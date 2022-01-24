В Україні за добу від COVID-19 померли 67 осіб, зафіксовано 12 915 нових випадків зараження, 2 430 осіб одужали

​За добу 23 січня в Україні зафіксовано 12 915 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1 826, медпрацівників - 224).

Про це у Telegram повідомляє пресслужба МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

Минулої доби госпіталізовано – 1 836 осіб, летальних випадків – 67, одужало – 2 430 осіб.

За весь час пандемії в Україні:



- захворіло – 3 870 370 осіб;

- одужало – 3 585 338 осіб;

- летальних випадків – 99 282;

- проведено ПЛР-тестувань – 17 523 330.

Водночас минулої доби 22 541 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 280 людей, другу дозу – 8 835 людей, додаткову дозу отримали 87 людей, бустерну дозу – 5 339 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 164 118 людей, з них отримали першу дозу – 15 164 116 людей, отримали дві дози – 14 466 084 людини, отримали додаткову дозу – 13 108 людей, бустерну дозу – 208 784 людини. Загалом проведено 29 852 092 щеплення.

