Цьогоріч на трасі М-06 заново почнеться реконструкція об'їзної Житомира, - "Укравтодор"

Північний обхід Житомира, який є частиною однієї із найбільш завантажених трас України М-06 Київ – Чоп, буде реконструйовано. Вже оголошено тендер на проведення відновлювальних робіт, які заплановані на 2022 рік.

Про це Укравтодор повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідно до тендерної документації, ремонт має бути проведений на ділянці завдовжки 22 км між населеними пунктами Глибочиця та Іванівка.

Тут майбутній підрядник в рамках програми "Велике будівництво" має демонтувати дорожній одяг та залізобетонні труби в обох напрямках руху, після чого зміцнити основу, влаштувати систему водовідведення, очисні споруди та укласти новий дорожній одяг.

Читайте: Першу бетонну дорогу державного значення збудують на Черкащині, - Служба автодоріг

Попереднього підрядника, компанію SINOHYDRO, Укравтодор усунув від робіт на об'єкті у жовтні 2020 року після закінчення двох років, відведених за контрактом. Навіть з урахуванням додатково виділеного часу роботи було виконано лише на 50%, а проведена компанією IRD ENGINEERING S.R.L. інспекція показала, що на багатьох ділянках було допущено серйозні порушення технології, внаслідок чого дорожнє покриття та штучні споруди почали руйнуватися.

"Новий проєкт реконструкції значно ускладнений необхідністю демонтажу та ліквідації порушень недобросовісного попередника. Нагадаю, що Північний обхід Житомира будувався з бетону, тому демонтажні роботи вимагатимуть значних зусиль", - розповів перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обласну дитячу лікарню в Харкові очікує глобальна реконструкція, - ОДА. ФОТО

Щоб захистити свої майнові права, Укравтодор скористався безумовною банківською гарантією, яку надав підрядник на суму понад 8 млн євро.

Раніше про необхідність ремонту об'їзної дороги Житомира говорив особисто і президент Володимир Зеленський.

За інформацією Укравтодору, у 2022 році буде також проведено ремонт ділянок траси М-06 у Рівненській та Закарпатській областях. Останній масштабний ремонт траси Київ-Чоп відбувався в Україні напередодні Євро-2012.

Нагадаємо, з початку реалізації програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні відновили вже понад 40% усієї мережі основних доріг, при цьому вартість 1 км оновлених доріг знизилася з 25 млн у 2019 році до 20,7 млн ​​– у 2021-му.

Читайте: Будівництво обласного центру нейрохірургії завершили в Ужгороді, - ОДА. ФОТОрепортаж