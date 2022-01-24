Офіс Президента вважає, що евакуація дипломатів із Києва пов'язана із ситуацією в США, а не в Україні

В Офісі Президента припустили, що евакуація членів сімей та частини співробітників посольства США в Києві викликані не так зростанням загрози вторгнення Росії, як логікою внутрішньополітичної ситуації в США.

Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, якби Держдепартамент США не зробив цього, то зіткнувся б із критикою всередині країни.

Подоляк зазначає, що якщо США постійно говорять про ризики погіршення ситуації з безпекою, було б дивно не піклуватися про членів сімей службовців посольства.

Водночас він вважає, що "не потрібно ті чи інші внутрішні управлінські рішення урядів країн-партнерів перетворювати на будь-які "тривожні сигнали". Рішення США не вносить серйозних змін у роботу американських диппредставництв, "рівень взаємодії та ефективності залишиться незмінним", – сказав Подоляк.

Він також вважає ймовірним, що рішення про евакуацію може бути переглянуто вже в лютому.

Нагадаємо, раніше в Держдепі повідомили, що члени сімей держслужбовців США зобов'язані виїхати з посольства у Києві.

Читайте: Рішення Держдепу про від'їзд членів сімей співробітників посольства США у Києві вважаємо передчасним, - речник МЗС Ніколенко