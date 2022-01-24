УКР
Питання підтримки України військом польським сьогодні не стоїть, - очільник Бюро нацбезпеки Польщі Солох

Варшава не планує направляти солдатів Війська польського в Україну у разі вторгнення військ РФ.

Про це очільник Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох заявив в інтерв'ю, опублікованому 24 січня у польській "Газеті правній", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні тема підтримки України Військом польським не стоїть. Ми надаємо допомогу в політичному вимірі - двосторонню, в рамках НАТО та ЄС", - зазначив він.

"Поки що українці не очікують додаткової появи солдатів з інших країн, переговори на тему постачання зброї тривають", - сказав він.

Солох нагадав, що "питання підтримки було предметом дводенних консультацій президентів (Польщі, - ред.) Анджея Дуди та (України, - ред.) Володимира Зеленського".

Коментуючи ситуацію про присутність польських солдатів в Україні нині, Солох сказав, що "це залежить від навчань, що зараз проводяться там".

"Військова співпраця Польщі та України насамперед охоплює місії з тренувань, у них ми співпрацюємо, наприклад, зі США та Канадою. Ми відпрацьовуємо оперативну сумісність української армії із збройними силами країн-союзниць (з НАТО, – ред.)", - додав голова Бюро національної безпеки Польщі.

агресія (1195) армія рф (18535) Польща (8770) росія (67347) військовослужбовці (4902) Солох Павел (12)
Топ коментарі
+5
"За вас"?
Ты ж под украинским фоагом пишешь.
24.01.2022 11:06 Відповісти
+3
Перевод: "мы тоже ссым"
24.01.2022 11:03 Відповісти
+2
Желаю мира Украине, России пора успокоиться и не наводить ужас. Путину пора поубавить свои имперские амбиции. https://oblok.ru Дата начала войны уже прогнозируется но нужно избежать этого жалко парней.
24.01.2022 10:56 Відповісти
Желаю мира Украине, России пора успокоиться и не наводить ужас. Путину пора поубавить свои имперские амбиции. https://oblok.ru Дата начала войны уже прогнозируется но нужно избежать этого жалко парней.
24.01.2022 10:56 Відповісти
Перевод: "мы тоже ссым"
24.01.2022 11:03 Відповісти
"За вас"?
Ты ж под украинским фоагом пишешь.
24.01.2022 11:06 Відповісти
Он имел в виду, на них, за зебилов и их детей.
24.01.2022 11:17 Відповісти
Официальное участие армии означает объявление войны. Поэтому участвовать будут польские ихтамнеты. Врубенто?
Польша на 100% будет участвовать, потому что после Украины придут к ним
24.01.2022 11:13 Відповісти
А с какой стати в Украине и за Украину и вместо вас зебилов и за того гнусавого морального урода, что вы посадили людям на шею в 2019 году с его бородатой бабушкой Беней, должны гибнуть польские и американские с канадскими и британскими парни и девушки?
24.01.2022 11:17 Відповісти
Конечно.Нам не нужны американские или канадские солдаты. - Резников. Как только выдвиженец Коломойского усилит Минобороны замлинскими-шэфирами-менделями, так сразу супостата и пабдит. Самостоятельно.
24.01.2022 11:06 Відповісти
Вот как то так. Все Озабоченные разной степерни.
24.01.2022 11:07 Відповісти
Ключевое слова «сегодня» но завтра этот вопрос могут решить...
24.01.2022 11:08 Відповісти
Солдат не надо, достаточно ополченцев на самолетах 😁
24.01.2022 11:11 Відповісти
нам військо не треба.
треба ******* зброя.
у нас крім ВСУ є поліція,добровольці, сотні тисяч мисливців і тих хто має дома зброю.
от як взяти останніх, то це в основному фізично та психічно здорові люди.
які вміють користуватися зброєю,
сужу по собі.
чомусь нікому не прийшло в голову роздати нам, гранати автомати, снайперки та кулемети.
а чому, якщо поранення від кулі лікується а від картечі, шансів майже нема.
то я можу вже 20років держати дома помповик для самозахисту,
а з автомата зразу почну шмаляти в різні сторони, чи як?
чому він не може бути у мене в сейфі?
24.01.2022 11:17 Відповісти
24.01.2022 11:18 Відповісти
и не надо. у нас ветеранов АТО под 400 тыс. из них половина готова к бою уже сейчас
24.01.2022 11:19 Відповісти
Главное побольше подготовить отравленного бухла в красивой упаковке и как бы ненароком оставлять для " освободителей "
24.01.2022 11:25 Відповісти
Ничего, возможно и полякам повоевать придётся - если кацапьё и до них дотянется. Может тогда пожалеют что Украине вовремя войсками не помогли. Это же относится и ко всем остальным...
24.01.2022 13:39 Відповісти
 
 