Сьогодні Рада міністрів ЄС не ухвалюватиме рішень щодо санкцій проти Росії, – Боррель

Однією з головних тем Ради міністрів ЄС із закордонних справ, яка відбувається 24 січня у Брюсселі, буде ситуація з безпеки навколо України, але рішення щодо характеру санкцій проти Росії на випадок її нової агресії проти України сьогодні ухвалені не будуть.

Про це під час підходу до преси перед початком Ради міністрів ЄС заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він зауважив, що всі країни ЄС є надійними партнерами, і вже продемонстрували "безпрецедентну єдність" щодо ситуації навколо України, у потужній координації зі США.

Відповідаючи на уточнювальне запитання преси, чи мають намір міністри сьогодні обговорити пакет санкцій проти Росії на випадок її нападу на Україну, високий представник ЄС запевнив, що такі рішення будуть прийматися тоді, коли це буде необхідним, але це не відбудеться сьогодні.

"Процес ухвалення санкцій є складним. Санкції мають прийматися Європейською Радою за пропозицією високого представника, тобто за моєю пропозицією, або за пропозицією країни-члена. Ми маємо у цьому діяти у потужній координації з нашими союзниками, зокрема зі США, Канадою та Великою Британією. На цей час ми продовжуємо формувати потужний пакет санкцій , але нічого конкретного не буде ухвалено сьогодні. Це процес, що триває. Будьте певні - все буде готовим, коли це буде необхідним. Але ми не маємо наміру оголошувати (сьогодні) жодних конкретних заходів", - сказав Боррель.

Також читайте: США та ЄС мають розважливо вводити санкції проти РФ, бо це матиме наслідки для нас, - Шольц

Іншими темами зустрічі європейських міністрів закордонних справ буде ситуація в Сирії, яку Боррель охарактеризував як "забуту війну", а також розвиток подій у Малі.