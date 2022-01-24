УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7807 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 415 11

Потрібно зробити все, щоб уникнути війни в Україні, - глава МЗС Люксембургу Ассельборн

Потрібно зробити все, щоб уникнути війни в Україні, - глава МЗС Люксембургу Ассельборн

Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн вважає неприпустимим розв'язування війни у зв'язку з ситуацією навколо України.

Про це він заявив у понеділок у Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС на рівні глав МЗС, на якому обговорюватимуться Росія та Україна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Не слід вступати в логіку війни. Потрібно зробити все, щоб уникнути війни, і для цього існують міністри закордонних справ", - 

У відповідь на запитання, як це зробити, Ассельборн сказав, що "Росії запропоновано процес" Сполученими Штатами, НАТО, Європейським Союзом із готовністю з їхнього боку обговорити російське занепокоєння, якщо воно існує.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агресія РФ - це загроза не лише України, а й всього світу, - Блінкен

"Я не думаю, що хоч на мить можна уявити, що війна, військове втручання змінять порядок речей і дадуть більше аргументів і можливостей Росії змінити архітектуру безпеки в Європі", - зазначив люксембурзький міністр.

За його словами, міністри закордонних справ займаються сценарієм, спрямованим на уникнення війни. У цьому він бачить роль глав МЗС.

Також читайте: НАТО посилає Путіну стратегічно важливий сигнал, - Бутусов про постачання зброї Україні

МЗС (4250) Люксембург (143)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Чтобы не было войны, нужно заранее сдаться. Нам такое не подходит. ПНХ как говорицца.
показати весь коментар
24.01.2022 11:24 Відповісти
+1
У турків теж "навчання" були))

https://www.unn.com.ua/ru/news/1957278-vipav-yakir-u-turechchini-tanker-zablokuvav-protoku-bosfor
показати весь коментар
24.01.2022 11:32 Відповісти
+1
Война войной, а 4000 долл учительской зарплаты уже мало. Учитель Primary School- 9 202, Учитель Secondary School- 10 660 долл. Зарплаты и налоги в Люксембурге.Фев 1, 2021
показати весь коментар
24.01.2022 11:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чтобы не было войны, нужно заранее сдаться. Нам такое не подходит. ПНХ как говорицца.
показати весь коментар
24.01.2022 11:24 Відповісти
Пристрелить путлера, забрать у маскалей яо.
показати весь коментар
24.01.2022 11:24 Відповісти
Дайте купу зброї і грошей ! Активних бійців вистачить! І тоді загроза війни ліквідується
показати весь коментар
24.01.2022 11:26 Відповісти
У турків теж "навчання" були))

https://www.unn.com.ua/ru/news/1957278-vipav-yakir-u-turechchini-tanker-zablokuvav-protoku-bosfor
показати весь коментар
24.01.2022 11:32 Відповісти
О нападении говорят все.
А, кто знает что говорят букмекеры о нападении на Украину и дату? Какие ставки на победу?
показати весь коментар
24.01.2022 11:39 Відповісти
Хотим напомнить, что сейчас между западом и РФ идёт период блефа, как в покере, при этом каждый раз повышая ставки, пытаясь заставить своего оппонента «сдаться».
Про Украину в целом ничего не говорим, так как Банковая стала марионетками наших партнёров, и их геополитических игр, которые для Украины в любом варианте несут сильные потрясения и экономические нагрузки, которые лягут на украинцев.
Функционеры ОП в этом кейсе спасают свои «шкуры», преследуя личные интересы.
Кстати Ермак уже купил квартиру в Лондоне.
Телеграм-каналы Легитимный, Печерский холм
показати весь коментар
24.01.2022 11:42 Відповісти
Война войной, а 4000 долл учительской зарплаты уже мало. Учитель Primary School- 9 202, Учитель Secondary School- 10 660 долл. Зарплаты и налоги в Люксембурге.Фев 1, 2021
показати весь коментар
24.01.2022 11:48 Відповісти
даже в Люксембурге уяснили проблему
показати весь коментар
24.01.2022 12:08 Відповісти
показати весь коментар
24.01.2022 12:26 Відповісти
Та ты шо, у нас уже 8 лет война как идёт, проснулось чучело
показати весь коментар
24.01.2022 12:27 Відповісти
Дюксембург сказав Люксембкург зробив......... За якязик ніхто не тягнув.
показати весь коментар
24.01.2022 12:53 Відповісти
 
 