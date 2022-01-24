УКР
США почали скорочення персоналу свого посольства в Україні через "загрози" від РФ, - Держдеп

Держдепартамент США ухвалив рішення скоротити чисельність свого посольства в Україні за рахунок категорії найманих працівників, а також членів сімей дипломатичного персоналу у зв'язку із "військовими загрозами" з боку Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться в заяві Держепу США.

"Державний департамент 23 січня 2022 року дозволив добровільний від'їзд найманих співробітників посольства США в Києві, а також дав вказівку про виїзд членів їхніх сімей (...) у зв'язку з загрозою воєнних дій з боку Росії, що зберігається", - йдеться в повідомленні.

Одночасно Держдеп рекомендує громадянам США, які перебувають в Україні, подумати про те, щоб залишити територію країни комерційними рейсами.

У заяві наголошується, що на тлі "зростаючих загроз російських військових дій", поширення коронавірусної інфекції, а також "рівня злочинності та цивільних заворушень", що відбуваються в різних районах України, включаючи Київ, дій, "які іноді переростають у насильство", не рекомендується американським громадянам відвідувати країну.

Водночас, як заявила журналістам представник держдепу, посольство у Києві залишиться відкритим та скорочення чисельності персоналу посольства не є евакуацією. Цей крок розглядався протягом деякого часу, він не відбиває послаблення підтримки України з боку США, зазначили офіційні особи.

Читайте: Блінкен після перемовин із Лавровим: Чітко заявили, що у разі вторгнення РФ в Україну відповідь США та союзників буде жорсткою

Нагадаємо, напередодні канал CNN повідомив, посилаючись на поінформовані джерела, що посольство США у Києві звернулось до Державного департаменту США із запитом про дозвіл на відбуття всіх другорядних співробітників та їх родин.

Канал, посилаючись на неназване "джерело в уряді України" також повідомив, що президент України Володимир Зеленський буцімто сказав державного секретарю США Блінкену, що евакуація співробітників посольства стала би "надмірною реакцією".

Також журналіст американського каналу Fox News, посилаючись на джерела в уряді США, повідомив, що Держдеп наказав з понеділка, 24 січня, почати евакуацію членів родин співробітників посольства США в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Держдепі США спростовують плани евакуації дипломатів з України, - ЗМІ

+10
Гранат можуть і не дать,кожен захища свою країну сам,а ми хочем на лижах кататься та шашлики жарить,а хтось нас повинен захищать?
показати весь коментар
24.01.2022 07:45 Відповісти
+10
Американці Україну не зливали. Просто 2,5 роки тому довбні на виборах вирішили самостійно злитися х-лу. то хто їм лікар? Дуже вже тяжка робота із болота тягти бегемота.
показати весь коментар
24.01.2022 07:49 Відповісти
+9
У тебя, как и у прочих зебилов во всем виновата не русня, а Порошенко.
показати весь коментар
24.01.2022 09:14 Відповісти
Ладно, ну мы пошли. Мы, конечно, пару гранат вам пришлём, но дальше вы как-нибудь сами )
показати весь коментар
24.01.2022 07:29 Відповісти
Гранат можуть і не дать,кожен захища свою країну сам,а ми хочем на лижах кататься та шашлики жарить,а хтось нас повинен захищать?
показати весь коментар
24.01.2022 07:45 Відповісти
Было чем защищать, пока Порошенко 5 складов не спалил!
показати весь коментар
24.01.2022 08:53 Відповісти
У тебя, как и у прочих зебилов во всем виновата не русня, а Порошенко.
показати весь коментар
24.01.2022 09:14 Відповісти
Порошенко персонально палив склади!?
Довбню, в тебе є мізки, ти таки з ПаРаші, вйобуй взад, в парашу.
показати весь коментар
24.01.2022 09:24 Відповісти
Да нет, он зебил отечественный.
показати весь коментар
24.01.2022 09:45 Відповісти
Можешь сраку так не рвать себе...посмотри новый соцопрос и повесся ,дегенерат)
показати весь коментар
24.01.2022 09:40 Відповісти
А что там в новом соцопросе? И какой в нем смысл? После того, что наворотили отморозки в 2013 году, Украину уже ничто не спасет. И никто, даже сам Бог, если он есть ).
показати весь коментар
24.01.2022 15:01 Відповісти
І у Чехії він склади палив руками російських диверсантів? Вата. Ти така вата... Сінтепон блд.
показати весь коментар
24.01.2022 10:02 Відповісти
А, что, американские парни и девушки должны приехать в Украину умирать за зебилов и того, кого вы нам на шею посадили в 2019 году?
показати весь коментар
24.01.2022 09:16 Відповісти
ВоЄни тільки так і думкують. Всі забов'язані допомогти, окрім виборців ЗЕбіла, бо вони обрали!
показати весь коментар
24.01.2022 09:27 Відповісти
обраний нарід))
показати весь коментар
24.01.2022 12:34 Відповісти
як вже написали в коменті до попередньої такої "новини": посла немає вже ДВА РОКИ! Тому це нічого особливо не міняє....

тримп ще задового до бідена злив Україну пукіну, але москалі сцуть нападати, а біден просто дотримується попередніх 'домовленостей'.
показати весь коментар
24.01.2022 07:32 Відповісти
Американці Україну не зливали. Просто 2,5 роки тому довбні на виборах вирішили самостійно злитися х-лу. то хто їм лікар? Дуже вже тяжка робота із болота тягти бегемота.
показати весь коментар
24.01.2022 07:49 Відповісти
так, америкоси, як справжні демократи слідують за 'вибором' більшості.
показати весь коментар
24.01.2022 08:30 Відповісти
Никого Трамп не сливал . Обама Байден - эти да сливали и сливают .
показати весь коментар
24.01.2022 08:06 Відповісти
Про що і писав в суботу, що посольство США подало запит на евакуацію. І кого будуть вивозити тільки сім'ї, чи і працівників, всіх чи частково це буде показник. Але після того, як США сказали, що це фейк, а самі вивозять, то сказати, що усіх чи більшість дипломатів евакуюють, то якось було би зовсім негарно. Вже евакуйовували з Афганістану, якось зовсім не на рівні наддержави, і весь світ бачив, то зараз будуть вивозити з України частинами, а скоріше ніби частинами. Це все нормально, безпека своїх громадян важлива, але не треба було казати, про фейк.
показати весь коментар
24.01.2022 07:49 Відповісти
Пока эвакуирут только семьи сотрудников . Сами работники остаются .
показати весь коментар
24.01.2022 08:08 Відповісти
Ванья , в Афгане бьіла мастерски проведенная Пентагоном євакуация - без потерь и захвата пленньіх и заложников . В отличие от вьівода войск СССР , где бьіло и то , и другое .
показати весь коментар
24.01.2022 07:57 Відповісти
США признали, что их беспилотник по ошибке убил в Кабуле мирных афганцев

"США признали, что в результате удара беспилотника в Кабуле за несколько дней до вывода войск США погибли 10 ни в чем не повинных людей. Расследование Центрального командования США показало, что беспилотник ударил по машине сотрудника гуманитарной миссии.

Погиб он сам и девять членов его семьи, в том числе семеро детей. Младшему ребенку, Сумайе, было всего два года (ранее сообщалось, что погибли шестеро детей).

Произошло это через несколько дней после теракта в аэропорту Кабула, на фоне хаотичной эвакуации, происходившей после стремительного возвращения талибов к власти.

Это была одна из последних операций американских военных в Афганистане перед завершением их 20-летнего присутствия в стране."

https://www.bbc.com/russian/news-58604726
показати весь коментар
24.01.2022 08:31 Відповісти
Американцьі опасаются не захвата Киева , а ракетньіх обстрелов и бомбардировок украинской столицьі . Имхо
показати весь коментар
24.01.2022 07:54 Відповісти
Ничего они не опасаются, и прекрасно понятно, что никто не собирается вторгаться, но у них своя игра, а мы в ней стали разменной монетой с оттоком инвестиций и обвалившимся курсом
показати весь коментар
24.01.2022 08:02 Відповісти
Да , ну ? И кто же сказал , что вторжения не будет , Песков с Лавровьім ? А как насчет "защитьі своих граждан" в Украине , шутка юмора бьіла ? СССР в Финляндию тоже не "вторгался" , а помогал рабоче-крестьянскому "правительству" Куусенена бороться с "белофинами". Кстати , в центре Москвьі есть улица Куусинена. 😀
показати весь коментар
24.01.2022 08:13 Відповісти
От россии можно ожидать чего угодно - но нужно смотреть адекватно на вещи - они даже в 14 году максимально маскировали свое вмешательство, их войска постоянно возле нашей границы, а сейчас они прямо говорят, что не планируют никаких вторжений. И на этом фоне максимально странно звучат наши "партнеры", в которых вторжение вот-вот, но оружия мы вам не дадим, да и по санкциям нужно подумать, чтобы на не зацепило. Хз, что у них за игра, но к "вторжению" она мало имеет отношения.
показати весь коментар
24.01.2022 08:19 Відповісти
Росеянцы говорят,что не планируют вторжения...Бугагага.
показати весь коментар
24.01.2022 09:16 Відповісти
Европейцы говорят, что вторжение будет, но оружие вам не дадим, по поводу санкций может что-то и введем, но так, чтобы нас не зацепило, зато будем кричать каждый день о вторжении, валя нашу экономику. Бугага...
показати весь коментар
24.01.2022 09:59 Відповісти
И как это отменяет факт,что кацапы-пи#дуны?
показати весь коментар
24.01.2022 11:12 Відповісти
Cool, таке відчуття, що наші "союзники" хочуть покласти нашу економіку. Росія навіть в 14 році робила все, щоб замаскувати своє втручання, зараз 10 раз повторила,що не збирається ні на кого нападати. А ці "партнери" продовжують сіяти паніку(
показати весь коментар
24.01.2022 07:57 Відповісти
только вчера смотрел видео, где какая-то гражданка сша, на прекрасном английском, рассказывала, что все эти фейковые рассказы про эвакуацию ссылаются один на другой и не имеют первоисточника - министерства иностранных дел сша
показати весь коментар
24.01.2022 07:59 Відповісти
показати весь коментар
24.01.2022 08:10 Відповісти
"уровня преступности и гражданских беспорядков", других происходящих в различных районах Украины, включая Киев, действий, "которые иногда перерастают в насилие"_____________открытым текстом "шестой колонне" секты "гетьмана")))))))))))))
показати весь коментар
24.01.2022 09:23 Відповісти
ты особо не чеши, дядя.

1. Всем ясно, что зебилу песец. Либо рфия его грохнет, либо Гетьман.
2. А ты подумай, что после этого будет со СТОРОННИКАМИ зебила...

Вычислить тебя - как 2 пальца.

Не прыгай, бо можешь и допрыгаться.
показати весь коментар
24.01.2022 10:09 Відповісти
ты про свою шкурку думай.
показати весь коментар
24.01.2022 13:58 Відповісти
Не является эвакуацией!
Чем тогда является сокращение дипкорпуса в Украине?
показати весь коментар
24.01.2022 09:33 Відповісти
Везёт им ,что они не граждане Украины и главнокомандующий у них не наркоман,который не собирается оборонятся ...
показати весь коментар
24.01.2022 09:45 Відповісти
В книге Булгакова "Белая гвардия" про бегство немчуры из Киева было хорошо написано, но там бежали и "подсосы", например гетьман замаскировался, а сейчас не бегут, значит это все фикция.
показати весь коментар
24.01.2022 09:50 Відповісти
Второстепенные работники вывезут свои семьи...,а тем временем Крысы кремля думали что с приездом Порошенко начнется Майдан -3...Хрен ввам крысы мавзолейные...
показати весь коментар
24.01.2022 10:04 Відповісти
Никто ничего не думал, зебилушка.

Майдан будет, когда Порох скажет.

Пока Порох говорит, что не время.
показати весь коментар
24.01.2022 10:11 Відповісти
 
 