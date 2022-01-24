Агресія РФ - це загроза не лише України, а й всього світу, - Блінкен

Російська агресія - це проблема не тільки Європи, США або України. Це проблема всього світу.

Про це в інтерв'ю NBC заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ.

"Це занепокоєння, яке має поширюватися не тільки на Європу та Сполучені Штати, але в певному сенсі воно має стосуватися всього світу, тому що тут йдеться не просто про відносини між Україною та Росією. ... На карту тут поставлено дуже основні принципи міжнародних відносин, які підтримували мир і безпеку з часів останніх світових воєн і холодної війни: ідея, що одна нація не може просто змінити кордони іншої країни силою; що вона не може диктувати цій країні свій вибір, з ким вона буде асоціюватися; що вона не може здійснювати сферу впливу, щоб підкорити сусідів своїй волі. Ось що тут поставлено на карту", - наголосив він.

За словами Блінкена, Штати цьогоріч надали Україні більше допомоги у сфері безпеки, ніж у будь-якому попередньому році.

