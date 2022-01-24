УКР
Офіс Президента вважає, що евакуація дипломатів із Києва пов'язана із ситуацією в США, а не в Україні

В Офісі Президента припустили, що евакуація членів сімей та частини співробітників посольства США в Києві викликані не так зростанням загрози вторгнення Росії, як логікою внутрішньополітичної ситуації в США.

Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, якби Держдепартамент США не зробив цього, то зіткнувся б із критикою всередині країни.

Подоляк зазначає, що якщо США постійно говорять про ризики погіршення ситуації з безпекою, було б дивно не піклуватися про членів сімей службовців посольства.

Водночас він вважає, що "не потрібно ті чи інші внутрішні управлінські рішення урядів країн-партнерів перетворювати на будь-які "тривожні сигнали". Рішення США не вносить серйозних змін у роботу американських диппредставництв, "рівень взаємодії та ефективності залишиться незмінним", – сказав Подоляк.

Він також вважає ймовірним, що рішення про евакуацію може бути переглянуто вже в лютому.

Нагадаємо, раніше в Держдепі повідомили, що члени сімей держслужбовців США зобов'язані виїхати з посольства у Києві.

Читайте: Рішення Держдепу про від'їзд членів сімей співробітників посольства США у Києві вважаємо передчасним, - речник МЗС Ніколенко

Автор: 

Топ коментарі
+103
показати весь коментар
24.01.2022 11:06 Відповісти
+63
Подоляк намекает, что дипломаты США едут домой, чтобы просто пожарить шашлыки?....
показати весь коментар
24.01.2022 11:08 Відповісти
+63
А дипломатів Великобританії теж пов"язана з США? Як ви задрали своєю локшиною недоумки.Кожен дебіл вважає когось дурнішим з себе і головне що сам собі вірить.
показати весь коментар
24.01.2022 11:09 Відповісти
Про таких как Подоляк, метко выразился Лавров: "Дебил, бл..."
показати весь коментар
24.01.2022 18:27 Відповісти
а шо там все-таки с госпереворотом? сколько можно его ждать??? уже и 1 декабря прошло, прошло 1 января, скоро уже 1 февраля, а аннонсированного ЗЕленым укурком "переворота" все никак не видать ... или то были бредовые сны наркомана???
показати весь коментар
24.01.2022 18:56 Відповісти
показати весь коментар
24.01.2022 19:20 Відповісти
Ага, звичайно. На З'єднані Стейти ось-ось Мексика нападе і відчавить Техас! Ясен пінь, усе через ситуейшн у Ґамериці, інфа 146%!
показати весь коментар
24.01.2022 19:23 Відповісти
Австралия эвакуирует из Украины семьи своих дипломатов, а Германия предложила оплатить выезд родственников своих представителей.
показати весь коментар
24.01.2022 19:30 Відповісти
Даже страшно представить какую хре-нь курят зе-утырки с оп...
показати весь коментар
24.01.2022 20:21 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 