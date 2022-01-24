Олімпіада не завадить планам Путіна щодо України, якщо він вважатиме це невигідним для Росії, - Блінкен

В Росії діятимуть на основі думки президента Володимира Путіна щодо того, що в їхніх інтересах.

В цьому впевнений держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CBS.

На питання ведучої Маргарет Бреннан щодо того, чи може Росія відтермінувати агресію через Олімпіаду в Пекіні, адже Ігри-2008 не завадили їй почати вторгнення у Грузію, Блінкен зауважив: "Ви маєте його (Володимира Путіна. - Ред.) запитати. Я так не думаю. Я думаю, що Росія прийматиме свої рішення, ґрунтуючись на розрахунках президента Путіна про те, що в їх інтересах. Ми дуже старанно працюємо над тим, щоб вплинути на цей розрахунок, пропонуючи як дипломатичний шлях уперед, який міг би зміцнити колективну безпеку для всіх нас, так і шлях оборони і стримування. Цілком очевидно, що агресія матиме серйозні наслідки. Тому вибір за ним".

Нагадаємо, за інформацією Bloomberg, президент Китаю Сі Цзіньпін, можливо, попросив Володимира Путіна відтермінувати вторгнення в Україну до кінця Олімпіади в Пекіні.