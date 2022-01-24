УКР
Рішення Держдепу про від'їзд членів сімей співробітників посольства США у Києві вважаємо передчасним, - речник МЗС Ніколенко

Рішення Держдепу про від'їзд членів сімей співробітників посольства США у Києві вважаємо передчасним, - речник МЗС Ніколенко

Міністерство закордонних справ України вважає рішення Державного департаменту США про від'їзд членів сімей співробітників посольства США у Києві передчасним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"У Міністерстві закордонних справ взяли до відома рішення Державного департаменту США про від'їзд членів сімей співробітників американського посольства в Києві, а також надання частині співробітників можливості виїхати на добровільній основі. Поважаючи право іноземних держав на безпеку своїх дипломатичних місій, вважаємо такий крок американської сторони передчасним та проявом надмірного застереження", - наголосив речник міністерства.

За словами Ніколенко, фактично кардинальних змін у безпеці останнім часом не відбулося, оскільки загроза нових хвиль російської агресії залишається постійною з 2014 року, а накопичення російських військ біля державного кордону почалося ще у квітні минулого року.

"Рішення Держдепу США не означає, що усі співробітники американського посольства зараз виїдуть із України. Посольство продовжить працювати повноцінно. Члени дипмісії отримали можливість виїхати, якщо вони мають таке бажання. Однак їхній від'їзд зовсім не обов'язковий", - пояснив він.

Ніколенко зазначив, що Російська Федерація зараз докладає активних зусиль для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні.

Нагадаємо, раніше в Держдепі повідомили, що члени сімей держслужбовців США зобов'язані виїхати з посольства у Києві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Громадянам США не рекомендовано їздити до Росії через напругу вздовж кордону з Україною, - Держдеп

Автор: 

Держдепартамент США (1673) МЗС (4250) посольство (959) США (24136) Ніколенко Олег (365)
+14
Може треба було заздалегідь готуватися до протистояння з паРашкою, а не ковідні кошти в дороги закопувать, коли не хватає на озброєння?...
24.01.2022 10:04 Відповісти
24.01.2022 10:04 Відповісти
+8
Какая разніца? Просрали оборонні програми, накатали асфальтових доріжок для путінських танкістів, а тепер не на часі!? Дибіли, мля.
24.01.2022 10:06 Відповісти
24.01.2022 10:06 Відповісти
+8
Вони не в дороги, а в офшори закатували. Думали про майбутнє ... своє. Тепер їм є куди тікати, і на що безбідно жити. До чого тут Україна її безпека та захист?
24.01.2022 10:08 Відповісти
24.01.2022 10:08 Відповісти
Американці просто їдуть на шашлики...
24.01.2022 10:04 Відповісти
24.01.2022 10:04 Відповісти
24.01.2022 10:04 Відповісти
Так саме для цьго вони і лізли до влади, використовуючи брудні політичні технології і тотальну брехню. Лише ідіоти не розуміли цього в 2019 році.
24.01.2022 10:32 Відповісти
24.01.2022 10:32 Відповісти
своя рубашка ближе к телу... они же видят уровень мышления нынешней власти
24.01.2022 10:07 Відповісти
24.01.2022 10:07 Відповісти
Два месяца назад наши небожители разглагольствовали, что угрозы нет и не видно скопления войск РФ. Потом опомнились и начали подтверждать данные западных разведок и попутно успокаивать. На прошлой неделе ПреЗедент неудачно "успокоил" граждан своей речью, чем больше подорвал доверие к себе и институтам власти. В хор зашли новые "певуны" из Министерства иностранных дел. Ту же песню затянули. А Министр обороны и военные говорят о формировании теробороны и готовности войск на фоне сорванных оборонзаказов. Так кому верить? Гражданским, которые не нюхали пороха.? Или профессиональным военным?
24.01.2022 10:10 Відповісти
24.01.2022 10:10 Відповісти




ELINT News


@ELINTNews

·
https://twitter.com/ELINTNews/status/1485523403784269824 13 мин



https://twitter.com/hashtag/BREAKING?src=hashtag_click #BREAKING : U.K. has begun to withdraw staff from Embassy in Ukraine- BBC News
Великобритания начала отзывать сотрудников посольства в Украине- BBC News
24.01.2022 10:16 Відповісти
srael Radar


@IsraelRadar_com

·
https://twitter.com/IsraelRadar_com/status/1485508365036015619 1 ч



Israel updates plans for mass evacuation of Jews from https://twitter.com/hashtag/Ukraine?src=hashtag_click #Ukraine if war erupts; 75,000 people in eastern Ukraine eligible for Israeli citizenship, unclear how many would want to leave; top officials meet to discuss possible emergency airlift (via
https://twitter.com/Haaretz @Haaretz
)
Израиль обновляет планы массовой эвакуации евреев из https://twitter.com/hashtag/Ukraine?src=hashtag_click #Ukraine , если разразится война; 75 000 человек на востоке Украины, имеющих право на получение израильского гражданства, неясно, сколько из них захотят уехать; высокопоставленные чиновники встречаются, чтобы обсудить возможную экстренную переброску по воздуху (через
https://twitter.com/Haaretz @Haaretz
)
24.01.2022 10:18 Відповісти
Israel Radar - non government!!!!!!!
24.01.2022 10:33 Відповісти
24.01.2022 10:33 Відповісти
ЦЕ ВКИДАННЯ!!!
У твіті немає посилання на BBC News, а лише на кремлівську помийку SkyNews
24.01.2022 10:26 Відповісти
24.01.2022 10:26 Відповісти
почекай не багато, скоро це і на Цензорі з'явиться ... Лінь кидати тобі 100 інших посилань.
24.01.2022 10:30 Відповісти
24.01.2022 10:30 Відповісти
Я подивився усі гілки новин за цим посиланням - Британія поки не евакуює.
24.01.2022 10:37 Відповісти
24.01.2022 10:37 Відповісти
24.01.2022 10:38 Відповісти
Трясця, тепер слідкуємо за нашою Зе-більшістю !!! Куди вони рвонуть ??? !!! Медведчук чекає вдома на делегацію з хлібом-сіллю.
24.01.2022 10:23 Відповісти
24.01.2022 10:23 Відповісти
Заметим, что Германии в этом списке нет. И двуличной Франции, ожидаемо, тоже. Не исключено, что они продолжает поставки вооружений России. Вот и все, что надо знать о роли Макрель и Макарона в "переговорах" и "Нормандском процессе":

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2022/01/24/7321423/ Низка урядів Заходу активно підтримують Україну. Ключовий партнер - Сполучені Штати - надали минулого року рекордну безпекову допомогу вартістю 650 млн. доларів та мають намір суттєво збільшити її розмір вже в цьому році.

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2022/01/24/7321423/ Велика Британія активно допомагає розбудовувати ВМС України та нещодавно надала протитанкові засоби.

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2022/01/24/7321423/ Канада, Польща, Естонія, Литва, Латвія та Туреччина також є безцінними у зміцненні оборонних спроможностей України.
24.01.2022 10:24 Відповісти
"широкомасштабна загальновійськова операція не може бути проведена щонайменше у наступні два-три тижні."© УП.
1.Це збігається із повідомленнями у пресі, що СіЗіньпін просив путлєра не нападати до завершення олімпіади 2022
2.путлєр (як гітлєр) любить сакральні дати 22.02.2022.
24.01.2022 10:44 Відповісти
24.01.2022 10:44 Відповісти
24.01.2022 10:28 Відповісти
Реакція преЗедента - голову в пісок ! А чого ви чекали від блазня ????
24.01.2022 10:33 Відповісти
24.01.2022 10:33 Відповісти
агента!
МЗЧ - тихо саботує оборону України, мабуть як агент путлєра:
1) оборонзамовлення 2021 провалено, ракетні програми згорнуто, ППО не модернізується.
2) РНБО не збирається, Верховна зРада на найдовших канікулах.
3) Народу "по-тєліку мутить" протирічиві відосіки - "не панікуйте, не купуйте гречку" або "Харків буде окуповано"..
24.01.2022 10:45 Відповісти
Куда вы, ребята, куда???! а как же шашлыки?!
24.01.2022 10:34 Відповісти
24.01.2022 10:34 Відповісти
Хіба американці питали, що думає про евакуацію їхніх співробітників наше МЗС? Якого дідька встромляти носа в їхні справи, та ще й з критикою? Вони й без шмаркатих обійдуться. А нашим чиновникам варто б трохи підкоригувати свій тон. Жебракам не личить повчати благодійників.
24.01.2022 10:45 Відповісти
24.01.2022 10:45 Відповісти
А хто кинув Україну з Будапештським меморандумом як не США з кацапендрією? Чи ви думаєте якщо в Україні було би хоча би з 10 ракет "Сатана" в бункерах, то США відкупилися від України допомогою менш ніж на 3 млрд. доларів за 8 років, коли Ізраїлю дають кожен рік по 5 млрд. Так США би всі можливі санкції на кацапів би наклали, якщо знали, що можлива ядерна війна і кацапи владні дихати би боялися, бо все їх майно та рахунки по всьому світу були би конфісковані.
24.01.2022 11:32 Відповісти
24.01.2022 11:32 Відповісти
Странное по меньшей мере поведение президента Украины…
То , что происходит сейчас в Украине, было бы поводом ХОТЯ БЫ для подготовки людей к реальной войне .
Но нет , «в Багдаде всё спокойно» …
А ЧТО ДЕЛАТЬ мирным жителям в случае войны, куда бежать, куда прятаться, кому помогать , где бомбоубежище, а если эвакуация , то куда идти ???
Какой план действий ???
С такой нулевой подготовкой для населения , паника обеспечена.😕
24.01.2022 11:07 Відповісти
Зая , вас назначат НАЧАЛЬНИКОМ ПАНИКИ !
24.01.2022 11:16 Відповісти
24.01.2022 11:16 Відповісти
Вона не панікує . ЇЇ питання в тему , вона жінка , і в неї діти , і це найцінніше , як і Ненька Україна .
24.01.2022 12:42 Відповісти
24.01.2022 12:42 Відповісти
А что , надо ровно сидеть на попе и ждать когда петух клюнет ?
Так потом уже будет поздно пить Боржоми…
«Сани готовят летом» .🤪
24.01.2022 13:43 Відповісти
24.01.2022 13:43 Відповісти
Мирні повинні захищати свої домівки, країну , а не кудись бігти . Але на жаль , для місцевих самооборон-тероборон немає грошей , все купуємо за свій кошт, починаючи з броніків, касок , аптечок , мисливської зброї.. Зелена влада відкрито СОБОТУЄ !
24.01.2022 12:39 Відповісти
24.01.2022 12:39 Відповісти
МИД Украины что-то себе считает - пусть держит своё считание при себе.
Семьи сотрудников как раз раз открыты для нападений и провокаций.
Что там нарасследовали в гибелью жены военного атташе на железнодорожных путях ? Бегала утром в парке и забежала на рельсы ?
Семьи американцев - не ваше собачье дело, уважаемый МИД Украины.
24.01.2022 12:32 Відповісти
24.01.2022 12:32 Відповісти
Как говорится, я от вас млею, дорогая редакция.
показати весь коментар
Сейчас курс скаканёт мля
24.01.2022 13:21 Відповісти
24.01.2022 13:21 Відповісти
 
 