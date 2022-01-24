Питання підтримки України військом польським сьогодні не стоїть, - очільник Бюро нацбезпеки Польщі Солох

Варшава не планує направляти солдатів Війська польського в Україну у разі вторгнення військ РФ.

Про це очільник Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох заявив в інтерв'ю, опублікованому 24 січня у польській "Газеті правній", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні тема підтримки України Військом польським не стоїть. Ми надаємо допомогу в політичному вимірі - двосторонню, в рамках НАТО та ЄС", - зазначив він.

"Поки що українці не очікують додаткової появи солдатів з інших країн, переговори на тему постачання зброї тривають", - сказав він.

Солох нагадав, що "питання підтримки було предметом дводенних консультацій президентів (Польщі, - ред.) Анджея Дуди та (України, - ред.) Володимира Зеленського".

Коментуючи ситуацію про присутність польських солдатів в Україні нині, Солох сказав, що "це залежить від навчань, що зараз проводяться там".

"Військова співпраця Польщі та України насамперед охоплює місії з тренувань, у них ми співпрацюємо, наприклад, зі США та Канадою. Ми відпрацьовуємо оперативну сумісність української армії із збройними силами країн-союзниць (з НАТО, – ред.)", - додав голова Бюро національної безпеки Польщі.