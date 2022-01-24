Іспанія та Нідерланди патрулюватимуть повітряний простір Болгарії через напругу в Чорноморському регіоні

Військово-повітряні сили Іспанії та Нідерландів патрулюватимуть повітряний простір над Болгарією. Таким чином Організація Північноатлантичного договору (НАТО) посилює обороноздатність своїх членів на тлі загрози нового російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За даними агенції dpa, для виконання цього завдання до Болгарії направлять до дев'яти винищувачів Eurofighter. Необхідність такого кроку міністр оборони Болгарії Стефан Яньов пояснив відсутністю власних винищувачів такого типу. Офіційне рішення про базування винищувачів Софія ухвалить 24 січня.

