13 811 162

США та ЄС мають розважливо вводити санкції проти РФ, бо це матиме наслідки для нас, - Шольц

США та ЄС мають розважливо вводити санкції проти РФ, бо це матиме наслідки для нас, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Європу та Сполучені Штати Америки ретельно продумати, розглядаючи на тлі газової кризи санкції стосовно Росії через агресію проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Видання нагадує, що серед можливих санкцій Заходу проти РФ розглядається зупинка газопроводу "Північний потік-2", що "може призвести до погіршення постачання газу в Європу".

"Розважливість диктує вибір заходів, які матимуть найбільший вплив на тих, хто порушує спільно узгоджені принципи. У той же час ми повинні враховувати наслідки, які це матиме для нас", – цитує політика Sueddeutsche Zeitung.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це підірве стримування, - Блінкен відкинув ідею введення санкцій проти Росії зараз

Шольц додав, що ніхто не повинен думати, що є санкції, які не вплинуть на Німеччину.

Він також заперечив, що США й Європа не можуть домовитися про спільний комплекс санкцій.

"У колі союзників ми домовляємося про можливі заходи. Це добре. Ми повинні вміти діяти в разі надзвичайної ситуації", - сказав канцлер Німеччини.

Також читайте: Глава уряду Баварії Зедер виступив проти постачання зброї Україні та жорстких антиросійських санкцій: "Росія - не ворог Європи"

Автор: 

Топ коментарі
+55
Та пішов ти у сра..у шульц!!Тут на кону життя міліонів людей а воно далі про свій газ засраний співає!!!
показати весь коментар
23.01.2022 23:15 Відповісти
+36
Скажіть німцям, що пат Молотова-Ріббентропа можна вже не виконувати (з ФБ)
показати весь коментар
23.01.2022 23:16 Відповісти
+33
Фашист
показати весь коментар
23.01.2022 23:13 Відповісти
Й,при,всій, інтелектуальній неспроможності **************** мнять, себе,здатними ,когось надурити
показати весь коментар
24.01.2022 11:02 Відповісти
8 лет войны и убийств украинцев? Да, Шольц??? Гнать Вас в шею из политики надо
показати весь коментар
24.01.2022 00:36 Відповісти
Йому місце на бруствері. Там,з нього багато вийде газу
показати весь коментар
24.01.2022 01:30 Відповісти
Тільки про свої кармани думають.
показати весь коментар
24.01.2022 00:36 Відповісти
Зедипломати! Даю вам підсказку. Вразі проблем з газом на Швабії запропонуйте купляти гансам волинський торф. А то місцеві бариги запустили цей напрямок- навар невеликий. А трудолюбиві арійці налагодять видобуток торфу на вигідних умовах. Це буде скажімо "торфяний потік -1" . Сало і житнівку(шнапс) гаратуємо!
показати весь коментар
24.01.2022 00:37 Відповісти
МОЖЕТ ПОРА мировому сообществу вводить санкции против Германии за их БИЗНЕС НА КРОВИ ???

показати весь коментар
24.01.2022 00:39 Відповісти
Гдр і савейській саюз
показати весь коментар
24.01.2022 01:23 Відповісти
Як би , свинособак доправити до друзів
Аби злилися в єдиному прориві
Набридло,їх,бажання дружити за ,наш рахунок
показати весь коментар
24.01.2022 01:28 Відповісти
Ну і нехай ідуть у дупу та й надалі сосуть_російську "трубу"шльондори!
показати весь коментар
24.01.2022 00:43 Відповісти
Предлагаю выгнать Германию из переговорного процесса по Украине . И заменить на США ИЛИ БРИТАНИЮ ИЛИ ПОЛЬШУ . Украине нужны друзья , а не открытые колаборанты
показати весь коментар
24.01.2022 00:45 Відповісти
Надо понимать, и Байден это продемонстрировал на северном потоке, что США будут делать то, что выгодно немцам, а не Украине. Именно поэтому он отказывается превентивно вводить санкции или же объявить их полный список. Просто потому, что ему нечем рашу пугать, все его санкции - пустой список, фикция и смех для орков. Войну санкциями ещё никто не выигрывал
показати весь коментар
24.01.2022 07:30 Відповісти
Помрый, косапа.
показати весь коментар
24.01.2022 10:53 Відповісти
показати весь коментар
24.01.2022 00:46 Відповісти
Немає слів!
показати весь коментар
24.01.2022 00:46 Відповісти
Поэтому Великобритания, чтобы не участвовать в поскудных делах, когда экономические интересы преобладают на политическими целями (беженцы - это же дешёвая раб сила), вышла из союза с Германией и Францией, которые ради бабла наплюют на демократические принципы.
показати весь коментар
24.01.2022 00:47 Відповісти
В швабні на мігрантів великі плани.... Треба,багато люмпенів,й гарматного м'яса. Для очікуваної бійні.
показати весь коментар
24.01.2022 01:21 Відповісти
Какие Британцы молодцы что свалили от союза с гребаными фрицами
показати весь коментар
24.01.2022 00:53 Відповісти
Вони,від,швабської мразоти ,й свалювали
показати весь коментар
24.01.2022 01:15 Відповісти
Значит Янукович правильно сделал в свое время что не подписал ассоциацию?
показати весь коментар
24.01.2022 08:26 Відповісти
янек прозорливый))
показати весь коментар
24.01.2022 13:38 Відповісти
показати весь коментар
24.01.2022 00:56 Відповісти
Да, и учат репоедов-недофашиков всяким штучкам типа защиты судетских немцев, Мюнхенских соглашений, нападения на радиостанцию в Гляйвице, геббельсовское "чем невероятнее ложь..." и т.п.
показати весь коментар
24.01.2022 08:46 Відповісти
ще одна московська повiя
показати весь коментар
24.01.2022 00:57 Відповісти
Тварь! То что будут погибать молодые парни защищающие ваши сытые рыла это нормально. Лишь бы бабло не уменьшалось у мразей. Так жаль что невозможно открыть коридор для орды к вашим ухоженым домикам.
показати весь коментар
24.01.2022 00:59 Відповісти
Треба працювати з поляками.Може в них є ідеї,по ранспортуванню кацапні замість газу
показати весь коментар
24.01.2022 01:13 Відповісти
Конечно же мы позаботимся о ваших интересах гер(хер) Шольц. Санкции будут максимально мягкими. Твари подколодные - засуньте формулу Штайнмайера себе в задницу сволочи
показати весь коментар
24.01.2022 01:02 Відповісти
Відкласти до розділу германії
показати весь коментар
24.01.2022 01:10 Відповісти
Хто,б,сумнівався. Буде,так,некомфортно. Таргани чхатимуть.
показати весь коментар
24.01.2022 01:08 Відповісти
а цей шольц не думає, що наслідки можуть бути значно потужніші в разі подальшого зростання агресії расеї. Україна - це так, для початку,а потім, як вангує жирік і мовчить решта кремля - "сверхдержава должна быть только одна и это - россия". будуть тоді шульценята прислужувати у тій супержержаві.
показати весь коментар
24.01.2022 01:15 Відповісти
"...будуть тоді шульценята прислужувати..."
_Уже.
показати весь коментар
24.01.2022 01:52 Відповісти
Розумієте, про що каже оцей швайне-кацлєр: головне не те що ***** може зруйнувати пів України під час спроби її захоплення - головне щоб його срані б'юргєри не залишились без свого гешефту від санкцій проти схибанутої рашопадлії!! Як вам такий рівень цинізму?? Особисто для мене фрн тепер розшифровується як федеративна республіка недолюдків!🤬
показати весь коментар
24.01.2022 02:01 Відповісти
Кто о чем а наследники штази о своей сраке
показати весь коментар
24.01.2022 02:04 Відповісти
показати весь коментар
24.01.2022 05:37 Відповісти
Ну мрази сосисочные и всё тут.
показати весь коментар
24.01.2022 06:01 Відповісти
Потрібно потрусити рахунки в банках цих «шрёдерів», «штрафмаєрів» та інших меркельш.
показати весь коментар
24.01.2022 06:06 Відповісти
Можем только одно сказать - Шольц иди в жо*пу!
показати весь коментар
24.01.2022 06:16 Відповісти
Я так смотрю, пора Украине выкатывать фашистам счёт за Вторую мировую. Надежды на то, что нацисты изменились/осознали растаяли окончательно. 8 лет войны, 14 тысяч убитых украинцев и даже малайзийский боинг- им до одного места. Вот такие они, немецкие "ценности"....
показати весь коментар
24.01.2022 06:24 Відповісти
Війна прямо в центрі Європи на цих продажних мерзотників не вплине, вплинуть санкції ...
показати весь коментар
24.01.2022 06:26 Відповісти
А для нас??.....или вы только думаете про себя? Т.е. объединённая Европа это пустой звук. Главное для нас! Остальное не колышит, да гибриды???
показати весь коментар
24.01.2022 06:36 Відповісти
А вот и раскладка по газу. Теперь вопрос, кто угадает, насколько быстро сертифицируют СП-2 ???.....после того как разбомбят украинскую гтс.

Дійсно, інші країни Європи більше залежать від газу з Росії: до 40% газу у Німеччині - з Росії, а Швеція і Фінляндія майже повністю.
показати весь коментар
24.01.2022 07:15 Відповісти
Питання на засипку-Україна і дальше хоче в Євросоюз?
показати весь коментар
24.01.2022 06:36 Відповісти
Да, сцыкливость немцем просто зашкаливает. Видать в генетической памяти остались воспоминания о том, как порезвился на намецкой земле рюський "солдат-освободитель" в 1945. Отсюда и такое болезненное нежелание его злить. Украине и украинцам нужно уже понять, на кого можно рассчитывать в этом противостоянии, а на кого нет. Хотя, как учит история, рассчитывать мы можем только на самих себя.
показати весь коментар
24.01.2022 06:55 Відповісти
Какой смешной случай!

Почти каждый день мы слышим про хулиганов, "минирующих" школы. театры, суды, парламенты...
Но никому не приходит в голову заминировать Северный поток 1+2!
И при этом сказать - мин много, они радиоуправляемые, антенны выведены на буёк, кнопку нажмём в случае вторжения.
Таким образом друзья из ЕС будут подключены к санкциям без купюр.
показати весь коментар
24.01.2022 07:20 Відповісти
Всем энтузиастам, которые совершенно спокойно плюют в сторону Германии напоминаю про некоего Шефира, засевшего в ОП и совершенно свободно торгующего с Россией. А также про портновых, смирновых, татаровых, коломойских…Ваш бы энтузиазм да против этих выродков. Для начала…А уж потом плюйте куда посчитаете нужным
показати весь коментар
24.01.2022 07:23 Відповісти
Это другое!!! 🐸
показати весь коментар
24.01.2022 07:34 Відповісти
сциш, фріц?
показати весь коментар
24.01.2022 07:29 Відповісти
Вот така вона "німецька порноактриса"!
показати весь коментар
24.01.2022 07:42 Відповісти
прекрасный пример когда "своя рубашка ближе к телу". вот из за таких мерзавцев, другие мерзавцы будут думать, что им в этом мире можно все!
показати весь коментар
24.01.2022 08:06 Відповісти
Парашенские проститутки, да и только!
показати весь коментар
24.01.2022 08:08 Відповісти
Володиимир. Порошенко від Зеленського відрізняється лиш тим, що першиий -то полукровка, а другий -чистокрвний ЖИД. Ім обидвом до сраки твоі проблееми.
показати весь коментар
24.01.2022 08:56 Відповісти
До чого тут Порошенко? Ти спиш і среш у сні, що він до тебе прийде?
показати весь коментар
24.01.2022 10:59 Відповісти
По-моему будет формироваться новый военно-политический союз альтернативный НАТО, в котором я вижу Великобританию, Польшу, страны Балтии, США, Канаду, Скандинавские страны, Новую Зеландию и Австралию (последним двум надо уже опасаться Китая).
показати весь коментар
24.01.2022 08:20 Відповісти
Не став ситій Європі поперек горла хліб украінців в часи Голодомору, не переживатимуть підораси і за смертть украінців під часс агресіі Московіі і в теперішній час. Украінців врятує лиш згуртованість і украінська влада -не жиди 95 кварталу, а новий Іван Сірко на чолі арміі, а Іван Мазпа на чолі влади.
показати весь коментар
24.01.2022 08:54 Відповісти
И рыбку съесть и нах@й сесть.
показати весь коментар
24.01.2022 10:28 Відповісти
Видно, у ху-ла добре підгорає, раз за два дні стільки важкої артилерії в хід пустив. Консерви не встигають лопатися.
показати весь коментар
24.01.2022 10:57 Відповісти
Я так понимаю, что если бы не пинки со стороны США, то никаких санкций бы от ЕС не было бы. От слова совсем.
показати весь коментар
24.01.2022 12:08 Відповісти
