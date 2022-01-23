Міжнародні партнери не звинувачують українську владу в затягуванні конкурсу на керівника САП або будь-якої іншої реформи, - Кулеба

Не варто прив’язувати підтримку міжнародною спільноти України до конкурсу на голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Таку думку міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив в "Суботньому інтерв’ю" Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

Таким чином він відповів на питання одного з читачів щодо відповідальності влади України через невиконане зобов’язання провести конкурс до кінця 2021 року.

"Ніхто не звинувачує українську владу в затягуванні конкурсу на (голову. - Ред.) САП, або будь-якої іншої реформи. Коли намагаються прив’язати підтримку України до конкурсу САП, вибачте, але це абсолютно штучна прив’язка. Подивіться, за останній час максимально безпрецедентна, такої підтримки не було ніколи, починаючи з 2014-го року. Цю підтримку мобілізувала Україна. Тому питання треба вирішувати, реформи треба робити. Президент неодноразово висловлювався з приводу, зокрема і цього конкурсу, який ви загадали, й інших реформ", - сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вже багато досягла на шляху трансформації, - Зеленський

Він додав, що Україна завершила попередній рік із "дуже високими економічними показниками".

"Зараз це все можна розхитати за секунду панічними настроями і зневірою у своїй країні. Я, до речі, не вперше вже у вас на інтерв’ю кажу про це і не втомлююсь постійно публічно наголошувати: громадяни України, вірте в свою державу! Припиніть цю логіку: найгірші, нічого не робимо, партнери нас кинуть або ще цей популярний лозунг про втому від України", - вважає Кулеба.

Нагадаємо, конкурс нового директора Спеціальної антикорупційної прокуратури тривав понад рік. За підсумками детектив НАБУ Олександр Клименко здобув 246 балів, прокурор Офісу генерального прокурора Андрій Синюк - 229 балів. Результат досі не затверджено.