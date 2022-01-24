Підозрюваних у шпигунстві на користь РФ ексспівробітників служб безпеки затримали у Латвії

У Латвії заарештували ексспівробітників служб безпеки за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії. Вони є фігурантами у справі обвинуваченого у шпигунстві для РФ депутата Сейму Яніса Адамсонса.

Один із заарештованих — громадянин Росії Геннадій Силонов. Він був співробітником КДБ Латвійської РСР. Його залишили під вартою, але він провину не визнає.

Його адвокат уточнила, що йому закидають, що він планував надати інформацію, а не безпосередньо передавав.

Із загального розслідування у справі Адамсонса окрему кримінальну справу порушено стосовно ще двох осіб.

Ще один заарештований — колишній співробітник КДБ Андріс Страутманіс, який за часів незалежної Латвії працював у Поліції безпеки республіки (зараз Служба державної безпеки).

Своєю чергою четвертим затриманим є ще один колишній співробітник Поліції безпеки Артурс Шмаукстеліс, який залишив службу десять років тому і до серпня минулого року працював у муніципальній поліції міста Адажі.

