Олімпіада не завадить планам Путіна щодо України, якщо він вважатиме це невигідним для Росії, - Блінкен
В Росії діятимуть на основі думки президента Володимира Путіна щодо того, що в їхніх інтересах.
В цьому впевнений держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CBS.
На питання ведучої Маргарет Бреннан щодо того, чи може Росія відтермінувати агресію через Олімпіаду в Пекіні, адже Ігри-2008 не завадили їй почати вторгнення у Грузію, Блінкен зауважив: "Ви маєте його (Володимира Путіна. - Ред.) запитати. Я так не думаю. Я думаю, що Росія прийматиме свої рішення, ґрунтуючись на розрахунках президента Путіна про те, що в їх інтересах. Ми дуже старанно працюємо над тим, щоб вплинути на цей розрахунок, пропонуючи як дипломатичний шлях уперед, який міг би зміцнити колективну безпеку для всіх нас, так і шлях оборони і стримування. Цілком очевидно, що агресія матиме серйозні наслідки. Тому вибір за ним".
Нагадаємо, за інформацією Bloomberg, президент Китаю Сі Цзіньпін, можливо, попросив Володимира Путіна відтермінувати вторгнення в Україну до кінця Олімпіади в Пекіні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Щось подібне хотіли створити ліваки у 1918 роках. Охоронну службу в Кремлі та і "везде" несли латиші. Шансів захопити Кремль не було. Діждались, коли латиші в свято Івана Купала в липні за традицією виїхали за межі Москви до води, де і "крепко випили" і в цей момент убивають посла і атакують Кремль. Однак вийшла неразберіха і тільки коли латиші протверезились, зламали шию заколоту. І почалися звірства новоявлених інквізиторів. А в Україні уже формують тимчасовий перехідний уряд, і премєра вже погодили, дебіт-кредит підбили і чекають кіпишу, який самі, тільки самі створять.
Жвірка
@zf33O58EhqrtcTU
·
https://twitter.com/zf33O58EhqrtcTU/status/1485309728850853897 10 ч
На що скаржитеся?
- Лікарю, з'явилося бажання різати русню.
- Попийте вітаміни - вам ************ сили.
Пряма мова пані Віоли фон Крамон-Таубадель:
"Вочевидь, колись він мав міцні ділові відносини з Росією. Його батько був одним із керівників КДБ. Операція "Вагнера" також показова в цьому плані. Пізніше він відповідав за обмін полоненими, і він уможливив те, що більше немає жодної людини з "Беркута" в цій країні, яка могла б бути притягнута до відповідальності за події Майдану. Їх випустили до Росії. І, звичайно, є багато людей з часів Януковича, які зараз часто бувають в адміністрації президента, які близькі до Росії. І що цікаво, то це те, що Єрмак не був поінформований Зеленським, коли були закриті телеканали Медведчука. Мабуть, тому що він йому не довіряв. Американці наказали Зеленському не ділитися. Може, на це була причина".
Вселенський сором для держави, якій прямо вказують на агента впливу на найвищих щаблях влади. І що? І нічого…