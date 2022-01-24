УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12208 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 377 5

Український воїн зазнав поранення внаслідок дій військ РФ на Донбасі. За добу зафіксовано 10 обстрілів, - штаб ООС

Український воїн зазнав поранення внаслідок дій військ РФ на Донбасі. За добу зафіксовано 10 обстрілів, - штаб ООС

Впродовж минулої доби російсько-окупаційні війська на Донбасі 10 разів відкривали вогонь. Внаслідок обстрілу одного українського воїна було поранено.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

В напрямку Водяного ворог 4 рази відкривав вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм., а також гранатометів різних систем.

Поблизу Попасної російські найманці 2 рази здійснювали обстріли з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У бік Катеринівки окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Неподалік Новозванівки російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з артилерії калібру 122 мм.

На околицях Причиепилівки найманці РФ обстрілювали позиції українських захисників з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Читайте: Командувач ООС Павлюк про можливість нападу РФ 20 лютого: "Це дата, яка нас хвилює"

Автор: 

обстріл (30490) поранення (2836) Донбас (22364) найманці рф (2071) операція Об’єднаних сил (6725)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зараз обстрілів побільшає, але ми не відповідатимо, бо це будуть провокації
показати весь коментар
24.01.2022 07:22 Відповісти
В результате агрессивных террористических провокаций ,а не просто -"действий"
показати весь коментар
24.01.2022 07:52 Відповісти
"Турция заключила первый контракт на экспорт боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar Akinci. Об этом агентству «https://www.aa.com.tr/ru/%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BF%D0%BB%D0%B0-bayraktar-akinci/2482973 Анадолу » заявил председатель правления Ассоциации оборонных, авиационных и космических компаний SAHA Istanbul и генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар.

По его словам, «заключен первый экспортный контракт в отношении ударного БПЛА Bayraktar Akıncı», и «поставки в рамках контракта запланированы на 2023 год».

Двигатели для этих БПЛА будет поставлять Украина. Еще в середине ноября прошлого года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что две компании страны - «Ивченко-Прогресс» и «Мотор Сич» - подписали контракты на поставку двигателей для турецких БПЛА.

При этом Байрактар обратил внимание на повышенный спрос на БПЛА Bayraktar TB2, которые «успешно налетали» 420 тыс. часов, и контракты на их закупку были заключены с 16 странами.

«Всего каких-то 15-20 лет назад мы выглядели как сектор, занимающийся промышленным аутсорсингом. Теперь мы экспортируем свою продукцию с высокой добавленной стоимостью, в том числе бронетехнику, воздушные транспортные средства, военно-морские платформы, боеприпасы, БПЛА и ударные беспилотники в 169 стран мира, включая НАТО и страны Евросоюза», - подчеркнул Байрактар."
показати весь коментар
24.01.2022 07:28 Відповісти
Найшвидшого одужання нашому захисникові.
Горіть у пеклі москалі !!!
показати весь коментар
24.01.2022 07:54 Відповісти
 
 