Стефанчук пропонує завтра зранку провести зустріч керівників фракцій із Резніковим для обговорення ситуації в Україні

Спікер Руслан Стефанчук пропонує завтра о 9.00 провести зустріч керівників фракцій із міністром оборони Олексієм Резніковим.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на Погоджувальній Раді у понеділок.

За словами спікера, із такою пропозицію звернулися до нього голови фракцій і груп. "Якщо не буде заперечень, можемо провести (зустріч. - ред.) навіть завтра зранку, тому що у вівторок міністр оборони від'їжджає до іншої країни, повернеться в четвер", - зауважив він.

Стефанчук наголосив, що на зустрічі мають обговорити "ситуацію, яка склалася".