Рейтинг партій: ЄС - 18,9 %, Слуга народу - 13,7 %, Батьківщина - 13,7 %, ОПЗЖ - 11,3 %, Розумна політика - 7,6 %, Сила і честь - 7,4 %, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчої неділі, партію "Європейська солідарність" підтримали б 18,9% тих, хто планує голосувати та визначився зі своїм вибором, партію влади "Слуга народу" - 13,7%.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) упродовж 20-21 січня 2022 року, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з результатами опитування, відносно найвищу підтримку має партія "Європейська солідарність", за яку проголосували б 16% серед усіх респондентів і 18,9% серед тих, хто визначився з вибором. Підтримка партії статистично значущо (понад похибку) переважає підтримку інших політичних сил.

Далі йдуть три партії, чия підтримка відрізняється в межах похибки, тобто вони формально "ділять" друге місце: "Слуга народу" (11,6% серед усіх респондентів і 13,7% серед тих, хто визначився з вибором), "Батьківщина" (11,3% і 13,7%) та "ОПЗЖ" (9,8% і 11,6%). Також набирають понад 5% прохідного бар’єру такі партії, як "Розумна політика" (6,4% і 7,6%), "Сила і честь" (6,3% і 7,4%), "Наші" (4,6% і 5,5%).

Мають дещо нижче прохідного бар’єру "Українська стратегія Гройсмана" (4% і 4,7%), Радикальна партія (3,9% і 4,6%), "УДАР" (3,8% і 4,5%). У інших партій – нижча підтримка.

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Порівняно з груднем 2021 року статистично значущо зросла підтримка партії "Європейська солідарність" (з 15,4% до 18,9% серед тих, хто визначився з вибором). Водночас, за цей період знизилася підтримка партії "Слуга народу" (з 17,4% до 13,7%). Підтримка інших партій статистично значущо не змінилася.