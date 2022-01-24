Байден розглядає можливість розміщення до 5 тис. військових США у Східній Європі та країнах Балтії, - The New York Times

Президент США Джо Байден розглядає можливість розміщення кількох тисяч американських військових, а також військових кораблів і літаків в країнах Балтії та Східної Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times, про це повідомили обізнані джерела в адміністрації США.

Зазначається, що це дозволить розширити американську військову участь на тлі зростаючого побоювання вторгнення Росії в Україну.

"Високопоставлені чиновники Пентагону запропонували Байдену кілька варіантів, які дозволять перемістити американські військові активи набагато ближче до порогу пана Путіна. Варіанти включають відправку від 1000 до 5000 військовослужбовців до країн Східної Європи з можливістю збільшення цієї кількості в десять разів, якщо ситуація погіршиться", - йдеться в матеріалі.

Очікується, що Байден ухвалить рішення вже цього тижня.

