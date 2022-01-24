Громадянам США не рекомендовано їздити до Росії через напругу вздовж кордону з Україною, - Держдеп

Держдеп США рекомендує громадянам Сполучених Штатів утриматися від поїздок до Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на консульське управління Держдепу.

"Не їдьте до Росії через триваючу напругу вздовж кордону з Україною, ймовірність переслідування громадян США, обмежену здатність посольства надавати допомогу громадянам США в Росії, COVID-19 і пов'язані з ним обмеження на в'їзд, через тероризм, переслідування з боку співробітників служби безпеки Росії та довільне застосування місцевого законодавства", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через посилення військової присутності Росії та військові навчання, які тривають вздовж прикордонного регіону з Україною, громадяни США, які перебувають у районах Російської Федерації, які безпосередньо межують з Україною, мають знати, що ситуація на кордоні є непередбачуваною та існує підвищена напруга.

Враховуючи постійну нестабільність ситуації, громадянам США наполегливо не рекомендується подорожувати наземним транспортом з Росії в Україну через цей регіон.

