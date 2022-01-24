УКР
Підтримка Зеленського скоротилась до 23,5%, за Порошенка готові проголосувати 20,9% українців, за Тимошенко - 11,8%, - опитування КМІС

Якби вибори глави держави відбувалися найближчої неділі, більшість українців підтримали б чинного президента Володимира Зеленського та п'ятого президента Петра Порошенка.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) упродовж 20-21 січня 2022 року, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що відносно найвищу підтримку мають В. Зеленський (за нього проголосували б 17,4% серед усіх респондентів і 23,5% серед тих, хто визначився з вибором) і П. Порошенко (відповідно, 15,5% і 20,9%). Різниця у підтримці цих кандидатів у межах статистичної похибки, тобто формально вони "ділять" перше місце.

Втім, варто додати, що рейтинг Зеленського із грудня 2021 по січень 2022 року впав із 26,2% до 23,5% серед тих, хто визначився з вибором.

Далі йдуть Ю. Тимошенко (8,8% і 11,8%), І. Смешко (7,1% і 9,6%), Ю. Бойко (6,9% і 9,3%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Порівняно з груднем 2021 року серед респондентів, які визначилися з вибором, з 16,7% до 20,9% зросла підтримка П. Порошенка. Також простежується ріст підтримки І. Смешка (з 6,8% до 9,6%). Водночас простежується зниження підтримки Д. Разумкова (з 8,1% до 5%) і О. Тягнибока (з 3,1% до 1.1%).

Зеленський Володимир (25267) опитування (2026) Порошенко Петро (15226) рейтинг (1677) Тимошенко Юлія (4700) КМІС (352)
+45
24.01.2022 09:54 Відповісти
+24
Лишбынепорошенко по звучанию напоминает мышибратья
24.01.2022 09:54 Відповісти
+20
какой дебил еще за юльку. что она такого делает, что за нее голосовать...
24.01.2022 09:56 Відповісти
Сторінка 3 з 3
у вашій щирості- сумнівів не маю... Але, саме цим, привертаєте увагу до троля, що породжує гуано, швидше чим переварює, написане опонентом...
В спам його, щоб не зробив план по дописах.
24.01.2022 14:17 Відповісти
ЧИТАЙ БОТ....может дойдёт тем кто читает, что это за фрукт такой...ему та Украина, как средство для заработка бабла....

В 2000 году Порошенко оставил СДПУ (о) и создал с помощью главы тогдашней президентской администрации Леонида Кучмы Владимира Литвина сначала депутатскую группу «Солидарность» в парламенте, впоследствии - Партию солидарности Украины. Под патронатом Литвина Порошенко даже пытался стать координатором парламентского большинства, однако неудачно.

Осенью этого же года Порошенко объединил свою «Солидарность» с еще несколькими политическими проектами - Партией регионального возрождения Украины Владимира Рыбака, Партией труда Валентина Ландика, партией «За красивую Украину» Леонида Черновецкого и Всеукраинской партией пенсионеров. Новая организация получила название Партия регионального возрождения «Трудовая солидарность Украины». Сопредседателями партии стали Владимир Рыбак, Валентин Ландик и Петр Порошенко.
24.01.2022 13:39 Відповісти
Бот, ще раз - маршал Петен спочатку був героєм для французів, як людина, яка безпосередньо приклалася до перемоги Франції над кайзерівською Німеччиною у Першій світовій війні. Потім Петен був проклятий тими ж французами за співпрацю з тими ж німцями у Другій світовій війні. Уловлюєш аналогію? 😊 Тягнибк - то новітній український Петен. Не відклуючи колишні заслуги, мушу констатувати сьогоднішню продажність. Пи.Си. Комети кацапського ущкоящичного троля, яким ти є по факту на захист Тягнибока лише посилює впевненість у його колаборації. Відповідати більше не буду. Я все сказав. 😊
24.01.2022 14:03 Відповісти
Ты зомбирован лжецом и негодяем Порошенко, мразью, которую мир не видел, не говоря уже об украинцах....
24.01.2022 14:15 Відповісти
В чому лжец?
В чому негідник?
Стандартні відповіді на ці питання - то просто фейспалм.
Може, здивуєте чимсь справжнім, а не надуманним?
24.01.2022 15:05 Відповісти
"Доктор, ми лохі?"
24.01.2022 10:53 Відповісти
Смешно читать про рейтинг Смешко. Это рейтинг Гордона.
24.01.2022 10:54 Відповісти
а про Пецин не смешно..))))))))
24.01.2022 10:57 Відповісти
Смех без причины- признак дурачины. Читай биографию. Смешко сейчас наилучший вариант. И украинец. Все кто по нарисованному рейтингу выше его ни одного украинца.
25.01.2022 06:10 Відповісти
Как нас хотят убедить в том что кроме этих двух первых идиотов никого больше нет!! Оба проворовались , завели страну в глубокую задницу и после этого по этим проплаченным рейтингам впереди европы всей!!!!! С уверенностью скажу и не ошибусь, следующим президентом будет Тимошенко!!!!!!
24.01.2022 11:04 Відповісти
этот? так он помер в 86-м году.
24.01.2022 11:23 Відповісти
Ага...значить все ж Тимошенко, а не Мураєв...
24.01.2022 11:33 Відповісти
А при чем здесь мураев????!
24.01.2022 12:01 Відповісти
жулька з мудаєвим борються з мертвечуком за право лизати оч.ко пуйлу!!!! ви не знали?
24.01.2022 18:25 Відповісти
Да ты что!!!! Я знаю что твоего пэцьку и бубочку олйух давно уже отымел в задницу
24.01.2022 19:24 Відповісти
ві нє панімаєтє! ета другоє!
24.01.2022 18:23 Відповісти
Тимошенко уже ничего не светит.
Будет где-то на 5-ом месте
24.01.2022 11:46 Відповісти
Ну-ну, посмотрим!
24.01.2022 12:02 Відповісти
Ваня Сулима, ты??? Где-же ты пропадал сколько? Видимо, баба Дуля тебя устроила сторожить свое имение. Ваня без тебя скучно, заходи почаще на ЦН, будет над кем поржать.
24.01.2022 12:27 Відповісти
ні, не СулівАно... Стиль написання інший та щелепні борошна у кожній літері.
24.01.2022 13:05 Відповісти
Ну а шо делать, Вани нет, а из бютоаналов (это такое название я применяю с тех пор, когда баба Дуля начала дружить с рыгоаналами) только этот. Вот ему и досталось.
24.01.2022 13:14 Відповісти
їхні агентурні псевдоніми- викрито... Та й метод написання у ікорок ТЮльки- це вкид аліЮля, після завершення обговорення та по усім сторінкам постфактум. бютоанали - сер.
24.01.2022 13:24 Відповісти
Первая часть комментария все правильно. По второй части, то жулька ничем не отличается от этих двух.
25.01.2022 06:12 Відповісти
Рисуйте, рисуйте....
24.01.2022 11:06 Відповісти
Этот список - диагноз. Безнадёжный.
24.01.2022 11:09 Відповісти
Всё зависит от травы , а если будет открытый конфликт ,то всё будет при родне
24.01.2022 11:10 Відповісти
Откель у Жульки 11%? Бабушку сейчас не слыхать, не видать , а рейтинг растет. Чудеса
24.01.2022 11:14 Відповісти
вАна - працює!
24.01.2022 13:07 Відповісти
ядрений електорат - діди ще памьятають як жЮлька дівкою була
24.01.2022 14:39 Відповісти
кому що,а курці просо!
24.01.2022 11:14 Відповісти
Петя - международно признанный неформальный лидер Украины! Запад его просто обожает! А Вова Путин по ночам скрежещет зубами и в тяжелом сне с ненавистью орет: Порох - убью! Жаль только для государства Украина, что лидер этот на фоне зелеклоуна, тем не менее раздавившего его 73% голосов избирателей отдавших голос за него, даже зная, что он - клоун!
24.01.2022 11:14 Відповісти
Рейтинги клоуна тают як роса на сонці.
Здоровий глузд расставит все на свои места.
24.01.2022 11:49 Відповісти
, ну ты дал!!!!!!
24.01.2022 12:04 Відповісти
Підтримка Зеленського....Я вас прошу...Ви ці відсотки з чого висмоктали цікаво??? Який може бути рейтинг у людини, яка катається на лижах коли біда на порозі...Хоч хтось на світі може обгрунтувати чого б він віддав голос за цього зрадника-нездару......І де ж ваш лідер..Не чути жодної заяви...Жодної...Хоча, що може сказати це стерво....
24.01.2022 11:21 Відповісти
Ты думаешь, что стадо идиотов, проголосовавших за клоуна бубу криворогого уменьшилось ? Они все еще сидят с раскрытыми ртами и мечтают, что найцвелычниша шмаркля что-то им, кроме своей пипетки, которой он играет, что-то положит.
24.01.2022 12:33 Відповісти
надіюсь на це...Хоча всі попередні вибори показують, що крім теліка наші виборці нікому не довіряють..
24.01.2022 12:54 Відповісти
ОП. Перша година вторгнення

Зеля: Это замечательно.
Ермак: Замечательно?
Зеля: Это прекрасно. Каждый президент военного времени избирается на второй срок. Я уже думал бамбить Австралию или типа того. А кто они такие, кстати?
Ленка: Нацики. Oт *****.
Зеля: Вау. Настоящие нацики...
24.01.2022 11:21 Відповісти
к концу каденции на полшестого обеспечено
24.01.2022 11:30 Відповісти
Опять заказуха. Педро на такое денег не жалеет.
24.01.2022 11:31 Відповісти
Зебили сосут, тут никакими опросами не исправить.
24.01.2022 11:36 Відповісти
ПОРОШЕНКО ЗАБЛОКИРОВАЛИ ВИЗИТ НА ЗАСЕДАНИЕ НАТО -

ОП ЗАМЕНИЛ ЕГО ДЕПУТАТОМ "ОПЗЖ"


Пятый глава Украины напомнил, что не только получил приглашение в штаб-квартиру Альянса, но и решением Верховной Рады должен был представлять "ЕС" в Парламентской Ассамблее НАТО.
Кроме этого, глава делегации уже включил экс-президента в состав группы, куплены билеты в Брюссель и обратно.

Более того, решение суда не препятствует поездкам Порошенко за границу при соблюдении определенных формальностей.

"Лично Зеленский дал указание заблокировать выезд из Украины", - возмутился Петр Порошенко.
24.01.2022 11:36 Відповісти
И это правильно. Не чего корешу Медведчука в штаб-квартире НАТО делать.
24.01.2022 12:07 Відповісти
Зато опозажопам есть там что делать? Они же против НАТО.
24.01.2022 12:15 Відповісти
іди лікуйся!
24.01.2022 18:27 Відповісти
Тут лёгкая манипуляция + хайп связаный криминальным делом.

По первому пункту убрали из опроса Кличка. Где-то +2%

А по второму избиратели Тягныбока решили поддержать Порошенка. Еще +2%
24.01.2022 11:37 Відповісти
Зюзе никакие деньги, брехня и обещания о конце эпохи бедности уже не помогут.

А Порох с деньгами или без денег настояший през.

И это все больше становится заметным на фоне 2,5 летнего правления никчемного недонаполеончика
24.01.2022 11:56 Відповісти
ще півроку і зєлох буде в кінці таблиці. зараз підвищують зарплату лікарям, це значить, що ціни ракетою вгору сягнуть, ох, після цього зєлохторат завиє!!
24.01.2022 11:46 Відповісти
Кстати в киевской БСП (Больница скорой помощи) с завтрашнего дня начинается забастовка по поводу невыплаты зарплат

Вот вам и зюзины обещания.
24.01.2022 11:58 Відповісти
А впереди еще рост цен на всё и вся из-за роста цен на газ.
Впереди ещё продуктовые карточки.
Там еще что то Тищенко сморозит или какоц то из слуг.
Впереди очередные отпуска - лень и инфантилизм есть непреодолимые силы.
Никакого подъёма экономики без верховенства права не будет. Сколько бы не пытались построить автократию имени Зе.
24.01.2022 11:48 Відповісти
В Украине резко подорожает картофель: о чем предупреждают аграрии

Уже в середине весны или даже в ее начале цена на картофель стремительно пойдет вверх

С начала 2022 года уже заметно подорожали овощи борщевого набора - морковь, лук, свекла.

https://vesti-ua.net/novosti/ekonomika/204813-v-ukraine-rezko-podorozhaet-kartofel-o-chem-preduprezhdayut-agrarii.html

Обычная капуста уже по 20грн.
24.01.2022 12:06 Відповісти
А давайте отберем деньги у бедных.
- Но у них же практически нет денег?
- Да, денег у них мало, зато бедных дохрена!
24.01.2022 12:12 Відповісти
Кто вообще до сих пор голосует за Тимошенко? Кто эти люди?
24.01.2022 11:57 Відповісти
Какие нить бабульки
24.01.2022 11:59 Відповісти
Бабульки за "Бабківщину"
24.01.2022 14:20 Відповісти
на закарпутті всі злодії і бариги тепер за жюлю!
24.01.2022 18:29 Відповісти
У Пороха рейтинг растет вопреки всем пакостям от зюзиков.
А у Зюзи падает вопреки всем стараниям его пропагандонов.
24.01.2022 12:10 Відповісти
Як можна довіряти КМІСу (як і іншим українським соцкомпаніям) якщо в 2012 році на замовлення партії регіонів щоб оправдати мовний закон Колісніченка-Ківалова він видав що 74% українців хочуть щоб російська мова стала державною в Україні.
24.01.2022 12:21 Відповісти
Петр Порошенко оставался одним из немногих представителей так называемого «оранжевого лагеря», кто не потерял позиции после победы на президентских выборах Виктора Януковича. Наоборот: пока его заклятый оппонент Юлия Тимошенко и близкий соратник Юрий Луценко находились за решеткой, Порошенко в 2012 году преспокойно идет работать в правительство Николая Азарова.

ВОТ ДЛЯ ЧЕГО ЕМУ ВЛАСТЬ



По данным жеурналу «Forbes Украина», который с 2011 года публикует рейтинг самых богатых украинцев, За годы президентства Виктора Януковича Петр Порошенко увеличил свое состояние вдвое - до $1,6 млрд в 2013 году.

Не в последнюю очередь это произошло благодаря тому, что компании, которые связывают с ним, систематически выигрывали государственные тендеры. Лишь в 2012 году https://ipress.ua/go/aHR0cDovL2ZvcmJlcy51YS91YS9yYXRpbmdzL3Blb3BsZQ== по данным https://ipress.ua/go/aHR0cDovL2ZvcmJlcy51YS91YS9yYXRpbmdzL3Blb3BsZQ== «Forbes Украина» они получили из государственного бюджета 1 миллиард 136 миллионов гривен. Мизер, по сравнению с почти 79 миллиардами, заработанными компаниями Ахметова, и 38 миллиардами, потребленными старшим сыном Виктора Януковича. Однако достаточно, чтобы подозревать, что для предыдущей власти Петр Алексеевич был. как минимум, не чужим человеком.
24.01.2022 13:02 Відповісти
До 2014 года в украинском политикуме раздел на бело-голубых и оранжевых был весьма условным. Большей частью это делалось на публику. Для окучивания своего электората. В кулуарах и личных кабинетах эти «непримиримые враги» порой имели совершенно иные контакты и связи, вплоть до кумовских. Порошенко один из ярких представителей таких номинально оранжевых, который по факту никогда не был врагом для бело-голубых. А на открытое сближение с ПР в 2012 году Порошенко толкнуло желание занять кресло мэра Киева. Надеялся получить на это благословение от Януковича.
Что касается состояний олигархов, то это не суммы в живых деньгах, а оценочная стоимость их активов. Эта стоимость может существенно колебаться. Следовательно, меняются и цифры в рейтинге Форбс. Но говорить, опираясь на эти цифры, что кто-то при ком-то заработал больше или меньше, абсолютно не правильно. Ибо это не заработок, а лишь рост стоимости активов.
24.01.2022 14:23 Відповісти
Якщо масові (не наукові) періодичні видання, до яких належить ЦН, повідомляють у своїх публікаціях якісь наукові факти, наприклад, з фізики, астрономії, біології чи медицини, то вони беруть інформацію з наукових видань де всі ці факти пройшли незалежне наукове рецензування. Тільки для соціологів чомусь робиться виняток. Все що вони подають, залюбки приймається апріорі вважаючи що все це правда. Тобто ЗМІ самі відкривають шлях для соціологічного фальсифікату.
24.01.2022 13:16 Відповісти
24.01.2022 13:32 Відповісти
говорят, сраные рейтинги без Кличка. То есть, если бы в рейтинге был Кличко, цифры были бы совсем другими.
24.01.2022 13:54 Відповісти
В рейтингах, где есть Кличко, его показатели в пределах статистической погрешности. Он абсолютно не серьёзный «игрок» на общенациональном уровне. Мэрское кресло это его максимум.
24.01.2022 14:25 Відповісти
Так они были бы несколько другими для всего расклада, а не только исключительно для Пороха, как тут волают зюзики.
24.01.2022 14:25 Відповісти
Зюзики, не переживайте так

Сейчас Зюзя прикажет (все же в его потных ручках) и ему нарисуют совсем другой рейтинг.
Всего то и делов.
Вон захотел и приказал не пущать Пороха на саммит НАТО.
Он уверен, что тупо гнобить своего оппонента неприкрыто у всех на виду не выглядит неприлично и это добавит ему рейтинга?

А адекватные люди считают, что так поступать в приличном обществе, мягко говоря, неэтично.
Чтобы выглядеть лучше оппонента, надо что-то делать лучше его.
24.01.2022 14:33 Відповісти
Если преследование Порошенко продолжится, то рейтинг Зеленского станет ниже всех и тогда встанет вопрос о соответствии этого человека занимаемой должности.
24.01.2022 14:42 Відповісти
Украина наступает на те же грабли: генерал СБУ Смешко на 4 месте .....
Мировая история показала, что генерал, во главе страны, это катастрофа для страны, исключение-Де Голль .
Как-то Немцов сказал о генерале Лебеде: генерал-демократ невозможен, как еврей-оленевод...
24.01.2022 15:46 Відповісти
Необходимо понимать, что у нас нет и никогда не было демократии. Ни при одном президенте. У нас антинародная криминальная кланово-олигархия. Кто у нас президент-демократ?

Главной базой нашей антинародной системы есть олигархические системы выборов президента и парламента. Они никакие не демократические. Такую систему выборов ввел Кучма, но ни один президент ничего не сделал для ликвидации олигархичности выборов. В том числе и ваш порох.
25.01.2022 06:03 Відповісти
А Смешко сейчас единственно нормальный вариант. Украинец, умнейший человек, патриот.
25.01.2022 06:18 Відповісти
зеленое дерьмо - в отставку.......
24.01.2022 17:29 Відповісти
у Зе было в первом туре 33%. Теперь 23%, это ещё не такое большое падение.
24.01.2022 23:51 Відповісти
25.01.2022 01:53 Відповісти
Очень слабо верится в эти рейтинги, один начал махинации с углем и спалился, а другой сделал в стране кризис, и они в топе... фейк какой-то..
25.01.2022 11:07 Відповісти
Это бред какой-то, откуда они берут эти соц вопросы, из головы??? Какой зеленский, какой порох, я вас умоляю
25.01.2022 11:28 Відповісти
Мне интересно посмотреть на тех кто еще до сих пор верит в Зеленского и Порошенко. Один начал махинации с углем и поднятие тарифов, а второй ввел страну в кризис
25.01.2022 11:38 Відповісти
Чегооооооо, что за фейковые новости, кто эти люди которых они опрашивали??? Или может они никого не опрашивали?? На фоне последних событий поверить что Зеленский и Порошенко в топе рейтинга... очень сложно в это поверить
25.01.2022 11:56 Відповісти
В топе должна быть Тимошенко, ведь она близка с народом, опыта в политики уйма, была лучшим премьером за всю историю Украины и народ ее любит!!!!
25.01.2022 12:04 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 