Іспанія та Нідерланди патрулюватимуть повітряний простір Болгарії через напругу в Чорноморському регіоні

Військово-повітряні сили Іспанії та Нідерландів патрулюватимуть повітряний простір над Болгарією. Таким чином Організація Північноатлантичного договору (НАТО) посилює обороноздатність своїх членів на тлі загрози нового російського вторгнення в Україну.

За даними агенції dpa, для виконання цього завдання до Болгарії направлять до дев'яти винищувачів Eurofighter. Необхідність такого кроку міністр оборони Болгарії Стефан Яньов пояснив відсутністю власних винищувачів такого типу. Офіційне рішення про базування винищувачів Софія ухвалить 24 січня.

Ще можна відважно патрулювати Гренландію та Коста-Ріку.
24.01.2022 02:28 Відповісти
А ти хотів щоб вони патрулювали територію України? А "яким боком" Україна до НАТО? Ці літаки не для того щоб нас захищать а щоб перехопить літаки Росії якщо їх "занесе" в повітряний простір Болгарії
24.01.2022 06:09 Відповісти
Напевно Путлєр змушений буде тримати свої найкращі винищувачі, яких не так і багато, як притивагу проти літаків Нато, а не для ударів по Україні.
24.01.2022 08:32 Відповісти
Эту кремлёвскую крысу уже давно ожидают в Гааге
24.01.2022 02:34 Відповісти
Какая там Гаага ?оно ***** , должно немедленно присоединиться к Усаме бен Ладену ,гитлеру ,Муссолини ,Каддафи …
24.01.2022 08:14 Відповісти
Как Муссолини, или Каддафи? Вот в чем вопрос.
24.01.2022 08:35 Відповісти
Да они оба интересно отошли. Любой вариант.
24.01.2022 09:28 Відповісти
 
 