Посольство США в Білорусі радить своїм громадянам зберігати пильність через незвичайну військову активність РФ

Посольство США в Білорусі радить своїм громадянам зберігати пильність через незвичайну військову активність РФ

Посольство США в Білорусі звернулося до громадян своєї країни із закликом бути обережними та зберігати пильність у зв'язку з незвичайною військовою активністю Росії та збереженням напруги навколо України.

Про це йдеться в заяві посольства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Необхідно проявляти підвищену обережність і пильність у зв'язку з політичною і військовою напруженістю в регіоні. Продовжують надходити повідомлення про подальшу незвичайну військову активність Росії біля кордонів України, зокрема біля кордону з Білоруссю", - 

У разі виникнення будь-якої надзвичайної ситуації посольство порадило громадянам США розглянути можливість виїзду з Білорусі.

Раніше держдепартамент США рекомендував своїм громадянам утриматися від поїздок до Росії. Причиною таких рекомендацій називалася напруженість уздовж російсько-українського кордону.

