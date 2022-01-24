УКР
Байден розглядає можливість розміщення до 5 тис. військових США у Східній Європі та країнах Балтії, - The New York Times

Президент США Джо Байден розглядає можливість розміщення кількох тисяч американських військових, а також військових кораблів і літаків в країнах Балтії та Східної Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times, про це повідомили обізнані джерела в адміністрації США.

Зазначається, що це дозволить розширити американську військову участь на тлі зростаючого побоювання вторгнення Росії в Україну.

"Високопоставлені чиновники Пентагону запропонували Байдену кілька варіантів, які дозволять перемістити американські військові активи набагато ближче до порогу пана Путіна. Варіанти включають відправку від 1000 до 5000 військовослужбовців до країн Східної Європи з можливістю збільшення цієї кількості в десять разів, якщо ситуація погіршиться", - йдеться в матеріалі.

Очікується, що Байден ухвалить рішення вже цього тижня.

+2
Одне довбонуте кошмарить весь світ!
+1
Пентагону пора начать завозить своих военньіх поближе к Украине , обьявив какие - нибудь учения. Техника на базах в Германии есть , как и сценарии развертьівания сил реагирования . Не одной же РФ-ии собирать войска по всей большой стране !
+1
Шо они сопли жуют если в Белорусь уже пришло 33 єшелона и еще 150 пишут не знаю правда или нет но єто в рази больше, Бєлорусь уже окупірована і угроза НаТО и оукация ПРибалтики
Одне довбонуте кошмарить весь світ!
Почули таки в НАТО ультиматум Скабєєвої та Шойгу 🤣
скабєєвой? ультиматум?
США розміщає війска
захищати усякий німецький непотріб від "рускіх друзєй"
Пентагону пора начать завозить своих военньіх поближе к Украине , обьявив какие - нибудь учения. Техника на базах в Германии есть , как и сценарии развертьівания сил реагирования . Не одной же РФ-ии собирать войска по всей большой стране !
_Чтобы предотвратить новое вторжение учения стан НАТО должны быть в Украине на направления атаки путлеровцев.
_Не будут они воевать плечом к плечу с нами против фашистов. Верней рано или поздно им придётся дать отпор рашистам, но прямо сейчас они не встанут рядом с нами. Тупые и безответственные политиканы не зашевелятся, пока этот пожар не охватит Европу и когда гореть будет уже прямо у них под ногами, а не где-то там в Украине.
Шо они сопли жуют если в Белорусь уже пришло 33 єшелона и еще 150 пишут не знаю правда или нет но єто в рази больше, Бєлорусь уже окупірована і угроза НаТО и оукация ПРибалтики
