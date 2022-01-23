США та ЄС мають розважливо вводити санкції проти РФ, бо це матиме наслідки для нас, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Європу та Сполучені Штати Америки ретельно продумати, розглядаючи на тлі газової кризи санкції стосовно Росії через агресію проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Видання нагадує, що серед можливих санкцій Заходу проти РФ розглядається зупинка газопроводу "Північний потік-2", що "може призвести до погіршення постачання газу в Європу".
"Розважливість диктує вибір заходів, які матимуть найбільший вплив на тих, хто порушує спільно узгоджені принципи. У той же час ми повинні враховувати наслідки, які це матиме для нас", – цитує політика Sueddeutsche Zeitung.
Шольц додав, що ніхто не повинен думати, що є санкції, які не вплинуть на Німеччину.
Він також заперечив, що США й Європа не можуть домовитися про спільний комплекс санкцій.
"У колі союзників ми домовляємося про можливі заходи. Це добре. Ми повинні вміти діяти в разі надзвичайної ситуації", - сказав канцлер Німеччини.
Дійсно, інші країни Європи більше залежать від газу з Росії: до 40% газу у Німеччині - з Росії, а Швеція і Фінляндія майже повністю.
