УКР
Стефанчук пропонує завтра зранку провести зустріч керівників фракцій із Резніковим для обговорення ситуації в Україні

Спікер Руслан Стефанчук пропонує завтра о 9.00 провести зустріч керівників фракцій із міністром оборони Олексієм Резніковим.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на Погоджувальній Раді у понеділок.

За словами спікера, із такою пропозицію звернулися до нього голови фракцій і груп. "Якщо не буде заперечень, можемо провести (зустріч. - ред.) навіть завтра зранку, тому що у вівторок міністр оборони від'їжджає до іншої країни, повернеться в четвер", - зауважив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командувач ООС Павлюк про можливість нападу РФ 20 лютого: "Це дата, яка нас хвилює"

Стефанчук наголосив, що на зустрічі мають обговорити "ситуацію, яка склалася".

+12
Назріло питання - формування "Комітету національного порятунку" Бо з цими "зеленими мавпами" ми втратимо державу!!!
показати весь коментар
24.01.2022 11:35
+8
Будут договариваться, если в случае вторжения, куда драпать.
показати весь коментар
24.01.2022 11:34
+3
Та чого ви спішите,віддихайте ще місяць-другий,а там дивишся і пасха на носі і знов чергова відпустка у наших "запрацьованих" депутатів,які так дбають за свій народ.
показати весь коментар
24.01.2022 11:37
Будут договариваться, если в случае вторжения, куда драпать.
показати весь коментар
24.01.2022 11:34
Это я про "нашу" любимую власть.
показати весь коментар
24.01.2022 11:35
Назріло питання - формування "Комітету національного порятунку" Бо з цими "зеленими мавпами" ми втратимо державу!!!
показати весь коментар
24.01.2022 11:35
зачем так спешить
показати весь коментар
24.01.2022 11:35
Та чого ви спішите,віддихайте ще місяць-другий,а там дивишся і пасха на носі і знов чергова відпустка у наших "запрацьованих" депутатів,які так дбають за свій народ.
показати весь коментар
24.01.2022 11:37
Проведіть позачергове засідання Ради з заслуховування керівників обороні сфери!
показати весь коментар
24.01.2022 11:38
Вот так! рєшитєльна! нє то што Ющєнка...
показати весь коментар
24.01.2022 11:38
воно щось нєдовоскрєсє....
показати весь коментар
24.01.2022 11:40
говорящие головы будут успокаивать друг друга,
показати весь коментар
24.01.2022 11:42
Говорящие головы будут получать п...ды от Пороха...
показати весь коментар
24.01.2022 11:48
вы,чмошники зесратые,устроили себе самые длинные новогодние каникулы в истории Украины,а теперь ,когда разбегаются дипломаты,засесть решили...спасибо зебилью за весь этот дерьмовый цирк -гореть вам в аду,каждому..
показати весь коментар
24.01.2022 11:48
Русик,займись физкультурой. А то скоро новое кресло спикера надо будет заказывать ляма за два,как обычно.
показати весь коментар
24.01.2022 11:51
Скоро не те що його срака не влізе у крісло,а й пика.
показати весь коментар
24.01.2022 11:54
а моня щось пропонує?
зібрати рнбо, генштаб, комітет з безпеки та оборони?
чи він вмазався і єму какая разница, все в порядке и жарте шашлик.
нікому не здається що президент України живе в другому вимірі і його треба прибирати
від керівництва державою, так само тих кого він призначив на посади.
наслідки неадекватного керівництва ми вже бачимо.
повне знищення всього, до чого прийшла Україна за 30 років.
одним реченням: пацану знесло дах. все!!!
показати весь коментар
24.01.2022 11:52
завтра буде проводити збір благодійних коштів
показати весь коментар
24.01.2022 12:55
Та Раду потрібно збирати і викликати до неї отого Зеленого Йолопа,та ВАГІНІздити по всій зеленій пиці.
показати весь коментар
24.01.2022 11:55
Будут решать куда убегать.
показати весь коментар
24.01.2022 11:59
Эрмак уже разработал маршруты, сигналы оповещения, пароли при встречах с рузге, сумму командировочных и т.д.

После 1917 рэволюционеры призадумались, в случае бегства из России, кто кормить то их будет ? И решили, как проповедовал Бухарин обогащаться. И шо ? Таки да ! Обогащались. Он Троцкий безбездно жил вместе с кучей революционеров. А почему. Потому что сотворил со своим дядей первый офшор в истории России - своровал аж 20 млн золотом на строительстве паровозов в Швеции и Это уже в 1920 году. А эта плесень решила пока что спросить друга Ермака - будет ли бегство вообще.
показати весь коментар
24.01.2022 12:34
А ця нікчемна шкодлива кнуряка на ймення Стефанчук не хоче вийти до людей, які зараз протестують під ВР проти примусової вакцинації і антиконституційного карантину і обговорити з ними ситуацію в Україні? Чи ця свиня, яка вже давно нехтує інтересами виборців, не вважає їх людьми?
показати весь коментар
24.01.2022 12:06
бубочку лучше найдите - опять потерялася
показати весь коментар
24.01.2022 12:07
Миші затаскали...
показати весь коментар
24.01.2022 12:11
с Резниковым для обсуждения /Поставленная Коломойским вместо Виндмана птица-говорун отличается умом и сообразительностью: "В угрозе я вижу позитив", - Резников о концентрации войск России вблизи границ Украины .
показати весь коментар
24.01.2022 12:17
шашлыки закончились?
показати весь коментар
24.01.2022 12:45
Кнур прокинувся.
показати весь коментар
24.01.2022 12:51
"Суки Урода" уже отдохнули наконец-то, погрели свои кендюхи на курортах - можно и приступать к имитации деятельности в Верховной зРаде ?
показати весь коментар
24.01.2022 13:47
Та спіть вже й далі, чого прокинулись? До шашликів ще далеко
показати весь коментар
24.01.2022 20:22
 
 