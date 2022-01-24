Рішення Держдепу про від'їзд членів сімей співробітників посольства США у Києві вважаємо передчасним, - речник МЗС Ніколенко
Міністерство закордонних справ України вважає рішення Державного департаменту США про від'їзд членів сімей співробітників посольства США у Києві передчасним.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
"У Міністерстві закордонних справ взяли до відома рішення Державного департаменту США про від'їзд членів сімей співробітників американського посольства в Києві, а також надання частині співробітників можливості виїхати на добровільній основі. Поважаючи право іноземних держав на безпеку своїх дипломатичних місій, вважаємо такий крок американської сторони передчасним та проявом надмірного застереження", - наголосив речник міністерства.
За словами Ніколенко, фактично кардинальних змін у безпеці останнім часом не відбулося, оскільки загроза нових хвиль російської агресії залишається постійною з 2014 року, а накопичення російських військ біля державного кордону почалося ще у квітні минулого року.
"Рішення Держдепу США не означає, що усі співробітники американського посольства зараз виїдуть із України. Посольство продовжить працювати повноцінно. Члени дипмісії отримали можливість виїхати, якщо вони мають таке бажання. Однак їхній від'їзд зовсім не обов'язковий", - пояснив він.
Ніколенко зазначив, що Російська Федерація зараз докладає активних зусиль для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні.
Нагадаємо, раніше в Держдепі повідомили, що члени сімей держслужбовців США зобов'язані виїхати з посольства у Києві.
У твіті немає посилання на BBC News, а лише на кремлівську помийку SkyNews
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2022/01/24/7321423/ Низка урядів Заходу активно підтримують Україну. Ключовий партнер - Сполучені Штати - надали минулого року рекордну безпекову допомогу вартістю 650 млн. доларів та мають намір суттєво збільшити її розмір вже в цьому році.
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2022/01/24/7321423/ Велика Британія активно допомагає розбудовувати ВМС України та нещодавно надала протитанкові засоби.
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2022/01/24/7321423/ Канада, Польща, Естонія, Литва, Латвія та Туреччина також є безцінними у зміцненні оборонних спроможностей України.
1.Це збігається із повідомленнями у пресі, що СіЗіньпін просив путлєра не нападати до завершення олімпіади 2022
2.путлєр (як гітлєр) любить сакральні дати 22.02.2022.
МЗЧ - тихо саботує оборону України, мабуть як агент путлєра:
1) оборонзамовлення 2021 провалено, ракетні програми згорнуто, ППО не модернізується.
2) РНБО не збирається, Верховна зРада на найдовших канікулах.
3) Народу "по-тєліку мутить" протирічиві відосіки - "не панікуйте, не купуйте гречку" або "Харків буде окуповано"..
То , что происходит сейчас в Украине, было бы поводом ХОТЯ БЫ для подготовки людей к реальной войне .
Но нет , «в Багдаде всё спокойно» …
А ЧТО ДЕЛАТЬ мирным жителям в случае войны, куда бежать, куда прятаться, кому помогать , где бомбоубежище, а если эвакуация , то куда идти ???
Какой план действий ???
С такой нулевой подготовкой для населения , паника обеспечена.😕
Так потом уже будет поздно пить Боржоми…
«Сани готовят летом» .🤪
Семьи сотрудников как раз раз открыты для нападений и провокаций.
Что там нарасследовали в гибелью жены военного атташе на железнодорожных путях ? Бегала утром в парке и забежала на рельсы ?
Семьи американцев - не ваше собачье дело, уважаемый МИД Украины.