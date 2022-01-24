Підтримка Зеленського скоротилась до 23,5%, за Порошенка готові проголосувати 20,9% українців, за Тимошенко - 11,8%, - опитування КМІС
Якби вибори глави держави відбувалися найближчої неділі, більшість українців підтримали б чинного президента Володимира Зеленського та п'ятого президента Петра Порошенка.
Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) упродовж 20-21 січня 2022 року, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що відносно найвищу підтримку мають В. Зеленський (за нього проголосували б 17,4% серед усіх респондентів і 23,5% серед тих, хто визначився з вибором) і П. Порошенко (відповідно, 15,5% і 20,9%). Різниця у підтримці цих кандидатів у межах статистичної похибки, тобто формально вони "ділять" перше місце.
Втім, варто додати, що рейтинг Зеленського із грудня 2021 по січень 2022 року впав із 26,2% до 23,5% серед тих, хто визначився з вибором.
Далі йдуть Ю. Тимошенко (8,8% і 11,8%), І. Смешко (7,1% і 9,6%), Ю. Бойко (6,9% і 9,3%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.
Порівняно з груднем 2021 року серед респондентів, які визначилися з вибором, з 16,7% до 20,9% зросла підтримка П. Порошенка. Також простежується ріст підтримки І. Смешка (з 6,8% до 9,6%). Водночас простежується зниження підтримки Д. Разумкова (з 8,1% до 5%) і О. Тягнибока (з 3,1% до 1.1%).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В спам його, щоб не зробив план по дописах.
В 2000 году Порошенко оставил СДПУ (о) и создал с помощью главы тогдашней президентской администрации Леонида Кучмы Владимира Литвина сначала депутатскую группу «Солидарность» в парламенте, впоследствии - Партию солидарности Украины. Под патронатом Литвина Порошенко даже пытался стать координатором парламентского большинства, однако неудачно.
Осенью этого же года Порошенко объединил свою «Солидарность» с еще несколькими политическими проектами - Партией регионального возрождения Украины Владимира Рыбака, Партией труда Валентина Ландика, партией «За красивую Украину» Леонида Черновецкого и Всеукраинской партией пенсионеров. Новая организация получила название Партия регионального возрождения «Трудовая солидарность Украины». Сопредседателями партии стали Владимир Рыбак, Валентин Ландик и Петр Порошенко.
В чому негідник?
Стандартні відповіді на ці питання - то просто фейспалм.
Може, здивуєте чимсь справжнім, а не надуманним?
Будет где-то на 5-ом месте
Здоровий глузд расставит все на свои места.
Зеля: Это замечательно.
Ермак: Замечательно?
Зеля: Это прекрасно. Каждый президент военного времени избирается на второй срок. Я уже думал бамбить Австралию или типа того. А кто они такие, кстати?
Ленка: Нацики. Oт *****.
Зеля: Вау. Настоящие нацики...
ОП ЗАМЕНИЛ ЕГО ДЕПУТАТОМ "ОПЗЖ"
Пятый глава Украины напомнил, что не только получил приглашение в штаб-квартиру Альянса, но и решением Верховной Рады должен был представлять "ЕС" в Парламентской Ассамблее НАТО.
Кроме этого, глава делегации уже включил экс-президента в состав группы, куплены билеты в Брюссель и обратно.
Более того, решение суда не препятствует поездкам Порошенко за границу при соблюдении определенных формальностей.
"Лично Зеленский дал указание заблокировать выезд из Украины", - возмутился Петр Порошенко.
По первому пункту убрали из опроса Кличка. Где-то +2%
А по второму избиратели Тягныбока решили поддержать Порошенка. Еще +2%
А Порох с деньгами или без денег настояший през.
И это все больше становится заметным на фоне 2,5 летнего правления никчемного недонаполеончика
Вот вам и зюзины обещания.
Впереди ещё продуктовые карточки.
Там еще что то Тищенко сморозит или какоц то из слуг.
Впереди очередные отпуска - лень и инфантилизм есть непреодолимые силы.
Никакого подъёма экономики без верховенства права не будет. Сколько бы не пытались построить автократию имени Зе.
Уже в середине весны или даже в ее начале цена на картофель стремительно пойдет вверх
С начала 2022 года уже заметно подорожали овощи борщевого набора - морковь, лук, свекла.
https://vesti-ua.net/novosti/ekonomika/204813-v-ukraine-rezko-podorozhaet-kartofel-o-chem-preduprezhdayut-agrarii.html
Обычная капуста уже по 20грн.
- Но у них же практически нет денег?
- Да, денег у них мало, зато бедных дохрена!
А у Зюзи падает вопреки всем стараниям его пропагандонов.
ВОТ ДЛЯ ЧЕГО ЕМУ ВЛАСТЬ
По данным жеурналу «Forbes Украина», который с 2011 года публикует рейтинг самых богатых украинцев, За годы президентства Виктора Януковича Петр Порошенко увеличил свое состояние вдвое - до $1,6 млрд в 2013 году.
Не в последнюю очередь это произошло благодаря тому, что компании, которые связывают с ним, систематически выигрывали государственные тендеры. Лишь в 2012 году https://ipress.ua/go/aHR0cDovL2ZvcmJlcy51YS91YS9yYXRpbmdzL3Blb3BsZQ== по данным https://ipress.ua/go/aHR0cDovL2ZvcmJlcy51YS91YS9yYXRpbmdzL3Blb3BsZQ== «Forbes Украина» они получили из государственного бюджета 1 миллиард 136 миллионов гривен. Мизер, по сравнению с почти 79 миллиардами, заработанными компаниями Ахметова, и 38 миллиардами, потребленными старшим сыном Виктора Януковича. Однако достаточно, чтобы подозревать, что для предыдущей власти Петр Алексеевич был. как минимум, не чужим человеком.
Что касается состояний олигархов, то это не суммы в живых деньгах, а оценочная стоимость их активов. Эта стоимость может существенно колебаться. Следовательно, меняются и цифры в рейтинге Форбс. Но говорить, опираясь на эти цифры, что кто-то при ком-то заработал больше или меньше, абсолютно не правильно. Ибо это не заработок, а лишь рост стоимости активов.
Сейчас Зюзя прикажет (все же в его потных ручках) и ему нарисуют совсем другой рейтинг.
Всего то и делов.
Вон захотел и приказал не пущать Пороха на саммит НАТО.
Он уверен, что тупо гнобить своего оппонента неприкрыто у всех на виду не выглядит неприлично и это добавит ему рейтинга?
А адекватные люди считают, что так поступать в приличном обществе, мягко говоря, неэтично.
Чтобы выглядеть лучше оппонента, надо что-то делать лучше его.
Мировая история показала, что генерал, во главе страны, это катастрофа для страны, исключение-Де Голль .
Как-то Немцов сказал о генерале Лебеде: генерал-демократ невозможен, как еврей-оленевод...
Главной базой нашей антинародной системы есть олигархические системы выборов президента и парламента. Они никакие не демократические. Такую систему выборов ввел Кучма, но ни один президент ничего не сделал для ликвидации олигархичности выборов. В том числе и ваш порох.