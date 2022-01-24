Кількість інфікованих "омікроном" буде набагато більшою, ніж під час "дельта-хвилі", - "слуга народу" Радуцький

Система охорони здоров'я буде менш завантаженою, незважаючи на те, що кількість інфікованих коронавірусом буде більшою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив нардеп "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький.

"Ми прогнозуємо, що у нас будуть великі цифри хворих відносно кількості населення і з огляду на невисокий рівень вакцинації в порівнянні з іншими країнами. Думаю, що кількість інфікованих буде набагато більшою ніж під час дельта-хвилі. Але система охорони здоров'я, як очікується, буде менш завантажена ніж під час попередніх спалахів", - зазначив парламентар.

За словами Радуцького, зараз при добовій кількості заражень в 20 тисяч середня заповненість ліжок з киснем по країні - приблизно 27%. Навіть за зростання кількості хворих навантаження на лікарні поки невелике.

