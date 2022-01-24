Іспанія та Нідерланди патрулюватимуть повітряний простір Болгарії через напругу в Чорноморському регіоні
Військово-повітряні сили Іспанії та Нідерландів патрулюватимуть повітряний простір над Болгарією. Таким чином Організація Північноатлантичного договору (НАТО) посилює обороноздатність своїх членів на тлі загрози нового російського вторгнення в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
За даними агенції dpa, для виконання цього завдання до Болгарії направлять до дев'яти винищувачів Eurofighter. Необхідність такого кроку міністр оборони Болгарії Стефан Яньов пояснив відсутністю власних винищувачів такого типу. Офіційне рішення про базування винищувачів Софія ухвалить 24 січня.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Иннокентий beer
24.01.2022 02:28
Яр Холодний
24.01.2022 06:09
Василь Довганенко #437088
24.01.2022 08:32
Jimmy Hill
24.01.2022 02:34
Vika Lysenko
24.01.2022 08:14
Василь Довганенко #437088
24.01.2022 08:35
Іван Лазівський
24.01.2022 09:28
