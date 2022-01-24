Потрібно зробити все, щоб уникнути війни в Україні, - глава МЗС Люксембургу Ассельборн
Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн вважає неприпустимим розв'язування війни у зв'язку з ситуацією навколо України.
Про це він заявив у понеділок у Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС на рівні глав МЗС, на якому обговорюватимуться Росія та Україна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Не слід вступати в логіку війни. Потрібно зробити все, щоб уникнути війни, і для цього існують міністри закордонних справ", -
У відповідь на запитання, як це зробити, Ассельборн сказав, що "Росії запропоновано процес" Сполученими Штатами, НАТО, Європейським Союзом із готовністю з їхнього боку обговорити російське занепокоєння, якщо воно існує.
"Я не думаю, що хоч на мить можна уявити, що війна, військове втручання змінять порядок речей і дадуть більше аргументів і можливостей Росії змінити архітектуру безпеки в Європі", - зазначив люксембурзький міністр.
За його словами, міністри закордонних справ займаються сценарієм, спрямованим на уникнення війни. У цьому він бачить роль глав МЗС.
А, кто знает что говорят букмекеры о нападении на Украину и дату? Какие ставки на победу?
Про Украину в целом ничего не говорим, так как Банковая стала марионетками наших партнёров, и их геополитических игр, которые для Украины в любом варианте несут сильные потрясения и экономические нагрузки, которые лягут на украинцев.
Функционеры ОП в этом кейсе спасают свои «шкуры», преследуя личные интересы.
Кстати Ермак уже купил квартиру в Лондоне.
Телеграм-каналы Легитимный, Печерский холм