Напад на урядові сайти України здійснила група хакерів, пов'язаних зі спецслужбами РФ, - представник Польщі при ЄС Садось

Уряд Польщі має інформацію, за якою нещодавній напад на сайти державних установ України здійснила група хакерів, що пов’язана із російськими спецслужбами. Раніше ця група здійснила кібернетичну атаку на Бундестаг та електронні адреси ряду офіційних осіб Польщі.

Про це заявив постійний представник Польщі при ЄС посол Анджей Садось, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відповідно до інформації, що ми маємо, кібернетична атака на Київ минулого тижня, 14-15 січня, була скоєна групою хакерів, що пов’язані із російськими службами. Ця ж група хакерів несе відповідальність за виток та оприлюднення урядового листування офіційних осіб в Уряді Польщі. Влітку минулого року ця ж група хакерів здійснила кібернетичну атаку на німецький Бундестаг, перед виборами, що відбулися у вересні. Саме ця група була причетною до нещодавніх атак проти урядових порталів України", - сказав польський дипломат.

Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.