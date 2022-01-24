Стефанчук пропонує завтра зранку провести зустріч керівників фракцій із Резніковим для обговорення ситуації в Україні
Спікер Руслан Стефанчук пропонує завтра о 9.00 провести зустріч керівників фракцій із міністром оборони Олексієм Резніковим.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на Погоджувальній Раді у понеділок.
За словами спікера, із такою пропозицію звернулися до нього голови фракцій і груп. "Якщо не буде заперечень, можемо провести (зустріч. - ред.) навіть завтра зранку, тому що у вівторок міністр оборони від'їжджає до іншої країни, повернеться в четвер", - зауважив він.
Стефанчук наголосив, що на зустрічі мають обговорити "ситуацію, яка склалася".
Топ коментарі
+12 Яр Холодний
показати весь коментар24.01.2022 11:35 Відповісти Посилання
+8 Одержимый
показати весь коментар24.01.2022 11:34 Відповісти Посилання
+3 Oleg Manko
показати весь коментар24.01.2022 11:37 Відповісти Посилання
зібрати рнбо, генштаб, комітет з безпеки та оборони?
чи він вмазався і єму какая разница, все в порядке и жарте шашлик.
нікому не здається що президент України живе в другому вимірі і його треба прибирати
від керівництва державою, так само тих кого він призначив на посади.
наслідки неадекватного керівництва ми вже бачимо.
повне знищення всього, до чого прийшла Україна за 30 років.
одним реченням: пацану знесло дах. все!!!
После 1917 рэволюционеры призадумались, в случае бегства из России, кто кормить то их будет ? И решили, как проповедовал Бухарин обогащаться. И шо ? Таки да ! Обогащались. Он Троцкий безбездно жил вместе с кучей революционеров. А почему. Потому что сотворил со своим дядей первый офшор в истории России - своровал аж 20 млн золотом на строительстве паровозов в Швеции и Это уже в 1920 году. А эта плесень решила пока что спросить друга Ермака - будет ли бегство вообще.