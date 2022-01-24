УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11359 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 046 6

Громадянам США не рекомендовано їздити до Росії через напругу вздовж кордону з Україною, - Держдеп

Громадянам США не рекомендовано їздити до Росії через напругу вздовж кордону з Україною, - Держдеп

Держдеп США рекомендує громадянам Сполучених Штатів утриматися від поїздок до Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на консульське управління Держдепу.

"Не їдьте до Росії через триваючу напругу вздовж кордону з Україною, ймовірність переслідування громадян США, обмежену здатність посольства надавати допомогу громадянам США в Росії, COVID-19 і пов'язані з ним обмеження на в'їзд, через тероризм, переслідування з боку співробітників служби безпеки Росії та довільне застосування місцевого законодавства", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через посилення військової присутності Росії та військові навчання, які тривають вздовж прикордонного регіону з Україною, громадяни США, які перебувають у районах Російської Федерації, які безпосередньо межують з Україною, мають знати, що ситуація на кордоні є непередбачуваною та існує підвищена напруга.

Враховуючи постійну нестабільність ситуації, громадянам США наполегливо не рекомендується подорожувати наземним транспортом з Росії в Україну через цей регіон.

Читайте: Члени сімей держслужбовців США зобов'язані виїхати з посольства у Києві, - Держдеп

Автор: 

Держдепартамент США (1673) росія (67347) США (24136)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
- Не їдьте до Росії через триваючу напругу вздовж кордону з Україною, ймовірність переслідування громадян США
- А за что???
- Позже увидите... ОК, намекну... Агрессоров обычно раздражает, когда начинаешь кого-то мирно бомбить и захватывать, а в ответ прилетают американские ракеты из Средиземного моря или какого-нибудь залива
показати весь коментар
24.01.2022 09:23 Відповісти
Рекомендуем в расею не ездить и животных не кормить даже если будут пытаться говорить на ломаном английском..
показати весь коментар
24.01.2022 09:45 Відповісти
показати весь коментар
24.01.2022 09:59 Відповісти
Надо гнать русских из США и ЕС.....и всё наладится они голыми руками Вову удавят.

ТОЛЬКО ВСЕХ
показати весь коментар
24.01.2022 10:11 Відповісти
Пиар устрашения. Не выполнить Минск - путлеру нападет.
Ну и хер с ним
показати весь коментар
24.01.2022 10:27 Відповісти
 
 