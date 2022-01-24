Посольство США в Білорусі радить своїм громадянам зберігати пильність через незвичайну військову активність РФ
Посольство США в Білорусі звернулося до громадян своєї країни із закликом бути обережними та зберігати пильність у зв'язку з незвичайною військовою активністю Росії та збереженням напруги навколо України.
Про це йдеться в заяві посольства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Необхідно проявляти підвищену обережність і пильність у зв'язку з політичною і військовою напруженістю в регіоні. Продовжують надходити повідомлення про подальшу незвичайну військову активність Росії біля кордонів України, зокрема біля кордону з Білоруссю", -
У разі виникнення будь-якої надзвичайної ситуації посольство порадило громадянам США розглянути можливість виїзду з Білорусі.
Раніше держдепартамент США рекомендував своїм громадянам утриматися від поїздок до Росії. Причиною таких рекомендацій називалася напруженість уздовж російсько-українського кордону.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
касаби тихим сапом окупували Білорусь
"ми стянулі много войск тчк
прячємся лєсамі тчк
ожидаєм провокаций тчк
єслі нєт зпт то самі тчк"