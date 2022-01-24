УКР
Підозрюваних у шпигунстві на користь РФ ексспівробітників служб безпеки затримали у Латвії

Підозрюваних у шпигунстві на користь РФ ексспівробітників служб безпеки затримали у Латвії

У Латвії заарештували ексспівробітників служб безпеки за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії. Вони є фігурантами у справі обвинуваченого у шпигунстві для РФ депутата Сейму Яніса Адамсонса.

Про це повідомляє Латвійське телебачення, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Один із заарештованих — громадянин Росії Геннадій Силонов. Він був співробітником КДБ Латвійської РСР. Його залишили під вартою, але він провину не визнає.

Його адвокат уточнила, що йому закидають, що він планував надати інформацію, а не безпосередньо передавав.

Із загального розслідування у справі Адамсонса окрему кримінальну справу порушено стосовно ще двох осіб.

Ще один заарештований — колишній співробітник КДБ Андріс Страутманіс, який за часів незалежної Латвії працював у Поліції безпеки республіки (зараз Служба державної безпеки).

Своєю чергою четвертим затриманим є ще один колишній співробітник Поліції безпеки Артурс Шмаукстеліс, який залишив службу десять років тому і до серпня минулого року працював у муніципальній поліції міста Адажі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двох підозрюваних у багаторічному шпигунстві на користь РФ затримали у Латвії

вопиящий акт аголтелой русафобии
показати весь коментар
24.01.2022 09:11 Відповісти
Ермак з татаровим сміються в Україні, напару з зеленим чмом
показати весь коментар
24.01.2022 09:17 Відповісти
А в Украине 100% бакланов ,буданов с **@лошвиллипроживают с гражданами страны агрессора под одной крышей ! Передают секретные сведения врагу не отходя от касса
показати весь коментар
24.01.2022 10:53 Відповісти
в Україні нікого не затримують
Немає шпигунів??
чи вони всі ври владі??
показати весь коментар
24.01.2022 09:20 Відповісти
26.10.2021

Від початку року контррозвідники Служби безпеки України викрили та припинили діяльність в Україні чотирьох агентурних мереж спецслужб Російської Федерації, затримано 22 ворожих агентів, із них двох під час спроби вчинення диверсійно-терористичних актів, повідомляє прес-служба СБУ у вівторок.

Зазначено, що двох російських дипломатів-розвідників оголошено персонами нон ґрата.
показати весь коментар
24.01.2022 09:44 Відповісти
ермака баканов отпустил
показати весь коментар
24.01.2022 10:21 Відповісти
странно как то ...в странах балтии иногда читаешь про то что обнаружили, разоблачили таких шпионов...страны маленькие и они там есть оказывается, а тут гуляй поле раздолье по громадной стране на всяких должностях они...и никого не разоблачили ..никого не посадили... наверное все патриоты,все украинци,все преданы службе родине....странновато как то.... сами же не раз писали что осталось в службах ещё много фээсбэшных агентов...(( поэтому о каких секретах и секретных должностях может у нас быть речь при допусках к тайной информации...((
показати весь коментар
24.01.2022 09:24 Відповісти
Добре що в нас нема макшанських шпіонів та диверсантів.
СБУ працює на випередження. Лейтенанту Баканову, младшему, - грамоту від профсоюзу.
показати весь коментар
24.01.2022 09:35 Відповісти
від профспілки
показати весь коментар
24.01.2022 10:41 Відповісти
 
 