеба Дмитро (3605) САП (2469)
Топ коментарі
+31
Міжнародні партнери отлично понимают главную роль зеленского/ермака в затягивании НАЗНАЧЕНИЯ победившего на конкурсе на главу САП.

Понимают и то, что зеленский/ермак/татаров - это НЕ Украина, а обычные претенденты на пожизненное заключение в Украине)
23.01.2022 22:14 Відповісти
+17
23.01.2022 22:15 Відповісти
+16
А це що ?Посли G7 розчаровані тим, що конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) не проголосувала за кандидата з найбільшою кількістю балів, посли просять комісію швидше зібратися для завершення процесу.

"Посли G7 розчаровані відмовою призначених ВР членів відбіркової комісії спеціалізованого антикорупційного прокурора визначити переможцем кандидата, що набрав найбільше балів. Ця подальша затримка є невиправданою та суперечить зобов'язанням України щодо призначення постійного керівника", 22 грудня 2021р
23.01.2022 22:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Міжнародні партнери отлично понимают главную роль зеленского/ермака в затягивании НАЗНАЧЕНИЯ победившего на конкурсе на главу САП.

Понимают и то, что зеленский/ермак/татаров - это НЕ Украина, а обычные претенденты на пожизненное заключение в Украине)
23.01.2022 22:14 Відповісти
они будут тянуть ровно до смены правительства на проевропейское
23.01.2022 22:29 Відповісти
Эо всё до Майдана !
23.01.2022 22:37 Відповісти
🎯💯зеИУДУ ПОД ТРИБУНАЛ
23.01.2022 23:15 Відповісти
і цей у кловуни пошився...... , було б кого звинувачувати, уже всі у світі побачили чим українці думають і кого обирають у президенти. у наших зарубіжних друзів наразі є важливіші проблеми які треба негайно рішати бо наш президент так і залишився кловуном.
23.01.2022 23:36 Відповісти
Якби тебе падлу грабувала країна то мізків було б більше
23.01.2022 22:15 Відповісти
Кулеба не забыл лизнуть...
23.01.2022 22:15 Відповісти
23.01.2022 22:15 Відповісти
Скунс 🦨 ,смердючий брешит ! А жена его манипуляторша погана
23.01.2022 23:19 Відповісти
Это либо они очень умные, либо ты, кулеба, не слишком разумен.
23.01.2022 22:18 Відповісти
Недавно во время протестов в Казахстане показывали многомиллионное имущество Назарбаева по всей Европе. Это к слову, как сильно Европа заинтересована в борьбе против коррупции в странах вне ЕС.
23.01.2022 22:18 Відповісти
Они и путлера имущество показывали
23.01.2022 23:21 Відповісти
Ніхто не звинувачує українську владу в затягуванні конкурсу на (голову. - Ред.) САП, або будь-якої іншої реформи. Джерело:

как это никто, а Блинкен, а граждане Украины?
23.01.2022 22:20 Відповісти
Бузкoва Кулька



Спасибі ріммє із Кривбаса......

23.01.2022 22:22 Відповісти
Хоча зараз зрозуміла. А тоді б могла держати презерватив за подушкою.
24.01.2022 09:14 Відповісти
Ну раз не звинувачують у затягуванні призначення керівника САП - значить Шмаркля і Ко спокійні, можна далі затягувати.
23.01.2022 22:23 Відповісти
В дипломатии принято делать выводы и принимать соответствующие решения, что и происходит- ЗЕ никто в мире не воспринимает за президента. Он в США даже статус на встрече с дипломатами имел как "гость" в отличии от своих же министров
23.01.2022 22:23 Відповісти
А це що ?Посли G7 розчаровані тим, що конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) не проголосувала за кандидата з найбільшою кількістю балів, посли просять комісію швидше зібратися для завершення процесу.

"Посли G7 розчаровані відмовою призначених ВР членів відбіркової комісії спеціалізованого антикорупційного прокурора визначити переможцем кандидата, що набрав найбільше балів. Ця подальша затримка є невиправданою та суперечить зобов'язанням України щодо призначення постійного керівника", 22 грудня 2021р
23.01.2022 22:25 Відповісти
Это другое!😂😂
23.01.2022 22:28 Відповісти
"Ніхто не звинувачує українську владу в затягуванні конкурсу на (голову. - Ред.) САП, або будь-якої іншої реформи." Джерело:

Ну звісно! Після спілкування з найвеличнішим (коли д'Єрмиака поруч не було) або з САМИМ д'Єрмаком - чого звинувачувати тих, хто нічого не робить? В чому? Відосики та язикові викіди ж нормальні! А хоча б щось робити в цьому напрямку вони не збираються.... Show must go on!
23.01.2022 22:28 Відповісти
Все що треба знати про зеДебілів
https://finbalance.com.ua/news/blinken-zaklikav-zavershiti-konkurs-z-obrannya-hlavi-sap
23.01.2022 22:29 Відповісти
Якщо не звинувачують то можна не призначати? Порошенко теж думав що невмирущий і прийшов на віки. Не хочете реформувати суди,то вас будуть судити теперішні корумповані судді, тільки не по вашому дзвінку.
23.01.2022 22:30 Відповісти
"Подивіться, за останній час максимально безпрецедентна, такої підтримки не було ніколи, починаючи з 2014-го року. Цю підтримку мобілізувала Україна."

Так, цю підтримку мобілізувала Україна, а не корупційна зелена влада. Ця підтримка не "завдяки" а "всупереч", тому що Захід зрозумів що Україна це його "останній бастіон", і їй потрібна термінова військова допомога. Наші партнери працюють вже напряму з військовими, не звертаючи уваги на зелених злодіїв та зрадників.
23.01.2022 22:31 Відповісти
Не стыдно работать у зеУБЛЮДКОВ ?
23.01.2022 23:25 Відповісти
Кулебі? Може йому й соромно, але Кулеба кращій за багатьох зелених...
23.01.2022 23:30 Відповісти
Кулеба не будь адвокатом дияволів !!!Схаменись!!!
23.01.2022 22:39 Відповісти
А соевой пастве по барабану кто что думает и делает. У них божественное право на правду, только так!
23.01.2022 22:42 Відповісти
Как будто тебе не по барабану, что делает Зеленский. Наши гореписаки давно уподобились российским. Только у России Путин всех переиграл, а у нас Зеленский всё делает правильно.
23.01.2022 22:48 Відповісти
Мне не интересно, что там во рашие, а Зеленский действительно всё делает гораздо лучше чем Сывочёлэ Недоразумение.
23.01.2022 22:52 Відповісти
Единственное что он делает лучше Порошенко это много п..идит как в том меме с жабой и принцессой и пиарится на всём чем можно, забиваяся в нору при любом неудобном поводе. И это тоже идет от России, где Путин и Кремль забивается в нору при каждой проблеме или катастрофе.
23.01.2022 22:55 Відповісти
Более 80 тонн: в Украину прибыла вторая партия американского оружия
00:19

В воскресенье вечером в Киеве приземлился самолет с военной помощью от США. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США! И это не конец", - написал Резников в твиттере.
23.01.2022 22:48 Відповісти
Трускавец-2022. Уже совсем скоро:
23.01.2022 23:05 Відповісти
Кулеба, ты обыкновенный лакей. Давай еще раз толкни про "наивеличнешого ****** всех времен и народов". Фу, позорище...
23.01.2022 23:07 Відповісти
А это он выс…? Какой позор 🤮
23.01.2022 23:27 Відповісти
Нет, Кулеба, они констатируют! Обвинять колоборантов - это дичь.
23.01.2022 23:37 Відповісти
Да ні Кулеба,для одних ти в очах прогнувся,а другі об тебе ноги витруть.
23.01.2022 23:40 Відповісти
Кулеба отмазки клеит по звонку из ОПы.
24.01.2022 00:00 Відповісти
24.01.2022 00:11 Відповісти
Тут Кулєба збрехав і це дуже погано.
24.01.2022 00:38 Відповісти
Международные партнеры не обвиняют украинские власти в затягивании конкурса на руководителя САП, а очень просят повременить ещё пару лет...
24.01.2022 01:24 Відповісти
США, Канада, ЄС ... підтримують не корумповану Владу України, а населення України.
Дивно, що Міністр Куліба вішає локшину на вуха населення.

Речник посольства США в Україні Деніел Лангенкемп :
 ,,Нездатність відбіркової комісії САП затвердити своє остаточне рішення викликає глибоке розчарування…
Немає вагомих причин не підписувати рішення про те, хто переміг.
Народ України знову і знову доводив, що він сильніший за ті інтереси, які намагаються стримати Україну.
Він доведе це і в цьому випадку - і міжнародна спільнота підтримує його".

Раніше розчарування із затримкою в призначенні керівництва САП https://suspilne.media/191946-u-g7-rozcarovani-vidmovou-cleniv-komisii-viznaciti-peremozca-u-konkursi-na-posadu-kerivnika-sap/ висловили посли держав G7 . "Ця подальша затримка є невиправданою та суперечить зобов'язанням України щодо призначення постійного керівника"
24.01.2022 02:36 Відповісти
А на свой народ этой зелёной банде плевать...только есть у них международные партнёры..
24.01.2022 06:53 Відповісти
"З дуже високими економічними показниками" ???? І саме тому у нас обговорюється необхідність введення продуктових карток??? І саме тому поліцейським третій рік не підвищують зарплати, а військовим взагалі лише нещодавно погасили заборгованість по з.п...
І ще, розкажи про "економічний прорив" заробітчанам , які шукать робочі місця за кордоном....

Кулеба, айкоси ОП країну до добра не доведуть...і ви це відчуєте на вашій шкурі...
24.01.2022 07:38 Відповісти
Поліцейским мають кожен рік підвищувати ?
24.01.2022 09:05 Відповісти
В нормальной стране за такое брехливое высказывание Кулеба пошел бы в отставку, а в Украине можно лапшать нариду по приколу.
24.01.2022 08:06 Відповісти
Неяких реформ в країні нема. Міжнародні партнери всяку надію поховали. Для них, якщо Зеля не встигне капітулювати до Майдану, то вже радість
24.01.2022 09:18 Відповісти
Он что реально дебил?
Назначение независимого прокурора выгодно прежде всего Украине.
При этом назначение прокурора показало бы лишь маленький шаг Украины от совка к цивилизованному миру. Или другими слова лишь вектор или направление пути.
В этом случае запад получил подтверждение, что мы движемся друг другу навстречу и что усилия, затрачиваемые сегодня западом на поддержку Украины не напрасны.
Пока же нас поддерживают исключительно авансом на доверии.
Учитывая, что Зе врёт налево и направо, затягивание конкурса очень опасно
24.01.2022 09:49 Відповісти
 
 