Напад на урядові сайти України здійснила група хакерів, пов'язаних зі спецслужбами РФ, - представник Польщі при ЄС Садось

Уряд Польщі має інформацію, за якою нещодавній напад на сайти державних установ України здійснила група хакерів, що пов’язана із російськими спецслужбами. Раніше ця група здійснила кібернетичну атаку на Бундестаг та електронні адреси ряду офіційних осіб Польщі.

Про це заявив постійний представник Польщі при ЄС посол Анджей Садось, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відповідно до інформації, що ми маємо, кібернетична атака на Київ минулого тижня, 14-15 січня, була скоєна групою хакерів, що пов’язані із російськими службами. Ця ж група хакерів несе відповідальність за виток та оприлюднення урядового листування офіційних осіб в Уряді Польщі. Влітку минулого року ця ж група хакерів здійснила кібернетичну атаку на німецький Бундестаг, перед виборами, що відбулися у вересні. Саме ця група була причетною до нещодавніх атак проти урядових порталів України", - сказав польський дипломат.

Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.

+13
"Раніше ця група здійснила кібернетичну атаку на Бундестаг..."

А якійсь баварський Зьодер казав що Росія не ворог...
23.01.2022 23:40 Відповісти
+11
А кто-то сомневался? Лаптями воняло за километр.
23.01.2022 23:36 Відповісти
+9
Ксеня


Максим Романов-- хірург. Провів унікальну операцію бійцеві АТО, зі своєю бригадою витягнув з ноги солдата гранату, що на щастя не розірвалася. Всю операцію, яка проходила у міській лікарні Волновахи лікарі разом із саперами працювали у бронежилетах. Життя бійця було врятовано!!!



24.01.2022 00:43 Відповісти
А кто-то сомневался? Лаптями воняло за километр.
23.01.2022 23:36 Відповісти
Плохо что им противостоит вот это

23.01.2022 23:38 Відповісти
враньё
23.01.2022 23:43 Відповісти
п.здун
23.01.2022 23:45 Відповісти
наркоман
24.01.2022 00:11 Відповісти
Та да. Вот и получили результат, что приходится всех вас поднимать по тревоге

23.01.2022 23:46 Відповісти
русня уявіть, як моніка зеленськи після програних президентських виборів очолює свою партію, проводить її до Парламенту, йде в опозицію, постійно їздить світом, захищаючи інтереси України і готується взяти реванш на наступних виборах глави держави.
Уявили?
Ось і я не можу.
23.01.2022 23:56 Відповісти
Типовий ЗЕбанат
Інтелект, розум, розуміння...відсутні від слова зовсім.
Ок.
Які за 2.5 роки наркоман зеленський провів реформи?
24.01.2022 00:04 Відповісти
"Які наркоман зеленський провів реформи?"
***********************************************
Ну як які..... Пів шостий відкрив пів моста (судячи з фото). Оце так досягнення
24.01.2022 00:16 Відповісти
А ряха, що холодець, а бухаловки в Буковелі і Омані за бюджетні кошти, а скумбрія по 8 - то хіба не рихворми?
Реформував кошельки українців в меншу сторону, колі каклєті змінив поганяло на мітбол, Діжіталував дію-дані всіх українців ганяють по нету, бені всі преференції-любеівсяке, болт забив на оборону країни, 13 разів їздив відпочивати - він жиж не лох і т.д і т.п..
Основна реформа: відновлення фінансової стабільності людей похилого віку, а саме бабушкі бЄні!
P.S. А ось і нова реформа від наркомана
24.01.2022 00:25 Відповісти
"Реформував кошельки українців"
***********************************************
Це ще не кінець реформування гаманців.
Із 1-го січня 2022 року в Україні почали діяти нові правила оподаткування. Об'єднали прибутковий податок, єдиний соцвнесок та військовий збір. Хтось запитає - ну, а що тут такого? А ось що: Якщо об'єднувати все в один податок, то хто буде його платником, робітник чи роботодавець? Бо до 1-го січня 2022 року частину вищезгаданих податків, а саме податки на доходи фізичних осіб (ПДФО - 18%) та військовий збір (1,5%), роботодавець утримує з окладу працівників, після вирахування яких видає зарплату. Єдиний соціальний внесок (22%) роботодавець вже сплачує самостійно.
Але якщо об'єднувати все в один податок, то хто буде його платником?
24.01.2022 00:40 Відповісти
24.01.2022 00:08 Відповісти
24.01.2022 00:08 Відповісти
Ну, я багато чого бачив у своєму житті, але щоб у людини на вітру майоріли брилі - це вперше... Да, а парічок, схоже, спадковий, від Кобзона залишився..
24.01.2022 00:16 Відповісти
24.01.2022 00:09 Відповісти
А де заяви українських спецслужб? Де Баканов? Де Буданов? Буданов то зрозуміло де, у Гогілашвілі. А Баканов мабуть полетів https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%B1%D1%83-%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81.html в Подмосковье к теще на блины.
23.01.2022 23:48 Відповісти
Призначають всяких підозрілих людей на голів СБУ. А потім виявляється, що пропадають багатотомні розслідування на Могилевича і подібних.
24.01.2022 07:10 Відповісти
Якось дивно з відки хакерські атаки - там знають,скупчення війська путлера біля границі - там знають,та тільки в нас нічого ніхто не знає.Що то за байда?
23.01.2022 23:49 Відповісти
зе сказало
- не панікувати...
ліпше воно почало
валізи пакувати
23.01.2022 23:55 Відповісти
24.01.2022 00:04 Відповісти
Dyrektor plaży


Русские уже забыли песню ватного, менестреля Розенбаума . В Черном Тюльпане с водкой в стакане мы тихо ползем над землей . Степи пылают , Стингер взлетает , и не попадет мальчик Ваня домой . Как то так

24.01.2022 00:09 Відповісти
Надо проверять всех Айтишников, переезжающих из кацапии в нормальные страны
24.01.2022 00:34 Відповісти
Ксеня


Максим Романов-- хірург. Провів унікальну операцію бійцеві АТО, зі своєю бригадою витягнув з ноги солдата гранату, що на щастя не розірвалася. Всю операцію, яка проходила у міській лікарні Волновахи лікарі разом із саперами працювали у бронежилетах. Життя бійця було врятовано!!!



24.01.2022 00:43 Відповісти
А что там наши кибер войска
24.01.2022 02:33 Відповісти
Правильный ответ по лаптям, матрёшкам и балалайкам должен выглядеть так:
24.01.2022 07:00 Відповісти
Хакерские экспериментальные "разработки" московских спецслужб начались еще много лет назад блокировками системы и вымогательскими сообщениями типа: "вы занимаетесь порнографией, чтобы снять блокировку отправьте 300 грн по адресу...". То были не какие-то малолетние шалуны. То были начальные разработки московских фсбшников.
24.01.2022 07:29 Відповісти
По настоящему Рашу неразумная не наказали, не одернули - взращивали монстра. Уничтоженные Ичкерии, взрывы домов и теракты в метро, убийства журналистов, террор в стране и преследование за рубежом, хакерские атаки, пропаганда ( Гебельс отдыхает) превращение своего народа в скот( звероподобные с колорадскими лентами) Абхазия, Молдова , Осетия , Украина , Сирия , провокации по всему миру , запугивание ядерной войной.....Монстр вырос и окреп , что дальше? Всем странам превращаться в Рашу? .....Создать военный союз ( вместо НАТО) куда вошли бы 100 и более стран,реформировать ООН с чистого листа ( без людоедов- Раши, Китая , с Кореи- тех кто не поддержит новый устав) , исключить все Контакты с людоедами- связь, транспорт, экономика , финансы, гуманитарная свера- полное эмбарго, закрытие всех посольств ......Без этого ничего никогда не будет, уверен , что это единственный выход. Пора понять , что животные не станут людьми даже через 5 поколений -Россия до сих пор Орда - живет по законам 13 века..
24.01.2022 07:58 Відповісти
Поплачьте ещё. Нам очень это интересно.
24.01.2022 08:28 Відповісти
 
 