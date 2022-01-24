США почали скорочення персоналу свого посольства в Україні через "загрози" від РФ, - Держдеп
Держдепартамент США ухвалив рішення скоротити чисельність свого посольства в Україні за рахунок категорії найманих працівників, а також членів сімей дипломатичного персоналу у зв'язку із "військовими загрозами" з боку Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться в заяві Держепу США.
"Державний департамент 23 січня 2022 року дозволив добровільний від'їзд найманих співробітників посольства США в Києві, а також дав вказівку про виїзд членів їхніх сімей (...) у зв'язку з загрозою воєнних дій з боку Росії, що зберігається", - йдеться в повідомленні.
Одночасно Держдеп рекомендує громадянам США, які перебувають в Україні, подумати про те, щоб залишити територію країни комерційними рейсами.
У заяві наголошується, що на тлі "зростаючих загроз російських військових дій", поширення коронавірусної інфекції, а також "рівня злочинності та цивільних заворушень", що відбуваються в різних районах України, включаючи Київ, дій, "які іноді переростають у насильство", не рекомендується американським громадянам відвідувати країну.
Водночас, як заявила журналістам представник держдепу, посольство у Києві залишиться відкритим та скорочення чисельності персоналу посольства не є евакуацією. Цей крок розглядався протягом деякого часу, він не відбиває послаблення підтримки України з боку США, зазначили офіційні особи.
Нагадаємо, напередодні канал CNN повідомив, посилаючись на поінформовані джерела, що посольство США у Києві звернулось до Державного департаменту США із запитом про дозвіл на відбуття всіх другорядних співробітників та їх родин.
Канал, посилаючись на неназване "джерело в уряді України" також повідомив, що президент України Володимир Зеленський буцімто сказав державного секретарю США Блінкену, що евакуація співробітників посольства стала би "надмірною реакцією".
Також журналіст американського каналу Fox News, посилаючись на джерела в уряді США, повідомив, що Держдеп наказав з понеділка, 24 січня, почати евакуацію членів родин співробітників посольства США в Україні.
