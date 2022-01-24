Росія може захопити 8 регіонів України, зокрема Дніпро, Одесу й Харків, - командувач ООС Павлюк

Росія розгорнула 54 бойові тактичні групи поблизу кордонів України.

Про це розповів командувач операції Об’єднаних сил Олександр Павлюк в інтерв’ю The Sunday Times, передає Цензор.НЕТ.

Журналіст видання Ентоні Лойд вказав, що серед різних сценаріїв як потенційна дата початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну згадується 20 лютого: саме тоді в Китаї, на підтримку якого розраховує Путін, закінчуються зимові Олімпійські ігри, а також завершуються спільні російсько-білоруські навчання на кордоні України.

"Це дата, яка нас хвилює", - зізнався у відповідь Павлюк.

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Він також описав, спираючись на дні розвідки, як може виглядати наступ: Росія може атакувати з кількох напрямків і захопити вісім ключових регіонів на сході країни, включно з містами Дніпро, Одеса та Харків.

Командувач ООС не впевнений, що міжнародні партнери зможуть вплинути на наміри РФ.

"Ніхто насправді не розуміє, що вторгнення буде кінцем цінностей і способу існування Європейського союзу. Це буде кінцем європейського проєкту. Якщо Росія отримає країну з потенціалом України, то вона не зупиниться. Наступними будуть країни Балтії", - припускає Павлюк.

Проте він переконаний, що Україна поверне собі контроль над всією своєю територією.

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