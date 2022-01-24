УКР
Агресія РФ - це загроза не лише України, а й всього світу, - Блінкен

Російська агресія - це проблема не тільки Європи, США або України. Це проблема всього світу.

Про це в інтерв'ю NBC заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ.

"Це занепокоєння, яке має поширюватися не тільки на Європу та Сполучені Штати, але в певному сенсі воно має стосуватися всього світу, тому що тут йдеться не просто про відносини між Україною та Росією. ... На карту тут поставлено дуже основні принципи міжнародних відносин, які підтримували мир і безпеку з часів останніх світових воєн і холодної війни: ідея, що одна нація не може просто змінити кордони іншої країни силою; що вона не може диктувати цій країні свій вибір, з ким вона буде асоціюватися; що вона не може здійснювати сферу впливу, щоб підкорити сусідів своїй волі. Ось що тут поставлено на карту", - наголосив він.

За словами Блінкена, Штати цьогоріч надали Україні більше допомоги у сфері безпеки, ніж у будь-якому попередньому році.

Також читайте: Олімпіада не завадить планам Путіна щодо України, якщо він вважатиме це невигідним для Росії, - Блінкен

росія США Блінкен Ентоні
Ударим шашлыком по агрессии.
24.01.2022 08:42 Відповісти
підправте заголовок(
24.01.2022 08:30 Відповісти
Наконец то дошло.
24.01.2022 08:30 Відповісти
підправте заголовок(
24.01.2022 08:30 Відповісти
Наконец то дошло.
24.01.2022 08:30 Відповісти
То причавіть те мордорське ***** .
24.01.2022 08:40 Відповісти
Ударим шашлыком по агрессии.
24.01.2022 08:42 Відповісти
Дякуємо, містере Блинкен, за добре слово. Але.
А якби окупація України не була загрозою всьому світові, а лише Україні, то нехай загарбують?
24.01.2022 08:43 Відповісти
Судя по их действиям и разговорам именно так и есть. На сегодняшний день никаких разговоров об откате на начало 2014 года не ведётся.
24.01.2022 08:46 Відповісти
Блінкен більш опікується Україною,ніж Зе
24.01.2022 08:50 Відповісти
Блінкен абсолютно правий. От якби ще німці і їм подібні люди це зрозуміли. Зокрема, наші українські вожді куди б путіну не заглядали, а мали чітке бачення війни з Імперією Зла у ближчій чи середній перспективі. Завдання - виграти час і озброїтися, підготувати армію. Нинішній статус кво надовго не збережеться. У ворога ресурсів не вистачить тягати свою армію через всю імперію регулярно для залякування. І кацапи прекрасно розуміють, що ми з кожним місяцем і тижнем стаємо сильнішими у плані озброєнь.
24.01.2022 08:57 Відповісти
Абсолютно безграмотный заголовок! Вчитайтесь - агрессия рф это угроза не только Украины, но и всего мира! Исправьте, не позорьтесь!
24.01.2022 09:19 Відповісти
24.01.2022 09:28 Відповісти
процитирую сам себя

"конечно не в Украине.

если каждая страна по своему усмотрению начнет менять границы других государств, нарушится основополагающий цивилизационный принцип - предсказуемости.
после чего нельзя уже будет говорить ни об устойчивом развитии ни о развитии человечества вообще



и добавлю.
никуда цивилизованный мир не денется от необходимости усмирения москвии.
и не дай Бог она начнет новую инвазию, уже не будет не только сомнений касатетельно потока2, свифта итд. Ляжет вся мировая экономика. Именно по причине выша.

все это абсолютно не значит, что Зе может рассказывать о маевках, а не сидеть безвылазно в РНБО.
более того, это значит, чно Зе надо освобождать место.
а от новых кандидатов надо требовать обязательства N1 под подпись:

-рост доходов каждого! гражданина и методы достижения этого

это единственный путь в цивилизацию
24.01.2022 10:15 Відповісти
Тільки дехто в Європі цього не розуміє.
24.01.2022 10:50 Відповісти
 
 