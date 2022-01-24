Український воїн зазнав поранення внаслідок дій військ РФ на Донбасі. За добу зафіксовано 10 обстрілів, - штаб ООС

Впродовж минулої доби російсько-окупаційні війська на Донбасі 10 разів відкривали вогонь. Внаслідок обстрілу одного українського воїна було поранено.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

В напрямку Водяного ворог 4 рази відкривав вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм., а також гранатометів різних систем.

Поблизу Попасної російські найманці 2 рази здійснювали обстріли з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У бік Катеринівки окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Неподалік Новозванівки російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з артилерії калібру 122 мм.

На околицях Причиепилівки найманці РФ обстрілювали позиції українських захисників з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

