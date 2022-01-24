УКР
Кількість інфікованих "омікроном" буде набагато більшою, ніж під час "дельта-хвилі", - "слуга народу" Радуцький

Кількість інфікованих

Система охорони здоров'я буде менш завантаженою, незважаючи на те, що кількість інфікованих коронавірусом буде більшою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив нардеп "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький.

"Ми прогнозуємо, що у нас будуть великі цифри хворих відносно кількості населення і з огляду на невисокий рівень вакцинації в порівнянні з іншими країнами. Думаю, що кількість інфікованих буде набагато більшою ніж під час дельта-хвилі. Але система охорони здоров'я, як очікується, буде менш завантажена ніж під час попередніх спалахів", - зазначив парламентар.

За словами Радуцького, зараз при добовій кількості заражень в 20 тисяч середня заповненість ліжок з киснем по країні - приблизно 27%. Навіть за зростання кількості хворих навантаження на лікарні поки невелике.

Читайте: Нова хвиля COVID-19 очікується наприкінці січня - на початку лютого, - Радуцький

Автор: 

Радуцький Михайло (285) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Коментувати
Сортувати:
Омікрон = ГРВІ.
24.01.2022 10:24 Відповісти
****** піздаболики
24.01.2022 10:24 Відповісти
вылез довбень после Мальдив в откровениями
24.01.2022 10:25 Відповісти
Все, що мене цікавить із вуст цього козла- це вміст крові у наркотиках препізедента?
24.01.2022 10:42 Відповісти
И што? Все умрут? 99.9 даж не заметят симптомов...
24.01.2022 10:46 Відповісти
Де були маски в 2019му році, Радуцький??
А миші зз'їли.....
24.01.2022 10:49 Відповісти
Ага, пискляві миші і з вузенькими оченятами!
24.01.2022 10:59 Відповісти
 
 