Росія може захопити 8 регіонів України, зокрема Дніпро, Одесу й Харків, - командувач ООС Павлюк
Росія розгорнула 54 бойові тактичні групи поблизу кордонів України.
Про це розповів командувач операції Об’єднаних сил Олександр Павлюк в інтерв’ю The Sunday Times, передає Цензор.НЕТ.
Журналіст видання Ентоні Лойд вказав, що серед різних сценаріїв як потенційна дата початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну згадується 20 лютого: саме тоді в Китаї, на підтримку якого розраховує Путін, закінчуються зимові Олімпійські ігри, а також завершуються спільні російсько-білоруські навчання на кордоні України.
"Це дата, яка нас хвилює", - зізнався у відповідь Павлюк.
Він також описав, спираючись на дні розвідки, як може виглядати наступ: Росія може атакувати з кількох напрямків і захопити вісім ключових регіонів на сході країни, включно з містами Дніпро, Одеса та Харків.
Командувач ООС не впевнений, що міжнародні партнери зможуть вплинути на наміри РФ.
"Ніхто насправді не розуміє, що вторгнення буде кінцем цінностей і способу існування Європейського союзу. Це буде кінцем європейського проєкту. Якщо Росія отримає країну з потенціалом України, то вона не зупиниться. Наступними будуть країни Балтії", - припускає Павлюк.
Проте він переконаний, що Україна поверне собі контроль над всією своєю територією.
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Ибо не все в Украине такие как этот "командующий ССО" который наперед вам-оркам уже "сдал" 8 областей и города Одессу, Днепр и Харьков....
В Украине огромное количество людей которые готовы вам ввалить отменных пестюлей, даже на "голодный желудок"...
И друзьям своим передай: Украина - нельзя!!! всем путинцам - смерть! из любого окопчика, бугорка и ямки...
А где Коля? наверное наверное на агронома готовят его?
Соглашусь с Павлюком.Главное оружие москалей газ.Главный район добычи газа в Украине-Харьков питающий газом всю промышленность Украины.Если москали захватывают или блокируют добычу газа,то промышленность останавливается со всеми вытекающими из этого проблемами.Одесса единственный морской спокойный путь у Украины.Таким образом атака на эти регионы для москалей несут следующее значение:1.Блокирование морского пути из Одессы.2.Захват газовых месторождений которое приводит к остановке заводов,спаду экономики и безработице.Дальше москалям остаётся ждать,когда Украина попросит дешёвый газ со всеми включающими в пакет условиями о капитуляции.
Щоб провернуть такой блицкриг,нужны пропагандисткое обоснование.Для этого вбрасывают Мураева как лидера промордовской русскоязычной требующей защиты оппозиции.В идеале,Мураева планируют посадить в Харькове на пост мера,откуда он письмом пригласит москалей на защиту русскоязычных.Сябровское направление не представляет угрозы,а служит скорее отвлекающим финтом от главного удара.Як вариант.
Он говорит "Они будут атаковать и захватят" !!!
В задаче спрашивается: почему он командующий ? Какую синергию и решимость он экстраполирует войскам? !
Зеля поназначал серунов, вроде себя и они сидят, считают не какие города они отстоят, а какие города они сдадут...