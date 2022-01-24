Підтримка Зеленського скоротилась до 23,5%, за Порошенка готові проголосувати 20,9% українців, за Тимошенко - 11,8%, - опитування КМІС

Якби вибори глави держави відбувалися найближчої неділі, більшість українців підтримали б чинного президента Володимира Зеленського та п'ятого президента Петра Порошенка.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) упродовж 20-21 січня 2022 року, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що відносно найвищу підтримку мають В. Зеленський (за нього проголосували б 17,4% серед усіх респондентів і 23,5% серед тих, хто визначився з вибором) і П. Порошенко (відповідно, 15,5% і 20,9%). Різниця у підтримці цих кандидатів у межах статистичної похибки, тобто формально вони "ділять" перше місце.

Втім, варто додати, що рейтинг Зеленського із грудня 2021 по січень 2022 року впав із 26,2% до 23,5% серед тих, хто визначився з вибором.

Далі йдуть Ю. Тимошенко (8,8% і 11,8%), І. Смешко (7,1% і 9,6%), Ю. Бойко (6,9% і 9,3%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Порівняно з груднем 2021 року серед респондентів, які визначилися з вибором, з 16,7% до 20,9% зросла підтримка П. Порошенка. Також простежується ріст підтримки І. Смешка (з 6,8% до 9,6%). Водночас простежується зниження підтримки Д. Разумкова (з 8,1% до 5%) і О. Тягнибока (з 3,1% до 1.1%).

