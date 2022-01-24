УКР
Новини
Працівників посольства Естонії в Києві не планують евакуювати: Залякування - це і є мета Москви

Посол Естонії в Україні Каймо Кууск заявив, що країна не евакуюватиме своїх працівників з Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

За його словами, в Києві спокійно, немає жодної паніки через можливу атаку з боку Росії.

"Нещодавно прогулювався Майданом і почув там навіть естонську промову. Звичайний вихідний день", - сказав посол.

Він додав, що все жполітичний порядок денний впливає на людей, проте президент Володимир Зеленський наголосив, що не потрібно дозволяти себе залякувати. "Це і є мета Москви", - сказав Кууск.

посол (1131) посольство (959) евакуація (2403) Естонія (1689) Кууск Каймо (14)
Среди всех европейцев эстонцы оказались самыми адекватными
24.01.2022 10:45 Відповісти
Страны Балтии всегда наши союзники. Приятно это сознавать.
24.01.2022 11:24 Відповісти
потому что там приятно бездельничать за бюджетные деньги
24.01.2022 09:30 Відповісти
Вопрос, почему некоторые страны своих дипломатов вывозят от нас а наши посольства в раше продолжают работать?
24.01.2022 09:26 Відповісти
потому что там приятно бездельничать за бюджетные деньги
показати весь коментар
24.01.2022 09:30 Відповісти
Эстонцы не будут эвакуировать, потому что понимают, что не успеют.
24.01.2022 09:53 Відповісти
показати весь коментар
Что за 2 дня? Ты, дядя, формулируй мысль, пожалуйста.
24.01.2022 09:56 Відповісти
Красавчики. А США устрашились,что ли?
24.01.2022 09:53 Відповісти
У випадку війни Україні можна розраховувати на США, Британію, Канаду, Прибалтику, Польщу Чехію..... можливо Японію з Австралією , Хорватію і Іспанію ось і мабуть усе.....
Нафтогазове ембарго мабуть буде провалене Німеччиною, (Італією, Францією), так само як відключення від доллара буде саботовано розрахунками у євро.
24.01.2022 09:58 Відповісти
Гроші на війну путлєр братиме від торгівлі з Китаєм - $60 млрд об'єм експорту.
24.01.2022 10:04 Відповісти
Маннергейм бы так не думав.
Якби труба в Німеччину йшла по його землі.
24.01.2022 11:27 Відповісти
Історисні уроки 2ї світової корисні. Але.
У разі припинення транзиту газу через Україну на жаль залишатиметься СП1......
Турецький потік, тут усе залежатиме особисто від Ердогана.......
24.01.2022 12:04 Відповісти
Китай вбухал в ОЛЕНЬпияду которая скоро начнется 100 ярдов долляров... Не окупится даже через 100 лет,фюрера РАБссии товаристч Си... пригласил лично...,два Обнуляйтера в детство играются типа песочница...
24.01.2022 09:59 Відповісти
Объем торговли Китай-США 500 ярдов доляров с тенденцией увеличения...,это почти 2 бюджета РАБссии
24.01.2022 10:10 Відповісти
24.01.2022 10:45 Відповісти
24.01.2022 11:24 Відповісти
 
 