За добу від COVID-19 у Києві померли 7 осіб, виявлено 464 нових випадки захворювання, - Кличко

У Києві виявили за минулу добу виявлено 464 хворих на коронавірус, 7 людей померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"464 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 7 людей померли. Всього за період пандемії у Києві 8 444 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 353 224", – повідомив Кличко.

Захворіли минулої доби: 255 жінок віком від 18 до 89 років та 142 чоловіки віком від 18 до 91 року. А також 23 дівчинки від 1 до 17 років і 44 хлопчики від 5 місяців до 17 років.

Серед тих, хто померли: 5 жінок від 60 до 86 років і 2 чоловіки 83 та 85 років.

До лікарень столиці госпіталізували 26 хворих на коронавірус та 37 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 134 людини. Загалом коронавірус подолали 330 756 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 121, в Оболонському – 71 та в Подільському районі – 52 випадки", – зазначив Віталій Кличко.