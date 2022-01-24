УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11359 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 212 11

В Україні за добу від COVID-19 померли 67 осіб, зафіксовано 12 915 нових випадків зараження, 2 430 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 67 осіб, зафіксовано 12 915 нових випадків зараження, 2 430 осіб одужали

​За добу 23 січня в Україні зафіксовано 12 915 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1 826, медпрацівників - 224).

Про це у Telegram повідомляє пресслужба МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

Минулої доби госпіталізовано – 1 836 осіб, летальних випадків – 67, одужало – 2 430 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

- захворіло – 3 870 370 осіб;
- одужало – 3 585 338 осіб;
летальних випадків – 99 282;
проведено ПЛР-тестувань – 17 523 330.

Водночас минулої доби 22 541 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 280 людей, другу дозу – 8 835 людей, додаткову дозу отримали 87 людей, бустерну дозу – 5 339 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 164 118 людей, з них отримали першу дозу – 15 164 116 людей, отримали дві дози – 14 466 084 людини, отримали додаткову дозу – 13 108 людей, бустерну дозу – 208 784 людини. Загалом проведено 29 852 092 щеплення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа, ймовірно, рухається до кінця пандемії COVID-19, - ВООЗ

Автор: 

МОЗ (5420) статистика (2255) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Колемся дальше?
показати весь коментар
24.01.2022 08:56 Відповісти
+2
я уже третью уколол. рука болит.. на второй день была небольшая температура но к вечеру прошла, без таблеток.

как гляну в транспорте на дебилов без масок -сразу готов уколоться и с десяток раз.

идиоты матьих.
показати весь коментар
24.01.2022 10:56 Відповісти
+2
давай четвёртую пятую десятую. Масочку не снимай
показати весь коментар
24.01.2022 13:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Колемся дальше?
показати весь коментар
24.01.2022 08:56 Відповісти
Радіємо від офіційних данних. Знайома працює в дільничній лікарні. Школа закрита. В лікарні щоденно десятки хворих. Офіційно показують ОДИН хворий ковідом на день.
показати весь коментар
24.01.2022 09:09 Відповісти
...Позавчора 37.5,куевенько было...
ща 36.5....
не буду...
показати весь коментар
24.01.2022 09:19 Відповісти
Непонял????????? Алгоритм действий опять поменялся???
Хотя,только понедельник утро, все будет видно по кол-ву новостей в ленте.Сейчас есть более жаркие темы, многим не до ковида.
показати весь коментар
24.01.2022 09:58 Відповісти
я уже третью уколол. рука болит.. на второй день была небольшая температура но к вечеру прошла, без таблеток.

как гляну в транспорте на дебилов без масок -сразу готов уколоться и с десяток раз.

идиоты матьих.
показати весь коментар
24.01.2022 10:56 Відповісти
давай четвёртую пятую десятую. Масочку не снимай
показати весь коментар
24.01.2022 13:41 Відповісти
ти не правильно колешся. треба один укол, але в голову. Багато досліджень, в т.ч. DCD і BLT і QZS, кажуть, що таким, як ти, допомагає майже миттєво
показати весь коментар
24.01.2022 15:39 Відповісти
У ВООЗ спрогнозували "фінал пандемії" COVID-19 у Європі
https://healthy.24tv.ua/vooz-sprognozuvali-final-pandemiyi-covid-19-yevropi-tse-ye-prichina_n1849490
показати весь коментар
24.01.2022 15:35 Відповісти
Хорватский евродепутат Мислав Колакушич обращается к французскому президенту Макрону в Европейском парламенте:

«Учитывая многочисленные ограничения прав и свобод граждан во Франции во время пандемии, я прошу вас только об одном: будучи президентом ЕС, делайте всё в точности противоположное тому, что вы делаете во Франции.

С другой стороны, сегодня вы сказали, что гордитесь тем, что в Европе нет смертных исходов...

Десятки тысяч граждан умерли из-за побочных эффектов от вакцинации.

Обязательная вакцинация представляет собой смертный приговор и его исполнение для многих граждан. Это должно оставаться выбором каждого гражданина. Убийство есть убийство».
показати весь коментар
24.01.2022 11:56 Відповісти
 
 