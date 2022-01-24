УКР
Олімпіада не завадить планам Путіна щодо України, якщо він вважатиме це невигідним для Росії, - Блінкен

Олімпіада не завадить планам Путіна щодо України, якщо він вважатиме це невигідним для Росії, - Блінкен

В Росії діятимуть на основі думки президента Володимира Путіна щодо того, що в їхніх інтересах.

В цьому впевнений держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CBS.

На питання ведучої Маргарет Бреннан щодо того, чи може Росія відтермінувати агресію через Олімпіаду в Пекіні, адже Ігри-2008 не завадили їй почати вторгнення у Грузію, Блінкен зауважив: "Ви маєте його (Володимира Путіна. - Ред.) запитати. Я так не думаю. Я думаю, що Росія прийматиме свої рішення, ґрунтуючись на розрахунках президента Путіна про те, що в їх інтересах. Ми дуже старанно працюємо над тим, щоб вплинути на цей розрахунок, пропонуючи як дипломатичний шлях уперед, який міг би зміцнити колективну безпеку для всіх нас, так і шлях оборони і стримування. Цілком очевидно, що агресія матиме серйозні наслідки. Тому вибір за ним".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командувач ООС Павлюк про можливість нападу РФ 20 лютого: "Це дата, яка нас хвилює"

Нагадаємо, за інформацією Bloomberg, президент Китаю Сі Цзіньпін, можливо, попросив Володимира Путіна відтермінувати вторгнення в Україну до кінця Олімпіади в Пекіні.

Топ коментарі
+8
"Бліцкрігу" у РОсії в Україні все одно не вийде - вони "зав"язнуть" тут на роки Зменшиться кількість боєздатних військ (і навчених солдат і техніки) - "перемелемо" А Китай зараз "на низькому старті" - готовий до анексії Сибіру І це вже "невідворотне" В протилежному випадку Китай зіткнеться з продовольчою та демографічною кризою Зняття обмежень на народжуваність призвело до його "буму" Діти ростуть - їх треба чимось годувать і одягать Населення збільшується - його треба кудись розселять! Навіть якщо Китай організує репатріацію казахів з Синьцьзяну(куди вони повтікали в 1916-му) назад в Казахстан і заселення їх території китайцями проблеми це не вирішить Тільки Сибір! Продовольчу базу вони вже створили - основна маса виробників продовольства в Сибіру - китайські фермери і перекупники на ринку Достатньо притримать продуктові маси і створить дефіцит на продовольчому ринку як місцеве населення "стане дибки" проти московської влади І Сибір впаде китайцям в руки як стигле яблуко!
24.01.2022 05:17 Відповісти
+6


24.01.2022 02:28 Відповісти
+6
От-от! Це ЄДИНА серйозна "рокада" вздовж білоруського кордону І що саме хороше - між нею та білоруським кордоном - маса боліт Зима тепла - земля не промерзла Тому колони техніки "асвабадітєлєй" будуть прив"язані до доріг Як сказав командувач у фільмі "Гарячий сніг" "Главное было - это выбить у них танки!"Без танків піхота закопається і вперед не піде - надто звична прикриваться бронею Їх сержанти не навчені керувать самостійно малими мобільними групами здатними самостійно вибирать цілі і ставить задачі (це особливо стосується "сябрів" - вони до цих пір вчилися по радянським "Бойовим статутам" (а солдати у них - "строковики" Пацани 18-літні! "Телята" "Гарматне м"ясо" Перша чеченська кампанія це підтвердила - проти російської "пацанви" воювали колишні бійці "дикої дивізії "Аушева що пройшли Афганістан - тридцятилітні чоловіки що захищали свої сім"ї)
24.01.2022 07:13 Відповісти
Правила форума Рада форумчан


24.01.2022 02:28 Відповісти
Та вiн особливо не завадить i раковi, котрий його вже дожирае.
24.01.2022 09:28 Відповісти
Надо охранять ВАРШАВКУ
24.01.2022 02:30 Відповісти
От-от! Це ЄДИНА серйозна "рокада" вздовж білоруського кордону І що саме хороше - між нею та білоруським кордоном - маса боліт Зима тепла - земля не промерзла Тому колони техніки "асвабадітєлєй" будуть прив"язані до доріг Як сказав командувач у фільмі "Гарячий сніг" "Главное было - это выбить у них танки!"Без танків піхота закопається і вперед не піде - надто звична прикриваться бронею Їх сержанти не навчені керувать самостійно малими мобільними групами здатними самостійно вибирать цілі і ставить задачі (це особливо стосується "сябрів" - вони до цих пір вчилися по радянським "Бойовим статутам" (а солдати у них - "строковики" Пацани 18-літні! "Телята" "Гарматне м"ясо" Перша чеченська кампанія це підтвердила - проти російської "пацанви" воювали колишні бійці "дикої дивізії "Аушева що пройшли Афганістан - тридцятилітні чоловіки що захищали свої сім"ї)
24.01.2022 07:13 Відповісти
НО ТЕРРОБОРОНУ в тех местах надо готовить
24.01.2022 09:04 Відповісти
відкрито, як і належить, воїнам напасти не захоче, бо боїться, що отримає ..... Судячи із соловїного помета, перевагу надано бліцу по захисту рузге, які мешкають в Україні. На противагу Януковичу, який, відчуваючи себе сильним як ніколи, впав в істерику і першим застосував силу. А коли наступив цугцванг для Януковича, всі парамілітарні підрозділи були задіяні в охороні Сочі. Спасати Вітю було пізно. А тут задумана більш заковириста Майніла. Буба буде робити все, щоб викликати протести, і тут після першого застосування сили і буде точкове введення військ саме для захисту конституційнгого ладу в Україні і, ясна річ, рузге. Ніхто не повинен очухатись тоді як в Києві будуть висаджуватись "літаючі піхотинці"дяді Васі. І Путін і Лука основною помилкою Януковича вважають те, що він дозволив зібратися Майдану. В себе вони подавили в зародиші на вулицях і площах.
Щось подібне хотіли створити ліваки у 1918 роках. Охоронну службу в Кремлі та і "везде" несли латиші. Шансів захопити Кремль не було. Діждались, коли латиші в свято Івана Купала в липні за традицією виїхали за межі Москви до води, де і "крепко випили" і в цей момент убивають посла і атакують Кремль. Однак вийшла неразберіха і тільки коли латиші протверезились, зламали шию заколоту. І почалися звірства новоявлених інквізиторів. А в Україні уже формують тимчасовий перехідний уряд, і премєра вже погодили, дебіт-кредит підбили і чекають кіпишу, який самі, тільки самі створять.
24.01.2022 03:43 Відповісти
Януковича никто и не собирался спасать , основной целью Кремля бьіл Крьім , к операции по захвату готовились не один месяц . И єто бьіла не импровизация , а спланированная операция .
24.01.2022 05:13 Відповісти
Предварительный план захвата Крыма был сверстан задолго до 2014 года. Но никто не знал запустится ли он в действие. А в 2014 году его вытащили, подкорректировали и запустили в полет.
24.01.2022 05:16 Відповісти
Я не про "план" , а про реальную переброску спецназа в Крьім и сбор "Гиркиньіх" для "Самообороньі Крьіма" , а также активизацию структур Аксенова. Все єто шло , когда Янукович и не думал убегать из Межигорья .
24.01.2022 05:35 Відповісти
Я думаю это происходило когда Яныка, после Харькова возили по Донбасу, потом по Крыму и выморачивали всех. Скорее всего сопровождала его в том вояже уже спецура москалей - тянули время.
24.01.2022 06:14 Відповісти
Госдепартамент США в воскресенье выпустил предупрежние 4 степени не осуществлять поездку в Украину в связи с возможными военными действиями росии против Украины . Работникам Американского посольства и членам их семей предписано покинуть Украину в связи с нависшей угрозой войны .
24.01.2022 05:05 Відповісти
https://ua.usembassy.gov/uk/authorized-departure-of-usgovernment-employees-ordered-departure-for-eligible-family-members-from-us-embassy-kyiv/
24.01.2022 05:34 Відповісти
Госдепартамент США рекомендовал гражданам не посещать Россию из-за напряженности на границе с Украиной. «Не совершайте поездок в Россию из-за сохраняющейся напряженности на границе с Украиной, возможного преследования американских граждан, ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи гражданам США в России, COVID-19 и связанных с ним ограничений на въезд, терроризма, преследования со стороны сотрудников служб безопасности и произвольного применения местных законов»,- говорится в заявлении Госдепа (цитата по https://apnews.com/article/russia-ukraine-business-antony-blinken-europe-evacuations-45d1a477929caefe1f0626a5ca42afd0 AP )
24.01.2022 06:41 Відповісти
"Бліцкрігу" у РОсії в Україні все одно не вийде - вони "зав"язнуть" тут на роки Зменшиться кількість боєздатних військ (і навчених солдат і техніки) - "перемелемо" А Китай зараз "на низькому старті" - готовий до анексії Сибіру І це вже "невідворотне" В протилежному випадку Китай зіткнеться з продовольчою та демографічною кризою Зняття обмежень на народжуваність призвело до його "буму" Діти ростуть - їх треба чимось годувать і одягать Населення збільшується - його треба кудись розселять! Навіть якщо Китай організує репатріацію казахів з Синьцьзяну(куди вони повтікали в 1916-му) назад в Казахстан і заселення їх території китайцями проблеми це не вирішить Тільки Сибір! Продовольчу базу вони вже створили - основна маса виробників продовольства в Сибіру - китайські фермери і перекупники на ринку Достатньо притримать продуктові маси і створить дефіцит на продовольчому ринку як місцеве населення "стане дибки" проти московської влади І Сибір впаде китайцям в руки як стигле яблуко!
24.01.2022 05:17 Відповісти
Абсолютно правильное понимание! Более того маленькое зелёное говно еще и формулировку придумает. Стабилизация мира, принуждение к миру, укрепление мира и т.д.
24.01.2022 06:31 Відповісти




Жвірка


@zf33O58EhqrtcTU

·
https://twitter.com/zf33O58EhqrtcTU/status/1485309728850853897 10 ч



На що скаржитеся?

- Лікарю, з'явилося бажання різати русню.

- Попийте вітаміни - вам ************ сили.
24.01.2022 06:54 Відповісти
...Це ж яким довбнем треба бути, щоб депутатка Європарламенту, членкиня Комітету із закордонних справ та заступниця голови делегації ЄС у комітеті Парламентської асоціації Україна-ЄС Віола фон Крамон-Таубадель заявила публічно, що США заборонили президенту Володимиру Зеленському ділитися деякою інформацією з очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком через його тісні зв'язки з Росією.

Пряма мова пані Віоли фон Крамон-Таубадель:
"Вочевидь, колись він мав міцні ділові відносини з Росією. Його батько був одним із керівників КДБ. Операція "Вагнера" також показова в цьому плані. Пізніше він відповідав за обмін полоненими, і він уможливив те, що більше немає жодної людини з "Беркута" в цій країні, яка могла б бути притягнута до відповідальності за події Майдану. Їх випустили до Росії. І, звичайно, є багато людей з часів Януковича, які зараз часто бувають в адміністрації президента, які близькі до Росії. І що цікаво, то це те, що Єрмак не був поінформований Зеленським, коли були закриті телеканали Медведчука. Мабуть, тому що він йому не довіряв. Американці наказали Зеленському не ділитися. Може, на це була причина".

Вселенський сором для держави, якій прямо вказують на агента впливу на найвищих щаблях влади. І що? І нічого…
24.01.2022 08:12 Відповісти
Мене цікаво одне: китайці в Сибіру уже викупили елеватори продуктові бази і морозильники в Сибіру? Якщо так - то анексія - справа року-два!
24.01.2022 08:21 Відповісти
Ой-ой ... не завадить, наоборот подхлеснет, как нас в 14-ом , пока миллионная кацапармия была завязана на сочинскую аленьяду и не могла толком среагировать на наш Майдан... А ща таукитайцы переняли эстафету у аленьяды... ЗЫ... я представляю себе такой момент, скаже имей свинособак с млрд, да кремлядь своим катком "заасфальтировала" бы весь земной шарик... Но домашнего приготовления пивасик им все равно не суждено скуштувати , бо вижлоктали б еще на стадии брожения
24.01.2022 09:19 Відповісти
Кста, кацапу не суждено принять на грудь 2 литра пивасика, а на похмiллячко, ще й жбан сверху, бо кацап на пробку тока наступил - уже лежит готовченко...
24.01.2022 09:23 Відповісти
Вангую, когда комитет300(заговрщики от кацапсатаната) решится к вторжению, шобы у Запада чЬО-нить выторгуваты, хутя, почему-то, зненацька здохне(шобы на него перевести стрелку, если шо-та пойдет не так).
24.01.2022 09:32 Відповісти
24.01.2022 09:37 Відповісти
 
 