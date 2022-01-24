Український воїн зазнав поранення внаслідок дій військ РФ на Донбасі. За добу зафіксовано 10 обстрілів, - штаб ООС
Впродовж минулої доби російсько-окупаційні війська на Донбасі 10 разів відкривали вогонь. Внаслідок обстрілу одного українського воїна було поранено.
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
В напрямку Водяного ворог 4 рази відкривав вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм., а також гранатометів різних систем.
Поблизу Попасної російські найманці 2 рази здійснювали обстріли з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
У бік Катеринівки окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Неподалік Новозванівки російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з артилерії калібру 122 мм.
На околицях Причиепилівки найманці РФ обстрілювали позиції українських захисників з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.
Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
По его словам, «заключен первый экспортный контракт в отношении ударного БПЛА Bayraktar Akıncı», и «поставки в рамках контракта запланированы на 2023 год».
Двигатели для этих БПЛА будет поставлять Украина. Еще в середине ноября прошлого года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что две компании страны - «Ивченко-Прогресс» и «Мотор Сич» - подписали контракты на поставку двигателей для турецких БПЛА.
При этом Байрактар обратил внимание на повышенный спрос на БПЛА Bayraktar TB2, которые «успешно налетали» 420 тыс. часов, и контракты на их закупку были заключены с 16 странами.
«Всего каких-то 15-20 лет назад мы выглядели как сектор, занимающийся промышленным аутсорсингом. Теперь мы экспортируем свою продукцию с высокой добавленной стоимостью, в том числе бронетехнику, воздушные транспортные средства, военно-морские платформы, боеприпасы, БПЛА и ударные беспилотники в 169 стран мира, включая НАТО и страны Евросоюза», - подчеркнул Байрактар."
Горіть у пеклі москалі !!!