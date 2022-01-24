Працівників посольства Естонії в Києві не планують евакуювати: Залякування - це і є мета Москви

Посол Естонії в Україні Каймо Кууск заявив, що країна не евакуюватиме своїх працівників з Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

За його словами, в Києві спокійно, немає жодної паніки через можливу атаку з боку Росії.

"Нещодавно прогулювався Майданом і почув там навіть естонську промову. Звичайний вихідний день", - сказав посол.

Він додав, що все жполітичний порядок денний впливає на людей, проте президент Володимир Зеленський наголосив, що не потрібно дозволяти себе залякувати. "Це і є мета Москви", - сказав Кууск.

