В Україні за добу від COVID-19 померли 67 осіб, зафіксовано 12 915 нових випадків зараження, 2 430 осіб одужали
За добу 23 січня в Україні зафіксовано 12 915 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1 826, медпрацівників - 224).
Про це у Telegram повідомляє пресслужба МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.
Минулої доби госпіталізовано – 1 836 осіб, летальних випадків – 67, одужало – 2 430 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 870 370 осіб;
- одужало – 3 585 338 осіб;
- летальних випадків – 99 282;
- проведено ПЛР-тестувань – 17 523 330.
Водночас минулої доби 22 541 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 280 людей, другу дозу – 8 835 людей, додаткову дозу отримали 87 людей, бустерну дозу – 5 339 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 164 118 людей, з них отримали першу дозу – 15 164 116 людей, отримали дві дози – 14 466 084 людини, отримали додаткову дозу – 13 108 людей, бустерну дозу – 208 784 людини. Загалом проведено 29 852 092 щеплення.
«Учитывая многочисленные ограничения прав и свобод граждан во Франции во время пандемии, я прошу вас только об одном: будучи президентом ЕС, делайте всё в точности противоположное тому, что вы делаете во Франции.
С другой стороны, сегодня вы сказали, что гордитесь тем, что в Европе нет смертных исходов...
Десятки тысяч граждан умерли из-за побочных эффектов от вакцинации.
Обязательная вакцинация представляет собой смертный приговор и его исполнение для многих граждан. Это должно оставаться выбором каждого гражданина. Убийство есть убийство».