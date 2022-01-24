Рішення Держдепу про від'їзд членів сімей співробітників посольства США у Києві вважаємо передчасним, - речник МЗС Ніколенко

Міністерство закордонних справ України вважає рішення Державного департаменту США про від'їзд членів сімей співробітників посольства США у Києві передчасним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"У Міністерстві закордонних справ взяли до відома рішення Державного департаменту США про від'їзд членів сімей співробітників американського посольства в Києві, а також надання частині співробітників можливості виїхати на добровільній основі. Поважаючи право іноземних держав на безпеку своїх дипломатичних місій, вважаємо такий крок американської сторони передчасним та проявом надмірного застереження", - наголосив речник міністерства.

За словами Ніколенко, фактично кардинальних змін у безпеці останнім часом не відбулося, оскільки загроза нових хвиль російської агресії залишається постійною з 2014 року, а накопичення російських військ біля державного кордону почалося ще у квітні минулого року.

"Рішення Держдепу США не означає, що усі співробітники американського посольства зараз виїдуть із України. Посольство продовжить працювати повноцінно. Члени дипмісії отримали можливість виїхати, якщо вони мають таке бажання. Однак їхній від'їзд зовсім не обов'язковий", - пояснив він.

Ніколенко зазначив, що Російська Федерація зараз докладає активних зусиль для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні.

Нагадаємо, раніше в Держдепі повідомили, що члени сімей держслужбовців США зобов'язані виїхати з посольства у Києві.

