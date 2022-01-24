Працівників посольства Естонії в Києві не планують евакуювати: Залякування - це і є мета Москви
Посол Естонії в Україні Каймо Кууск заявив, що країна не евакуюватиме своїх працівників з Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
За його словами, в Києві спокійно, немає жодної паніки через можливу атаку з боку Росії.
"Нещодавно прогулювався Майданом і почув там навіть естонську промову. Звичайний вихідний день", - сказав посол.
Він додав, що все жполітичний порядок денний впливає на людей, проте президент Володимир Зеленський наголосив, що не потрібно дозволяти себе залякувати. "Це і є мета Москви", - сказав Кууск.
Нафтогазове ембарго мабуть буде провалене Німеччиною, (Італією, Францією), так само як відключення від доллара буде саботовано розрахунками у євро.
Якби труба в Німеччину йшла по його землі.
У разі припинення транзиту газу через Україну на жаль залишатиметься СП1......
Турецький потік, тут усе залежатиме особисто від Ердогана.......