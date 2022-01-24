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Рейтинг партій: ЄС - 18,9 %, Слуга народу - 13,7 %, Батьківщина - 13,7 %, ОПЗЖ - 11,3 %, Розумна політика - 7,6 %, Сила і честь - 7,4 %, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Рейтинг партій: ЄС - 18,9 %, Слуга народу - 13,7 %, Батьківщина - 13,7 %, ОПЗЖ - 11,3 %, Розумна політика - 7,6 %, Сила і честь - 7,4 %, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчої неділі, партію "Європейська солідарність" підтримали б 18,9% тих, хто планує голосувати та визначився зі своїм вибором, партію влади "Слуга народу" - 13,7%.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) упродовж 20-21 січня 2022 року, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з результатами опитування, відносно найвищу підтримку має партія "Європейська солідарність", за яку проголосували б 16% серед усіх респондентів і 18,9% серед тих, хто визначився з вибором. Підтримка партії статистично значущо (понад похибку) переважає підтримку інших політичних сил.

Далі йдуть три партії, чия підтримка відрізняється в межах похибки, тобто вони формально "ділять" друге місце: "Слуга народу" (11,6% серед усіх респондентів і 13,7% серед тих, хто визначився з вибором), "Батьківщина" (11,3% і 13,7%) та "ОПЗЖ" (9,8% і 11,6%). Також набирають понад 5% прохідного бар’єру такі партії, як "Розумна політика" (6,4% і 7,6%), "Сила і честь" (6,3% і 7,4%), "Наші" (4,6% і 5,5%).

Мають дещо нижче прохідного бар’єру "Українська стратегія Гройсмана" (4% і 4,7%), Радикальна партія (3,9% і 4,6%), "УДАР" (3,8% і 4,5%). У інших партій – нижча підтримка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підтримка Зеленського скоротилась до 23,5%, за Порошенка готові проголосувати 20,9% українців, за Тимошенко - 11,8%, - опитування КМІС

Порівняно з груднем 2021 року статистично значущо зросла підтримка партії "Європейська солідарність" (з 15,4% до 18,9% серед тих, хто визначився з вибором). Водночас, за цей період знизилася підтримка партії "Слуга народу" (з 17,4% до 13,7%). Підтримка інших партій статистично значущо не змінилася.

Рейтинг партій: ЄС - 18,9 %, Слуга народу - 13,7 %, Батьківщина - 13,7 %, ОПЗЖ - 11,3 %, Розумна політика - 7,6 %, Сила і честь - 7,4 %, - опитування КМІС 01

Автор: 

опитування (1961) партія (371) рейтинг (1663) КМІС (338) Слуга народу (2816) Голос партія (512) Європейська Солідарність (1089)


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Топ коментарі
+50
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24.01.2022 11:05
+39
от нових рейтингів - палають пердаки у зебілів та зеЛоха..

тому війна та війсковий стан - їдиний (на погляд ОП(Г)) "порятунок" для квартальної шмарклі...
Але то на перший погляд, бо "думать стратегически мне некогдла"(с)зеленский
війсковий стан - це насамперед ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ влади, а не відосики з відпочинків під час війни..
Більш того, у зеЛоха немає ні планів, ні розуміння що потім робити, а значить все ще більше розвалиться.. разом з рейтингами.
Таким чином, незважаючі навіть на відкрите вторгнення рашки - позитив все одно есть та буде ще більше:
- до тупої зебіло/вати дойде що расея - ВОРОГ, і домовлятися з ним - не можна, його треба знищувати на НАШІЙ терріторії..
- клован у ролі "верховного" - це ідіотизм..
- зброя повинна бути у ВІЛЬНОМУ володінні, як в Швейцарї, Техасі та Ізраилі.. бо поряд - кацапи і вони й через 100 років будуть сюди лізти...
- захищати Україну повині ми самі, не чекаючі допомоги, але будемо вдячні за будь-яку підтримку, тим паче за ленд-ліз з Брітанії, США та ін.країн.
- Україна в НАТО - це наш шлях, і хай палають пердаки у кацапів...
і т.д.
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24.01.2022 10:58
+38
Еще парочка заявлений Арахамии и будет 10%, в лучшем случае...
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24.01.2022 10:53
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Давайте слуги ещё Гетманцева почаще из клетки выпускайте, он вам и 2% сделает не проходных!
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25.01.2022 02:38 Відповісти
Туфта повна, рейтинги малюють під конкретного і під конкретну ситуацію...і від конкретного замовника
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25.01.2022 04:43 Відповісти
Щоб парламент став українським, патріотичним, прохідний бал необхідно знизити до 2%, а то і до 1%.

Бо зараз шахрайські соцопитувальники малюють прохідними декілька олігархічних партій, а як відомо, виборець "обирає" з тих, кого малюють прохідними. Ото шахрайські опитувальники заганяють виборців "обирати" з цих декількох олігархічних, неукраїнських партій.
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25.01.2022 05:06 Відповісти
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25.01.2022 08:39 Відповісти
Рейтинг партій: ЄС - 18,9 %

На останніх виборах до ВР всі соцопитування давали "єс" 25 - а вийшло - 8%.

Так що ще є куди рости.
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25.01.2022 19:15 Відповісти
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