Питання підтримки України військом польським сьогодні не стоїть, - очільник Бюро нацбезпеки Польщі Солох
Варшава не планує направляти солдатів Війська польського в Україну у разі вторгнення військ РФ.
Про це очільник Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох заявив в інтерв'ю, опублікованому 24 січня у польській "Газеті правній", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"На сьогодні тема підтримки України Військом польським не стоїть. Ми надаємо допомогу в політичному вимірі - двосторонню, в рамках НАТО та ЄС", - зазначив він.
"Поки що українці не очікують додаткової появи солдатів з інших країн, переговори на тему постачання зброї тривають", - сказав він.
Солох нагадав, що "питання підтримки було предметом дводенних консультацій президентів (Польщі, - ред.) Анджея Дуди та (України, - ред.) Володимира Зеленського".
Коментуючи ситуацію про присутність польських солдатів в Україні нині, Солох сказав, що "це залежить від навчань, що зараз проводяться там".
"Військова співпраця Польщі та України насамперед охоплює місії з тренувань, у них ми співпрацюємо, наприклад, зі США та Канадою. Ми відпрацьовуємо оперативну сумісність української армії із збройними силами країн-союзниць (з НАТО, – ред.)", - додав голова Бюро національної безпеки Польщі.
Ты ж под украинским фоагом пишешь.
Польша на 100% будет участвовать, потому что после Украины придут к ним
треба ******* зброя.
у нас крім ВСУ є поліція,добровольці, сотні тисяч мисливців і тих хто має дома зброю.
от як взяти останніх, то це в основному фізично та психічно здорові люди.
які вміють користуватися зброєю,
сужу по собі.
чомусь нікому не прийшло в голову роздати нам, гранати автомати, снайперки та кулемети.
а чому, якщо поранення від кулі лікується а від картечі, шансів майже нема.
то я можу вже 20років держати дома помповик для самозахисту,
а з автомата зразу почну шмаляти в різні сторони, чи як?
чому він не може бути у мене в сейфі?