Потрібно зробити все, щоб уникнути війни в Україні, - глава МЗС Люксембургу Ассельборн

Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн вважає неприпустимим розв'язування війни у зв'язку з ситуацією навколо України.

Про це він заявив у понеділок у Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС на рівні глав МЗС, на якому обговорюватимуться Росія та Україна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Не слід вступати в логіку війни. Потрібно зробити все, щоб уникнути війни, і для цього існують міністри закордонних справ", -

У відповідь на запитання, як це зробити, Ассельборн сказав, що "Росії запропоновано процес" Сполученими Штатами, НАТО, Європейським Союзом із готовністю з їхнього боку обговорити російське занепокоєння, якщо воно існує.

"Я не думаю, що хоч на мить можна уявити, що війна, військове втручання змінять порядок речей і дадуть більше аргументів і можливостей Росії змінити архітектуру безпеки в Європі", - зазначив люксембурзький міністр.

За його словами, міністри закордонних справ займаються сценарієм, спрямованим на уникнення війни. У цьому він бачить роль глав МЗС.

