Новини
8 800 30

Цьогоріч на трасі М-06 заново почнеться реконструкція об'їзної Житомира, - "Укравтодор"

Цьогоріч на трасі М-06 заново почнеться реконструкція об'їзної Житомира, -

Північний обхід Житомира, який є частиною однієї із найбільш завантажених трас України М-06 Київ – Чоп, буде реконструйовано. Вже оголошено тендер на проведення відновлювальних робіт, які заплановані на 2022 рік.

Про це Укравтодор повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідно до тендерної документації, ремонт має бути проведений на ділянці завдовжки 22 км між населеними пунктами Глибочиця та Іванівка.

Тут майбутній підрядник в рамках програми "Велике будівництво" має демонтувати дорожній одяг та залізобетонні труби в обох напрямках руху, після чого зміцнити основу, влаштувати систему водовідведення, очисні споруди та укласти новий дорожній одяг.

Попереднього підрядника, компанію SINOHYDRO, Укравтодор усунув від робіт на об'єкті у жовтні 2020 року після закінчення двох років, відведених за контрактом. Навіть з урахуванням додатково виділеного часу роботи було виконано лише на 50%, а проведена компанією IRD ENGINEERING S.R.L. інспекція показала, що на багатьох ділянках було допущено серйозні порушення технології, внаслідок чого дорожнє покриття та штучні споруди почали руйнуватися.

"Новий проєкт реконструкції значно ускладнений необхідністю демонтажу та ліквідації порушень недобросовісного попередника. Нагадаю, що Північний обхід Житомира будувався з бетону, тому демонтажні роботи вимагатимуть значних зусиль", - розповів перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

Щоб захистити свої майнові права, Укравтодор скористався безумовною банківською гарантією, яку надав підрядник на суму понад 8 млн євро.

Раніше про необхідність ремонту об'їзної дороги Житомира говорив особисто і президент Володимир Зеленський.

За інформацією Укравтодору, у 2022 році буде також проведено ремонт ділянок траси М-06 у Рівненській та Закарпатській областях. Останній масштабний ремонт траси Київ-Чоп відбувався в Україні напередодні Євро-2012.

Нагадаємо, з початку реалізації програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні відновили вже понад 40% усієї мережі основних доріг, при цьому вартість 1 км оновлених доріг знизилася з 25 млн у 2019 році до 20,7 млн ​​– у 2021-му.

Автор: 

дороги (3093) Житомир (593) Укравтодор (1200) Велике будівництво (743)
Топ коментарі
+8
А зелень бабки пилит. Война всё спишет.
показати весь коментар
24.01.2022 09:05 Відповісти
+7
Лучше фортификационные)
показати весь коментар
24.01.2022 09:09 Відповісти
+5
Побільше таких тендерів, буде більше нових тендерів!
Замкнуте коло з підвищенням ставок!
Слава довбням. Жеріть асфальт.
показати весь коментар
24.01.2022 09:02 Відповісти
Правий ряд М06 від Києва до Львова залатати за рахунок нашого грабувництва нє?
показати весь коментар
24.01.2022 08:49 Відповісти
Може спочатку нехай навчаться возити вантажі без перевантаженння? А то в трубу підуть таки "залатати".
показати весь коментар
24.01.2022 10:30 Відповісти
добре, хай так буде пока.
показати весь коментар
24.01.2022 11:35 Відповісти
Китайці не зробили ...то наші добють
показати весь коментар
24.01.2022 08:57 Відповісти
Кусками асфальта можно отгонять танки из паРаши.
показати весь коментар
24.01.2022 09:15 Відповісти
показати весь коментар
24.01.2022 09:02 Відповісти
Защитите ВАРШАВКУ , зелёные лягушата
показати весь коментар
24.01.2022 09:03 Відповісти
Может пора сертификационные сооружения на границе строить?
показати весь коментар
24.01.2022 09:07 Відповісти
Лучше фортификационные)
показати весь коментар
24.01.2022 09:09 Відповісти
Шоб он сдох...
показати весь коментар
24.01.2022 09:10 Відповісти
Асфальт?
показати весь коментар
24.01.2022 09:12 Відповісти
По тейду
показати весь коментар
24.01.2022 09:39 Відповісти
Это как допинг, невозможно остановиться.
показати весь коментар
24.01.2022 09:13 Відповісти
Сотні мільярдів?????)))) держбюджет України тільки 40 мдрд.долл.... Довбні ви шоколадні
показати весь коментар
24.01.2022 10:08 Відповісти
а на моей улице как лежали бетонные плиты 40 лет,так и лежат....трещины в прошлом году битумом позаливали,и красота.
показати весь коментар
24.01.2022 09:18 Відповісти
я не знаю... но слово ТЭНДЭР, тоесть соревнования заявки от исполнителей кто сделает дешевле тот и получит заказ..это такая ЛИПА... заявить можно всё что хочешь и пообещать на бумаге и выиграть его.... а на деле потом украсть на качестве ну тоесть меньше и тоньше подушка и также асфальт хуже качества больше смолы чи что там мешают...заузить на сантиметры само полотно дороги как это уже было ..вот и будет как бы лучшее предложение .а на деле потерянное догнали ухудшением и уменьшением качества и материалов...((была вот статейка с видео где на снег на новой трассе подрядчик укладывал слой асфальта .был скандал якобы... но подрядчик выкрутился заявив, что да мы положили на снег слой асфальта .потому что бы спасти нижний слой .да он слезет говорит.... но мы за свой счёт мол снимем его и потом уложим как положено новый слой.... гыгы да сейчас они разгоняться с прибыли переделывать...((
показати весь коментар
24.01.2022 09:18 Відповісти
никак не нажрутся !!!!
показати весь коментар
24.01.2022 09:24 Відповісти
"...на багатьох ділянках було допущено серйозні порушення технології, внаслідок чого дорожнє покриття та штучні споруди почали руйнуватися."

показати весь коментар
24.01.2022 09:29 Відповісти
а КОГДА сажать будут за ТАКОЙ "ремонт"??????????
показати весь коментар
24.01.2022 09:32 Відповісти
Китайці там добряче "набудували". Місцями авто підстрибує як заєць, на зкругленнях дороги ухили поробили неправильно, жодної розв'язки не зробили i міст через р.Кам'янку.
показати весь коментар
24.01.2022 09:39 Відповісти
Що це означає "заново почнеться" реконструкція? По-перше ця обїздна будується мабуть вже років 5-7 (те що було там до того дорогою важко назвати) і ще не добудована. По-друге, реконструкція це тоді, коли дорога була збудувана, деякий час прослужила а тоді вже реконструкція. Скоріше це просто "заново почнеться" розпил бюджету.
показати весь коментар
24.01.2022 09:51 Відповісти
Это вместо оборонзаказа и обеспечения ВСУ на фоне возможного вторжения РФ в Украину.

Надо бы еще закупить рушники и хлеб-соль. Шоб встречать, как положено, кацапских братушек ЗЕ на свежепостроенных трассах.
показати весь коментар
24.01.2022 09:52 Відповісти
Вони вирішили, замість запропонованого вами, обмежитись косоворотками.

показати весь коментар
24.01.2022 10:14 Відповісти
рушники вафлєньіє вони вже закупили дохрєніща для ЗСУ(
показати весь коментар
24.01.2022 11:38 Відповісти
вписячили 30 лярдов китайцам за гавно -стройку , а теперь давай по-новой...
показати весь коментар
24.01.2022 11:11 Відповісти
 
 