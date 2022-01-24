Путін усвідомлює, що після перших великих втрат в Україні російська армія не піде далі, - командувач ООС Павлюк

Президент Росії Володимир Путін сам розуміє, що російські війська не підуть далі після того, як зазнають перших великих втрат у разі вторгнення в Україну.

Про це командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив в інтерв’ю The Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо нашій розвідці вдасться передбачити напрямок головного російського удару (в разі вторгнення – ред.), то після перших великих втрат (росіяни – ред.) далі не підуть. Путін усвідомлює, що після важких втрат його армія може зупинитися сама. У цьому не можна довіряти інтуїції. Йдеться про холодний розрахунок", – сказав він.

За словами Павлюка, в Україні вже створені загони територіальної оборони, а це означає, що буде понад 100 тисяч добровольців, які готові взятися за зброю.

"Навіть зараз людям, які готові воювати, роздають зброю", – додав він.

Командувач ООС також зауважив, що ніхто насправді не розуміє, що російське вторгнення в Україну було б кінцем цінностей і способу існування Європейського Союзу.

"Це було б кінцем європейського проєкту. Якщо Росія отримає країну з потенціалом України, то вона не зупиниться. Далі будуть країни Балтії", – сказав Павлюк.