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Росія може захопити 8 регіонів України, зокрема Дніпро, Одесу й Харків, - командувач ООС Павлюк

Росія може захопити 8 регіонів України, зокрема Дніпро, Одесу й Харків, - командувач ООС Павлюк

Росія розгорнула 54 бойові тактичні групи поблизу кордонів України.

Про це розповів командувач операції Об’єднаних сил Олександр Павлюк в інтерв’ю The Sunday Times, передає Цензор.НЕТ.

Журналіст видання Ентоні Лойд вказав, що серед різних сценаріїв як потенційна дата початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну згадується 20 лютого: саме тоді в Китаї, на підтримку якого розраховує Путін, закінчуються зимові Олімпійські ігри, а також завершуються спільні російсько-білоруські навчання на кордоні України.

"Це дата, яка нас хвилює", - зізнався у відповідь Павлюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сі Цзіньпін, можливо, попросив Путіна не починати вторгнення в Україну під час зимової Олімпіади, - Bloomberg

Він також описав, спираючись на дні розвідки, як може виглядати наступ: Росія може атакувати з кількох напрямків і захопити вісім ключових регіонів на сході країни, включно з містами Дніпро, Одеса та Харків.

Командувач ООС не впевнений, що міжнародні партнери зможуть вплинути на наміри РФ.

"Ніхто насправді не розуміє, що вторгнення буде кінцем цінностей і способу існування Європейського союзу. Це буде кінцем європейського проєкту. Якщо Росія отримає країну з потенціалом України, то вона не зупиниться. Наступними будуть країни Балтії", - припускає Павлюк.

Проте він переконаний, що Україна поверне собі контроль над всією своєю територією.

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Автор: 

росія (65800) операція Об’єднаних сил (6725) Павлюк Олександр (216)


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Топ коментарі
+50
Давайте ещё раз проанализируем , что мотивирует 120 тысяч кацапов ( орда) зайти в чужую страну , которая мирно живет ??? Почему они готовы стрелять в чужих граждан , а не в свою власть , которая делает ИХ МЯСОМ ???
ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ НАЖИВЫ И ГРАБЕЖА. как когда-то русские тащили из Германии ковры и ночные сорочки. Вот и сейчас возможность грабежа домов украинцев ( авто, электроника, золото и т д) - это единственная возможность кацапов заработать
ОРДА НА ПОРОГЕ . ‼️‼️‼️
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24.01.2022 01:28
+44
Без паніки! Будемо воювати!
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24.01.2022 01:13
+41
Ну Гитлеру даты в конечном итоге не помогли и ***** не помогут
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24.01.2022 01:13
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Вы уже больше 8лет в Украине и каждый день воруете всё что можно у украинцев.
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24.01.2022 11:25 Відповісти
Значит Украина не такая уж и нищая, раз РФ напала, и дальше хочет нападать.
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24.01.2022 11:35 Відповісти
Правильно, Леша, не нападай!
Ибо не все в Украине такие как этот "командующий ССО" который наперед вам-оркам уже "сдал" 8 областей и города Одессу, Днепр и Харьков....
В Украине огромное количество людей которые готовы вам ввалить отменных пестюлей, даже на "голодный желудок"...
И друзьям своим передай: Украина - нельзя!!! всем путинцам - смерть! из любого окопчика, бугорка и ямки...
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24.01.2022 11:59 Відповісти
Лукашенко наказав посилити охорону кордону Білорусі з Україною через "нові виклики"



А где Коля? наверное наверное на агронома готовят его?

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24.01.2022 11:30 Відповісти
Россия может атаковать по нескольким направлениям и захватить восемь ключевых регионов на востоке страны, включая города Днепр, Одесса и Харьков.
Соглашусь с Павлюком.Главное оружие москалей газ.Главный район добычи газа в Украине-Харьков питающий газом всю промышленность Украины.Если москали захватывают или блокируют добычу газа,то промышленность останавливается со всеми вытекающими из этого проблемами.Одесса единственный морской спокойный путь у Украины.Таким образом атака на эти регионы для москалей несут следующее значение:1.Блокирование морского пути из Одессы.2.Захват газовых месторождений которое приводит к остановке заводов,спаду экономики и безработице.Дальше москалям остаётся ждать,когда Украина попросит дешёвый газ со всеми включающими в пакет условиями о капитуляции.
Щоб провернуть такой блицкриг,нужны пропагандисткое обоснование.Для этого вбрасывают Мураева как лидера промордовской русскоязычной требующей защиты оппозиции.В идеале,Мураева планируют посадить в Харькове на пост мера,откуда он письмом пригласит москалей на защиту русскоязычных.Сябровское направление не представляет угрозы,а служит скорее отвлекающим финтом от главного удара.Як вариант.
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24.01.2022 11:54 Відповісти
"ОДИМПИАДА" - это чушь и глупость и "святое" только для соплежуев. Грузию это не спасло, кремлевские орки верят в мистику поэтому 08.08.08 перетекает в 02.02.22, но жизнь не сказка и не все получится когда хочется, рнальная угроза 12.02.2022 (и резервная дата через неделю 19.02.2022)!
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24.01.2022 11:57 Відповісти
до 23 лютого москалячи танки повинни буты спалэни
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24.01.2022 12:08 Відповісти
***** ! Командующий ООС не говорит "Мы готовы отразить нападение на таких-то направлениях"
Он говорит "Они будут атаковать и захватят" !!!
В задаче спрашивается: почему он командующий ? Какую синергию и решимость он экстраполирует войскам? !
Зеля поназначал серунов, вроде себя и они сидят, считают не какие города они отстоят, а какие города они сдадут...
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24.01.2022 13:48 Відповісти
Шо за командующий и чем?Как можно так говорить?
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24.01.2022 20:28 Відповісти
Ну что, дождались шумеры??? Накликали беду к себе в дом??? Вы же хотели, чтоб Россия на вас напала, ну получайте. Это вам за все, что вы натворили, за Донбасс, за помощь фашистам в ВОВ, за реанимацию фашизма в Европе. Готовьтесь по подвалам сидеть. Это ваш Парашенко вам говорил, что наши дети будут в школу ходить, а ваши в подвалах сидеть. Удачи выжившим, надеюсь, выживут только адекватные. Пусть украинская земля сбросит с себя всю нечисть нацистскую.
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24.01.2022 22:34 Відповісти
Стратеги млять, спочатку віддаватимуть, а потім повертатимуть? А куди ж будете втікати, нащадки величнішого зесРаліна?
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24.01.2022 23:23 Відповісти
А ми дороги набудували, щоби легко було "вкотитися"
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25.01.2022 01:43 Відповісти
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