УКР
17 996 103

Путін усвідомлює, що після перших великих втрат в Україні російська армія не піде далі, - командувач ООС Павлюк

Президент Росії Володимир Путін сам розуміє, що російські війська не підуть далі після того, як зазнають перших великих втрат у разі вторгнення в Україну.

Про це командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив в інтерв’ю The Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо нашій розвідці вдасться передбачити напрямок головного російського удару (в разі вторгнення – ред.), то після перших великих втрат (росіяни – ред.) далі не підуть. Путін усвідомлює, що після важких втрат його армія може зупинитися сама. У цьому не можна довіряти інтуїції. Йдеться про холодний розрахунок", – сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командувач ООС Павлюк про можливість нападу РФ 20 лютого: "Це дата, яка нас хвилює"

За словами Павлюка, в Україні вже створені загони територіальної оборони, а це означає, що буде понад 100 тисяч добровольців, які готові взятися за зброю.

"Навіть зараз людям, які готові воювати, роздають зброю", – додав він.

Командувач ООС також зауважив, що ніхто насправді не розуміє, що російське вторгнення в Україну було б кінцем цінностей і способу існування Європейського Союзу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Члени сімей держслужбовців США зобов'язані виїхати з посольства у Києві, - Держдеп

"Це було б кінцем європейського проєкту. Якщо Росія отримає країну з потенціалом України, то вона не зупиниться. Далі будуть країни Балтії", – сказав Павлюк.

армія рф (18535) путін володимир (24686) росія (67347) США (24136) операція Об’єднаних сил (6725) Павлюк Олександр (216)
Топ коментарі
+15
Султан Эрдоган 3 февраля приезжает в Киев с новенькими Байрактарами... кажуть люди,что Эрдоганыч задумал что то коварное против РАБссии наверно передавил все помидоры...чтобы крысы Путлера не обожрались СкреПОНОСом...
показати весь коментар
24.01.2022 10:44 Відповісти
+14
https://ibigdan.livejournal.com/27883602.html Українці - народ широкий та гостинний

То ж вивчайте ритуал привітання інтервентів шведсько-британським ПТРК NLAW.





далі -- https://ibigdan.livejournal.com/27883602.html
показати весь коментар
24.01.2022 10:42 Відповісти
+14
п.с. незважаючі навіть на відкрите вторгнення рашки - позитив все одно есть та буде ще більше:
- до тупої зебіло/вати дойде що расея - ВОРОГ, і домовлятися з ним - не можна, його треба знищувати на НАШІЙ терріторії..
- клован у ролі "верховного" - це ідіотизм..
- зброя повинна бути у ВІЛЬНОМУ володінні, як в Швейцарї, Техасі та Ізраилі.. бо поряд - кацапи і вони й через 100 років будуть сюди лізти...
- захищати Україну повині ми самі, не чекаючі допомоги, але будемо вдячні за будь-яку підтримку, тим паче за ленд-ліз з Брітанії, США та ін.країн.
- Україна в НАТО - це наш шлях, і хай палають пердаки у кацапів...
і т.д.
показати весь коментар
24.01.2022 10:53 Відповісти
заход таковых колон в прошлом... а вот ракетно-авиационные удары приведение в негодность инфраструктуры... хаос... это пожалуйста... и спаситель мураев на белом коне....
показати весь коментар
24.01.2022 13:22 Відповісти

А тоді для паРаші і )(уйла все закінчиться так!!!
показати весь коментар
24.01.2022 13:41 Відповісти
по ходу у сказочника арестовича появился достойный конкурент, даешь батл между сказочниками на территории квартала под волшебные звуки фортепьяно😂
показати весь коментар
24.01.2022 23:02 Відповісти
