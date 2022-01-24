Підозрюваних у шпигунстві на користь РФ ексспівробітників служб безпеки затримали у Латвії
У Латвії заарештували ексспівробітників служб безпеки за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії. Вони є фігурантами у справі обвинуваченого у шпигунстві для РФ депутата Сейму Яніса Адамсонса.
Про це повідомляє Латвійське телебачення, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Один із заарештованих — громадянин Росії Геннадій Силонов. Він був співробітником КДБ Латвійської РСР. Його залишили під вартою, але він провину не визнає.
Його адвокат уточнила, що йому закидають, що він планував надати інформацію, а не безпосередньо передавав.
Із загального розслідування у справі Адамсонса окрему кримінальну справу порушено стосовно ще двох осіб.
Ще один заарештований — колишній співробітник КДБ Андріс Страутманіс, який за часів незалежної Латвії працював у Поліції безпеки республіки (зараз Служба державної безпеки).
Своєю чергою четвертим затриманим є ще один колишній співробітник Поліції безпеки Артурс Шмаукстеліс, який залишив службу десять років тому і до серпня минулого року працював у муніципальній поліції міста Адажі.
Немає шпигунів??
чи вони всі ври владі??
Від початку року контррозвідники Служби безпеки України викрили та припинили діяльність в Україні чотирьох агентурних мереж спецслужб Російської Федерації, затримано 22 ворожих агентів, із них двох під час спроби вчинення диверсійно-терористичних актів, повідомляє прес-служба СБУ у вівторок.
Зазначено, що двох російських дипломатів-розвідників оголошено персонами нон ґрата.
СБУ працює на випередження. Лейтенанту Баканову, младшему, - грамоту від профсоюзу.